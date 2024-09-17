Тур: 5. Стадион: Лото-парк.
Ход матча
7'
0:0
25
Фоке
Томас
23
Ритс
Матс
17
Леони
Тео
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Фоке ТомасЗащитник
-
23 Ритс МатсЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Леони ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ример Брайн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Сор КоллинсНападающий
- Запасные игроки
-
39 Пендерс МайкВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Нкуба КенПолузащитник
-
9 О Хен-ГюНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Финк Торстен
История личных встреч
Андерлехт
Генк
33 матча
84.8%
15.2%
3.5527136788005E-15%
28 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
48.5%
36.4%
15.1%
16 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
75.8%
24.2%
3.5527136788005E-15%
25 побед 8 ничьих 0 побед
23 матча
13%
87%
0 побед 3 ничьи 20 побед
Первый тайм
73.9%
26.1%
0 побед 17 ничьих 11 побед
Второй тайм
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 16 побед
56 матчей
50%
14.3%
35.7%
28 побед 8 ничьих 20 побед
Первый тайм
28.6%
51.8%
19.6%
16 побед 29 ничьих 11 побед
Второй тайм
44.6%
26.8%
28.6%
25 побед 15 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
40
32
Голов в среднем за матч
1.38
1.19
Среднее время на гол
65
75
Всего голов
31
23
Голов в среднем за матч
1.15
0.79
Среднее время на гол
78
113
Всего голов
71
55
Голов в среднем за матч
1.27
0.98
Тотал матчей
2.5
53
Больше 95%
Меньше 5%
3
35
Больше 63%
Меньше 38%
21
20
Больше 36%
Меньше 64%
36
8
Больше 14%
Меньше 86%
48
4
Больше 7%
Меньше 93%
52
4
Больше 7%
Меньше 93%
52
2
Больше 4%
Меньше 96%
54
Среднее время на гол
70
91
Бомбардиры внутри турнира
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Струйкенс Марио
|2
|0.29
|Аугустинссон Людвиг
|1
|0.14
|Дольберг Каспер
|1
|0.14
|Ашимеру Маджид
|1
|0.14
|Амузу Френсис
|1
|0.14
|Леони Тео
|1
|0.14
|Васкес Луис
|1
|0.14
|Версхарен Яри
|0
|0
|Йоргенсен Матиас Занка
|0
|0
|Дрейер Андерс
|0
|0
|Ангуло Нильсон
|0
|0
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арокодаре Толуваласе
|5
|0.71
|Стеккерс Ярне
|3 (2)
|0.43
|Сор Коллинс
|1
|0.14
|Грошовски Патрик
|1
|0.14
|Куэста Карлос
|1
|0.14
|Заттльбергер Николас
|1
|0.14
|Эль-Ханнус Билаль
|0
|0
Карточки
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шимич Ян-Карло
|4
|0
|Сарделла Киллиан
|2
|0
|Йоргенсен Матиас Занка
|1
|0
|Ритс Матс
|1
|0
|Ашимеру Маджид
|1
|0
|Амузу Френсис
|1
|0
|Леони Тео
|1
|0
|Васкес Луис
|1
|0
|Ангуло Нильсон
|1
|0
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кайембе Йорис
|2
|0
|Садик Муджаид
|0
|1
|Нкуба Кен
|1
|0
|Фадера Алию
|1
|0
|Эль-Уахди Закария
|1
|0
|Бангура Ибраима II
|1
|0
|Konstantinos Karetsas
|1
|0
Результаты матчей
Андерлехт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Генк
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
3
1
Андерлехт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Генк
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
4
Андерлехт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Генк
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
7
5
Голы по времени матча
Забито
4
8
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
25%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
8
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
67%
1
13%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
3
75%
76-90
Пропущено
3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
12
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
13%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
3
38%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
4
50%
3
25%
76-90
Пропущено
6
10
5 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
2
33%
2
20%
16-30
3
50%
2
20%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Андерлехт
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Андерлехт - Вестерло 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0 Андерлехт - Динамо Минск 1:0 Динамо Минск - Андерлехт 0:1
Мехелен - Андерлехт 1:3 Андерлехт - АХ Лёвен 1:1 Антверпен - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Сент-Трейден 1:0 Андерлехт - Амьен 6:2 Андерлехт - Вольфсбург 2:1 Брага - Андерлехт 2:1 ПСВ - Андерлехт 0:3 Андерлехт - Дендер 2:1 Андерлехт - ФК Дендер 2:1 Тюбизе - Андерлехт 1:4 Антверпен - Андерлехт 3:1 Андерлехт - Брюгге 0:1 Андерлехт - Генк 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:1
Генк
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Серкль Брюгге - Генк 2:3 Генк - Вестерло 1:0 Генк - Фортуна Ситтард 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Генк 3:4
Генк - Брюгге 3:2 АХ Лёвен - Генк 3:1 Генк - Стандард 0:0 Генк - Лилль 2:2 Генк - Гоу Эхед Иглс 1:2 Фейеноорд - Генк 3:1 Генк - ПАОК 3:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 3:3 Генк - Шарлеруа 3:3 РК Хедес - Генк 1:4 Хейдес - Генк 1:4 Генк - Гент 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Генк 2:0 Генк - Антверпен 1:0 Андерлехт - Генк 2:1 Серкль Брюгге - Генк 4:1
Результаты матчей
Андерлехт
Генк
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
3
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Андерлехт
Генк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
33
33
15
33
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|12 - 10
|14
|2.
|7
|4
|1
|2
|12 - 6
|13
|3.
|0:0
|7
|3
|4
|0
|9 - 5
|13
|4.
|7
|4
|0
|3
|11 - 8
|12
|5.
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|6.
|7
|3
|2
|2
|15 - 13
|11
|7.
|7
|3
|2
|2
|4 - 3
|11
|8.
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|9.
|7
|3
|1
|3
|11 - 6
|10
|10.
|7
|2
|4
|1
|9 - 6
|10
|11.
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|12.
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|13.
|7
|2
|1
|4
|5 - 11
|7
|14.
|7
|1
|3
|3
|8 - 16
|6
|15.
|6
|1
|1
|4
|8 - 13
|4
|16.
|7
|0
|1
|6
|6 - 17
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|5 - 1
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|4.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|5.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|6.
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|7.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|8.
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|9.
|4
|2
|0
|2
|9 - 4
|6
|10.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|11.
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|12.
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|14.
|3
|1
|0
|2
|7 - 6
|3
|15.
|3
|1
|0
|2
|8 - 9
|3
|16.
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|7 - 5
|7
|3.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|8 - 8
|7
|4.
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|5.
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|6.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|7.
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|12.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|13.
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|14.
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|15.
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|16.
|4
|0
|0
|4
|2 - 11
|0
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Спортинг Шарлеруа
|Хейманс Дан
|6
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|5
|Генк
|Стеккерс Ярне
|3 (3)
|Сент-Трейден
|Kahveh Zahiroleslam
|3 (2)
|Антверпен
|Чери Тьяронн
|3 (1)
|Антверпен
|Одои Денис
|1 5
|Спортинг Шарлеруа
|Камара Этьен
|4
|Кортрейк
|Abdelkahar Kadri
|4
|Вестерло
|Tuur Rommens
|4
|Андерлехт
|Шимич Ян-Карло
|4