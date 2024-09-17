  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
Андерлехт
0:2
Конец матча
Генк
0'
0:0
7' Не забитый пенальти
Стеккерс Ярне
0:1
37' Гол
Садик Муджаид
71' Желтая карточка
Грошовски Патрик
74' Желтая карточка
Эль-Уахди Закария
81' Желтая карточка
Ашимеру Маджид
0:2
86' Гол
Noah Adedeji-Sternberg
90'+7
26
Коосеманс
Колин
25
Фоке
Томас
23
Ритс
Матс
13
Йоргенсен
Матиас
Занка
6
Аугустинссон
Людвиг
17
Леони
Тео
32
Дендонкер
Леандер
29
Струйкенс
Марио
27
Эдози
Самуэль
12
Дольберг
Каспер
7
Амузу
Френсис
1
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
77
Эль-Уахди
Закария
6
Matte
Smets
3
Садик
Муджаид
18
Кайембе
Йорис
8
Хейнен
Бриан
17
Грошовски
Патрик
24
Заттльбергер
Николас
23
Стеккерс
Ярне
99
Арокодаре
Толуваласе
14
Сор
Коллинс
Андерлехт
4-3-3
Генк
4-3-3

История личных встреч

Андерлехт
Генк

33 матча

84.8%
15.2%
3.5527136788005E-15%
28 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

48.5%
36.4%
15.1%
16 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

75.8%
24.2%
3.5527136788005E-15%
25 побед 8 ничьих 0 побед

23 матча

13%
87%
0 побед 3 ничьи 20 побед

Первый тайм

73.9%
26.1%
0 побед 17 ничьих 11 побед

Второй тайм

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 16 побед

56 матчей

50%
14.3%
35.7%
28 побед 8 ничьих 20 побед

Первый тайм

28.6%
51.8%
19.6%
16 побед 29 ничьих 11 побед

Второй тайм

44.6%
26.8%
28.6%
25 побед 15 ничьих 16 побед

История матчей

ПДА
2:1
ПДА
2:1
ПДА
2:1
ПДА
1:1
ПДА
5:2
К
1:0
ПДА
0:2
ПДА
2:0
ПДА
1:0
ПОЗЧТ
1:2
ПОЗЧТ
1:1
К
1:2
ПДА
1:2
ПДА
1:0
ПДА
2:0
ПДА
1:0
ПОЗЧТ
1:1
ПОЗЧТ
3:0
ПДА
0:1
ПДА
1:0
ПДА
1:2
ПДА
2:1
ПДА
0:1
ПДА
0:1
ЛП
2:0
ЛП
0:2
ЛП
5:2
ЛП
1:0
ЛП
0:0
ЛП
0:0
ЛЖ
0:1
ЛЖ
0:0
ЛЖ
4:0
ЛЖ
1:0
ЛЖ
2:0
ЛЖ
0:1
С
1:0
ЛЖ
1:2
ЛЖ
1:2
КБ
1:0
КБ
1:0
ЛЖ
2:4
ЛЖ
2:2
ЛЖ
0:4
ПЛ
1:3
ПЛ
4:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

40
32

Голов в среднем за матч

1.38
1.19

Среднее время на гол

65
75

Всего голов

31
23

Голов в среднем за матч

1.15
0.79

Среднее время на гол

78
113

Всего голов

71
55

Голов в среднем за матч

1.27
0.98

Тотал матчей

2.5
53
Больше 95%
Меньше 5%
3
35
Больше 63%
Меньше 38%
21
20
Больше 36%
Меньше 64%
36
8
Больше 14%
Меньше 86%
48
4
Больше 7%
Меньше 93%
52
4
Больше 7%
Меньше 93%
52
2
Больше 4%
Меньше 96%
54

Среднее время на гол

70
91

Бомбардиры внутри турнира

Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Струйкенс Марио 2 0.29
Аугустинссон Людвиг 1 0.14
Дольберг Каспер 1 0.14
Ашимеру Маджид 1 0.14
Амузу Френсис 1 0.14
Леони Тео 1 0.14
Васкес Луис 1 0.14
Версхарен Яри 0 0
Йоргенсен Матиас Занка 0 0
Дрейер Андерс 0 0
Ангуло Нильсон 0 0
Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арокодаре Толуваласе 5 0.71
Стеккерс Ярне 3 (2) 0.43
Сор Коллинс 1 0.14
Грошовски Патрик 1 0.14
Куэста Карлос 1 0.14
Садик Муджаид 1 0.14
Заттльбергер Николас 1 0.14
Noah Adedeji-Sternberg 1 0.14
Хейнен Бриан 0 0
О Хен-Гю 0 0
Эль-Ханнус Билаль 0 0

Карточки

Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шимич Ян-Карло 4 0
Ашимеру Маджид 2 0
Сарделла Киллиан 2 0
Йоргенсен Матиас Занка 1 0
Ритс Матс 1 0
Амузу Френсис 1 0
Леони Тео 1 0
Васкес Луис 1 0
Ангуло Нильсон 1 0
Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайембе Йорис 2 0
Эль-Уахди Закария 2 0
Садик Муджаид 0 1
Грошовски Патрик 1 0
Нкуба Кен 1 0
Фадера Алию 1 0
Бангура Ибраима II 1 0
Konstantinos Karetsas 1 0

Результаты матчей

Андерлехт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Генк
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

3
1
Андерлехт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Генк
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
4
Андерлехт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Генк
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

7
5

Голы по времени матча

Забито

4
10
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
25%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
25%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
50%
1
10%
76-90

Пропущено

5
8
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
60%
1
13%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
20%
2
25%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
3
75%
76-90

Пропущено

3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
14
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
13%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
3
38%
2
14%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
4
50%
4
29%
76-90

Пропущено

8
10
6 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
2
25%
2
20%
16-30
4
50%
2
20%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
13%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Андерлехт
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Андерлехт - Вестерло 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0 Андерлехт - Динамо Минск 1:0 Динамо Минск - Андерлехт 0:1
Мехелен - Андерлехт 1:3 Андерлехт - АХ Лёвен 1:1 Антверпен - Андерлехт 1:2 Андерлехт - Сент-Трейден 1:0 Андерлехт - Амьен 6:2 Андерлехт - Вольфсбург 2:1 Брага - Андерлехт 2:1 ПСВ - Андерлехт 0:3 Андерлехт - Дендер 2:1 Андерлехт - ФК Дендер 2:1 Тюбизе - Андерлехт 1:4 Антверпен - Андерлехт 3:1 Андерлехт - Брюгге 0:1 Андерлехт - Генк 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:1
Генк
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Серкль Брюгге - Генк 2:3 Генк - Вестерло 1:0 Генк - Фортуна Ситтард 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Генк 3:4
Генк - Брюгге 3:2 АХ Лёвен - Генк 3:1 Генк - Стандард 0:0 Генк - Лилль 2:2 Генк - Гоу Эхед Иглс 1:2 Фейеноорд - Генк 3:1 Генк - ПАОК 3:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 3:3 Генк - Шарлеруа 3:3 РК Хедес - Генк 1:4 Хейдес - Генк 1:4 Генк - Гент 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Генк 2:0 Генк - Антверпен 1:0 Андерлехт - Генк 2:1 Серкль Брюгге - Генк 4:1

Результаты матчей

Андерлехт
Генк

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Андерлехт
Генк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
3
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
3
1
1
2
2.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
3
4
1.5
4
3
1
6
2.5
3
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 7 5 1 1 14 - 10 16
2.
Брюгге
 7 4 1 2 12 - 6 13
3.
Спортинг Шарлеруа
 7 4 0 3 11 - 8 12
4.
Андерлехт
 7 3 3 1 9 - 7 12
5.
Дендер
 7 3 2 2 12 - 10 11
6.
Вестерло
 7 3 2 2 15 - 13 11
7.
Стандард
 7 3 2 2 4 - 3 11
8.
Гент
 6 3 1 2 9 - 5 10
9.
Антверпен
 7 3 1 3 11 - 6 10
10.
АХ Лёвен
 7 2 4 1 9 - 6 10
11.
Юнион Сент-Жиллуаз
 7 2 3 2 7 - 7 9
12.
Мехелен
 7 2 2 3 10 - 12 8
13.
Кортрейк
 7 2 1 4 5 - 11 7
14.
Сент-Трейден
 7 1 3 3 8 - 16 6
15.
Серкль Брюгге
 6 1 1 4 8 - 13 4
16.
Беерсхот-Вильрейк
 7 0 1 6 6 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Шарлеруа
 4 3 0 1 5 - 1 9
2.
АХ Лёвен
 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Вестерло
 3 2 1 0 8 - 4 7
4.
Брюгге
 3 2 1 0 5 - 1 7
5.
Юнион Сент-Жиллуаз
 3 2 1 0 4 - 1 7
6.
Стандард
 3 2 1 0 2 - 0 7
7.
Генк
 3 2 1 0 4 - 2 7
8.
Гент
 4 2 1 1 8 - 4 7
9.
Антверпен
 4 2 0 2 9 - 4 6
10.
Андерлехт
 4 1 2 1 4 - 5 5
11.
Сент-Трейден
 4 1 2 1 6 - 8 5
12.
Дендер
 4 1 1 2 5 - 5 4
13.
Кортрейк
 4 1 1 2 2 - 5 4
14.
Серкль Брюгге
 3 1 0 2 7 - 6 3
15.
Мехелен
 3 1 0 2 8 - 9 3
16.
Беерсхот-Вильрейк
 3 0 1 2 4 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 4 3 0 1 10 - 8 9
2.
Андерлехт
 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Дендер
 3 2 1 0 7 - 5 7
4.
Брюгге
 4 2 0 2 7 - 5 6
5.
Мехелен
 4 1 2 1 2 - 3 5
6.
Антверпен
 3 1 1 1 2 - 2 4
7.
Стандард
 4 1 1 2 2 - 3 4
8.
Вестерло
 4 1 1 2 7 - 9 4
9.
Гент
 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Спортинг Шарлеруа
 3 1 0 2 6 - 7 3
11.
Кортрейк
 3 1 0 2 3 - 6 3
12.
АХ Лёвен
 4 0 3 1 3 - 4 3
13.
Юнион Сент-Жиллуаз
 4 0 2 2 3 - 6 2
14.
Сент-Трейден
 3 0 1 2 2 - 8 1
15.
Серкль Брюгге
 3 0 1 2 1 - 7 1
16.
Беерсхот-Вильрейк
 4 0 0 4 2 - 11 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 6
Генк Арокодаре Толуваласе 5
Генк Стеккерс Ярне 3 (3)
Сент-Трейден Kahveh Zahiroleslam 3 (2)
Антверпен Чери Тьяронн 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 5
Спортинг Шарлеруа Камара Этьен 4
Кортрейк Abdelkahar Kadri 4
Вестерло Tuur Rommens 4
Андерлехт Шимич Ян-Карло 4
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    • 46'
      Амузу Френсис уходит с поля. Версхарен Яри выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Хейнен Бриан сделал результативную передачу.
    • 37'
      Г О О О О Л - Садик Муджаид бьет в цель!
    • 7'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Стеккерс Ярне пробил пенальти, но не смог забить!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Андерлехт 0:2 Генк онлайн

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