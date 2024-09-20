Тур: 8. Стадион: Морис Дюфран.
0:0
Перерыв
0'
25
Хаутекит
Ибе
13
Фосси
Марлон
24
О'Нил
Эйден
17
Ilay
Camara
49
Морис
Антони
28
Матида
Коки
48
Лейсен
Федде
27
Садики
Ноа
17
Терхо
Каспер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Хаутекит ИбеЗащитник
- Защитник
-
13 Фосси МарлонПолузащитник
-
24 О'Нил ЭйденПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ilay CamaraПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Диркс ДанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Tom Poitoux
-
Главный тренер: Леко Иван
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
-
28 Матида КокиЗащитник
-
48 Лейсен ФеддеЗащитник
- Полузащитник
-
27 Садики НоаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Терхо КасперПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Сайкс РоссЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Халаили АнанНападающий
-
Главный тренер: Себастьен Поконьоли
История личных встреч
Стандард
Юнион Сент-Жиллуаз
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
133.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
9 матчей
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1.2
1.75
Среднее время на гол
75
51
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
2.5
1.6
Среднее время на гол
36
56
Всего голов
16
15
Голов в среднем за матч
1.78
1.67
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
50
54
Бомбардиры внутри турнира
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Soufiane Benjdida
|2 (2)
|0.25
|Зекири Анди
|1
|0.13
|Булат Марко
|1
|0.13
|Фосси Марлон
|0
|0
Юнион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макаллистер Кевин
|2
|0.25
|Родригес Кевин II
|2
|0.25
|Фусейни Мохаммед II
|1 (1)
|0.13
|Пуэртас Кэмерон
|1
|0.13
|Эккерт Айенса Деннис
|1
|0.13
|Садики Ноа
|0
|0
|Расмуссен Матиас
|0
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|0
|0
Карточки
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаутекит Ибе
|3
|0
|Лоуренс Генри
|1
|1
|Шутало Бошко
|2
|0
|Булат Марко
|2
|0
|Прайс Айзек
|2
|0
|О'Нил Эйден
|1
|0
|Nathan Ngoy
|1
|0
Юнион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макаллистер Кевин
|2
|1
|Лейсен Федде
|3
|0
|Халаили Анан
|2
|0
|Морис Антони
|1
|0
|Фусейни Мохаммед II
|1
|0
|Матида Коки
|1
|0
|Пуэртас Кэмерон
|1
|0
|Ванхутт Шарль
|1
|0
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0
|Терхо Каспер
|1
|0
|Садики Ноа
|1
|0
|Иванович Франьо
|1
|0
Результаты матчей
Стандард
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Юнион Сент-Жиллуаз
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
3
Стандард
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Юнион Сент-Жиллуаз
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
4
Стандард
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Юнион Сент-Жиллуаз
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
7
Голы по времени матча
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
25%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
75%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Пропущено
3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
2
67%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Стандард
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Дендер - Стандард 0:2 АХ Лёвен - Стандард 2:0 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Кортрейк - Стандард 1:0
Стандард - Мехелен 0:0 Стандард - Брюгге 1:0 Генк - Стандард 0:0 Стандард - Норвич 1:1 НЕК Неймеген - Стандард 1:2 Стандард - Дендер 1:5 Обель - Стандард 0:5 Мехелен - Стандард 3:2 Стандард - Гент 1:4 АХ Лёвен - Стандард 3:1 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Стандард - Мехелен 0:0 Вестерло - Стандард 3:3 Сент-Трейден - Стандард 3:3 Стандард - АХ Лёвен 0:0 Гент - Стандард 5:1
Юнион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 2:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0 Сент-Трейден - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 1:0
Юнион Сент-Жиллуаз - Славия Прага 0:1 Вестерло - Юнион Сент-Жиллуаз 4:3 Славия Прага - Юнион Сент-Жиллуаз 3:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Дендер - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Льерс Кемпензонен 4:3 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Спортинг Л - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 ПАОК - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Гоу Эхед Иглс - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Патро Эйсден 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - КФС Нийлен 8:0 Нийлен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:8 Юнион Сент-Жиллуаз - Генк 2:0 Серкль Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2
Результаты матчей
Стандард
Юнион Сент-Жиллуаз
Точный счет
1:0
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
3 раза 75%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:0
3 раза 43%
0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:0
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
4 раза 57%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Стандард
Юнион Сент-Жиллуаз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
34
16
25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|14 - 10
|16
|2.
|7
|4
|1
|2
|12 - 6
|13
|3.
|7
|4
|0
|3
|11 - 8
|12
|4.
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|5.
|0:0
|8
|3
|3
|2
|4 - 3
|12
|6.
|7
|3
|2
|2
|15 - 13
|11
|7.
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|8.
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|9.
|7
|3
|1
|3
|11 - 6
|10
|10.
|7
|2
|4
|1
|9 - 6
|10
|11.
|0:0
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|12.
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|13.
|7
|2
|1
|4
|5 - 11
|7
|14.
|7
|1
|3
|3
|8 - 16
|6
|15.
|6
|1
|1
|4
|8 - 13
|4
|16.
|7
|0
|1
|6
|6 - 17
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|5 - 1
|9
|2.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|2 - 0
|8
|3.
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|4.
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|5.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|6.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|7.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|8.
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|9.
|4
|2
|0
|2
|9 - 4
|6
|10.
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|11.
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|12.
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|14.
|3
|1
|0
|2
|7 - 6
|3
|15.
|3
|1
|0
|2
|8 - 9
|3
|16.
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|10 - 8
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|7 - 5
|7
|4.
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|5.
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|6.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|7.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|12.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|13.
|0:0
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|14.
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|15.
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|16.
|4
|0
|0
|4
|2 - 11
|0
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Спортинг Шарлеруа
|Хейманс Дан
|6
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|5
|Генк
|Стеккерс Ярне
|3 (3)
|Сент-Трейден
|Kahveh Zahiroleslam
|3 (2)
|Антверпен
|Чери Тьяронн
|3 (1)
|Антверпен
|Одои Денис
|1 5
|Спортинг Шарлеруа
|Камара Этьен
|4
|Кортрейк
|Abdelkahar Kadri
|4
|Вестерло
|Tuur Rommens
|4
|Андерлехт
|Шимич Ян-Карло
|4