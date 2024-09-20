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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 8. Стадион: .
Стандард
0:0
Конец матча
Юнион Сент-Жиллуаз
0'
83' Желтая карточка
Садики Ноа
84' Желтая карточка
Шутало Бошко
90'+6
40
Matthieu
Epolo
4
Шутало
Бошко
25
Хаутекит
Ибе
51
Lucas
Noubi
Ngnokam
13
Фосси
Марлон
24
О'Нил
Эйден
7
Булат
Марко
14
Куавита
Леандро
17
Ilay
Camara
9
Зекири
Анди
21
Soufiane
Benjdida
49
Морис
Антони
16
Бёрджесс
Кристиан
28
Матида
Коки
48
Лейсен
Федде
21
Кастро-Монтес
Алессио
27
Садики
Ноа
24
Ванхутт
Шарль
4
Расмуссен
Матиас
17
Терхо
Каспер
9
Иванович
Франьо
77
Фусейни
Мохаммед
II
Стандард
3-5-2
Юнион Сент-Жиллуаз
3-5-2

История личных встреч

Стандард
Юнион Сент-Жиллуаз

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
133.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

9 матчей

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

ПДА
2:1
ПДА
0:1
ПДА
2:4
ПДА
2:3
ПДА
1:3
ПДА
4:0
ТМК
0:0
ЛППОЗПВЛЕ
3:1
ЛППОЗПВЛЕ
2:2

Голы

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1.2
1.75

Среднее время на гол

75
51

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

2.5
1.6

Среднее время на гол

36
56

Всего голов

16
15

Голов в среднем за матч

1.78
1.67

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

50
54

Бомбардиры внутри турнира

Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Soufiane Benjdida 2 (2) 0.25
Зекири Анди 1 0.13
Булат Марко 1 0.13
Фосси Марлон 0 0
Юнион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макаллистер Кевин 2 0.25
Родригес Кевин II 2 0.25
Фусейни Мохаммед II 1 (1) 0.13
Пуэртас Кэмерон 1 0.13
Эккерт Айенса Деннис 1 0.13
Садики Ноа 0 0
Расмуссен Матиас 0 0
Кастро-Монтес Алессио 0 0

Карточки

Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаутекит Ибе 3 0
Шутало Бошко 3 0
Лоуренс Генри 1 1
Булат Марко 2 0
Прайс Айзек 2 0
О'Нил Эйден 1 0
Nathan Ngoy 1 0
Юнион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макаллистер Кевин 2 1
Лейсен Федде 3 0
Садики Ноа 2 0
Халаили Анан 2 0
Морис Антони 1 0
Фусейни Мохаммед II 1 0
Матида Коки 1 0
Пуэртас Кэмерон 1 0
Ванхутт Шарль 1 0
Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0
Терхо Каспер 1 0
Иванович Франьо 1 0

Результаты матчей

Стандард
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Юнион Сент-Жиллуаз
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Стандард
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Юнион Сент-Жиллуаз
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
4
Стандард
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Юнион Сент-Жиллуаз
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
7

Голы по времени матча

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
25%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
75%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
2
67%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Стандард
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Дендер - Стандард 0:2 АХ Лёвен - Стандард 2:0 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Кортрейк - Стандард 1:0
Стандард - Мехелен 0:0 Стандард - Брюгге 1:0 Генк - Стандард 0:0 Стандард - Норвич 1:1 НЕК Неймеген - Стандард 1:2 Стандард - Дендер 1:5 Обель - Стандард 0:5 Мехелен - Стандард 3:2 Стандард - Гент 1:4 АХ Лёвен - Стандард 3:1 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Стандард - Мехелен 0:0 Вестерло - Стандард 3:3 Сент-Трейден - Стандард 3:3 Стандард - АХ Лёвен 0:0 Гент - Стандард 5:1
Юнион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 2:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0 Сент-Трейден - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 1:0
Юнион Сент-Жиллуаз - Славия Прага 0:1 Вестерло - Юнион Сент-Жиллуаз 4:3 Славия Прага - Юнион Сент-Жиллуаз 3:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Дендер - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Льерс Кемпензонен 4:3 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Спортинг Л - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 ПАОК - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Гоу Эхед Иглс - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Патро Эйсден 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - КФС Нийлен 8:0 Нийлен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:8 Юнион Сент-Жиллуаз - Генк 2:0 Серкль Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2

Результаты матчей

Стандард
Юнион Сент-Жиллуаз

Точный счет

0:0
2 раза 50%
1:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
3 раза 60%
2:0
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
4 раза 80%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
3 раза 38%
1:0
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
0:0
4 раза 50%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
5 раз 63%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Стандард
Юнион Сент-Жиллуаз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
1
4
1
3
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
3
5
1
7
1.5
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 7 5 1 1 14 - 10 16
2.
Брюгге
 7 4 1 2 12 - 6 13
3.
Спортинг Шарлеруа
 7 4 0 3 11 - 8 12
4.
Андерлехт
 7 3 3 1 9 - 7 12
5.
Стандард
 8 3 3 2 4 - 3 12
6.
Вестерло
 7 3 2 2 15 - 13 11
7.
Дендер
 7 3 2 2 12 - 10 11
8.
Гент
 6 3 1 2 9 - 5 10
9.
Антверпен
 7 3 1 3 11 - 6 10
10.
АХ Лёвен
 7 2 4 1 9 - 6 10
11.
Юнион Сент-Жиллуаз
 8 2 4 2 7 - 7 10
12.
Мехелен
 7 2 2 3 10 - 12 8
13.
Кортрейк
 7 2 1 4 5 - 11 7
14.
Сент-Трейден
 7 1 3 3 8 - 16 6
15.
Серкль Брюгге
 6 1 1 4 8 - 13 4
16.
Беерсхот-Вильрейк
 7 0 1 6 6 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Шарлеруа
 4 3 0 1 5 - 1 9
2.
Стандард
 4 2 2 0 2 - 0 8
3.
АХ Лёвен
 3 2 1 0 6 - 2 7
4.
Вестерло
 3 2 1 0 8 - 4 7
5.
Брюгге
 3 2 1 0 5 - 1 7
6.
Юнион Сент-Жиллуаз
 3 2 1 0 4 - 1 7
7.
Генк
 3 2 1 0 4 - 2 7
8.
Гент
 4 2 1 1 8 - 4 7
9.
Антверпен
 4 2 0 2 9 - 4 6
10.
Андерлехт
 4 1 2 1 4 - 5 5
11.
Сент-Трейден
 4 1 2 1 6 - 8 5
12.
Дендер
 4 1 1 2 5 - 5 4
13.
Кортрейк
 4 1 1 2 2 - 5 4
14.
Серкль Брюгге
 3 1 0 2 7 - 6 3
15.
Мехелен
 3 1 0 2 8 - 9 3
16.
Беерсхот-Вильрейк
 3 0 1 2 4 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 4 3 0 1 10 - 8 9
2.
Андерлехт
 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Дендер
 3 2 1 0 7 - 5 7
4.
Брюгге
 4 2 0 2 7 - 5 6
5.
Мехелен
 4 1 2 1 2 - 3 5
6.
Антверпен
 3 1 1 1 2 - 2 4
7.
Стандард
 4 1 1 2 2 - 3 4
8.
Вестерло
 4 1 1 2 7 - 9 4
9.
Гент
 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Спортинг Шарлеруа
 3 1 0 2 6 - 7 3
11.
Кортрейк
 3 1 0 2 3 - 6 3
12.
АХ Лёвен
 4 0 3 1 3 - 4 3
13.
Юнион Сент-Жиллуаз
 5 0 3 2 3 - 6 3
14.
Сент-Трейден
 3 0 1 2 2 - 8 1
15.
Серкль Брюгге
 3 0 1 2 1 - 7 1
16.
Беерсхот-Вильрейк
 4 0 0 4 2 - 11 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 6
Генк Арокодаре Толуваласе 5
Генк Стеккерс Ярне 3 (3)
Сент-Трейден Kahveh Zahiroleslam 3 (2)
Антверпен Чери Тьяронн 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 5
Спортинг Шарлеруа Камара Этьен 4
Кортрейк Abdelkahar Kadri 4
Вестерло Tuur Rommens 4
Андерлехт Шимич Ян-Карло 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
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