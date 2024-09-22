Тур: 8. Стадион: Ян Брейдель.
0'
17' Желтая карточкаИто Ацуки
23' Желтая карточкаВетлесен Уго
0:1
39' ГолДин Макс
0:2
44' Гол в свои воротаОрдоньес Хоэль
0:3
47' ГолГандельман Омри
1:3
48' ГолСков-Ольсен Андреас
62' Желтая карточкаДин Макс
1:4
64' ГолГандельман Омри
66' Желтая карточкаНильссон Хокан
Ход матча
17'
23'
39'
0:1
44'
0:2
47'
0:3
48'
62'
64'
66'
65
Сейс
Хоакин
10
Ветлесен
Уго
20
Ванакен
Ханс
33
Руф
Дави
22
Фадига
Ноа
15
Ито
Ацуки
21
Дин
Макс
19
Сурдез
Франк
- Основной состав
- Вратарь
-
65 Сейс ХоакинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Скораш МихалЗащитник
-
30 Яшари АрдонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Верман РомеоНападающий
-
Главный тренер: Хайен Ники
- Основной состав
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Фадига НоаЗащитник
- Защитник
-
15 Ито АцукиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Дин МаксПолузащитник
-
19 Сурдез ФранкНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Араужу ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Варела ХелиоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вранкен Вутер
История личных встреч
Брюгге
Гент
30 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
25 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
70%
30%
21 победа 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
18 побед 12 ничьих 0 побед
29 матчей
20.7%
79.3%
0 побед 6 ничьих 23 победы
Первый тайм
44.8%
55.2%
0 побед 13 ничьих 16 побед
Второй тайм
37.9%
62.1%
0 побед 11 ничьих 18 побед
59 матчей
42.4%
18.6%
39%
25 побед 11 ничьих 23 победы
Первый тайм
35.6%
37.3%
27.1%
21 победа 22 ничьи 16 побед
Второй тайм
30.5%
39%
30.5%
18 побед 23 ничьи 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
43
39
Голов в среднем за матч
1.48
1.3
Среднее время на гол
60
69
Всего голов
48
30
Голов в среднем за матч
1.6
1.03
Среднее время на гол
56
87
Всего голов
91
69
Голов в среднем за матч
1.54
1.17
Тотал матчей
2.5
57
Больше 97%
Меньше 3%
2
43
Больше 73%
Меньше 27%
16
29
Больше 49%
Меньше 51%
30
17
Больше 29%
Меньше 71%
42
9
Больше 15%
Меньше 85%
50
2
Больше 3%
Меньше 97%
57
2
Больше 3%
Меньше 97%
57
1
Больше 2%
Меньше 98%
58
Среднее время на гол
58
76
Бомбардиры внутри турнира
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сков-Ольсен Андреас
|4
|0.5
|Нильссон Хокан
|2 (1)
|0.25
|Ванакен Ханс
|2
|0.25
|Цолис Христос
|2
|0.25
|Мехеле Брэндон
|1
|0.13
|Талби Чемсдин
|1
|0.13
|Сейс Хоакин
|1
|0.13
|Ветлесен Уго
|0
|0
|Кюйпер Максим
|0
|0
|Нуса Антонио
|0
|0
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гандельман Омри
|3
|0.43
|Сурдез Франк
|1
|0.14
|Гудьонсен Андри
|1
|0.14
|Дин Макс
|1
|0.14
|Делорж Матиас
|1
|0.14
|Кумс Свен
|1
|0.14
|Геркенс Питер
|1
|0.14
|Фадига Ноа
|1
|0.14
|Йокота Дайсуке
|1
|0.14
|Фернандес-Пардо Матиас
|1
|0.14
|Торунарига Джордан
|0
|0
|Браун Арчи
|0
|0
Карточки
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ветлесен Уго
|3
|0
|Сике Уго
|2
|0
|Мехеле Брэндон
|1
|0
|Нильссон Хокан
|1
|0
|Скораш Михал
|1
|0
|Ютгла Ферран
|1
|0
|Цолис Христос
|1
|0
|Кюйпер Максим
|1
|0
|Ордоньес Хоэль
|1
|0
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ватанабэ Цуёси
|2
|0
|Кумс Свен
|1
|0
|Митрович Стефан
|1
|0
|Торунарига Джордан
|1
|0
|Фадига Ноа
|1
|0
|Дин Макс
|1
|0
|Ито Ацуки
|1
|0
|Йокота Дайсуке
|1
|0
|Браун Арчи
|1
|0
|Фернандес-Пардо Матиас
|1
|0
|Варела Хелио
|1
|0
|Гандельман Омри
|1
|0
Результаты матчей
Брюгге
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Гент
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Брюгге
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Гент
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
5
7
Брюгге
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Гент
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
6
7
Голы по времени матча
Забито
5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
7
8
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
3
43%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
13%
76-90
Пропущено
5
4
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90
Забито
12
9
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
3
25%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
3
25%
2
22%
31-45
3
25%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
25%
1
11%
76-90
Пропущено
6
5
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
2
33%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Брюгге
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Брюгге - Боруссия Д 0:3 Кортрейк - Брюгге 0:3 Брюгге - Серкль Брюгге 3:0 Дендер - Брюгге 1:2
Брюгге - Антверпен 1:0 Генк - Брюгге 3:2 Стандард - Брюгге 1:0 Брюгге - Мехелен 1:1 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Брюгге - Норвич 3:0 Брюгге - Дендер 0:0 ПСВ - Брюгге 1:1 Брюгге - АЕК 4:1 Кнокке - Брюгге 1:1 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Андерлехт - Брюгге 0:1 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Брюгге - Фиорентина 1:1 Антверпен - Брюгге 1:2 Фиорентина - Брюгге 3:2
Гент
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Гент - Мехелен 2:0 Гент - Антверпен 1:1 Гент - Партизан 1:0 Партизан - Гент 0:1
Гент - Вестерло 4:1 Гент - Силькеборг 3:2 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:0 Силькеборг - Гент 2:2 Гент - Дендер 1:2 Викингур - Гент 0:3 Кортрейк - Гент 0:1 Гент - Викингур 4:1 Гент - Зульте-Варегем 0:2 Гент - Лилль 0:1 Вестерло - Гент 1:0 АЕК - Гент 0:1 АЕК - Гент 2:1 Hoger Op Kalken - Гент 0:9 Калкен - Гент 0:9 КФС Меулебеке2 - Гент 0:5
Результаты матчей
Брюгге
Гент
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Брюгге
Гент
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
22
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
11
31
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
51
43
24
25
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|14 - 10
|16
|2.
|4:1
|7
|4
|1
|2
|13 - 6
|13
|3.
|8
|4
|1
|3
|13 - 7
|13
|4.
|1:4
|8
|4
|1
|3
|13 - 10
|13
|5.
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|6.
|8
|3
|4
|1
|9 - 7
|13
|7.
|8
|3
|3
|2
|4 - 3
|12
|8.
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|9.
|8
|3
|2
|3
|16 - 15
|11
|10.
|7
|2
|4
|1
|9 - 6
|10
|11.
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|12.
|8
|2
|3
|3
|11 - 16
|9
|13.
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|14.
|7
|2
|1
|4
|5 - 11
|7
|15.
|6
|1
|1
|4
|8 - 13
|4
|16.
|8
|0
|1
|7
|6 - 20
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|5 - 1
|9
|2.
|4
|2
|2
|0
|2 - 0
|8
|3.
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|4.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|5.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|4:1
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|7.
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|8.
|1:4
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|9.
|4
|2
|0
|2
|9 - 4
|6
|10.
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|11.
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|12.
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|14.
|3
|1
|0
|2
|7 - 6
|3
|15.
|3
|1
|0
|2
|8 - 9
|3
|16.
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|10 - 8
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|7 - 5
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|5.
|4:1
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|6.
|1:4
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|7.
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|8.
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|12.
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|13.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|14.
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|15.
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|16.
|4
|0
|0
|4
|2 - 11
|0
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Спортинг Шарлеруа
|Хейманс Дан
|6
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|5
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|4 (1)
|Генк
|Стеккерс Ярне
|3 (3)
|Антверпен
|Чери Тьяронн
|3 (2)
|Антверпен
|Одои Денис
|1 5
|Спортинг Шарлеруа
|Петрис Жереми
|4
|Спортинг Шарлеруа
|Камара Этьен
|4
|Кортрейк
|Abdelkahar Kadri
|4
|Вестерло
|Tuur Rommens
|4