Тур: 8. Стадион: Ян Брейдель.
0'
17' Желтая карточкаИто Ацуки
23' Желтая карточкаВетлесен Уго
0:1
39' ГолДин Макс
0:2
43' Гол в свои воротаОрдоньес Хоэль
0:3
46' ГолГандельман Омри
1:3
47' ГолСков-Ольсен Андреас
60' Желтая карточкаДин Макс
1:4
63' ГолГандельман Омри
65' Желтая карточкаНильссон Хокан
2:4
69' ГолНильссон Хокан
84' Желтая карточкаДелорж Матиас
84' Желтая карточкаКюйпер Максим
84' Желтая карточкаСамуаз Матисс
90' Желтая карточкаАраужу Тьягу
90'+9
Ход матча
17'
23'
39'
0:1
43'
0:2
46'
0:3
47'
60'
63'
65'
69'
2:4
84'
84'
84'
90'
65
Сейс
Хоакин
10
Ветлесен
Уго
20
Ванакен
Ханс
33
Руф
Дави
22
Фадига
Ноа
15
Ито
Ацуки
21
Дин
Макс
19
Сурдез
Франк
- Основной состав
- Вратарь
-
65 Сейс ХоакинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Скораш МихалЗащитник
-
30 Яшари АрдонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Верман РомеоНападающий
-
Главный тренер: Хайен Ники
- Основной состав
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Фадига НоаЗащитник
- Защитник
-
15 Ито АцукиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Дин МаксПолузащитник
-
19 Сурдез ФранкНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Араужу ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Варела ХелиоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вранкен Вутер
История личных встреч
Брюгге
Гент
30 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
25 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
70%
30%
21 победа 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
18 побед 12 ничьих 0 побед
29 матчей
20.7%
79.3%
0 побед 6 ничьих 23 победы
Первый тайм
44.8%
55.2%
0 побед 13 ничьих 16 побед
Второй тайм
37.9%
62.1%
0 побед 11 ничьих 18 побед
59 матчей
42.4%
18.6%
39%
25 побед 11 ничьих 23 победы
Первый тайм
35.6%
37.3%
27.1%
21 победа 22 ничьи 16 побед
Второй тайм
30.5%
39%
30.5%
18 побед 23 ничьи 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
43
39
Голов в среднем за матч
1.48
1.3
Среднее время на гол
60
69
Всего голов
48
30
Голов в среднем за матч
1.6
1.03
Среднее время на гол
56
87
Всего голов
91
69
Голов в среднем за матч
1.54
1.17
Тотал матчей
2.5
57
Больше 97%
Меньше 3%
2
43
Больше 73%
Меньше 27%
16
29
Больше 49%
Меньше 51%
30
17
Больше 29%
Меньше 71%
42
9
Больше 15%
Меньше 85%
50
2
Больше 3%
Меньше 97%
57
2
Больше 3%
Меньше 97%
57
1
Больше 2%
Меньше 98%
58
Среднее время на гол
58
76
Бомбардиры внутри турнира
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сков-Ольсен Андреас
|4
|0.5
|Нильссон Хокан
|3 (1)
|0.38
|Ванакен Ханс
|2
|0.25
|Цолис Христос
|2
|0.25
|Мехеле Брэндон
|1
|0.13
|Талби Чемсдин
|1
|0.13
|Сейс Хоакин
|1
|0.13
|Ветлесен Уго
|0
|0
|Кюйпер Максим
|0
|0
|Нуса Антонио
|0
|0
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гандельман Омри
|3
|0.43
|Сурдез Франк
|1
|0.14
|Гудьонсен Андри
|1
|0.14
|Дин Макс
|1
|0.14
|Делорж Матиас
|1
|0.14
|Кумс Свен
|1
|0.14
|Геркенс Питер
|1
|0.14
|Фадига Ноа
|1
|0.14
|Йокота Дайсуке
|1
|0.14
|Фернандес-Пардо Матиас
|1
|0.14
|Торунарига Джордан
|0
|0
|Браун Арчи
|0
|0
Карточки
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ветлесен Уго
|3
|0
|Нильссон Хокан
|2
|0
|Сике Уго
|2
|0
|Кюйпер Максим
|2
|0
|Мехеле Брэндон
|1
|0
|Скораш Михал
|1
|0
|Ютгла Ферран
|1
|0
|Цолис Христос
|1
|0
|Ордоньес Хоэль
|1
|0
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ватанабэ Цуёси
|2
|0
|Кумс Свен
|1
|0
|Митрович Стефан
|1
|0
|Торунарига Джордан
|1
|0
|Фадига Ноа
|1
|0
|Самуаз Матисс
|1
|0
|Дин Макс
|1
|0
|Араужу Тьягу
|1
|0
|Ито Ацуки
|1
|0
|Йокота Дайсуке
|1
|0
|Делорж Матиас
|1
|0
|Браун Арчи
|1
|0
|Фернандес-Пардо Матиас
|1
|0
|Варела Хелио
|1
|0
|Гандельман Омри
|1
|0
Результаты матчей
Брюгге
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Гент
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
4
0
Брюгге
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Гент
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
5
7
Брюгге
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Гент
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
9
7
Голы по времени матча
Забито
8
4
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
1
25%
31-45
3
38%
2
50%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
2
50%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
7
8
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
3
43%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
13%
76-90
Пропущено
5
4
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90
Забито
15
12
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
3
20%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
4
27%
3
25%
31-45
4
27%
3
25%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
3
20%
1
8%
76-90
Пропущено
9
8
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
22%
2
25%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
4
44%
1
13%
61-75
2
22%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Брюгге
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Брюгге - Боруссия Д 0:3 Кортрейк - Брюгге 0:3 Брюгге - Серкль Брюгге 3:0 Дендер - Брюгге 1:2
Брюгге - Антверпен 1:0 Генк - Брюгге 3:2 Стандард - Брюгге 1:0 Брюгге - Мехелен 1:1 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Брюгге - Норвич 3:0 Брюгге - Дендер 0:0 ПСВ - Брюгге 1:1 Брюгге - АЕК 4:1 Кнокке - Брюгге 1:1 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Андерлехт - Брюгге 0:1 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Брюгге - Фиорентина 1:1 Антверпен - Брюгге 1:2 Фиорентина - Брюгге 3:2
Гент
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Гент - Мехелен 2:0 Гент - Антверпен 1:1 Гент - Партизан 1:0 Партизан - Гент 0:1
Гент - Вестерло 4:1 Гент - Силькеборг 3:2 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:0 Силькеборг - Гент 2:2 Гент - Дендер 1:2 Викингур - Гент 0:3 Кортрейк - Гент 0:1 Гент - Викингур 4:1 Гент - Зульте-Варегем 0:2 Гент - Лилль 0:1 Вестерло - Гент 1:0 АЕК - Гент 0:1 АЕК - Гент 2:1 Hoger Op Kalken - Гент 0:9 Калкен - Гент 0:9 КФС Меулебеке2 - Гент 0:5
Результаты матчей
Брюгге
Гент
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
3 раза 43%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Брюгге
Гент
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
31
12
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
61
53
34
26
25
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Спортинг Шарлеруа
|Хейманс Дан
|6
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|5
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|4 (1)
|Брюгге
|Нильссон Хокан
|3 (4)
|Генк
|Стеккерс Ярне
|3 (3)
|Антверпен
|Одои Денис
|1 5
|Спортинг Шарлеруа
|Петрис Жереми
|4
|Спортинг Шарлеруа
|Камара Этьен
|4
|Мехелен
|Мохаммед Азиз
|4
|Кортрейк
|Abdelkahar Kadri
|4