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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 8. Стадион: .
Брюгге
2:4
Конец матча
Гент
0'
17' Желтая карточка
Ито Ацуки
23' Желтая карточка
Ветлесен Уго
0:1
39' Гол
Дин Макс
0:2
43' Гол в свои ворота
Ордоньес Хоэль
0:3
46' Гол
Гандельман Омри
1:3
47' Гол
Сков-Ольсен Андреас
60' Желтая карточка
Дин Макс
1:4
63' Гол
Гандельман Омри
65' Желтая карточка
Нильссон Хокан
2:4
69' Гол
Нильссон Хокан
84' Желтая карточка
Делорж Матиас
84' Желтая карточка
Кюйпер Максим
84' Желтая карточка
Самуаз Матисс
90' Желтая карточка
Араужу Тьягу
90'+9
22
Миньоле
Симон
65
Сейс
Хоакин
4
Ордоньес
Хоэль
44
Мехеле
Брэндон
55
Кюйпер
Максим
10
Ветлесен
Уго
15
Рафаэль
Онедика
7
Сков-Ольсен
Андреас
20
Ванакен
Ханс
8
Цолис
Христос
19
Нильссон
Хокан
33
Руф
Дави
13
Митрович
Стефан
4
Ватанабэ
Цуёси
23
Торунарига
Джордан
22
Фадига
Ноа
3
Браун
Арчи
15
Ито
Ацуки
16
Делорж
Матиас
6
Гандельман
Омри
21
Дин
Макс
19
Сурдез
Франк
Брюгге
4-2-3-1
Гент
3-4-2-1

История личных встреч

Брюгге
Гент

30 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
25 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

70%
30%
21 победа 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
18 побед 12 ничьих 0 побед

29 матчей

20.7%
79.3%
0 побед 6 ничьих 23 победы

Первый тайм

44.8%
55.2%
0 побед 13 ничьих 16 побед

Второй тайм

37.9%
62.1%
0 побед 11 ничьих 18 побед

59 матчей

42.4%
18.6%
39%
25 побед 11 ничьих 23 победы

Первый тайм

35.6%
37.3%
27.1%
21 победа 22 ничьи 16 побед

Второй тайм

30.5%
39%
30.5%
18 побед 23 ничьи 18 побед

История матчей

К
0:1
ПДА
2:0
ПДА
2:1
ПДА
2:0
ПДА
2:0
С
1:0
К
0:3
ПДА
1:2
К
0:1
ПДА
6:1
ПДА
0:4
ПДА
0:1
ТМС
2:3
ПДА
1:1
ПДА
4:0
ПОЗЧТ
0:1
ПОЗЧТ
3:0
ПДА
1:1
ПДА
0:4
ПДА
0:1
ПДА
1:0
ПДА
2:0
ПДА
2:1
ЛППОЧГ
2:1
ЛППОЧГ
2:1
ЛП
2:0
ЛП
1:0
ЛП
1:4
ЛП
2:0
ЛП
1:0
К
1:0
К
2:1
ЛП
4:1
С
1:0
ЛЖ
2:3
ЛЖ
2:2
ЛЖ
2:1
ЛЖ
2:2
ЛЖ
1:3
ЛЖ
1:1
ЛЖ
0:0
ЛЖ
2:2
ЛЖ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:2
ПЛ
6:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
К
1:0
К
1:4
ПЛ
1:0
ПЛ
1:4
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

43
39

Голов в среднем за матч

1.48
1.3

Среднее время на гол

60
69

Всего голов

48
30

Голов в среднем за матч

1.6
1.03

Среднее время на гол

56
87

Всего голов

91
69

Голов в среднем за матч

1.54
1.17

Тотал матчей

2.5
57
Больше 97%
Меньше 3%
2
43
Больше 73%
Меньше 27%
16
29
Больше 49%
Меньше 51%
30
17
Больше 29%
Меньше 71%
42
9
Больше 15%
Меньше 85%
50
2
Больше 3%
Меньше 97%
57
2
Больше 3%
Меньше 97%
57
1
Больше 2%
Меньше 98%
58

Среднее время на гол

58
76

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сков-Ольсен Андреас 4 0.5
Нильссон Хокан 3 (1) 0.38
Ванакен Ханс 2 0.25
Цолис Христос 2 0.25
Мехеле Брэндон 1 0.13
Талби Чемсдин 1 0.13
Сейс Хоакин 1 0.13
Ветлесен Уго 0 0
Кюйпер Максим 0 0
Нуса Антонио 0 0
Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гандельман Омри 3 0.43
Сурдез Франк 1 0.14
Гудьонсен Андри 1 0.14
Дин Макс 1 0.14
Делорж Матиас 1 0.14
Кумс Свен 1 0.14
Геркенс Питер 1 0.14
Фадига Ноа 1 0.14
Йокота Дайсуке 1 0.14
Фернандес-Пардо Матиас 1 0.14
Торунарига Джордан 0 0
Браун Арчи 0 0

Карточки

Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ветлесен Уго 3 0
Нильссон Хокан 2 0
Сике Уго 2 0
Кюйпер Максим 2 0
Мехеле Брэндон 1 0
Скораш Михал 1 0
Ютгла Ферран 1 0
Цолис Христос 1 0
Ордоньес Хоэль 1 0
Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ватанабэ Цуёси 2 0
Кумс Свен 1 0
Митрович Стефан 1 0
Торунарига Джордан 1 0
Фадига Ноа 1 0
Самуаз Матисс 1 0
Дин Макс 1 0
Араужу Тьягу 1 0
Ито Ацуки 1 0
Йокота Дайсуке 1 0
Делорж Матиас 1 0
Браун Арчи 1 0
Фернандес-Пардо Матиас 1 0
Варела Хелио 1 0
Гандельман Омри 1 0

Результаты матчей

Брюгге
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Гент
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

4
0
Брюгге
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Гент
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

5
7
Брюгге
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Гент
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

9
7

Голы по времени матча

Забито

8
4
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
1
25%
31-45
3
38%
2
50%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
2
50%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

7
8
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
3
43%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
13%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Забито

15
12
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
3
20%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
4
27%
3
25%
31-45
4
27%
3
25%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
3
20%
1
8%
76-90

Пропущено

9
8
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
22%
2
25%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
4
44%
1
13%
61-75
2
22%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Брюгге
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Брюгге - Боруссия Д 0:3 Кортрейк - Брюгге 0:3 Брюгге - Серкль Брюгге 3:0 Дендер - Брюгге 1:2
Брюгге - Антверпен 1:0 Генк - Брюгге 3:2 Стандард - Брюгге 1:0 Брюгге - Мехелен 1:1 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Брюгге - Норвич 3:0 Брюгге - Дендер 0:0 ПСВ - Брюгге 1:1 Брюгге - АЕК 4:1 Кнокке - Брюгге 1:1 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Андерлехт - Брюгге 0:1 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Брюгге - Фиорентина 1:1 Антверпен - Брюгге 1:2 Фиорентина - Брюгге 3:2
Гент
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Гент - Мехелен 2:0 Гент - Антверпен 1:1 Гент - Партизан 1:0 Партизан - Гент 0:1
Гент - Вестерло 4:1 Гент - Силькеборг 3:2 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:0 Силькеборг - Гент 2:2 Гент - Дендер 1:2 Викингур - Гент 0:3 Кортрейк - Гент 0:1 Гент - Викингур 4:1 Гент - Зульте-Варегем 0:2 Гент - Лилль 0:1 Вестерло - Гент 1:0 АЕК - Гент 0:1 АЕК - Гент 2:1 Hoger Op Kalken - Гент 0:9 Калкен - Гент 0:9 КФС Меулебеке2 - Гент 0:5

Результаты матчей

Брюгге
Гент

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
3 раза 43%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Брюгге
Гент

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
2
1
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
3
1
1.5
1
2
1
3
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
1
5
3
1.5
3
4
2
6
2.5
2
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 7 5 1 1 14 - 10 16
2.
Гент
 7 4 1 2 13 - 7 13
3.
Антверпен
 8 4 1 3 13 - 7 13
4.
Брюгге
 8 4 1 3 14 - 10 13
5.
Спортинг Шарлеруа
 8 4 1 3 11 - 8 13
6.
Андерлехт
 8 3 4 1 9 - 7 13
7.
Стандард
 8 3 3 2 4 - 3 12
8.
Дендер
 7 3 2 2 12 - 10 11
9.
Вестерло
 8 3 2 3 16 - 15 11
10.
Мехелен
 8 3 2 3 12 - 12 11
11.
АХ Лёвен
 7 2 4 1 9 - 6 10
12.
Юнион Сент-Жиллуаз
 8 2 4 2 7 - 7 10
13.
Сент-Трейден
 8 2 3 3 11 - 16 9
14.
Кортрейк
 7 2 1 4 5 - 11 7
15.
Серкль Брюгге
 7 1 1 5 8 - 15 4
16.
Беерсхот-Вильрейк
 8 0 1 7 6 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Шарлеруа
 4 3 0 1 5 - 1 9
2.
Стандард
 4 2 2 0 2 - 0 8
3.
АХ Лёвен
 3 2 1 0 6 - 2 7
4.
Юнион Сент-Жиллуаз
 3 2 1 0 4 - 1 7
5.
Генк
 3 2 1 0 4 - 2 7
6.
Гент
 4 2 1 1 8 - 4 7
7.
Вестерло
 4 2 1 1 9 - 6 7
8.
Брюгге
 4 2 1 1 7 - 5 7
9.
Антверпен
 4 2 0 2 9 - 4 6
10.
Мехелен
 4 2 0 2 10 - 9 6
11.
Андерлехт
 5 1 3 1 4 - 5 6
12.
Сент-Трейден
 4 1 2 1 6 - 8 5
13.
Дендер
 4 1 1 2 5 - 5 4
14.
Кортрейк
 4 1 1 2 2 - 5 4
15.
Серкль Брюгге
 3 1 0 2 7 - 6 3
16.
Беерсхот-Вильрейк
 4 0 1 3 4 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 4 3 0 1 10 - 8 9
2.
Андерлехт
 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Дендер
 3 2 1 0 7 - 5 7
4.
Антверпен
 4 2 1 1 4 - 3 7
5.
Гент
 3 2 0 1 5 - 3 6
6.
Брюгге
 4 2 0 2 7 - 5 6
7.
Мехелен
 4 1 2 1 2 - 3 5
8.
Спортинг Шарлеруа
 4 1 1 2 6 - 7 4
9.
Стандард
 4 1 1 2 2 - 3 4
10.
Вестерло
 4 1 1 2 7 - 9 4
11.
Сент-Трейден
 4 1 1 2 5 - 8 4
12.
Кортрейк
 3 1 0 2 3 - 6 3
13.
АХ Лёвен
 4 0 3 1 3 - 4 3
14.
Юнион Сент-Жиллуаз
 5 0 3 2 3 - 6 3
15.
Серкль Брюгге
 4 0 1 3 1 - 9 1
16.
Беерсхот-Вильрейк
 4 0 0 4 2 - 11 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 6
Генк Арокодаре Толуваласе 5
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 4 (1)
Брюгге Нильссон Хокан 3 (4)
Генк Стеккерс Ярне 3 (3)
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Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 5
Спортинг Шарлеруа Петрис Жереми 4
Спортинг Шарлеруа Камара Этьен 4
Мехелен Мохаммед Азиз 4
Кортрейк Abdelkahar Kadri 4
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Г О О О О Л - Ордоньес Хоэль уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 39'
      Сурдез Франк сделал результативную передачу.
    • 39'
      Г О О О О Л - Дин Макс бьет в цель!
    • 23'
      Ветлесен Уго получил желтую карточку от судьи
    • 17'
      Ито Ацуки получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Брюгге 2:4 Гент онлайн

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