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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 8. Стадион: .
Мехелен
2:0
Конец матча
Серкль Брюгге
0'
1:0
31' Гол
Фулон Дам
34' Желтая карточка
Туба Ахмед
34' Желтая карточка
Варлесон
45' Желтая карточка
Эрик Дос Сантос
2:0
86' Гол
Ван ден Эйнден Бас
90' Желтая карточка
Мохаммед Азиз
90'+7
1
Де
Волф
Ортвин
29
Ван
ден
Эйнден
Бас
4
Рэмекерс
Тун
6
Туба
Ахмед
77
Флюке
Патрик
32
Мохаммед
Азиз
16
Схоофс
Роб
23
Фулон
Дам
19
Мрабти
Керим
14
Раман
Бенито
11
Сторм
Никола
1
Варлесон
90
Emmanuel
Kakou
66
Christiaan
Ravych
2
Диаките
Ибрахим
34
Сомерс
Тибо
17
Фрэнсис
Абу
30
Брунинью
Филипе
28
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
8
Эрик
Дос
Сантос
7
Эфекеле
Маламин
9
Денкей
Кевин
Мехелен
3-4-3
Серкль Брюгге
3-5-2

История личных встреч

Мехелен
Серкль Брюгге

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

100%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

21 матч

47.6%
23.8%
28.6%
10 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

19%
57.1%
23.9%
4 победы 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

47.6%
28.6%
23.8%
10 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

ПДА
2:3
ПДА
0:2
ПДА
1:1
ПДА
0:0
ПДА
2:2
К
2:1
ПДА
3:1
ПДА
0:1
ПДА
2:3
ПДА
3:2
ПДА
3:1
ТМК
1:2
ЛЖ
2:3
ЛЖ
1:1
ТМС
0:0
ЛЖ
2:0
ЛЖ
0:1
ЛЖ
3:2
ЛЖ
2:0
ЛЖ
1:2
ЛЖ
3:1

Голы

Всего голов

15
18

Голов в среднем за матч

1.67
1.5

Среднее время на гол

54
60

Всего голов

18
11

Голов в среднем за матч

1.5
1.22

Среднее время на гол

60
73

Всего голов

33
29

Голов в среднем за матч

1.57
1.38

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
5
Больше 24%
Меньше 76%
16

Среднее время на гол

57
65

Бомбардиры внутри турнира

Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сторм Никола 3 0.38
Флюке Патрик 2 (1) 0.25
Ван ден Эйнден Бас 2 0.25
Схоофс Роб 1 0.13
Раман Бенито 1 0.13
Лаубербах Лион 1 0.13
Фулон Дам 1 0.13
Мрабти Керим 1 (1) 0.13
Rafik Belghali 0 0
Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Денкей Кевин 2 0.29
Abdoul Ouattara 2 0.29
Сомерс Тибо 1 0.14
Брунинью Филипе 1 0.14
Олайгбе Казим 1 0.14
Christiaan Ravych 1 0.14
Ван дер Брюгген Ханнес 0 0
Назиньо Флавио 0 0

Карточки

Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мохаммед Азиз 4 0
Ван Клеемпут Жюль 1 1
Схоофс Роб 2 0
Бесник Хаши 1 0
Уолш Сэнди 1 0
Туба Ахмед 1 0
Конате Мори 1 0
Лаубербах Лион 1 0
Фулон Дам 1 0
Рэмекерс Тун 1 0
Ван ден Эйнден Бас 1 0
Бафдили Билал 1 0
Elton Yeboah 1 0
Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мьянге Сенна 2 0
Эрик Дос Сантос 2 0
Ван дер Брюгген Ханнес 1 0
Варлесон 1 0
Олайгбе Казим 1 0
Попович Борис 1 0
Назиньо Флавио 1 0
Abdoul Ouattara 1 0

Результаты матчей

Мехелен
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Серкль Брюгге
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
1
Мехелен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Серкль Брюгге
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

2
4
Мехелен
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Серкль Брюгге
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

5
5

Голы по времени матча

Забито

10
1
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
100%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

9
9
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
5
56%
4
44%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
33%
1
11%
76-90

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
50%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
8
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
8%
2
25%
1-15
1
8%
3
38%
16-30
4
33%
2
25%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
1
13%
76-90

Пропущено

12
15
8 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
8%
2
13%
1-15
1
8%
3
20%
16-30
6
50%
4
27%
31-45
1
8%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
25%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Мехелен
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Гент - Мехелен 2:0 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 5:2 Антверпен - Мехелен 0:1 Мехелен - Андерлехт 1:3
Стандард - Мехелен 0:0 Мехелен - Вестерло 2:4 Брюгге - Мехелен 1:1 Олимпиакос - Мехелен 2:0 Хейст - Мехелен 0:1 Мехелен - Лилль 1:1 Антверпен - Мехелен 2:1 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Уденаарде - Мехелен 0:3 Мехелен - Стандард 3:2 Вестерло - Мехелен 0:2 Сент-Трейден - Мехелен 2:1 Мехелен - Гент 2:4 Мехелен - АХ Лёвен 3:0 Стандард - Мехелен 0:0 Гент - Мехелен 3:1
Серкль Брюгге
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Серкль Брюгге - Генк 2:3 Брюгге - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Висла Краков 1:4 Висла Краков - Серкль Брюгге 1:6
АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Мольде 1:0 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Мольде - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 1:2 Серкль Брюгге - Килмарнок 1:0 Вестерло - Серкль Брюгге 3:0 Килмарнок - Серкль Брюгге 1:1 Фейеноорд - Серкль Брюгге 1:0 Монако - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - АЕК Ларнака 3:2 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Антверпен - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Генк 4:1 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:1

Результаты матчей

Мехелен
Серкль Брюгге

Точный счет

1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
3:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
5
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Мехелен
Серкль Брюгге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
3
2.5
1
2
1
3
3.5
1
2
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
3
3
5
1.5
2
5
1
7
2.5
1
6
1
7
3.5
1
6
1
7
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 7 5 1 1 14 - 10 16
2.
Гент
 7 4 1 2 13 - 7 13
3.
Антверпен
 8 4 1 3 13 - 7 13
4.
Брюгге
 8 4 1 3 14 - 10 13
5.
Спортинг Шарлеруа
 8 4 1 3 11 - 8 13
6.
Андерлехт
 8 3 4 1 9 - 7 13
7.
Стандард
 8 3 3 2 4 - 3 12
8.
Дендер
 7 3 2 2 12 - 10 11
9.
Вестерло
 8 3 2 3 16 - 15 11
10.
Мехелен
 8 3 2 3 12 - 12 11
11.
АХ Лёвен
 7 2 4 1 9 - 6 10
12.
Юнион Сент-Жиллуаз
 8 2 4 2 7 - 7 10
13.
Сент-Трейден
 8 2 3 3 11 - 16 9
14.
Кортрейк
 7 2 1 4 5 - 11 7
15.
Серкль Брюгге
 7 1 1 5 8 - 15 4
16.
Беерсхот-Вильрейк
 8 0 1 7 6 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Шарлеруа
 4 3 0 1 5 - 1 9
2.
Стандард
 4 2 2 0 2 - 0 8
3.
АХ Лёвен
 3 2 1 0 6 - 2 7
4.
Юнион Сент-Жиллуаз
 3 2 1 0 4 - 1 7
5.
Генк
 3 2 1 0 4 - 2 7
6.
Гент
 4 2 1 1 8 - 4 7
7.
Вестерло
 4 2 1 1 9 - 6 7
8.
Брюгге
 4 2 1 1 7 - 5 7
9.
Антверпен
 4 2 0 2 9 - 4 6
10.
Мехелен
 4 2 0 2 10 - 9 6
11.
Андерлехт
 5 1 3 1 4 - 5 6
12.
Сент-Трейден
 4 1 2 1 6 - 8 5
13.
Дендер
 4 1 1 2 5 - 5 4
14.
Кортрейк
 4 1 1 2 2 - 5 4
15.
Серкль Брюгге
 3 1 0 2 7 - 6 3
16.
Беерсхот-Вильрейк
 4 0 1 3 4 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 4 3 0 1 10 - 8 9
2.
Андерлехт
 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Дендер
 3 2 1 0 7 - 5 7
4.
Антверпен
 4 2 1 1 4 - 3 7
5.
Гент
 3 2 0 1 5 - 3 6
6.
Брюгге
 4 2 0 2 7 - 5 6
7.
Мехелен
 4 1 2 1 2 - 3 5
8.
Спортинг Шарлеруа
 4 1 1 2 6 - 7 4
9.
Стандард
 4 1 1 2 2 - 3 4
10.
Вестерло
 4 1 1 2 7 - 9 4
11.
Сент-Трейден
 4 1 1 2 5 - 8 4
12.
Кортрейк
 3 1 0 2 3 - 6 3
13.
АХ Лёвен
 4 0 3 1 3 - 4 3
14.
Юнион Сент-Жиллуаз
 5 0 3 2 3 - 6 3
15.
Серкль Брюгге
 4 0 1 3 1 - 9 1
16.
Беерсхот-Вильрейк
 4 0 0 4 2 - 11 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 6
Генк Арокодаре Толуваласе 5
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 4 (1)
Брюгге Нильссон Хокан 3 (4)
Генк Стеккерс Ярне 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 5
Спортинг Шарлеруа Петрис Жереми 4
Спортинг Шарлеруа Камара Этьен 4
Мехелен Мохаммед Азиз 4
Кортрейк Abdelkahar Kadri 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Эрик Дос Сантос получил желтую карточку от судьи
  • 36'
    Фулон Дам уходит с поля. Марса Хосе выходит вместо него
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