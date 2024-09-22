Тур: 8. Стадион: Аргосштадион Ахтер де Казерне.
2:0
Конец матча
0'
1:0
31' ГолФулон Дам
34' Желтая карточкаТуба Ахмед
34' Желтая карточкаВарлесон
45' Желтая карточкаЭрик Дос Сантос
2:0
86' ГолВан ден Эйнден Бас
90' Желтая карточкаМохаммед Азиз
90'+7
Ход матча
31'
1:0
34'
34'
36'
45'
86'
90'
77
Флюке
Патрик
16
Схоофс
Роб
23
Фулон
Дам
19
Мрабти
Керим
14
Раман
Бенито
11
Сторм
Никола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Флюке ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
-
23 Фулон ДамПолузащитник
-
19 Мрабти КеримНападающий
-
14 Раман БенитоНападающий
-
11 Сторм НиколаНападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
33 Lukas Baert
-
36 Elton Yeboah
-
Главный тренер: Хаси Бесник
- Основной состав
-
1 ВарлесонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Сомерс ТибоПолузащитник
-
17 Фрэнсис АбуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Мьянге СеннаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
15 Gary Magnee
-
Главный тренер: Miron Muslic
История личных встреч
Мехелен
Серкль Брюгге
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
76.9%
15.4%
7.7%
10 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
100%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
21 матч
47.6%
23.8%
28.6%
10 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
19%
57.1%
23.9%
4 победы 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
47.6%
28.6%
23.8%
10 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
18
Голов в среднем за матч
1.67
1.5
Среднее время на гол
54
60
Всего голов
18
11
Голов в среднем за матч
1.5
1.22
Среднее время на гол
60
73
Всего голов
33
29
Голов в среднем за матч
1.57
1.38
Тотал матчей
2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
Среднее время на гол
57
65
Бомбардиры внутри турнира
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сторм Никола
|3
|0.38
|Флюке Патрик
|2 (1)
|0.25
|Ван ден Эйнден Бас
|2
|0.25
|Схоофс Роб
|1
|0.13
|Раман Бенито
|1
|0.13
|Лаубербах Лион
|1
|0.13
|Фулон Дам
|1
|0.13
|Мрабти Керим
|1 (1)
|0.13
|Rafik Belghali
|0
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Денкей Кевин
|2
|0.29
|Abdoul Ouattara
|2
|0.29
|Сомерс Тибо
|1
|0.14
|Брунинью Филипе
|1
|0.14
|Олайгбе Казим
|1
|0.14
|Christiaan Ravych
|1
|0.14
|Ван дер Брюгген Ханнес
|0
|0
|Назиньо Флавио
|0
|0
Карточки
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мохаммед Азиз
|4
|0
|Ван Клеемпут Жюль
|1
|1
|Схоофс Роб
|2
|0
|Бесник Хаши
|1
|0
|Уолш Сэнди
|1
|0
|Туба Ахмед
|1
|0
|Конате Мори
|1
|0
|Лаубербах Лион
|1
|0
|Фулон Дам
|1
|0
|Рэмекерс Тун
|1
|0
|Ван ден Эйнден Бас
|1
|0
|Бафдили Билал
|1
|0
|Elton Yeboah
|1
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мьянге Сенна
|2
|0
|Эрик Дос Сантос
|2
|0
|Ван дер Брюгген Ханнес
|1
|0
|Варлесон
|1
|0
|Олайгбе Казим
|1
|0
|Попович Борис
|1
|0
|Назиньо Флавио
|1
|0
|Abdoul Ouattara
|1
|0
Результаты матчей
Мехелен
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Серкль Брюгге
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
1
Мехелен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Серкль Брюгге
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
2
4
Мехелен
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Серкль Брюгге
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
5
5
Голы по времени матча
Забито
10
1
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
100%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
9
9
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
5
56%
4
44%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
33%
1
11%
76-90
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
50%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
12
8
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
8%
2
25%
1-15
1
8%
3
38%
16-30
4
33%
2
25%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
1
13%
76-90
Пропущено
12
15
8 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
8%
2
13%
1-15
1
8%
3
20%
16-30
6
50%
4
27%
31-45
1
8%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
25%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Мехелен
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Гент - Мехелен 2:0 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 5:2 Антверпен - Мехелен 0:1 Мехелен - Андерлехт 1:3
Стандард - Мехелен 0:0 Мехелен - Вестерло 2:4 Брюгге - Мехелен 1:1 Олимпиакос - Мехелен 2:0 Хейст - Мехелен 0:1 Мехелен - Лилль 1:1 Антверпен - Мехелен 2:1 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Уденаарде - Мехелен 0:3 Мехелен - Стандард 3:2 Вестерло - Мехелен 0:2 Сент-Трейден - Мехелен 2:1 Мехелен - Гент 2:4 Мехелен - АХ Лёвен 3:0 Стандард - Мехелен 0:0 Гент - Мехелен 3:1
Серкль Брюгге
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Серкль Брюгге - Генк 2:3 Брюгге - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Висла Краков 1:4 Висла Краков - Серкль Брюгге 1:6
АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Мольде 1:0 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Мольде - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 1:2 Серкль Брюгге - Килмарнок 1:0 Вестерло - Серкль Брюгге 3:0 Килмарнок - Серкль Брюгге 1:1 Фейеноорд - Серкль Брюгге 1:0 Монако - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - АЕК Ларнака 3:2 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Антверпен - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Генк 4:1 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:1
Результаты матчей
Мехелен
Серкль Брюгге
Точный счет
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
3:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
5
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Мехелен
Серкль Брюгге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
13
12
13
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
43
35
25
17
16
17
16
17
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Спортинг Шарлеруа
|Хейманс Дан
|6
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|5
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|4 (1)
|Брюгге
|Нильссон Хокан
|3 (4)
|Генк
|Стеккерс Ярне
|3 (3)
|Антверпен
|Одои Денис
|1 5
|Спортинг Шарлеруа
|Петрис Жереми
|4
|Спортинг Шарлеруа
|Камара Этьен
|4
|Мехелен
|Мохаммед Азиз
|4
|Кортрейк
|Abdelkahar Kadri
|4