Тур: 8. Стадион: Чегека Арена.
0'
1:0
23' ГолАрокодаре Толуваласе
2:0
53' ГолБаа Кристофер
55' Желтая карточкаКолс Кобе
68' Желтая карточкаGilles Ruyssen
3:0
76' ГолГрошовски Патрик
4:0
83' ГолО Хен-Гю
90'+3
Ход матча
23'
53'
55'
68'
76'
3:0
83'
4:0
21
Колс
Кобе
16
Квет
Роман
18
Nathan
Rodes
77
Нсимба
Брюни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
39 Пендерс МайкВратарь
-
27 Нкуба КенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 О Хен-ГюНападающий
-
14 Сор КоллинсНападающий
-
-
-
Главный тренер: Финк Торстен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Колс КобеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Квет РоманПолузащитник
-
18 Nathan RodesПолузащитник
-
77 Нсимба БрюниНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Диш ГийомВратарь
-
20 Грнчар ДавидЗащитник
-
10 Lennard HensПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Ali Akman
-
-
-
Главный тренер: Vincent Euvrard
История личных встреч
Генк
Дендер
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
3
4
Среднее время на гол
30
22
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
2.67
2.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
33
38
Бомбардиры внутри турнира
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арокодаре Толуваласе
|6
|0.75
|Стеккерс Ярне
|3 (2)
|0.38
|Грошовски Патрик
|2
|0.25
|Сор Коллинс
|1
|0.13
|О Хен-Гю
|1
|0.13
|Куэста Карлос
|1
|0.13
|Садик Муджаид
|1
|0.13
|Заттльбергер Николас
|1
|0.13
|Баа Кристофер
|1
|0.13
|Noah Adedeji-Sternberg
|1
|0.13
|Хейнен Бриан
|0
|0
|Эль-Ханнус Билаль
|0
|0
|Konstantinos Karetsas
|0
|0
Дендер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нсимба Брюни
|3 (1)
|0.38
|Берте Мохамед
|3
|0.38
|Квет Роман
|2
|0.25
|Грнчар Давид
|1
|0.13
|Nathan Rodes
|1
|0.13
|Jordy Soladio
|1
|0.13
|Ali Akman
|1
|0.13
|Joedrick Pupe
|0
|0
|Fabio Ferraro
|0
|0
Карточки
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кайембе Йорис
|2
|0
|Эль-Уахди Закария
|2
|0
|Садик Муджаид
|0
|1
|Грошовски Патрик
|1
|0
|Нкуба Кен
|1
|0
|Фадера Алию
|1
|0
|Бангура Ибраима II
|1
|0
|Konstantinos Karetsas
|1
|0
Дендер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gilles Ruyssen
|3
|0
|Joedrick Pupe
|3
|0
|Нсимба Брюни
|3
|0
|Nathan Rodes
|2
|0
|Колс Кобе
|1
|0
|Ridwane M'barki
|1
|0
|Jordy Soladio
|1
|0
|Масангу Керес
|1
|0
|Вилтард Малкольм
|1
|0
Результаты матчей
Генк
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Дендер
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
0
3
Генк
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Дендер
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
9
4
Генк
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Дендер
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
9
7
Голы по времени матча
Забито
8
7
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
3
43%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
5
63%
2
29%
76-90
Пропущено
2
9
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
10
5
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
20%
16-30
2
20%
2
40%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
1
10%
1
20%
76-90
Пропущено
8
5
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
25%
3
60%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
18
12
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
2
11%
3
25%
1-15
3
17%
2
17%
16-30
2
11%
2
17%
31-45
2
11%
1
8%
46-60
3
17%
1
8%
61-75
6
33%
3
25%
76-90
Пропущено
10
14
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 7
2
20%
3
21%
1-15
2
20%
3
21%
16-30
2
20%
1
7%
31-45
1
10%
3
21%
46-60
1
10%
2
14%
61-75
2
20%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Генк
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Андерлехт - Генк 0:2 Серкль Брюгге - Генк 2:3 Генк - Вестерло 1:0 Генк - Фортуна Ситтард 2:0
Беерсхот-Вильрейк - Генк 3:4 Генк - Брюгге 3:2 АХ Лёвен - Генк 3:1 Генк - Стандард 0:0 Генк - Лилль 2:2 Генк - Гоу Эхед Иглс 1:2 Фейеноорд - Генк 3:1 Генк - ПАОК 3:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 3:3 Генк - Шарлеруа 3:3 РК Хедес - Генк 1:4 Хейдес - Генк 1:4 Генк - Гент 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Генк 2:0 Генк - Антверпен 1:0 Андерлехт - Генк 2:1
Дендер
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Дендер - Стандард 0:2 Беерсхот-Вильрейк - Дендер 1:2 Дендер - Брюгге 1:2 Сент-Трейден - Дендер 3:3
Дендер - Кортрейк 4:1 Гент - Дендер 1:2 Дендер - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Дендер - Ла Лувьер 0:3 Брюгге - Дендер 0:0 Хераклес - Дендер 1:1 Гронинген - Дендер 4:4 Стандард - Дендер 1:5 Андерлехт - Дендер 2:1 Уденаарде - Дендер 0:3 КРК Харелбеке - Дендер 0:5 СВ Харелбеке - Дендер 0:5 Франкс-Борен - Дендер 0:3 Дендер - Зульте-Варегем 1:4 Дендер - Дейнзе 3:0 Брюгге-2 - Дендер 0:1
Результаты матчей
Генк
Дендер
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
1:2
2 раза 50%
3:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:2
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Генк
Дендер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
13
22
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
53
53
44
44
26
26
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|18 - 10
|19
|2.
|7
|4
|1
|2
|13 - 7
|13
|3.
|8
|4
|1
|3
|13 - 7
|13
|4.
|8
|4
|1
|3
|14 - 10
|13
|5.
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|6.
|8
|3
|4
|1
|9 - 7
|13
|7.
|8
|3
|3
|2
|4 - 3
|12
|8.
|8
|3
|2
|3
|16 - 15
|11
|9.
|8
|3
|2
|3
|12 - 12
|11
|10.
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|11.
|1:1
|8
|2
|5
|1
|10 - 7
|11
|12.
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|13.
|8
|2
|3
|3
|11 - 16
|9
|14.
|1:1
|8
|2
|2
|4
|6 - 12
|8
|15.
|7
|1
|1
|5
|8 - 15
|4
|16.
|8
|0
|1
|7
|6 - 20
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|2.
|4
|3
|0
|1
|5 - 1
|9
|3.
|1:1
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|4.
|4
|2
|2
|0
|2 - 0
|8
|5.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|7.
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|8.
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|9.
|4
|2
|0
|2
|9 - 4
|6
|10.
|4
|2
|0
|2
|10 - 9
|6
|11.
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|12.
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|13.
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|14.
|1:1
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|15.
|3
|1
|0
|2
|7 - 6
|3
|16.
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|10 - 8
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|7 - 9
|7
|5.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|7.
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|8.
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|11.
|1:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|13.
|1:1
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|14.
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|15.
|4
|0
|1
|3
|1 - 9
|1
|16.
|4
|0
|0
|4
|2 - 11
|0
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|6
|Спортинг Шарлеруа
|Хейманс Дан
|6
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|4 (1)
|Брюгге
|Нильссон Хокан
|3 (4)
|Генк
|Стеккерс Ярне
|3 (3)
|Антверпен
|Одои Денис
|1 5
|Спортинг Шарлеруа
|Петрис Жереми
|4
|Спортинг Шарлеруа
|Камара Этьен
|4
|Мехелен
|Мохаммед Азиз
|4
|Кортрейк
|Abdelkahar Kadri
|4