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  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 8. Стадион: .
Генк
4:0
Конец матча
Дендер
0'
1:0
23' Гол
Арокодаре Толуваласе
2:0
53' Гол
Баа Кристофер
55' Желтая карточка
Колс Кобе
68' Желтая карточка
Gilles Ruyssen
3:0
76' Гол
Грошовски Патрик
4:0
83' Гол
О Хен-Гю
90'+3
1
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
77
Эль-Уахди
Закария
3
Садик
Муджаид
46
Куэста
Карлос
18
Кайембе
Йорис
8
Хейнен
Бриан
24
Заттльбергер
Николас
7
Баа
Кристофер
20
Konstantinos
Karetsas
23
Стеккерс
Ярне
99
Арокодаре
Толуваласе
13
Julien
Devriendt
22
Gilles
Ruyssen
21
Колс
Кобе
4
Гонсалвес
Бриан
5
Фила
Карол
88
Fabio
Ferraro
24
Вилтард
Малкольм
16
Квет
Роман
18
Nathan
Rodes
77
Нсимба
Брюни
98
Jordy
Soladio
Генк
4-2-3-1
Дендер
5-3-2

История личных встреч

Генк
Дендер

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
4:3
ПЛ
2:4
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

3
4

Среднее время на гол

30
22

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

2.67
2.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

33
38

Бомбардиры внутри турнира

Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арокодаре Толуваласе 6 0.75
Стеккерс Ярне 3 (2) 0.38
Грошовски Патрик 2 0.25
Сор Коллинс 1 0.13
О Хен-Гю 1 0.13
Куэста Карлос 1 0.13
Садик Муджаид 1 0.13
Заттльбергер Николас 1 0.13
Баа Кристофер 1 0.13
Noah Adedeji-Sternberg 1 0.13
Хейнен Бриан 0 0
Эль-Ханнус Билаль 0 0
Konstantinos Karetsas 0 0
Дендер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нсимба Брюни 3 (1) 0.38
Берте Мохамед 3 0.38
Квет Роман 2 0.25
Грнчар Давид 1 0.13
Nathan Rodes 1 0.13
Jordy Soladio 1 0.13
Ali Akman 1 0.13
Joedrick Pupe 0 0
Fabio Ferraro 0 0

Карточки

Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайембе Йорис 2 0
Эль-Уахди Закария 2 0
Садик Муджаид 0 1
Грошовски Патрик 1 0
Нкуба Кен 1 0
Фадера Алию 1 0
Бангура Ибраима II 1 0
Konstantinos Karetsas 1 0
Дендер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gilles Ruyssen 3 0
Joedrick Pupe 3 0
Нсимба Брюни 3 0
Nathan Rodes 2 0
Колс Кобе 1 0
Ridwane M'barki 1 0
Jordy Soladio 1 0
Масангу Керес 1 0
Вилтард Малкольм 1 0

Результаты матчей

Генк
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Дендер
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

0
3
Генк
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Дендер
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

9
4
Генк
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Дендер
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

9
7

Голы по времени матча

Забито

8
7
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
3
43%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
5
63%
2
29%
76-90

Пропущено

2
9
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

10
5
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
20%
16-30
2
20%
2
40%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
1
10%
1
20%
76-90

Пропущено

8
5
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
25%
3
60%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

18
12
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
2
11%
3
25%
1-15
3
17%
2
17%
16-30
2
11%
2
17%
31-45
2
11%
1
8%
46-60
3
17%
1
8%
61-75
6
33%
3
25%
76-90

Пропущено

10
14
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 7
2
20%
3
21%
1-15
2
20%
3
21%
16-30
2
20%
1
7%
31-45
1
10%
3
21%
46-60
1
10%
2
14%
61-75
2
20%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Генк
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Андерлехт - Генк 0:2 Серкль Брюгге - Генк 2:3 Генк - Вестерло 1:0 Генк - Фортуна Ситтард 2:0
Беерсхот-Вильрейк - Генк 3:4 Генк - Брюгге 3:2 АХ Лёвен - Генк 3:1 Генк - Стандард 0:0 Генк - Лилль 2:2 Генк - Гоу Эхед Иглс 1:2 Фейеноорд - Генк 3:1 Генк - ПАОК 3:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 3:3 Генк - Шарлеруа 3:3 РК Хедес - Генк 1:4 Хейдес - Генк 1:4 Генк - Гент 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Генк 2:0 Генк - Антверпен 1:0 Андерлехт - Генк 2:1
Дендер
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Дендер - Стандард 0:2 Беерсхот-Вильрейк - Дендер 1:2 Дендер - Брюгге 1:2 Сент-Трейден - Дендер 3:3
Дендер - Кортрейк 4:1 Гент - Дендер 1:2 Дендер - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Дендер - Ла Лувьер 0:3 Брюгге - Дендер 0:0 Хераклес - Дендер 1:1 Гронинген - Дендер 4:4 Стандард - Дендер 1:5 Андерлехт - Дендер 2:1 Уденаарде - Дендер 0:3 КРК Харелбеке - Дендер 0:5 СВ Харелбеке - Дендер 0:5 Франкс-Борен - Дендер 0:3 Дендер - Зульте-Варегем 1:4 Дендер - Дейнзе 3:0 Брюгге-2 - Дендер 0:1

Результаты матчей

Генк
Дендер

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
1:2
2 раза 50%
3:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:2
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Генк
Дендер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
2
1.5
1
3
2
2
2.5
1
3
1
3
3.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
3
1
2
2
2.5
1
3
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
3
5
3
1.5
4
4
4
4
2.5
2
6
2
6
3.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 8 6 1 1 18 - 10 19
2.
Гент
 7 4 1 2 13 - 7 13
3.
Антверпен
 8 4 1 3 13 - 7 13
4.
Брюгге
 8 4 1 3 14 - 10 13
5.
Спортинг Шарлеруа
 8 4 1 3 11 - 8 13
6.
Андерлехт
 8 3 4 1 9 - 7 13
7.
Стандард
 8 3 3 2 4 - 3 12
8.
Вестерло
 8 3 2 3 16 - 15 11
9.
Мехелен
 8 3 2 3 12 - 12 11
10.
Дендер
 8 3 2 3 12 - 14 11
11.
АХ Лёвен
 1:1 8 2 5 1 10 - 7 11
12.
Юнион Сент-Жиллуаз
 8 2 4 2 7 - 7 10
13.
Сент-Трейден
 8 2 3 3 11 - 16 9
14.
Кортрейк
 1:1 8 2 2 4 6 - 12 8
15.
Серкль Брюгге
 7 1 1 5 8 - 15 4
16.
Беерсхот-Вильрейк
 8 0 1 7 6 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 4 3 1 0 8 - 2 10
2.
Спортинг Шарлеруа
 4 3 0 1 5 - 1 9
3.
АХ Лёвен
 1:1 4 2 2 0 7 - 3 8
4.
Стандард
 4 2 2 0 2 - 0 8
5.
Юнион Сент-Жиллуаз
 3 2 1 0 4 - 1 7
6.
Гент
 4 2 1 1 8 - 4 7
7.
Вестерло
 4 2 1 1 9 - 6 7
8.
Брюгге
 4 2 1 1 7 - 5 7
9.
Антверпен
 4 2 0 2 9 - 4 6
10.
Мехелен
 4 2 0 2 10 - 9 6
11.
Андерлехт
 5 1 3 1 4 - 5 6
12.
Сент-Трейден
 4 1 2 1 6 - 8 5
13.
Дендер
 4 1 1 2 5 - 5 4
14.
Кортрейк
 1:1 4 1 1 2 2 - 5 4
15.
Серкль Брюгге
 3 1 0 2 7 - 6 3
16.
Беерсхот-Вильрейк
 4 0 1 3 4 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 4 3 0 1 10 - 8 9
2.
Андерлехт
 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Антверпен
 4 2 1 1 4 - 3 7
4.
Дендер
 4 2 1 1 7 - 9 7
5.
Гент
 3 2 0 1 5 - 3 6
6.
Брюгге
 4 2 0 2 7 - 5 6
7.
Мехелен
 4 1 2 1 2 - 3 5
8.
Спортинг Шарлеруа
 4 1 1 2 6 - 7 4
9.
Стандард
 4 1 1 2 2 - 3 4
10.
Вестерло
 4 1 1 2 7 - 9 4
11.
Кортрейк
 1:1 4 1 1 2 4 - 7 4
12.
Сент-Трейден
 4 1 1 2 5 - 8 4
13.
АХ Лёвен
 1:1 4 0 3 1 3 - 4 3
14.
Юнион Сент-Жиллуаз
 5 0 3 2 3 - 6 3
15.
Серкль Брюгге
 4 0 1 3 1 - 9 1
16.
Беерсхот-Вильрейк
 4 0 0 4 2 - 11 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Генк Арокодаре Толуваласе 6
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 6
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 4 (1)
Брюгге Нильссон Хокан 3 (4)
Генк Стеккерс Ярне 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 5
Спортинг Шарлеруа Петрис Жереми 4
Спортинг Шарлеруа Камара Этьен 4
Мехелен Мохаммед Азиз 4
Кортрейк Abdelkahar Kadri 4
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 53'
      Konstantinos Karetsas сделал результативную передачу.
    • 53'
      Г О О О О Л - Баа Кристофер бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 23'
      Г О О О О Л - Арокодаре Толуваласе бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Генк 4:0 Дендер онлайн

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