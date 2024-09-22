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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 8. Стадион: .
АХ Лёвен
1:1
Второй тайм: 78'
Кортрейк
0'
24' Желтая карточка
Мазиз Юссеф
31' Желтая карточка
Хиль Оскар
32' Желтая карточка
Сильва Жоао
39' Желтая карточка
Такаминэ Томоки
0:1
56' Гол
Dion De Neve
1:1
62' Гол
Н'Дри Конан
1
Лейсен
Тобе
27
Хиль
Оскар
II
5
Оминами
Такума
14
Рикка
Федерико
30
Акимото
Такахиро
6
Ezechiel
Banzuzi
4
Верстрате
Биргер
11
Н'Дри
Конан
10
Мазиз
Юссеф
23
Митрович
Стефан
33
Мертенс
Матье
31
Гуннарссон
Патрик
4
Мампасси
Марк
Рене
44
Сильва
Жоао
26
Лагэ
Брам
20
Девале
Жиль
16
Деягере
Брехт
23
Такаминэ
Томоки
10
Abdelkahar
Kadri
11
Dion
De
Neve
68
Амброз
Тьерри
19
Ферри
Начо
АХ Лёвен
4-2-3-1
Кортрейк
3-5-2

История личных встреч

АХ Лёвен
Кортрейк

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед

20 матчей

30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

10%
65%
25%
2 победы 13 ничьих 5 побед

Второй тайм

35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 побед

История матчей

ПДА
0:0
ПДА
3:0
ПДА
2:3
К
1:3
ПДА
0:2
ПДА
2:1
ПДА
2:1
ПДА
3:1
ПДА
0:3
ТМК
2:0
ПДА
0:2
ПДА
2:1
ЛП
1:0
ЛП
0:0
КБ
1:3
ТМС
5:2
ЛЖ
1:1
ЛЖ
1:0
ЛЖ
0:0
ЛЖ
0:0

Голы

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.4
0.9

Среднее время на гол

64
100

Всего голов

12
14

Голов в среднем за матч

1.2
1.4

Среднее время на гол

75
64

Всего голов

26
23

Голов в среднем за матч

1.3
1.15

Тотал матчей

2.5
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

69
78

Бомбардиры внутри турнира

АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мазиз Юссеф 2 0.25
Ezechiel Banzuzi 1 0.13
Мертенс Матье 1 0.13
Н'Дри Конан 1 0.13
Влитинк Тибо 1 0.13
Оминами Такума 1 0.13
Торстейнссон Йон 1 0.13
Баликвиша Вильям 1 0.13
Шрейверс Сьебе 0 0
Верстрате Биргер 0 0
Плетинкс Эвауд 0 0
Manuel Osifo 0 0
Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сильва Жоао 1 0.13
Амброз Тьерри 1 0.13
Канеко Такуро 1 0.13
Мампасси Марк Рене 1 0.13
Dion De Neve 1 0.13
Ферри Начо 1 0.13
Abdelkahar Kadri 0 0
Райан Алебиосу 0 0

Карточки

АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верстрате Биргер 3 0
Акимото Такахиро 3 0
Хиль Оскар II 1 1
Мазиз Юссеф 2 0
Шрейверс Сьебе 1 0
Мертенс Матье 1 0
Рикка Федерико 1 0
Оминами Такума 1 0
Мендиль Хамза 1 0
Баликвиша Вильям 1 0
Н'Дри Конан 1 0
Ezechiel Banzuzi 1 0
Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Abdelkahar Kadri 4 0
Мампасси Марк Рене 1 1
Сильва Жоао 2 0
Эль-Идрисси Мунем 2 0
Канеко Такуро 2 0
Амброз Тьерри 1 0
Billel Messaoudi 1 0
Такаминэ Томоки 1 0
Райан Алебиосу 1 0
Лагэ Брам 1 0
Мессату Наэль 1 0
Ферри Начо 1 0

Результаты матчей

АХ Лёвен
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Кортрейк
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
1
АХ Лёвен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Кортрейк
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

2
2
АХ Лёвен
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Кортрейк
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

3
3

Голы по времени матча

Забито

6
3
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
25%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Забито

9
5
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
4
44%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
22%
2
40%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

6
11
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
17%
3
27%
1-15
1
17%
1
9%
16-30
2
33%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
1
17%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

АХ Лёвен
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Стандард 2:0 Вестерло - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:1
Андерлехт - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Генк 3:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Ланс 0:1 Валвейк - АХ Лёвен 2:4 Хейст - АХ Лёвен 0:8 АХ Лёвен - Бертем-Лифдаал 8:0 АХ Лёвен - VC Bertem-Leefdaal 8:0 АХ Лёвен - Вестерло 1:2 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Гент - АХ Лёвен 0:1 АХ Лёвен - Стандард 3:1 Мехелен - АХ Лёвен 3:0 Вестерло - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Сент-Трейден 1:0 АХ Лёвен - Гент 2:1
Кортрейк
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Кортрейк - Брюгге 0:3 Кортрейк - Сент-Трейден 1:1 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Стандард 1:0
Дендер - Кортрейк 4:1 Серкль Брюгге - Кортрейк 1:2 Кортрейк - Гент 0:1 АЗ Алкмаар - Кортрейк 3:0 Кортрейк - Амьен 5:0 Кардифф Сити - Кортрейк 3:1 Ланс - Кортрейк 6:3 Уайт Стар Лауве - Кортрейк 0:5 Лауве - Кортрейк 0:5 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 3:1 Кортрейк - Эйпен 1:0 РВДМ 47 - Кортрейк 0:1 Кортрейк - РВДМ 47 2:4 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:2 Эйпен - Кортрейк 1:1 Андерлехт - Кортрейк 0:1

Результаты матчей

АХ Лёвен
Кортрейк

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

АХ Лёвен
Кортрейк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
2
5
1.5
1
6
1
6
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 8 6 1 1 18 - 10 19
2.
Гент
 7 4 1 2 13 - 7 13
3.
Антверпен
 8 4 1 3 13 - 7 13
4.
Брюгге
 8 4 1 3 14 - 10 13
5.
Спортинг Шарлеруа
 8 4 1 3 11 - 8 13
6.
Андерлехт
 8 3 4 1 9 - 7 13
7.
Стандард
 8 3 3 2 4 - 3 12
8.
Вестерло
 8 3 2 3 16 - 15 11
9.
Мехелен
 8 3 2 3 12 - 12 11
10.
Дендер
 8 3 2 3 12 - 14 11
11.
АХ Лёвен
 1:1 8 2 5 1 10 - 7 11
12.
Юнион Сент-Жиллуаз
 8 2 4 2 7 - 7 10
13.
Сент-Трейден
 8 2 3 3 11 - 16 9
14.
Кортрейк
 1:1 8 2 2 4 6 - 12 8
15.
Серкль Брюгге
 7 1 1 5 8 - 15 4
16.
Беерсхот-Вильрейк
 8 0 1 7 6 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 4 3 1 0 8 - 2 10
2.
Спортинг Шарлеруа
 4 3 0 1 5 - 1 9
3.
АХ Лёвен
 1:1 4 2 2 0 7 - 3 8
4.
Стандард
 4 2 2 0 2 - 0 8
5.
Юнион Сент-Жиллуаз
 3 2 1 0 4 - 1 7
6.
Гент
 4 2 1 1 8 - 4 7
7.
Вестерло
 4 2 1 1 9 - 6 7
8.
Брюгге
 4 2 1 1 7 - 5 7
9.
Антверпен
 4 2 0 2 9 - 4 6
10.
Мехелен
 4 2 0 2 10 - 9 6
11.
Андерлехт
 5 1 3 1 4 - 5 6
12.
Сент-Трейден
 4 1 2 1 6 - 8 5
13.
Дендер
 4 1 1 2 5 - 5 4
14.
Кортрейк
 1:1 4 1 1 2 2 - 5 4
15.
Серкль Брюгге
 3 1 0 2 7 - 6 3
16.
Беерсхот-Вильрейк
 4 0 1 3 4 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 4 3 0 1 10 - 8 9
2.
Андерлехт
 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Антверпен
 4 2 1 1 4 - 3 7
4.
Дендер
 4 2 1 1 7 - 9 7
5.
Гент
 3 2 0 1 5 - 3 6
6.
Брюгге
 4 2 0 2 7 - 5 6
7.
Мехелен
 4 1 2 1 2 - 3 5
8.
Спортинг Шарлеруа
 4 1 1 2 6 - 7 4
9.
Стандард
 4 1 1 2 2 - 3 4
10.
Вестерло
 4 1 1 2 7 - 9 4
11.
Кортрейк
 1:1 4 1 1 2 4 - 7 4
12.
Сент-Трейден
 4 1 1 2 5 - 8 4
13.
АХ Лёвен
 1:1 4 0 3 1 3 - 4 3
14.
Юнион Сент-Жиллуаз
 5 0 3 2 3 - 6 3
15.
Серкль Брюгге
 4 0 1 3 1 - 9 1
16.
Беерсхот-Вильрейк
 4 0 0 4 2 - 11 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Генк Арокодаре Толуваласе 6
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 6
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 4 (1)
Брюгге Нильссон Хокан 3 (4)
Генк Стеккерс Ярне 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 5
Спортинг Шарлеруа Петрис Жереми 4
Спортинг Шарлеруа Камара Этьен 4
Мехелен Мохаммед Азиз 4
Кортрейк Abdelkahar Kadri 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    Томоки Такамине получил желтую карточку от судьи
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