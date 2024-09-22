Тур: 8. Стадион: King Power at Den Dreef.
0'
24' Желтая карточкаМазиз Юссеф
31' Желтая карточкаХиль Оскар
32' Желтая карточкаСильва Жоао
39' Желтая карточкаТакаминэ Томоки
0:1
57' ГолDion De Neve
1:1
62' ГолН'Дри Конан
87' Желтая карточкаЭль-Идрисси Мунем
87' Желтая карточкаРикка Федерико
90' Желтая карточкаШимич Роко
90'+6
Ход матча
24'
31'
32'
39'
51'
57'
0:1
62'
1:1
87'
90'
11
Н'Дри
Конан
10
Мазиз
Юссеф
44
Сильва
Жоао
26
Лагэ
Брам
20
Девале
Жиль
11
Dion
De
Neve
19
Ферри
Начо
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Хиль ОскарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Н'Дри КонанПолузащитник
-
10 Мазиз ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
61 Йохманс ОуэнВратарь
-
77 Влитинк ТибоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Manuel Osifo
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Сильва ЖоаоЗащитник
-
26 Лагэ БрамЗащитник
-
20 Девале ЖильПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Dion De NeveПолузащитник
- Нападающий
-
19 Ферри НачоНападающий
- Запасные игроки
-
95 Пирар ЛюкаВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Фоссум ИверПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Шимич РокоНападающий
-
Главный тренер: Freyr Alexandersson
История личных встреч
АХ Лёвен
Кортрейк
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед
20 матчей
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
10%
65%
25%
2 победы 13 ничьих 5 побед
Второй тайм
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
1.4
0.9
Среднее время на гол
64
100
Всего голов
12
14
Голов в среднем за матч
1.2
1.4
Среднее время на гол
75
64
Всего голов
26
23
Голов в среднем за матч
1.3
1.15
Тотал матчей
2.5
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
69
78
Бомбардиры внутри турнира
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мазиз Юссеф
|2
|0.25
|Н'Дри Конан
|2
|0.25
|Ezechiel Banzuzi
|1
|0.13
|Мертенс Матье
|1
|0.13
|Влитинк Тибо
|1
|0.13
|Оминами Такума
|1
|0.13
|Торстейнссон Йон
|1
|0.13
|Баликвиша Вильям
|1
|0.13
|Верстрате Биргер
|0
|0
|Шрейверс Сьебе
|0
|0
|Плетинкс Эвауд
|0
|0
|Manuel Osifo
|0
|0
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сильва Жоао
|1
|0.13
|Амброз Тьерри
|1
|0.13
|Канеко Такуро
|1
|0.13
|Мампасси Марк Рене
|1
|0.13
|Dion De Neve
|1
|0.13
|Ферри Начо
|1
|0.13
|Abdelkahar Kadri
|0
|0
|Райан Алебиосу
|0
|0
Карточки
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верстрате Биргер
|3
|0
|Акимото Такахиро
|3
|0
|Хиль Оскар II
|1
|1
|Рикка Федерико
|2
|0
|Мазиз Юссеф
|2
|0
|Шрейверс Сьебе
|1
|0
|Мертенс Матье
|1
|0
|Оминами Такума
|1
|0
|Мендиль Хамза
|1
|0
|Баликвиша Вильям
|1
|0
|Н'Дри Конан
|1
|0
|Ezechiel Banzuzi
|1
|0
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Abdelkahar Kadri
|4
|0
|Эль-Идрисси Мунем
|3
|0
|Мампасси Марк Рене
|1
|1
|Сильва Жоао
|2
|0
|Канеко Такуро
|2
|0
|Амброз Тьерри
|1
|0
|Billel Messaoudi
|1
|0
|Такаминэ Томоки
|1
|0
|Райан Алебиосу
|1
|0
|Шимич Роко
|1
|0
|Лагэ Брам
|1
|0
|Мессату Наэль
|1
|0
|Ферри Начо
|1
|0
Результаты матчей
АХ Лёвен
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Кортрейк
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
2
АХ Лёвен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Кортрейк
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
2
2
АХ Лёвен
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
88% (7)
0% (0)
Кортрейк
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
4
4
Голы по времени матча
Забито
7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
25%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90
Забито
10
6
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
4
40%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
3
30%
2
33%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Пропущено
7
12
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
14%
3
25%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
2
29%
2
17%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
1
14%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
АХ Лёвен
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Стандард 2:0 Вестерло - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:1
Андерлехт - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Генк 3:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Ланс 0:1 Валвейк - АХ Лёвен 2:4 Хейст - АХ Лёвен 0:8 АХ Лёвен - Бертем-Лифдаал 8:0 АХ Лёвен - VC Bertem-Leefdaal 8:0 АХ Лёвен - Вестерло 1:2 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Гент - АХ Лёвен 0:1 АХ Лёвен - Стандард 3:1 Мехелен - АХ Лёвен 3:0 Вестерло - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Сент-Трейден 1:0 АХ Лёвен - Гент 2:1
Кортрейк
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Кортрейк - Брюгге 0:3 Кортрейк - Сент-Трейден 1:1 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Стандард 1:0
Дендер - Кортрейк 4:1 Серкль Брюгге - Кортрейк 1:2 Кортрейк - Гент 0:1 АЗ Алкмаар - Кортрейк 3:0 Кортрейк - Амьен 5:0 Кардифф Сити - Кортрейк 3:1 Ланс - Кортрейк 6:3 Уайт Стар Лауве - Кортрейк 0:5 Лауве - Кортрейк 0:5 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 3:1 Кортрейк - Эйпен 1:0 РВДМ 47 - Кортрейк 0:1 Кортрейк - РВДМ 47 2:4 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:2 Эйпен - Кортрейк 1:1 Андерлехт - Кортрейк 0:1
Результаты матчей
АХ Лёвен
Кортрейк
Точный счет
1:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
4 раза 50%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
АХ Лёвен
Кортрейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
53
26
17
17
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|6
|Спортинг Шарлеруа
|Хейманс Дан
|6
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|4 (1)
|Брюгге
|Нильссон Хокан
|3 (4)
|Генк
|Стеккерс Ярне
|3 (3)
|Антверпен
|Одои Денис
|1 5
|Спортинг Шарлеруа
|Петрис Жереми
|4
|Спортинг Шарлеруа
|Камара Этьен
|4
|Мехелен
|Мохаммед Азиз
|4
|Кортрейк
|Abdelkahar Kadri
|4