Тур: 4. Стадион: Арена Люблин. Главный судья: Pawel Malec
0:2
Конец матча
0'
0:1
4' ГолРоманчук Тарас
20' Желтая карточкаКалисканер Каан
45' Желтая карточкаРоманчук Тарас
0:2
50' ГолХансен Кристоффер
66' Желтая карточкаСачек Михал
86' Желтая карточкаДигес Адриан
90'+5
Ход матча
4'
20'
45'
50'
66'
86'
40
Бркич
Иван
17
Filip
Wojcik
30
Mbaye
Ndiaye
90
Мраз
Самуэл
26
Michal
Krol
16
Сачек
Михал
17
Дигес
Адриан
20
Виллар
Мики
11
Имас
Хесус
- Основной состав
-
40 Бркич ИванВратарь
-
17 Filip WojcikЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Mbaye NdiayeНападающий
-
90 Мраз СамуэлНападающий
-
26 Michal KrolНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Скалет МатьеПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Mateusz Stolarski
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Сачек МихалЗащитник
- Защитник
-
17 Дигес АдрианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Виллар МикиПолузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
82 Силва ТомашПолузащитник
-
-
51 Alan Rybak
-
Главный тренер: Adrian Siemieniec
История личных встреч
Мотор Люблин
Ягеллония Белосток
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.67
0.67
Тотал матчей
0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
135
135
Бомбардиры внутри турнира
Мотор Люблин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Piotr Ceglarz
|2 (1)
|0.22
|Рудоль Себастьян
|1
|0.11
|Мраз Самуэл
|1
|0.11
|Mbaye Ndiaye
|1
|0.11
|Christopher Simon
|1
|0.11
|Bartosz Wolski
|0
|0
|Filip Wojcik
|0
|0
|Michal Krol
|0
|0
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кубицки Ярослав
|3
|0.33
|Пюлюлю Афимико
|3
|0.33
|Имас Хесус
|2
|0.22
|Диаби Мохамед
|2
|0.22
|Хансен Кристоффер
|1
|0.11
|Романчук Тарас
|1
|0.11
|Виллар Мики
|1
|0.11
|Нене III
|1
|0.11
|Силва Томаш
|1
|0.11
|Скшипчак Матеуш
|1 (1)
|0.11
|Моутинью Жоау
|0
|0
|Дигес Адриан
|0
|0
|Чурлинов Дарко
|0
|0
|Нгиамба Орельен
|0
|0
Карточки
Мотор Люблин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mbaye Ndiaye
|3
|0
|Рудоль Себастьян
|2
|0
|Кубица Кшиштоф
|2
|0
|Piotr Ceglarz
|1
|0
|Столярски Павел
|1
|0
|Наемски Аркадиуш
|1
|0
|Мраз Самуэл
|1
|0
|Бартош Марек Кристиан
|1
|0
|Калисканер Каан
|1
|0
|Filip Luberecki
|1
|0
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сачек Михал
|3
|0
|Дигес Адриан
|1
|1
|Диаби Мохамед
|2
|0
|Моутинью Жоау
|2
|0
|Slawomir Abramowicz
|2
|0
|Романчук Тарас
|1
|0
|Нене III
|1
|0
|Пюлюлю Афимико
|1
|0
|Халити Йетмир
|1
|0
|Нгиамба Орельен
|1
|0
|Скшипчак Матеуш
|1
|0
|Dominik Marczuk
|1
|0
Результаты матчей
Мотор Люблин
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Ягеллония Белосток
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
2
Мотор Люблин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Ягеллония Белосток
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
2
8
Мотор Люблин
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Ягеллония Белосток
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
3
10
Голы по времени матча
Забито
2
7
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
29%
76-90
Пропущено
5
9
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
40%
1
11%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
20%
4
44%
76-90
Забито
4
10
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 4
1
25%
3
30%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
2
20%
61-75
1
25%
3
30%
76-90
Пропущено
6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
2
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Забито
6
17
1 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
5 Не забивали 0
1
17%
4
24%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
1
17%
1
6%
46-60
2
33%
2
12%
61-75
2
33%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
11
15
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
9%
2
13%
1-15
1
9%
3
20%
16-30
3
27%
1
7%
31-45
3
27%
3
20%
46-60
1
9%
1
7%
61-75
2
18%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
Мотор Люблин
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Сталь Мелец - Мотор Люблин 1:0 Мотор Люблин - Гурник Забже 1:0 Мотор Люблин - Погонь Седльце 2:0 Легия - Мотор Люблин 5:2
Мотор Люблин - Пуща Неполомице 0:0 ГКС Катовице - Мотор Люблин 0:0 Мотор Люблин - Корона Кельце 1:1 Лехия Гданьск - Мотор Люблин 0:2 Мотор Люблин - Ракув 0:2 Радомяк Радом - Мотор Люблин 1:1 Мотор Люблин - Прушков 0:3 Мотор Люблин - Р. Жешув 1:0 Видзев Лодзь - Мотор Люблин 1:2 Корона Кельце - Мотор Люблин 1:1 Арка Гдыня - Мотор Люблин 1:2 Мотор Люблин - Гурник Ленчна 0:0 Мотор Люблин - Подбескидзе 2:1 ЦВКС Ресовия - Мотор Люблин 1:3 Мотор Люблин - Знич Прушкув 3:3 Висла Плоцк - Мотор Люблин 1:0
Ягеллония Белосток
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Ягеллония Белосток - Лехия Гданьск 3:2 Лех - Ягеллония Белосток 5:0 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 1:0 Аякс - Ягеллония Белосток 3:0
ГКС Катовице - Ягеллония Белосток 3:1 Ягеллония Белосток - Аякс 1:4 Ягеллония Белосток - Краковия 2:4 Будё-Глимт - Ягеллония Белосток 4:1 Ягеллония Белосток - Будё-Глимт 0:1 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 2:0 Ягеллония Белосток - Паневежис 3:1 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 2:3 Паневежис - Ягеллония Белосток 0:4 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 2:0 Ягеллония Белосток - Кауно Жальгирис 2:0 Легия - Ягеллония Белосток 2:0 Ягеллония Белосток - Медзь Легница 3:1 Сигма Оломоуц - Ягеллония Белосток 1:1 Ягеллония Белосток - Варта Познань 3:0 Пяст - Ягеллония Белосток 1:1
Результаты матчей
Мотор Люблин
Ягеллония Белосток
Точный счет
0:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:2
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Мотор Люблин
Ягеллония Белосток
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
22
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
81
27
63
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|9
|Лех
|Исхак Микаэль
|5 (1)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|5
|Видзев Лодзь
|Рондич Имад
|4 (2)
|Лех
|Хотич Дино
|4 (1)
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 4
|Краковия
|Какабадзе Отар
|4
|Гурник Забже
|Яницки Рафал
|1 2
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 2
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 2