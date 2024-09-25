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  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Pawel Malec
Мотор Люблин
0:2
Конец матча
Ягеллония Белосток
0'
0:1
4' Гол
Романчук Тарас
20' Желтая карточка
Калисканер Каан
45' Желтая карточка
Романчук Тарас
0:2
50' Гол
Хансен Кристоффер
66' Желтая карточка
Сачек Михал
86' Желтая карточка
Дигес Адриан
90'+5
40
Бркич
Иван
17
Filip
Wojcik
21
Рудоль
Себастьян
39
Бартош
Марек
Кристиан
47
Palacz
Krystian
68
Bartosz
Wolski
6
Сампер
Серхи
11
Калисканер
Каан
30
Mbaye
Ndiaye
90
Мраз
Самуэл
26
Michal
Krol
50
Slawomir
Abramowicz
16
Сачек
Михал
72
Скшипчак
Матеуш
17
Дигес
Адриан
44
Моутинью
Жоау
6
Романчук
Тарас
14
Кубицки
Ярослав
20
Виллар
Мики
11
Имас
Хесус
99
Хансен
Кристоффер
9
Диаби
Мохамед
Мотор Люблин
4-3-3
Ягеллония Белосток
4-2-3-1

История личных встреч

Мотор Люблин
Ягеллония Белосток

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ТМК
0:0
ТМК
1:1
ТМК
1:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
0.67

Тотал матчей

0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

135
135

Бомбардиры внутри турнира

Мотор Люблин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Piotr Ceglarz 2 (1) 0.22
Рудоль Себастьян 1 0.11
Мраз Самуэл 1 0.11
Mbaye Ndiaye 1 0.11
Christopher Simon 1 0.11
Bartosz Wolski 0 0
Filip Wojcik 0 0
Michal Krol 0 0
Ягеллония Белосток
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кубицки Ярослав 3 0.33
Пюлюлю Афимико 3 0.33
Имас Хесус 2 0.22
Диаби Мохамед 2 0.22
Хансен Кристоффер 1 0.11
Романчук Тарас 1 0.11
Виллар Мики 1 0.11
Нене III 1 0.11
Силва Томаш 1 0.11
Скшипчак Матеуш 1 (1) 0.11
Моутинью Жоау 0 0
Дигес Адриан 0 0
Чурлинов Дарко 0 0
Нгиамба Орельен 0 0

Карточки

Мотор Люблин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mbaye Ndiaye 3 0
Рудоль Себастьян 2 0
Кубица Кшиштоф 2 0
Piotr Ceglarz 1 0
Столярски Павел 1 0
Наемски Аркадиуш 1 0
Мраз Самуэл 1 0
Бартош Марек Кристиан 1 0
Калисканер Каан 1 0
Filip Luberecki 1 0
Ягеллония Белосток
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сачек Михал 3 0
Дигес Адриан 1 1
Диаби Мохамед 2 0
Моутинью Жоау 2 0
Slawomir Abramowicz 2 0
Романчук Тарас 1 0
Нене III 1 0
Пюлюлю Афимико 1 0
Халити Йетмир 1 0
Нгиамба Орельен 1 0
Скшипчак Матеуш 1 0
Dominik Marczuk 1 0

Результаты матчей

Мотор Люблин
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Ягеллония Белосток
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
2
Мотор Люблин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Ягеллония Белосток
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

2
8
Мотор Люблин
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Ягеллония Белосток
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

3
10

Голы по времени матча

Забито

2
7
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
29%
76-90

Пропущено

5
9
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
40%
1
11%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
20%
4
44%
76-90

Забито

4
10
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 4
1
25%
3
30%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
2
20%
61-75
1
25%
3
30%
76-90

Пропущено

6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
2
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Забито

6
17
1 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
5 Не забивали 0
1
17%
4
24%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
1
17%
1
6%
46-60
2
33%
2
12%
61-75
2
33%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

11
15
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
9%
2
13%
1-15
1
9%
3
20%
16-30
3
27%
1
7%
31-45
3
27%
3
20%
46-60
1
9%
1
7%
61-75
2
18%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Мотор Люблин
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Сталь Мелец - Мотор Люблин 1:0 Мотор Люблин - Гурник Забже 1:0 Мотор Люблин - Погонь Седльце 2:0 Легия - Мотор Люблин 5:2
Мотор Люблин - Пуща Неполомице 0:0 ГКС Катовице - Мотор Люблин 0:0 Мотор Люблин - Корона Кельце 1:1 Лехия Гданьск - Мотор Люблин 0:2 Мотор Люблин - Ракув 0:2 Радомяк Радом - Мотор Люблин 1:1 Мотор Люблин - Прушков 0:3 Мотор Люблин - Р. Жешув 1:0 Видзев Лодзь - Мотор Люблин 1:2 Корона Кельце - Мотор Люблин 1:1 Арка Гдыня - Мотор Люблин 1:2 Мотор Люблин - Гурник Ленчна 0:0 Мотор Люблин - Подбескидзе 2:1 ЦВКС Ресовия - Мотор Люблин 1:3 Мотор Люблин - Знич Прушкув 3:3 Висла Плоцк - Мотор Люблин 1:0
Ягеллония Белосток
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Ягеллония Белосток - Лехия Гданьск 3:2 Лех - Ягеллония Белосток 5:0 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 1:0 Аякс - Ягеллония Белосток 3:0
ГКС Катовице - Ягеллония Белосток 3:1 Ягеллония Белосток - Аякс 1:4 Ягеллония Белосток - Краковия 2:4 Будё-Глимт - Ягеллония Белосток 4:1 Ягеллония Белосток - Будё-Глимт 0:1 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 2:0 Ягеллония Белосток - Паневежис 3:1 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 2:3 Паневежис - Ягеллония Белосток 0:4 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 2:0 Ягеллония Белосток - Кауно Жальгирис 2:0 Легия - Ягеллония Белосток 2:0 Ягеллония Белосток - Медзь Легница 3:1 Сигма Оломоуц - Ягеллония Белосток 1:1 Ягеллония Белосток - Варта Познань 3:0 Пяст - Ягеллония Белосток 1:1

Результаты матчей

Мотор Люблин
Ягеллония Белосток

Точный счет

0:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:2
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Мотор Люблин
Ягеллония Белосток

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
8
1
2
7
1.5
6
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 9 7 1 1 17 - 3 22
2.
Краковия
 9 6 1 2 17 - 12 19
3.
Ягеллония Белосток
 9 6 0 3 16 - 16 18
4.
Ракув
 9 5 2 2 11 - 4 17
5.
Погонь Щецин
 9 5 1 3 15 - 10 16
6.
Видзев Лодзь
 9 4 3 2 12 - 10 15
7.
Пяст
 9 4 3 2 10 - 8 15
8.
Легия
 9 4 2 3 16 - 10 14
9.
Гурник Забже
 9 3 2 4 12 - 12 11
10.
Радомяк Радом
 8 3 0 5 14 - 15 9
11.
ГКС Катовице
 9 2 3 4 9 - 12 9
12.
Мотор Люблин
 9 2 3 4 6 - 11 9
13.
Корона Кельце
 9 2 3 4 6 - 13 9
14.
Лехия Гданьск
 9 2 2 5 11 - 18 8
15.
Заглембе Любин
 9 2 2 5 6 - 14 8
16.
Пуща Неполомице
 9 1 5 3 10 - 11 8
17.
Сталь Мелец
 8 2 1 5 5 - 9 7
18.
Шленск Вроцлав
 7 0 4 3 6 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 5 5 0 0 13 - 1 15
2.
Погонь Щецин
 5 5 0 0 12 - 3 15
3.
Ягеллония Белосток
 5 4 0 1 10 - 6 12
4.
Видзев Лодзь
 4 3 1 0 6 - 3 10
5.
Легия
 5 3 0 2 12 - 6 9
6.
Пяст
 4 2 2 0 6 - 3 8
7.
Гурник Забже
 4 2 1 1 6 - 3 7
8.
Заглембе Любин
 4 2 1 1 4 - 3 7
9.
Краковия
 4 2 1 1 7 - 7 7
10.
Сталь Мелец
 5 2 1 2 4 - 4 7
11.
Радомяк Радом
 4 2 0 2 9 - 6 6
12.
Корона Кельце
 4 2 0 2 4 - 4 6
13.
Пуща Неполомице
 5 1 3 1 9 - 7 6
14.
ГКС Катовице
 5 1 2 2 6 - 6 5
15.
Мотор Люблин
 5 1 2 2 2 - 5 5
16.
Ракув
 4 1 1 2 5 - 3 4
17.
Лехия Гданьск
 4 1 1 2 3 - 5 4
18.
Шленск Вроцлав
 3 0 3 0 3 - 3 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 5 4 1 0 6 - 1 13
2.
Краковия
 5 4 0 1 10 - 5 12
3.
Лех
 4 2 1 1 4 - 2 7
4.
Пяст
 5 2 1 2 4 - 5 7
5.
Ягеллония Белосток
 4 2 0 2 6 - 10 6
6.
Легия
 4 1 2 1 4 - 4 5
7.
Видзев Лодзь
 5 1 2 2 6 - 7 5
8.
Мотор Люблин
 4 1 1 2 4 - 6 4
9.
ГКС Катовице
 4 1 1 2 3 - 6 4
10.
Гурник Забже
 5 1 1 3 6 - 9 4
11.
Лехия Гданьск
 5 1 1 3 8 - 13 4
12.
Радомяк Радом
 4 1 0 3 5 - 9 3
13.
Корона Кельце
 5 0 3 2 2 - 9 3
14.
Пуща Неполомице
 4 0 2 2 1 - 4 2
15.
Погонь Щецин
 4 0 1 3 3 - 7 1
16.
Шленск Вроцлав
 4 0 1 3 3 - 8 1
17.
Заглембе Любин
 5 0 1 4 2 - 11 1
18.
Сталь Мелец
 3 0 0 3 1 - 5 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 9
Лех Исхак Микаэль 5 (1)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 5
Видзев Лодзь Рондич Имад 4 (2)
Лех Хотич Дино 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 4
Краковия Какабадзе Отар 4
Гурник Забже Яницки Рафал 1 2
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 1 2
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • Где смотреть матч Мотор Люблин 0:2 Ягеллония Белосток онлайн

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