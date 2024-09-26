Тур: 5. Стадион: Ян Брейдель.
2:1
Конец матча
0'
2' Желтая карточкаИто Ацуки
15' Желтая карточкаМитрович Стефан
35' Желтая карточкаНазиньо Флавио
36' Желтая карточкаТорунарига Джордан
63' Желтая карточкаChristiaan Ravych
69' Желтая карточкаВутер Вранкен
1:0
77' ГолДенкей Кевин
2:0
90' ГолДенкей Кевин
2:1
90' ГолФадига Ноа
90'+10
Ход матча
2'
15'
35'
69'
77'
1:0
90'
2:0
90'
2:1
1
Варлесон
34
Сомерс
Тибо
33
Руф
Дави
22
Фадига
Ноа
15
Ито
Ацуки
19
Сурдез
Франк
- Основной состав
-
1 ВарлесонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Сомерс ТибоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Мьянге СеннаЗащитник
-
11 Минда АланПолузащитник
-
17 Фрэнсис АбуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Gary Magnee
-
Главный тренер: Miron Muslic
- Основной состав
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Фадига НоаЗащитник
- Защитник
-
15 Ито АцукиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Сурдез ФранкПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Гамбор ХугоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Араужу ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Варела ХелиоНападающий
-
21 Дин Макс
-
Главный тренер: Вранкен Вутер
История личных встреч
Серкль Брюгге
Гент
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
58.3%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед
22 матча
9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Второй тайм
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед
34 матча
23.5%
17.6%
58.9%
8 побед 6 ничьих 20 побед
Первый тайм
23.5%
38.2%
38.3%
8 побед 13 ничьих 13 побед
Второй тайм
26.5%
20.6%
52.9%
9 побед 7 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
19
Голов в среднем за матч
1.38
1.06
Среднее время на гол
65
85
Всего голов
39
31
Голов в среднем за матч
2.17
1.94
Среднее время на гол
41
46
Всего голов
61
50
Голов в среднем за матч
1.79
1.47
Тотал матчей
2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 79%
Меньше 21%
7
22
Больше 65%
Меньше 35%
12
16
Больше 47%
Меньше 53%
18
8
Больше 24%
Меньше 76%
26
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
Среднее время на гол
50
61
Бомбардиры внутри турнира
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Денкей Кевин
|4
|0.5
|Abdoul Ouattara
|2
|0.25
|Сомерс Тибо
|1
|0.13
|Брунинью Филипе
|1
|0.13
|Олайгбе Казим
|1
|0.13
|Christiaan Ravych
|1
|0.13
|Назиньо Флавио
|0
|0
|Ван дер Брюгген Ханнес
|0
|0
|Минда Алан
|0
|0
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гандельман Омри
|3
|0.38
|Фадига Ноа
|2
|0.25
|Сурдез Франк
|1
|0.13
|Гудьонсен Андри
|1
|0.13
|Дин Макс
|1
|0.13
|Делорж Матиас
|1
|0.13
|Кумс Свен
|1
|0.13
|Геркенс Питер
|1
|0.13
|Йокота Дайсуке
|1
|0.13
|Фернандес-Пардо Матиас
|1
|0.13
|Торунарига Джордан
|0
|0
|Браун Арчи
|0
|0
|Варела Хелио
|0
|0
Карточки
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мьянге Сенна
|2
|0
|Назиньо Флавио
|2
|0
|Эрик Дос Сантос
|2
|0
|Ван дер Брюгген Ханнес
|1
|0
|Варлесон
|1
|0
|Олайгбе Казим
|1
|0
|Попович Борис
|1
|0
|Christiaan Ravych
|1
|0
|Abdoul Ouattara
|1
|0
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Митрович Стефан
|2
|0
|Торунарига Джордан
|2
|0
|Ватанабэ Цуёси
|2
|0
|Ито Ацуки
|2
|0
|Вутер Вранкен
|1
|0
|Кумс Свен
|1
|0
|Фадига Ноа
|1
|0
|Самуаз Матисс
|1
|0
|Дин Макс
|1
|0
|Араужу Тьягу
|1
|0
|Йокота Дайсуке
|1
|0
|Делорж Матиас
|1
|0
|Браун Арчи
|1
|0
|Фернандес-Пардо Матиас
|1
|0
|Варела Хелио
|1
|0
|Гандельман Омри
|1
|0
Результаты матчей
Серкль Брюгге
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Гент
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
3
1
Серкль Брюгге
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Гент
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
1
7
Серкль Брюгге
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Гент
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
4
8
Голы по времени матча
Забито
9
5
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
33%
1
20%
76-90
Пропущено
7
6
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
3
50%
76-90
Забито
1
8
1 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
100%
3
38%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
9
4
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
2
50%
16-30
4
44%
1
25%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
25%
76-90
Забито
10
13
7 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
2
20%
1
8%
1-15
3
30%
3
23%
16-30
2
20%
3
23%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
30%
2
15%
76-90
Пропущено
16
10
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
2
13%
0
0%
1-15
3
19%
2
20%
16-30
4
25%
2
20%
31-45
3
19%
1
10%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
2
13%
4
40%
76-90
Результаты последних матчей
Серкль Брюгге
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Мехелен - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Генк 2:3 Брюгге - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Висла Краков 1:4
Висла Краков - Серкль Брюгге 1:6 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Мольде 1:0 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Мольде - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 1:2 Серкль Брюгге - Килмарнок 1:0 Вестерло - Серкль Брюгге 3:0 Килмарнок - Серкль Брюгге 1:1 Фейеноорд - Серкль Брюгге 1:0 Монако - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - АЕК Ларнака 3:2 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Антверпен - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Генк 4:1
Гент
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Брюгге - Гент 2:4 Гент - Мехелен 2:0 Гент - Антверпен 1:1 Гент - Партизан 1:0
Партизан - Гент 0:1 Гент - Вестерло 4:1 Гент - Силькеборг 3:2 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:0 Силькеборг - Гент 2:2 Гент - Дендер 1:2 Викингур - Гент 0:3 Кортрейк - Гент 0:1 Гент - Викингур 4:1 Гент - Зульте-Варегем 0:2 Гент - Лилль 0:1 Вестерло - Гент 1:0 АЕК - Гент 0:1 АЕК - Гент 2:1 Hoger Op Kalken - Гент 0:9 Калкен - Гент 0:9
Результаты матчей
Серкль Брюгге
Гент
Точный счет
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
3:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
3:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
1
4 раза 50%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Серкль Брюгге
Гент
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
71
35
35
17
26
17
26
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|6
|Спортинг Шарлеруа
|Хейманс Дан
|6
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|4 (1)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|4 (1)
|Брюгге
|Нильссон Хокан
|3 (4)
|Антверпен
|Одои Денис
|1 5
|Спортинг Шарлеруа
|Петрис Жереми
|4
|Спортинг Шарлеруа
|Камара Этьен
|4
|Мехелен
|Мохаммед Азиз
|4
|Кортрейк
|Abdelkahar Kadri
|4