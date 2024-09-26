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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 5. Стадион: .
Серкль Брюгге
2:1
Конец матча
Гент
0'
2' Желтая карточка
Ито Ацуки
15' Желтая карточка
Митрович Стефан
35' Желтая карточка
Назиньо Флавио
36' Желтая карточка
Торунарига Джордан
63' Желтая карточка
Christiaan Ravych
69' Желтая карточка
Вутер Вранкен
1:0
77' Гол
Денкей Кевин
2:0
90' Гол
Денкей Кевин
2:1
90' Гол
Фадига Ноа
90'+10
1
Варлесон
2
Диаките
Ибрахим
66
Christiaan
Ravych
90
Emmanuel
Kakou
34
Сомерс
Тибо
8
Эрик
Дос
Сантос
6
Агьекум
Лоуренс
28
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
10
Виейра
Фелипе
20
Назиньо
Флавио
19
Олайгбе
Казим
33
Руф
Дави
23
Торунарига
Джордан
4
Ватанабэ
Цуёси
13
Митрович
Стефан
22
Фадига
Ноа
3
Браун
Арчи
15
Ито
Ацуки
16
Делорж
Матиас
6
Гандельман
Омри
19
Сурдез
Франк
9
Гудьонсен
Андри
Серкль Брюгге
3-4-2-1
Гент
3-4-2-1

История личных встреч

Серкль Брюгге
Гент

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
58.3%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед

22 матча

9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Второй тайм

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед

34 матча

23.5%
17.6%
58.9%
8 побед 6 ничьих 20 побед

Первый тайм

23.5%
38.2%
38.3%
8 побед 13 ничьих 13 побед

Второй тайм

26.5%
20.6%
52.9%
9 побед 7 ничьих 18 побед

История матчей

ПДА
1:2
ПДА
2:0
ПОЗПВЛЕ
2:2
ПОЗПВЛЕ
0:4
ПДА
3:2
К
2:0
ПДА
3:4
ПДА
2:2
ПДА
2:1
ПДА
1:0
ПДА
5:2
ПДА
1:0
ПДА
3:2
ПДА
4:1
ПДА
0:3
ТМК
1:1
ЛЖ
4:0
ЛЖ
0:0
ЛЖ
1:4
ЛЖ
1:1
ЛЖ
2:0
ЛЖ
2:2
ЛЖ
2:1
ЛЖ
1:5
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
К
3:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
3:2

Голы

Всего голов

22
19

Голов в среднем за матч

1.38
1.06

Среднее время на гол

65
85

Всего голов

39
31

Голов в среднем за матч

2.17
1.94

Среднее время на гол

41
46

Всего голов

61
50

Голов в среднем за матч

1.79
1.47

Тотал матчей

2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 79%
Меньше 21%
7
22
Больше 65%
Меньше 35%
12
16
Больше 47%
Меньше 53%
18
8
Больше 24%
Меньше 76%
26
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
32

Среднее время на гол

50
61

Бомбардиры внутри турнира

Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Денкей Кевин 4 0.5
Abdoul Ouattara 2 0.25
Сомерс Тибо 1 0.13
Брунинью Филипе 1 0.13
Олайгбе Казим 1 0.13
Christiaan Ravych 1 0.13
Назиньо Флавио 0 0
Ван дер Брюгген Ханнес 0 0
Минда Алан 0 0
Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гандельман Омри 3 0.38
Фадига Ноа 2 0.25
Сурдез Франк 1 0.13
Гудьонсен Андри 1 0.13
Дин Макс 1 0.13
Делорж Матиас 1 0.13
Кумс Свен 1 0.13
Геркенс Питер 1 0.13
Йокота Дайсуке 1 0.13
Фернандес-Пардо Матиас 1 0.13
Торунарига Джордан 0 0
Браун Арчи 0 0
Варела Хелио 0 0

Карточки

Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мьянге Сенна 2 0
Назиньо Флавио 2 0
Эрик Дос Сантос 2 0
Ван дер Брюгген Ханнес 1 0
Варлесон 1 0
Олайгбе Казим 1 0
Попович Борис 1 0
Christiaan Ravych 1 0
Abdoul Ouattara 1 0
Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Митрович Стефан 2 0
Торунарига Джордан 2 0
Ватанабэ Цуёси 2 0
Ито Ацуки 2 0
Вутер Вранкен 1 0
Кумс Свен 1 0
Фадига Ноа 1 0
Самуаз Матисс 1 0
Дин Макс 1 0
Араужу Тьягу 1 0
Йокота Дайсуке 1 0
Делорж Матиас 1 0
Браун Арчи 1 0
Фернандес-Пардо Матиас 1 0
Варела Хелио 1 0
Гандельман Омри 1 0

Результаты матчей

Серкль Брюгге
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Гент
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

3
1
Серкль Брюгге
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Гент
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

1
7
Серкль Брюгге
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Гент
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

4
8

Голы по времени матча

Забито

9
5
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
33%
1
20%
76-90

Пропущено

7
6
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
3
50%
76-90

Забито

1
8
1 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
100%
3
38%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

9
4
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
2
50%
16-30
4
44%
1
25%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
25%
76-90

Забито

10
13
7 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
2
20%
1
8%
1-15
3
30%
3
23%
16-30
2
20%
3
23%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
30%
2
15%
76-90

Пропущено

16
10
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
2
13%
0
0%
1-15
3
19%
2
20%
16-30
4
25%
2
20%
31-45
3
19%
1
10%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
2
13%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

Серкль Брюгге
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Мехелен - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Генк 2:3 Брюгге - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Висла Краков 1:4
Висла Краков - Серкль Брюгге 1:6 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Мольде 1:0 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Мольде - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 1:2 Серкль Брюгге - Килмарнок 1:0 Вестерло - Серкль Брюгге 3:0 Килмарнок - Серкль Брюгге 1:1 Фейеноорд - Серкль Брюгге 1:0 Монако - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - АЕК Ларнака 3:2 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Антверпен - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Генк 4:1
Гент
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Брюгге - Гент 2:4 Гент - Мехелен 2:0 Гент - Антверпен 1:1 Гент - Партизан 1:0
Партизан - Гент 0:1 Гент - Вестерло 4:1 Гент - Силькеборг 3:2 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:0 Силькеборг - Гент 2:2 Гент - Дендер 1:2 Викингур - Гент 0:3 Кортрейк - Гент 0:1 Гент - Викингур 4:1 Гент - Зульте-Варегем 0:2 Гент - Лилль 0:1 Вестерло - Гент 1:0 АЕК - Гент 0:1 АЕК - Гент 2:1 Hoger Op Kalken - Гент 0:9 Калкен - Гент 0:9

Результаты матчей

Серкль Брюгге
Гент

Точный счет

1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

3:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

3:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
1
4 раза 50%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Серкль Брюгге
Гент

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2
1
3
2.5
1
3
1
3
3.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
1
3
5
1.5
3
5
1
7
2.5
2
6
1
7
3.5
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 8 6 1 1 18 - 10 19
2.
Антверпен
 8 4 1 3 13 - 7 13
3.
Гент
 8 4 1 3 14 - 9 13
4.
Брюгге
 8 4 1 3 14 - 10 13
5.
Спортинг Шарлеруа
 8 4 1 3 11 - 8 13
6.
Андерлехт
 8 3 4 1 9 - 7 13
7.
Стандард
 8 3 3 2 4 - 3 12
8.
Вестерло
 8 3 2 3 16 - 15 11
9.
Мехелен
 8 3 2 3 12 - 12 11
10.
Дендер
 8 3 2 3 12 - 14 11
11.
АХ Лёвен
 8 2 5 1 10 - 7 11
12.
Юнион Сент-Жиллуаз
 8 2 4 2 7 - 7 10
13.
Сент-Трейден
 8 2 3 3 11 - 16 9
14.
Кортрейк
 8 2 2 4 6 - 12 8
15.
Серкль Брюгге
 8 2 1 5 10 - 16 7
16.
Беерсхот-Вильрейк
 8 0 1 7 6 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 4 3 1 0 8 - 2 10
2.
Спортинг Шарлеруа
 4 3 0 1 5 - 1 9
3.
АХ Лёвен
 4 2 2 0 7 - 3 8
4.
Стандард
 4 2 2 0 2 - 0 8
5.
Юнион Сент-Жиллуаз
 3 2 1 0 4 - 1 7
6.
Гент
 4 2 1 1 8 - 4 7
7.
Вестерло
 4 2 1 1 9 - 6 7
8.
Брюгге
 4 2 1 1 7 - 5 7
9.
Антверпен
 4 2 0 2 9 - 4 6
10.
Серкль Брюгге
 4 2 0 2 9 - 7 6
11.
Мехелен
 4 2 0 2 10 - 9 6
12.
Андерлехт
 5 1 3 1 4 - 5 6
13.
Сент-Трейден
 4 1 2 1 6 - 8 5
14.
Дендер
 4 1 1 2 5 - 5 4
15.
Кортрейк
 4 1 1 2 2 - 5 4
16.
Беерсхот-Вильрейк
 4 0 1 3 4 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 4 3 0 1 10 - 8 9
2.
Андерлехт
 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Антверпен
 4 2 1 1 4 - 3 7
4.
Дендер
 4 2 1 1 7 - 9 7
5.
Брюгге
 4 2 0 2 7 - 5 6
6.
Гент
 4 2 0 2 6 - 5 6
7.
Мехелен
 4 1 2 1 2 - 3 5
8.
Спортинг Шарлеруа
 4 1 1 2 6 - 7 4
9.
Стандард
 4 1 1 2 2 - 3 4
10.
Вестерло
 4 1 1 2 7 - 9 4
11.
Кортрейк
 4 1 1 2 4 - 7 4
12.
Сент-Трейден
 4 1 1 2 5 - 8 4
13.
АХ Лёвен
 4 0 3 1 3 - 4 3
14.
Юнион Сент-Жиллуаз
 5 0 3 2 3 - 6 3
15.
Серкль Брюгге
 4 0 1 3 1 - 9 1
16.
Беерсхот-Вильрейк
 4 0 0 4 2 - 11 0
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  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Генк Арокодаре Толуваласе 6
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 6
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 4 (1)
Серкль Брюгге Денкей Кевин 4 (1)
Брюгге Нильссон Хокан 3 (4)
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Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 5
Спортинг Шарлеруа Петрис Жереми 4
Спортинг Шарлеруа Камара Этьен 4
Мехелен Мохаммед Азиз 4
Кортрейк Abdelkahar Kadri 4
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    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Торунарига Джордан получил желтую карточку от судьи
    • 35'
      Назиньо Флавио получил желтую карточку от судьи
    • 15'
      Митрович Стефан получил желтую карточку от судьи
    • 2'
      Ито Ацуки получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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