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  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 9. Стадион: .
Спортинг Шарлеруа
0:0
Перерыв
Брюгге
0'
34' Желтая карточка
Андреу Стелиос
36' Желтая карточка
Хейманс Дан

Ход матча

34'
Андреу Стелиос
 
36'
Хейманс Дан
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Спортинг Шарлеруа
Ничья
Брюгге
4.10
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4.40
2.10
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Коне
Мохамед
98
Петрис
Жереми
4
Оусоу
Айхам
21
Андреу
Стелиос
15
Драгснес
Ветле
6
Зоргане
Адем
5
Камара
Этьен
17
Бернье
Антуан
18
Хейманс
Дан
8
Гуагон
Парфэйт
99
Киэ
Грежон
22
Миньоле
Симон
65
Сейс
Хоакин
4
Ордоньес
Хоэль
44
Мехеле
Брэндон
55
Кюйпер
Максим
10
Ветлесен
Уго
15
Рафаэль
Онедика
7
Сков-Ольсен
Андреас
20
Ванакен
Ханс
8
Цолис
Христос
19
Нильссон
Хокан
Спортинг Шарлеруа
4-2-3-1
Брюгге
4-2-3-1

История личных встреч

Спортинг Шарлеруа
Брюгге

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ПДА
1:4
ПДА
4:2

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

4
4

Среднее время на гол

22
22

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

2.5
3

Тотал матчей

5.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
30

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хейманс Дан 6 (2) 0.67
Бернье Антуан 2 0.22
Гуагон Парфэйт 2 0.22
Киэ Грежон 1 0.11
Зоргане Адем 0 0
Драгснес Ветле 0 0
Петрис Жереми 0 0
Баджи Юссуф 0 0
Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сков-Ольсен Андреас 4 0.44
Нильссон Хокан 3 (1) 0.33
Ванакен Ханс 2 0.22
Цолис Христос 2 0.22
Мехеле Брэндон 1 0.11
Талби Чемсдин 1 0.11
Сейс Хоакин 1 0.11
Ветлесен Уго 0 0
Кюйпер Максим 0 0
Нуса Антонио 0 0

Карточки

Спортинг Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петрис Жереми 4 0
Камара Этьен 4 0
Хейманс Дан 3 0
Андреу Стелиос 3 0
Бернье Антуан 2 0
Кейта Чейк 2 0
Драгснес Ветле 1 0
Коне Мохамед 1 0
Флипс Алексис 1 0
Гуагон Парфэйт 1 0
Титрауи Ясин 1 0
Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ветлесен Уго 3 0
Нильссон Хокан 2 0
Сике Уго 2 0
Кюйпер Максим 2 0
Мехеле Брэндон 1 0
Скораш Михал 1 0
Ютгла Ферран 1 0
Цолис Христос 1 0
Ордоньес Хоэль 1 0

Результаты матчей

Спортинг Шарлеруа
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Брюгге
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
2
Спортинг Шарлеруа
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Брюгге
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

4
5
Спортинг Шарлеруа
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Брюгге
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

4
7

Голы по времени матча

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
20%
3
43%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
40%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
29%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

6
8
6 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
4
67%
3
38%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
1
14%
2
50%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

11
15
8 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
1
9%
3
20%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
4
36%
4
27%
31-45
2
18%
4
27%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
9%
3
20%
76-90

Пропущено

8
9
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
2
22%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
1
13%
4
44%
61-75
2
25%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Шарлеруа
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 5:2 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0
Юнион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:0 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:4 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 0:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 3:3 Монс - Спортинг Шарлеруа 0:3 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 3:1 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 1:3 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 1:2 Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:2 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 0:0 Гент - Спортинг Шарлеруа 5:0 Спортинг Шарлеруа - Серкль Брюгге 0:0 Вестерло - Спортинг Шарлеруа 0:1 Спортинг Шарлеруа - Генк 0:1
Брюгге
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Брюгге - Гент 2:4 Брюгге - Боруссия Д 0:3 Кортрейк - Брюгге 0:3 Брюгге - Серкль Брюгге 3:0
Дендер - Брюгге 1:2 Брюгге - Антверпен 1:0 Генк - Брюгге 3:2 Стандард - Брюгге 1:0 Брюгге - Мехелен 1:1 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Брюгге - Норвич 3:0 Брюгге - Дендер 0:0 ПСВ - Брюгге 1:1 Брюгге - АЕК 4:1 Кнокке - Брюгге 1:1 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Андерлехт - Брюгге 0:1 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Брюгге - Фиорентина 1:1 Антверпен - Брюгге 1:2

Результаты матчей

Спортинг Шарлеруа
Брюгге

Точный счет

1:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Спортинг Шарлеруа
Брюгге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
2
1
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
3
1
1
3
2.5
1
3
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
1
3
5
1.5
5
3
2
6
2.5
2
6
1
7
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 8 6 1 1 18 - 10 19
2.
Брюгге
 0:0 9 4 2 3 14 - 10 14
3.
Спортинг Шарлеруа
 0:0 9 4 2 3 11 - 8 14
4.
Антверпен
 8 4 1 3 13 - 7 13
5.
Гент
 8 4 1 3 14 - 9 13
6.
Андерлехт
 8 3 4 1 9 - 7 13
7.
Стандард
 8 3 3 2 4 - 3 12
8.
Вестерло
 8 3 2 3 16 - 15 11
9.
Мехелен
 8 3 2 3 12 - 12 11
10.
Дендер
 8 3 2 3 12 - 14 11
11.
АХ Лёвен
 8 2 5 1 10 - 7 11
12.
Юнион Сент-Жиллуаз
 8 2 4 2 7 - 7 10
13.
Сент-Трейден
 8 2 3 3 11 - 16 9
14.
Кортрейк
 8 2 2 4 6 - 12 8
15.
Серкль Брюгге
 8 2 1 5 10 - 16 7
16.
Беерсхот-Вильрейк
 8 0 1 7 6 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 4 3 1 0 8 - 2 10
2.
Спортинг Шарлеруа
 0:0 5 3 1 1 5 - 1 10
3.
АХ Лёвен
 4 2 2 0 7 - 3 8
4.
Стандард
 4 2 2 0 2 - 0 8
5.
Юнион Сент-Жиллуаз
 3 2 1 0 4 - 1 7
6.
Гент
 4 2 1 1 8 - 4 7
7.
Вестерло
 4 2 1 1 9 - 6 7
8.
Брюгге
 0:0 4 2 1 1 7 - 5 7
9.
Антверпен
 4 2 0 2 9 - 4 6
10.
Серкль Брюгге
 4 2 0 2 9 - 7 6
11.
Мехелен
 4 2 0 2 10 - 9 6
12.
Андерлехт
 5 1 3 1 4 - 5 6
13.
Сент-Трейден
 4 1 2 1 6 - 8 5
14.
Дендер
 4 1 1 2 5 - 5 4
15.
Кортрейк
 4 1 1 2 2 - 5 4
16.
Беерсхот-Вильрейк
 4 0 1 3 4 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 4 3 0 1 10 - 8 9
2.
Андерлехт
 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Антверпен
 4 2 1 1 4 - 3 7
4.
Дендер
 4 2 1 1 7 - 9 7
5.
Брюгге
 0:0 5 2 1 2 7 - 5 7
6.
Гент
 4 2 0 2 6 - 5 6
7.
Мехелен
 4 1 2 1 2 - 3 5
8.
Спортинг Шарлеруа
 0:0 4 1 1 2 6 - 7 4
9.
Стандард
 4 1 1 2 2 - 3 4
10.
Вестерло
 4 1 1 2 7 - 9 4
11.
Кортрейк
 4 1 1 2 4 - 7 4
12.
Сент-Трейден
 4 1 1 2 5 - 8 4
13.
АХ Лёвен
 4 0 3 1 3 - 4 3
14.
Юнион Сент-Жиллуаз
 5 0 3 2 3 - 6 3
15.
Серкль Брюгге
 4 0 1 3 1 - 9 1
16.
Беерсхот-Вильрейк
 4 0 0 4 2 - 11 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Генк Арокодаре Толуваласе 6
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 6
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 4 (1)
Серкль Брюгге Денкей Кевин 4 (1)
Брюгге Нильссон Хокан 3 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 5
Спортинг Шарлеруа Петрис Жереми 4
Спортинг Шарлеруа Камара Этьен 4
Мехелен Мохаммед Азиз 4
Кортрейк Abdelkahar Kadri 4
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Хейманс Дан получил желтую карточку от судьи
  • 34'
    Андреу Стелиос получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 56% завершится победой Брюгге.
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