Тур: 9. Стадион: Дю Паи де Шарлеруа.
0:0
Перерыв
Ход матча
34'
36'
Прогноз на матч от Liveresult
30
Коне
Мохамед
18
Хейманс
Дан
99
Киэ
Грежон
65
Сейс
Хоакин
10
Ветлесен
Уго
20
Ванакен
Ханс
- Основной состав
-
30 Коне МохамедВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Хейманс ДанПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Киэ ГрежонНападающий
- Запасные игроки
-
33 Дефурни ТеоВратарь
- Защитник
-
29 Рогель ЖанЗащитник
-
95 Кейта ЧейкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Титрауи ЯсинНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Де Мил Рик
- Основной состав
- Вратарь
-
65 Сейс ХоакинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Скораш МихалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Яшари АрдонПолузащитник
-
17 Верман РомеоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хайен Ники
История личных встреч
Спортинг Шарлеруа
Брюгге
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
4
4
Среднее время на гол
22
22
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
2.5
3
Тотал матчей
5.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
36
30
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хейманс Дан
|6 (2)
|0.67
|Бернье Антуан
|2
|0.22
|Гуагон Парфэйт
|2
|0.22
|Киэ Грежон
|1
|0.11
|Зоргане Адем
|0
|0
|Драгснес Ветле
|0
|0
|Петрис Жереми
|0
|0
|Баджи Юссуф
|0
|0
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сков-Ольсен Андреас
|4
|0.44
|Нильссон Хокан
|3 (1)
|0.33
|Ванакен Ханс
|2
|0.22
|Цолис Христос
|2
|0.22
|Мехеле Брэндон
|1
|0.11
|Талби Чемсдин
|1
|0.11
|Сейс Хоакин
|1
|0.11
|Ветлесен Уго
|0
|0
|Кюйпер Максим
|0
|0
|Нуса Антонио
|0
|0
Карточки
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петрис Жереми
|4
|0
|Камара Этьен
|4
|0
|Хейманс Дан
|3
|0
|Андреу Стелиос
|3
|0
|Бернье Антуан
|2
|0
|Кейта Чейк
|2
|0
|Драгснес Ветле
|1
|0
|Коне Мохамед
|1
|0
|Флипс Алексис
|1
|0
|Гуагон Парфэйт
|1
|0
|Титрауи Ясин
|1
|0
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ветлесен Уго
|3
|0
|Нильссон Хокан
|2
|0
|Сике Уго
|2
|0
|Кюйпер Максим
|2
|0
|Мехеле Брэндон
|1
|0
|Скораш Михал
|1
|0
|Ютгла Ферран
|1
|0
|Цолис Христос
|1
|0
|Ордоньес Хоэль
|1
|0
Результаты матчей
Спортинг Шарлеруа
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Брюгге
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
2
Спортинг Шарлеруа
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Брюгге
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
4
5
Спортинг Шарлеруа
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Брюгге
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
4
7
Голы по времени матча
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
20%
3
43%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
40%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
29%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
6
8
6 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
4
67%
3
38%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
1
14%
2
50%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
11
15
8 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
1
9%
3
20%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
4
36%
4
27%
31-45
2
18%
4
27%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
9%
3
20%
76-90
Пропущено
8
9
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
2
22%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
1
13%
4
44%
61-75
2
25%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Шарлеруа
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 5:2 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0
Юнион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:0 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:4 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 0:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 3:3 Монс - Спортинг Шарлеруа 0:3 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 3:1 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 1:3 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 1:2 Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:2 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 0:0 Гент - Спортинг Шарлеруа 5:0 Спортинг Шарлеруа - Серкль Брюгге 0:0 Вестерло - Спортинг Шарлеруа 0:1 Спортинг Шарлеруа - Генк 0:1
Брюгге
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Брюгге - Гент 2:4 Брюгге - Боруссия Д 0:3 Кортрейк - Брюгге 0:3 Брюгге - Серкль Брюгге 3:0
Дендер - Брюгге 1:2 Брюгге - Антверпен 1:0 Генк - Брюгге 3:2 Стандард - Брюгге 1:0 Брюгге - Мехелен 1:1 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Брюгге - Норвич 3:0 Брюгге - Дендер 0:0 ПСВ - Брюгге 1:1 Брюгге - АЕК 4:1 Кнокке - Брюгге 1:1 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Андерлехт - Брюгге 0:1 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Брюгге - Фиорентина 1:1 Антверпен - Брюгге 1:2
Результаты матчей
Спортинг Шарлеруа
Брюгге
Точный счет
1:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Спортинг Шарлеруа
Брюгге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
22
31
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
71
35
53
26
26
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|18 - 10
|19
|2.
|0:0
|9
|4
|2
|3
|14 - 10
|14
|3.
|0:0
|9
|4
|2
|3
|11 - 8
|14
|4.
|8
|4
|1
|3
|13 - 7
|13
|5.
|8
|4
|1
|3
|14 - 9
|13
|6.
|8
|3
|4
|1
|9 - 7
|13
|7.
|8
|3
|3
|2
|4 - 3
|12
|8.
|8
|3
|2
|3
|16 - 15
|11
|9.
|8
|3
|2
|3
|12 - 12
|11
|10.
|8
|3
|2
|3
|12 - 14
|11
|11.
|8
|2
|5
|1
|10 - 7
|11
|12.
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|13.
|8
|2
|3
|3
|11 - 16
|9
|14.
|8
|2
|2
|4
|6 - 12
|8
|15.
|8
|2
|1
|5
|10 - 16
|7
|16.
|8
|0
|1
|7
|6 - 20
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|2.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|5 - 1
|10
|3.
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|4.
|4
|2
|2
|0
|2 - 0
|8
|5.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|7.
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|8.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|9.
|4
|2
|0
|2
|9 - 4
|6
|10.
|4
|2
|0
|2
|9 - 7
|6
|11.
|4
|2
|0
|2
|10 - 9
|6
|12.
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|13.
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|14.
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|15.
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|16.
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|10 - 8
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|7 - 9
|7
|5.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|6.
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|7.
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|8.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|13.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|14.
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|15.
|4
|0
|1
|3
|1 - 9
|1
|16.
|4
|0
|0
|4
|2 - 11
|0
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|6
|Спортинг Шарлеруа
|Хейманс Дан
|6
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|4 (1)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|4 (1)
|Брюгге
|Нильссон Хокан
|3 (4)
|Антверпен
|Одои Денис
|1 5
|Спортинг Шарлеруа
|Петрис Жереми
|4
|Спортинг Шарлеруа
|Камара Этьен
|4
|Мехелен
|Мохаммед Азиз
|4
|Кортрейк
|Abdelkahar Kadri
|4