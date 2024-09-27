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  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 9. Стадион: .
Спортинг Шарлеруа
1:1
Конец матча
Брюгге
0'
34' Желтая карточка
Андреу Стелиос
36' Желтая карточка
Хейманс Дан
1:0
48' Гол
Гуагон Парфэйт
55' Красная карточка
Рафаэль Онедика
74' Желтая карточка
Гуагон Парфэйт
76' Желтая карточка
Верман Ромео
1:1
90' Гол
Ванакен Ханс
90'+6
30
Коне
Мохамед
98
Петрис
Жереми
4
Оусоу
Айхам
21
Андреу
Стелиос
15
Драгснес
Ветле
6
Зоргане
Адем
5
Камара
Этьен
17
Бернье
Антуан
18
Хейманс
Дан
8
Гуагон
Парфэйт
99
Киэ
Грежон
22
Миньоле
Симон
65
Сейс
Хоакин
4
Ордоньес
Хоэль
44
Мехеле
Брэндон
55
Кюйпер
Максим
10
Ветлесен
Уго
15
Рафаэль
Онедика
7
Сков-Ольсен
Андреас
20
Ванакен
Ханс
8
Цолис
Христос
19
Нильссон
Хокан
Спортинг Шарлеруа
4-2-3-1
Брюгге
4-2-3-1

История личных встреч

Спортинг Шарлеруа
Брюгге

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ПДА
1:4
ПДА
4:2

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

4
4

Среднее время на гол

22
22

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

2.5
3

Тотал матчей

5.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
30

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хейманс Дан 6 (2) 0.67
Гуагон Парфэйт 3 0.33
Бернье Антуан 2 0.22
Киэ Грежон 1 0.11
Зоргане Адем 0 0
Драгснес Ветле 0 0
Петрис Жереми 0 0
Баджи Юссуф 0 0
Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сков-Ольсен Андреас 4 0.44
Нильссон Хокан 3 (1) 0.33
Ванакен Ханс 3 0.33
Цолис Христос 2 0.22
Мехеле Брэндон 1 0.11
Талби Чемсдин 1 0.11
Сейс Хоакин 1 0.11
Ветлесен Уго 0 0
Кюйпер Максим 0 0
Нуса Антонио 0 0

Карточки

Спортинг Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петрис Жереми 4 0
Камара Этьен 4 0
Хейманс Дан 3 0
Андреу Стелиос 3 0
Бернье Антуан 2 0
Гуагон Парфэйт 2 0
Кейта Чейк 2 0
Драгснес Ветле 1 0
Коне Мохамед 1 0
Флипс Алексис 1 0
Титрауи Ясин 1 0
Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ветлесен Уго 3 0
Нильссон Хокан 2 0
Сике Уго 2 0
Кюйпер Максим 2 0
Рафаэль Онедика 0 1
Мехеле Брэндон 1 0
Скораш Михал 1 0
Ютгла Ферран 1 0
Цолис Христос 1 0
Верман Ромео 1 0
Ордоньес Хоэль 1 0

Результаты матчей

Спортинг Шарлеруа
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Брюгге
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
3
Спортинг Шарлеруа
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Брюгге
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

4
5
Спортинг Шарлеруа
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Брюгге
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

5
8

Голы по времени матча

Забито

6
8
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
17%
3
38%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
50%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
3
38%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
50%
2
33%
76-90

Забито

6
8
6 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
4
67%
3
38%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
1
14%
2
50%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

12
16
8 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
1
8%
3
19%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
4
33%
4
25%
31-45
3
25%
4
25%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
1
8%
4
25%
76-90

Пропущено

9
10
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
2
20%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
1
11%
4
40%
61-75
3
33%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Шарлеруа
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 5:2 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0
Юнион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:0 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:4 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 0:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 3:3 Монс - Спортинг Шарлеруа 0:3 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 3:1 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 1:3 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 1:2 Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:2 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 0:0 Гент - Спортинг Шарлеруа 5:0 Спортинг Шарлеруа - Серкль Брюгге 0:0 Вестерло - Спортинг Шарлеруа 0:1 Спортинг Шарлеруа - Генк 0:1
Брюгге
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Брюгге - Гент 2:4 Брюгге - Боруссия Д 0:3 Кортрейк - Брюгге 0:3 Брюгге - Серкль Брюгге 3:0
Дендер - Брюгге 1:2 Брюгге - Антверпен 1:0 Генк - Брюгге 3:2 Стандард - Брюгге 1:0 Брюгге - Мехелен 1:1 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Брюгге - Норвич 3:0 Брюгге - Дендер 0:0 ПСВ - Брюгге 1:1 Брюгге - АЕК 4:1 Кнокке - Брюгге 1:1 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Андерлехт - Брюгге 0:1 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Брюгге - Фиорентина 1:1 Антверпен - Брюгге 1:2

Результаты матчей

Спортинг Шарлеруа
Брюгге

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Спортинг Шарлеруа
Брюгге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
2
2
1
4
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
4
1
2
2
1.5
3
2
1
3
2.5
1
4
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
8
1
3
6
1.5
5
4
2
7
2.5
2
7
1
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 8 6 1 1 18 - 10 19
2.
Брюгге
 9 4 2 3 15 - 11 14
3.
Спортинг Шарлеруа
 9 4 2 3 12 - 9 14
4.
Антверпен
 8 4 1 3 13 - 7 13
5.
Гент
 8 4 1 3 14 - 9 13
6.
Андерлехт
 8 3 4 1 9 - 7 13
7.
Стандард
 8 3 3 2 4 - 3 12
8.
Вестерло
 8 3 2 3 16 - 15 11
9.
Мехелен
 8 3 2 3 12 - 12 11
10.
Дендер
 8 3 2 3 12 - 14 11
11.
АХ Лёвен
 8 2 5 1 10 - 7 11
12.
Юнион Сент-Жиллуаз
 8 2 4 2 7 - 7 10
13.
Сент-Трейден
 8 2 3 3 11 - 16 9
14.
Кортрейк
 8 2 2 4 6 - 12 8
15.
Серкль Брюгге
 8 2 1 5 10 - 16 7
16.
Беерсхот-Вильрейк
 8 0 1 7 6 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 4 3 1 0 8 - 2 10
2.
Спортинг Шарлеруа
 5 3 1 1 6 - 2 10
3.
АХ Лёвен
 4 2 2 0 7 - 3 8
4.
Стандард
 4 2 2 0 2 - 0 8
5.
Юнион Сент-Жиллуаз
 3 2 1 0 4 - 1 7
6.
Гент
 4 2 1 1 8 - 4 7
7.
Вестерло
 4 2 1 1 9 - 6 7
8.
Брюгге
 4 2 1 1 7 - 5 7
9.
Антверпен
 4 2 0 2 9 - 4 6
10.
Серкль Брюгге
 4 2 0 2 9 - 7 6
11.
Мехелен
 4 2 0 2 10 - 9 6
12.
Андерлехт
 5 1 3 1 4 - 5 6
13.
Сент-Трейден
 4 1 2 1 6 - 8 5
14.
Дендер
 4 1 1 2 5 - 5 4
15.
Кортрейк
 4 1 1 2 2 - 5 4
16.
Беерсхот-Вильрейк
 4 0 1 3 4 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 4 3 0 1 10 - 8 9
2.
Андерлехт
 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Антверпен
 4 2 1 1 4 - 3 7
4.
Дендер
 4 2 1 1 7 - 9 7
5.
Брюгге
 5 2 1 2 8 - 6 7
6.
Гент
 4 2 0 2 6 - 5 6
7.
Мехелен
 4 1 2 1 2 - 3 5
8.
Спортинг Шарлеруа
 4 1 1 2 6 - 7 4
9.
Стандард
 4 1 1 2 2 - 3 4
10.
Вестерло
 4 1 1 2 7 - 9 4
11.
Кортрейк
 4 1 1 2 4 - 7 4
12.
Сент-Трейден
 4 1 1 2 5 - 8 4
13.
АХ Лёвен
 4 0 3 1 3 - 4 3
14.
Юнион Сент-Жиллуаз
 5 0 3 2 3 - 6 3
15.
Серкль Брюгге
 4 0 1 3 1 - 9 1
16.
Беерсхот-Вильрейк
 4 0 0 4 2 - 11 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Генк Арокодаре Толуваласе 6
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 6
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 4 (1)
Серкль Брюгге Денкей Кевин 4 (1)
Брюгге Нильссон Хокан 3 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 5
Спортинг Шарлеруа Петрис Жереми 4
Спортинг Шарлеруа Камара Этьен 4
Мехелен Мохаммед Азиз 4
Кортрейк Abdelkahar Kadri 4
Весь список
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    • 46'
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    • 47'
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    • 36'
      Хейманс Дан получил желтую карточку от судьи
    • 34'
      Андреу Стелиос получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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