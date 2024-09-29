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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 9. Стадион: .
Антверпен
1:0
Первый тайм: 40'
Беерсхот-Вильрейк
0'
5' Желтая карточка
Вейманс Марко
1:0
29' Гол
Ондрейка Якоб

Ход матча

5'
 
Вейманс Марко
29'
Ондрейка Якоб
(Янссен Винсент)
1:0
Лучшие коэффициенты
Антверпен
Ничья
Беерсхот-Вильрейк
1.24
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Все Коэффициенты
91
Ламменс
Сенне
25
Батай
Йелле
23
Алдервейрельд
Тоби
33
Ван
Ден
Босх
Зено
5
Ayrton
Costa
2
Корбани
Кобе
20
Mahamadou
Doumbia
14
Валенсия
Энтони
9
Чери
Тьяронн
11
Ондрейка
Якоб
18
Янссен
Винсент
71
Матияш
Давор
5
Мбе
Со
Лоик
66
Константопулос
Апостолос
3
Маттис
Эрве
26
Шиманга
Катуку
16
Аль-Гамди
Файсал
8
Хендерсон
Эван
18
Сануси
Райан
28
Вейманс
Марко
27
Кейта
Чарли
17
Аль-Сахафи
Марван
Антверпен
4-2-3-1
Беерсхот-Вильрейк
4-3-3

История личных встреч

Антверпен
Беерсхот-Вильрейк

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

300%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПДА
2:1
ПДА
0:1
ПДА
1:2
ПДА
3:2
ПДА
0:0
ПДА
2:0

Голы

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

2.33
1

Среднее время на гол

38
90

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.33
1

Среднее время на гол

270
90

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.33
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
90

Бомбардиры внутри турнира

Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чери Тьяронн 3 0.33
Ондрейка Якоб 3 0.33
Янссен Винсент 2 0.22
Алдервейрельд Тоби 2 0.22
Керк Джирано 1 0.11
Валенсия Энтони 1 0.11
Mahamadou Doumbia 1 0.11
Беерсхот-Вильрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Simion Michez 2 0.22
Маттис Эрве 1 (1) 0.11
Шиманга Катуку 1 0.11
Хендерсон Эван 1 0.11
Кейта Чарли 1 0.11
Верлинден Тибо 0 0

Карточки

Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Одои Денис 5 1
Янссен Винсент 3 0
Ayrton Costa 3 0
Алдервейрельд Тоби 2 0
Де Рук Йонас 1 0
Ван Ден Босх Зено 1 0
Корбани Кобе 1 0
Mahamadou Doumbia 1 0
Беерсхот-Вильрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кагро Велат 3 0
Рейнерс Том 2 0
Вейманс Марко 2 0
Simion Michez 2 0
Плат Брайан 0 1
Кёйт Дирк 1 0
Маттис Эрве 1 0
Шиманга Катуку 1 0
Матияш Давор 1 0
Колассен Антуан 1 0
Константопулос Апостолос 1 0
Ayouba Kosiah 1 0
Кейта Чарли 1 0

Результаты матчей

Антверпен
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Беерсхот-Вильрейк
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
2
Антверпен
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Беерсхот-Вильрейк
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
8

Упущенные победы

4
0
Антверпен
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Беерсхот-Вильрейк
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
8

Упущенные победы

6
2

Голы по времени матча

Забито

10
2
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
50%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
1
50%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

3
11
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
33%
2
18%
31-45
1
33%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
33%
2
18%
76-90

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
25%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Пропущено

3
8
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
4
50%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
1
13%
76-90

Забито

14
7
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
2
14%
1
14%
1-15
2
14%
1
14%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
2
14%
1
14%
46-60
3
21%
2
29%
61-75
2
14%
2
29%
76-90

Пропущено

6
19
3 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
0
0%
6
32%
1-15
1
17%
3
16%
16-30
2
33%
3
16%
31-45
1
17%
2
11%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
2
33%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Антверпен
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Вестерло - Антверпен 1:2 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 2:0 Гент - Антверпен 1:1 Антверпен - Мехелен 0:1
Брюгге - Антверпен 1:0 Антверпен - Сент-Трейден 6:1 Антверпен - Андерлехт 1:2 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 0:1 Антверпен - Парма 1:2 Антверпен - Франкс-Борен 2:3 Брондбю - Антверпен 0:0 Антверпен - Мехелен 2:1 Антверпен - Хогстратен 2:0 Антверпен - Андерлехт 3:1 Генк - Антверпен 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:0 Антверпен - Брюгге 1:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 4:1 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:3
Беерсхот-Вильрейк
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Беерсхот-Вильрейк - Сент-Трейден 0:3 Спортинг Шарлеруа - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Беерсхот-Вильрейк - Дендер 1:2 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 1:0
Беерсхот-Вильрейк - Генк 3:4 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 0:0 Беерсхот-Вильрейк - ОФИ 3:1 АЕК - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Патро Эйсден 0:1 Васланд-Беверен - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Остенде - Беерсхот-Вильрейк 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Генк (до 23 лет) 1:0 Зульте-Варегем - Беерсхот-Вильрейк 0:1 Беерсхот-Вильрейк - Льерс Кемпензонен 2:1 Дендер - Беерсхот-Вильрейк 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Серен Юнайтед 0:0 Дейнзе - Беерсхот-Вильрейк 4:2

Результаты матчей

Антверпен
Беерсхот-Вильрейк

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
6
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
6
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Антверпен
Беерсхот-Вильрейк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
2
1.5
1
3
1
3
2.5
1
3
1
3
3.5
1
3
4.5
1
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
4
3
5
1.5
1
7
1
7
2.5
1
7
1
7
3.5
1
7
4.5
1
7
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 9 7 1 1 20 - 11 22
2.
Антверпен
 1:0 9 5 1 3 14 - 7 16
3.
Брюгге
 9 4 2 3 15 - 11 14
4.
Спортинг Шарлеруа
 9 4 2 3 12 - 9 14
5.
Вестерло
 9 4 2 3 18 - 16 14
6.
Андерлехт
 9 3 5 1 10 - 8 14
7.
Гент
 8 4 1 3 14 - 9 13
8.
Стандард
 9 3 3 3 5 - 5 12
9.
Дендер
 9 3 3 3 13 - 15 12
10.
АХ Лёвен
 8 2 5 1 10 - 7 11
11.
Мехелен
 9 3 2 4 13 - 14 11
12.
Юнион Сент-Жиллуаз
 8 2 4 2 7 - 7 10
13.
Сент-Трейден
 8 2 3 3 11 - 16 9
14.
Кортрейк
 8 2 2 4 6 - 12 8
15.
Серкль Брюгге
 8 2 1 5 10 - 16 7
16.
Беерсхот-Вильрейк
 0:1 9 0 1 8 6 - 21 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 5 4 1 0 10 - 3 13
2.
Спортинг Шарлеруа
 5 3 1 1 6 - 2 10
3.
Антверпен
 1:0 5 3 0 2 10 - 4 9
4.
АХ Лёвен
 4 2 2 0 7 - 3 8
5.
Стандард
 5 2 2 1 3 - 2 8
6.
Юнион Сент-Жиллуаз
 3 2 1 0 4 - 1 7
7.
Гент
 4 2 1 1 8 - 4 7
8.
Вестерло
 4 2 1 1 9 - 6 7
9.
Брюгге
 4 2 1 1 7 - 5 7
10.
Серкль Брюгге
 4 2 0 2 9 - 7 6
11.
Мехелен
 4 2 0 2 10 - 9 6
12.
Андерлехт
 5 1 3 1 4 - 5 6
13.
Сент-Трейден
 4 1 2 1 6 - 8 5
14.
Дендер
 5 1 2 2 6 - 6 5
15.
Кортрейк
 4 1 1 2 2 - 5 4
16.
Беерсхот-Вильрейк
 0:1 4 0 1 3 4 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 4 3 0 1 10 - 8 9
2.
Андерлехт
 4 2 2 0 6 - 3 8
3.
Антверпен
 1:0 4 2 1 1 4 - 3 7
4.
Дендер
 4 2 1 1 7 - 9 7
5.
Брюгге
 5 2 1 2 8 - 6 7
6.
Вестерло
 5 2 1 2 9 - 10 7
7.
Гент
 4 2 0 2 6 - 5 6
8.
Мехелен
 5 1 2 2 3 - 5 5
9.
Стандард
 4 1 1 2 2 - 3 4
10.
Спортинг Шарлеруа
 4 1 1 2 6 - 7 4
11.
Кортрейк
 4 1 1 2 4 - 7 4
12.
Сент-Трейден
 4 1 1 2 5 - 8 4
13.
АХ Лёвен
 4 0 3 1 3 - 4 3
14.
Юнион Сент-Жиллуаз
 5 0 3 2 3 - 6 3
15.
Серкль Брюгге
 4 0 1 3 1 - 9 1
16.
Беерсхот-Вильрейк
 0:1 5 0 0 5 2 - 12 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Генк Арокодаре Толуваласе 6
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 6
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 4 (1)
Серкль Брюгге Денкей Кевин 4 (1)
Вестерло Фриган Матия 4
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 5
Мехелен Мохаммед Азиз 5
Вестерло Хасполат Догукан 4
Спортинг Шарлеруа Петрис Жереми 4
Спортинг Шарлеруа Камара Этьен 4
Весь список
Лучшие коэффициенты
Антверпен
Ничья
Беерсхот-Вильрейк
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