Тур: 9. Стадион: Босуил.
Остановлена
Ход матча
28'
1:0
54'
58'
2:0
61'
3:0
62'
4:0
25
Батай
Йелле
71
Матияш
Давор
18
Сануси
Райан
27
Кейта
Чарли
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Батай ЙеллеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
19 Victor Udoh
-
-
-
54 Semm Renders
-
Главный тренер: Jonas De Roeck
- Основной состав
-
71 Матияш ДаворВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Сануси РайанПолузащитник
- Нападающий
-
27 Кейта ЧарлиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
42 Марта АрьяниПолузащитник
-
30 Хюйбертс ДинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Dirk Kuyt
История личных встреч
Антверпен
Беерсхот-Вильрейк
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
300%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
2.33
1
Среднее время на гол
38
90
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.33
1
Среднее время на гол
270
90
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.33
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
67
90
Бомбардиры внутри турнира
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чери Тьяронн
|5
|0.63
|Ондрейка Якоб
|4
|0.5
|Янссен Винсент
|3
|0.38
|Алдервейрельд Тоби
|2
|0.25
|Валенсия Энтони
|1
|0.13
|Керк Джирано
|1
|0.13
|Mahamadou Doumbia
|1
|0.13
Беерсхот-Вильрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Simion Michez
|2
|0.25
|Маттис Эрве
|1 (1)
|0.13
|Шиманга Катуку
|1
|0.13
|Хендерсон Эван
|1
|0.13
|Кейта Чарли
|1
|0.13
|Верлинден Тибо
|0
|0
Карточки
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Одои Денис
|5
|1
|Янссен Винсент
|3
|0
|Ayrton Costa
|3
|0
|Алдервейрельд Тоби
|2
|0
|Де Рук Йонас
|1
|0
|Ондрейка Якоб
|1
|0
|Ван Ден Босх Зено
|1
|0
|Корбани Кобе
|1
|0
|Mahamadou Doumbia
|1
|0
Беерсхот-Вильрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кагро Велат
|3
|0
|Рейнерс Том
|2
|0
|Вейманс Марко
|2
|0
|Константопулос Апостолос
|2
|0
|Simion Michez
|2
|0
|Плат Брайан
|0
|1
|Кёйт Дирк
|1
|0
|Маттис Эрве
|1
|0
|Шиманга Катуку
|1
|0
|Матияш Давор
|1
|0
|Колассен Антуан
|1
|0
|Ayouba Kosiah
|1
|0
|Кейта Чарли
|1
|0
Результаты матчей
Антверпен
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Беерсхот-Вильрейк
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
2
Антверпен
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Беерсхот-Вильрейк
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
8
Упущенные победы
4
0
Антверпен
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Беерсхот-Вильрейк
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
8
Упущенные победы
6
2
Голы по времени матча
Забито
10
2
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
50%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
1
50%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Пропущено
3
11
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
33%
2
18%
31-45
1
33%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
33%
2
18%
76-90
Забито
4
5
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
25%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
25%
2
40%
76-90
Пропущено
3
8
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
4
50%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
1
13%
76-90
Забито
14
7
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
2
14%
1
14%
1-15
2
14%
1
14%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
2
14%
1
14%
46-60
3
21%
2
29%
61-75
2
14%
2
29%
76-90
Пропущено
6
19
3 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
0
0%
6
32%
1-15
1
17%
3
16%
16-30
2
33%
3
16%
31-45
1
17%
2
11%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
2
33%
3
16%
76-90
Результаты последних матчей
Антверпен
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Вестерло - Антверпен 1:2 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 2:0 Гент - Антверпен 1:1 Антверпен - Мехелен 0:1
Брюгге - Антверпен 1:0 Антверпен - Сент-Трейден 6:1 Антверпен - Андерлехт 1:2 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 0:1 Антверпен - Парма 1:2 Антверпен - Франкс-Борен 2:3 Брондбю - Антверпен 0:0 Антверпен - Мехелен 2:1 Антверпен - Хогстратен 2:0 Антверпен - Андерлехт 3:1 Генк - Антверпен 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:0 Антверпен - Брюгге 1:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 4:1 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:3
Беерсхот-Вильрейк
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Беерсхот-Вильрейк - Сент-Трейден 0:3 Спортинг Шарлеруа - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Беерсхот-Вильрейк - Дендер 1:2 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 1:0
Беерсхот-Вильрейк - Генк 3:4 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 0:0 Беерсхот-Вильрейк - ОФИ 3:1 АЕК - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Патро Эйсден 0:1 Васланд-Беверен - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Остенде - Беерсхот-Вильрейк 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Генк (до 23 лет) 1:0 Зульте-Варегем - Беерсхот-Вильрейк 0:1 Беерсхот-Вильрейк - Льерс Кемпензонен 2:1 Дендер - Беерсхот-Вильрейк 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Серен Юнайтед 0:0 Дейнзе - Беерсхот-Вильрейк 4:2
Результаты матчей
Антверпен
Беерсхот-Вильрейк
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
6
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
6
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Антверпен
Беерсхот-Вильрейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
13
13
13
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
44
35
17
17
17
17
17
17
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|6
|Спортинг Шарлеруа
|Хейманс Дан
|6
|Антверпен
|Чери Тьяронн
|5 (2)
|Антверпен
|Ондрейка Якоб
|4 (3)
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|4 (1)
|Антверпен
|Одои Денис
|1 5
|Мехелен
|Мохаммед Азиз
|5
|Вестерло
|Хасполат Догукан
|4
|Спортинг Шарлеруа
|Петрис Жереми
|4
|Спортинг Шарлеруа
|Камара Этьен
|4