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  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 9. Стадион: .
Юнион Сент-Жиллуаз
2:0
Второй тайм: 71'
Кортрейк
0'
5' Желтая карточка
Эль-Идрисси Мунем
1:0
18' Гол
Фусейни Мохаммед
25' Желтая карточка
Кастро-Монтес Алессио
33' Желтая карточка
Мессату Наэль
50' Желтая карточка
Ньянг Уссейну
2:0
51' Гол в свои ворота
Сильва Жоао
65' Желтая карточка
Abdelkahar Kadri

Ход матча

5'
 
Эль-Идрисси Мунем
18'
Фусейни Мохаммед
1:0
25'
Кастро-Монтес Алессио
 
33'
 
Мессату Наэль
50'
Ньянг Уссейну
 
51'
Сильва Жоао
2:0
56'
 
Фудзии Харуя
Райан Алебиосу
56'
 
Billel Messaoudi
Шимич Роко
64'
Терхо Каспер
Ньянг Уссейну
 
64'
Амани Жан
Садики Ноа
 
65'
 
Abdelkahar Kadri
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Юнион Сент-Жиллуаз
Ничья
Кортрейк
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Все Коэффициенты
49
Морис
Антони
5
Макаллистер
Кевин
16
Бёрджесс
Кристиан
28
Матида
Коки
21
Кастро-Монтес
Алессио
4
Расмуссен
Матиас
24
Ванхутт
Шарль
27
Садики
Ноа
22
Ньянг
Уссейну
9
Иванович
Франьо
77
Фусейни
Мохаммед
II
31
Гуннарссон
Патрик
4
Мампасси
Марк
Рене
44
Сильва
Жоао
26
Лагэ
Брам
2
Райан
Алебиосу
6
Мессату
Наэль
23
Такаминэ
Томоки
10
Abdelkahar
Kadri
21
Шимич
Роко
68
Амброз
Тьерри
7
Эль-Идрисси
Мунем
Юнион Сент-Жиллуаз
3-5-2
Кортрейк
3-5-2

История личных встреч

Юнион Сент-Жиллуаз
Кортрейк

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПДА
1:3
ПДА
3:0
ПДА
2:4
ПДА
2:1
ПДА
2:3
ПДА
2:0
К
0:1
ПДАТЗПВЛЕПО
2:0
ПДАТЗПВЛЕПО
0:1

Голы

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

1.8
2.75

Среднее время на гол

50
32

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.25
0.4

Среднее время на гол

72
225

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

1.56
1.44

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

57
62

Бомбардиры внутри турнира

Юнион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фусейни Мохаммед II 2 (1) 0.22
Макаллистер Кевин 2 0.22
Родригес Кевин II 2 0.22
Пуэртас Кэмерон 1 0.11
Эккерт Айенса Деннис 1 0.11
Садики Ноа 0 0
Расмуссен Матиас 0 0
Кастро-Монтес Алессио 0 0
Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сильва Жоао 1 0.11
Амброз Тьерри 1 0.11
Канеко Такуро 1 0.11
Мампасси Марк Рене 1 0.11
Dion De Neve 1 0.11
Ферри Начо 1 0.11
Abdelkahar Kadri 0 0
Райан Алебиосу 0 0

Карточки

Юнион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макаллистер Кевин 2 1
Лейсен Федде 3 0
Садики Ноа 2 0
Халаили Анан 2 0
Морис Антони 1 0
Фусейни Мохаммед II 1 0
Кастро-Монтес Алессио 1 0
Матида Коки 1 0
Ньянг Уссейну 1 0
Пуэртас Кэмерон 1 0
Ванхутт Шарль 1 0
Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0
Терхо Каспер 1 0
Иванович Франьо 1 0
Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эль-Идрисси Мунем 4 0
Abdelkahar Kadri 4 0
Мампасси Марк Рене 1 1
Сильва Жоао 2 0
Канеко Такуро 2 0
Мессату Наэль 2 0
Амброз Тьерри 1 0
Billel Messaoudi 1 0
Такаминэ Томоки 1 0
Райан Алебиосу 1 0
Шимич Роко 1 0
Лагэ Брам 1 0
Ферри Начо 1 0

Результаты матчей

Юнион Сент-Жиллуаз
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Кортрейк
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
2
Юнион Сент-Жиллуаз
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Кортрейк
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

0
2
Юнион Сент-Жиллуаз
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Кортрейк
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
17%
2
40%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
2
29%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

7
12
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
1
14%
3
25%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
1
14%
2
17%
31-45
3
43%
1
8%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Юнион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Стандард - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 2:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0
Сент-Трейден - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Славия Прага 0:1 Вестерло - Юнион Сент-Жиллуаз 4:3 Славия Прага - Юнион Сент-Жиллуаз 3:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Дендер - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Льерс Кемпензонен 4:3 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Спортинг Л - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 ПАОК - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Гоу Эхед Иглс - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Патро Эйсден 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - КФС Нийлен 8:0 Нийлен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:8 Юнион Сент-Жиллуаз - Генк 2:0
Кортрейк
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
АХ Лёвен - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Брюгге 0:3 Кортрейк - Сент-Трейден 1:1 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0
Кортрейк - Стандард 1:0 Дендер - Кортрейк 4:1 Серкль Брюгге - Кортрейк 1:2 Кортрейк - Гент 0:1 АЗ Алкмаар - Кортрейк 3:0 Кортрейк - Амьен 5:0 Кардифф Сити - Кортрейк 3:1 Ланс - Кортрейк 6:3 Уайт Стар Лауве - Кортрейк 0:5 Лауве - Кортрейк 0:5 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 3:1 Кортрейк - Эйпен 1:0 РВДМ 47 - Кортрейк 0:1 Кортрейк - РВДМ 47 2:4 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:2 Эйпен - Кортрейк 1:1

Результаты матчей

Юнион Сент-Жиллуаз
Кортрейк

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

0:0
3 раза 60%
2:0
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
3
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
4 раза 50%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Юнион Сент-Жиллуаз
Кортрейк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
2
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
3
1
1
4
1.5
1
3
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
5
3
2
6
1.5
1
7
2
6
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 9 7 1 1 20 - 11 22
2.
Брюгге
 9 4 2 3 15 - 11 14
3.
Спортинг Шарлеруа
 9 4 2 3 12 - 9 14
4.
Вестерло
 9 4 2 3 18 - 16 14
5.
Андерлехт
 9 3 5 1 10 - 8 14
6.
Антверпен
 8 4 1 3 17 - 7 13
7.
Гент
 8 4 1 3 14 - 9 13
8.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2:0 9 3 4 2 9 - 7 13
9.
Стандард
 9 3 3 3 5 - 5 12
10.
Дендер
 9 3 3 3 13 - 15 12
11.
АХ Лёвен
 8 2 5 1 10 - 7 11
12.
Мехелен
 9 3 2 4 13 - 14 11
13.
Сент-Трейден
 8 2 3 3 11 - 16 9
14.
Кортрейк
 0:2 9 2 2 5 6 - 14 8
15.
Серкль Брюгге
 8 2 1 5 10 - 16 7
16.
Беерсхот-Вильрейк
 8 0 1 7 6 - 24 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 5 4 1 0 10 - 3 13
2.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2:0 4 3 1 0 6 - 1 10
3.
Спортинг Шарлеруа
 5 3 1 1 6 - 2 10
4.
АХ Лёвен
 4 2 2 0 7 - 3 8
5.
Стандард
 5 2 2 1 3 - 2 8
6.
Гент
 4 2 1 1 8 - 4 7
7.
Вестерло
 4 2 1 1 9 - 6 7
8.
Брюгге
 4 2 1 1 7 - 5 7
9.
Антверпен
 4 2 0 2 13 - 4 6
10.
Серкль Брюгге
 4 2 0 2 9 - 7 6
11.
Мехелен
 4 2 0 2 10 - 9 6
12.
Андерлехт
 5 1 3 1 4 - 5 6
13.
Сент-Трейден
 4 1 2 1 6 - 8 5
14.
Дендер
 5 1 2 2 6 - 6 5
15.
Кортрейк
 0:2 4 1 1 2 2 - 5 4
16.
Беерсхот-Вильрейк
 4 0 1 3 4 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 4 3 0 1 10 - 8 9
2.
Андерлехт
 4 2 2 0 6 - 3 8
3.
Антверпен
 4 2 1 1 4 - 3 7
4.
Дендер
 4 2 1 1 7 - 9 7
5.
Брюгге
 5 2 1 2 8 - 6 7
6.
Вестерло
 5 2 1 2 9 - 10 7
7.
Гент
 4 2 0 2 6 - 5 6
8.
Мехелен
 5 1 2 2 3 - 5 5
9.
Стандард
 4 1 1 2 2 - 3 4
10.
Спортинг Шарлеруа
 4 1 1 2 6 - 7 4
11.
Сент-Трейден
 4 1 1 2 5 - 8 4
12.
Кортрейк
 0:2 5 1 1 3 4 - 9 4
13.
АХ Лёвен
 4 0 3 1 3 - 4 3
14.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2:0 5 0 3 2 3 - 6 3
15.
Серкль Брюгге
 4 0 1 3 1 - 9 1
16.
Беерсхот-Вильрейк
 4 0 0 4 2 - 15 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Генк Арокодаре Толуваласе 6
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 6
Антверпен Чери Тьяронн 5 (2)
Антверпен Ондрейка Якоб 4 (3)
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 5
Мехелен Мохаммед Азиз 5
Вестерло Хасполат Догукан 4
Кортрейк Эль-Идрисси Мунем 4
Спортинг Шарлеруа Петрис Жереми 4
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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Юнион Сент-Жиллуаз
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