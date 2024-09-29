Тур: 9. Стадион: Жозеф Марьен.
2:0
Второй тайм: 71'
0'
5' Желтая карточкаЭль-Идрисси Мунем
1:0
18' ГолФусейни Мохаммед
25' Желтая карточкаКастро-Монтес Алессио
33' Желтая карточкаМессату Наэль
50' Желтая карточкаНьянг Уссейну
2:0
51' Гол в свои воротаСильва Жоао
65' Желтая карточкаAbdelkahar Kadri
Ход матча
18'
1:0
33'
50'
51'
2:0
64'
65'
49
Морис
Антони
28
Матида
Коки
27
Садики
Ноа
44
Сильва
Жоао
26
Лагэ
Брам
21
Шимич
Роко
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Матида КокиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Садики НоаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
48 Лейсен ФеддеЗащитник
-
26 Сайкс РоссЗащитник
-
17 Терхо КасперПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Халаили АнанНападающий
-
-
Главный тренер: Себастьен Поконьоли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Сильва ЖоаоЗащитник
-
26 Лагэ БрамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Шимич РокоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
95 Пирар ЛюкаВратарь
-
24 Фудзии ХаруяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Ферри НачоНападающий
-
-
Главный тренер: Freyr Alexandersson
История личных встреч
Юнион Сент-Жиллуаз
Кортрейк
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
1.8
2.75
Среднее время на гол
50
32
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.25
0.4
Среднее время на гол
72
225
Всего голов
14
13
Голов в среднем за матч
1.56
1.44
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
57
62
Бомбардиры внутри турнира
Юнион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фусейни Мохаммед II
|2 (1)
|0.22
|Макаллистер Кевин
|2
|0.22
|Родригес Кевин II
|2
|0.22
|Пуэртас Кэмерон
|1
|0.11
|Эккерт Айенса Деннис
|1
|0.11
|Садики Ноа
|0
|0
|Расмуссен Матиас
|0
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|0
|0
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сильва Жоао
|1
|0.11
|Амброз Тьерри
|1
|0.11
|Канеко Такуро
|1
|0.11
|Мампасси Марк Рене
|1
|0.11
|Dion De Neve
|1
|0.11
|Ферри Начо
|1
|0.11
|Abdelkahar Kadri
|0
|0
|Райан Алебиосу
|0
|0
Карточки
Юнион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макаллистер Кевин
|2
|1
|Лейсен Федде
|3
|0
|Садики Ноа
|2
|0
|Халаили Анан
|2
|0
|Морис Антони
|1
|0
|Фусейни Мохаммед II
|1
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
|Матида Коки
|1
|0
|Ньянг Уссейну
|1
|0
|Пуэртас Кэмерон
|1
|0
|Ванхутт Шарль
|1
|0
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0
|Терхо Каспер
|1
|0
|Иванович Франьо
|1
|0
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эль-Идрисси Мунем
|4
|0
|Abdelkahar Kadri
|4
|0
|Мампасси Марк Рене
|1
|1
|Сильва Жоао
|2
|0
|Канеко Такуро
|2
|0
|Мессату Наэль
|2
|0
|Амброз Тьерри
|1
|0
|Billel Messaoudi
|1
|0
|Такаминэ Томоки
|1
|0
|Райан Алебиосу
|1
|0
|Шимич Роко
|1
|0
|Лагэ Брам
|1
|0
|Ферри Начо
|1
|0
Результаты матчей
Юнион Сент-Жиллуаз
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Кортрейк
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
2
Юнион Сент-Жиллуаз
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Кортрейк
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
0
2
Юнион Сент-Жиллуаз
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Кортрейк
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
0
4
Голы по времени матча
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
17%
2
40%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
2
29%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
7
12
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
1
14%
3
25%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
1
14%
2
17%
31-45
3
43%
1
8%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Юнион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Стандард - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 2:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0
Сент-Трейден - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Славия Прага 0:1 Вестерло - Юнион Сент-Жиллуаз 4:3 Славия Прага - Юнион Сент-Жиллуаз 3:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Дендер - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Льерс Кемпензонен 4:3 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Спортинг Л - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 ПАОК - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Гоу Эхед Иглс - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Патро Эйсден 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - КФС Нийлен 8:0 Нийлен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:8 Юнион Сент-Жиллуаз - Генк 2:0
Кортрейк
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
АХ Лёвен - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Брюгге 0:3 Кортрейк - Сент-Трейден 1:1 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0
Кортрейк - Стандард 1:0 Дендер - Кортрейк 4:1 Серкль Брюгге - Кортрейк 1:2 Кортрейк - Гент 0:1 АЗ Алкмаар - Кортрейк 3:0 Кортрейк - Амьен 5:0 Кардифф Сити - Кортрейк 3:1 Ланс - Кортрейк 6:3 Уайт Стар Лауве - Кортрейк 0:5 Лауве - Кортрейк 0:5 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 3:1 Кортрейк - Эйпен 1:0 РВДМ 47 - Кортрейк 0:1 Кортрейк - РВДМ 47 2:4 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:2 Эйпен - Кортрейк 1:1
Результаты матчей
Юнион Сент-Жиллуаз
Кортрейк
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
0:0
3 раза 60%
2:0
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
3
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
4 раза 50%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Юнион Сент-Жиллуаз
Кортрейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
31
14
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
53
26
17
26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|1
|1
|20 - 11
|22
|2.
|9
|4
|2
|3
|15 - 11
|14
|3.
|9
|4
|2
|3
|12 - 9
|14
|4.
|9
|4
|2
|3
|18 - 16
|14
|5.
|9
|3
|5
|1
|10 - 8
|14
|6.
|8
|4
|1
|3
|17 - 7
|13
|7.
|8
|4
|1
|3
|14 - 9
|13
|8.
|2:0
|9
|3
|4
|2
|9 - 7
|13
|9.
|9
|3
|3
|3
|5 - 5
|12
|10.
|9
|3
|3
|3
|13 - 15
|12
|11.
|8
|2
|5
|1
|10 - 7
|11
|12.
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|13.
|8
|2
|3
|3
|11 - 16
|9
|14.
|0:2
|9
|2
|2
|5
|6 - 14
|8
|15.
|8
|2
|1
|5
|10 - 16
|7
|16.
|8
|0
|1
|7
|6 - 24
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|2.
|2:0
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|3.
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|4.
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|5.
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|6.
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|7.
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|8.
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|9.
|4
|2
|0
|2
|13 - 4
|6
|10.
|4
|2
|0
|2
|9 - 7
|6
|11.
|4
|2
|0
|2
|10 - 9
|6
|12.
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|13.
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|14.
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|15.
|0:2
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|16.
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|10 - 8
|9
|2.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|3.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|7 - 9
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|9 - 10
|7
|7.
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|8.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|9.
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|12.
|0:2
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|13.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|14.
|2:0
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|15.
|4
|0
|1
|3
|1 - 9
|1
|16.
|4
|0
|0
|4
|2 - 15
|0
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|6
|Спортинг Шарлеруа
|Хейманс Дан
|6
|Антверпен
|Чери Тьяронн
|5 (2)
|Антверпен
|Ондрейка Якоб
|4 (3)
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|4 (1)
|Антверпен
|Одои Денис
|1 5
|Мехелен
|Мохаммед Азиз
|5
|Вестерло
|Хасполат Догукан
|4
|Кортрейк
|Эль-Идрисси Мунем
|4
|Спортинг Шарлеруа
|Петрис Жереми
|4