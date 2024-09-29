Тур: 9. Стадион: Planet Group Arena.
0'
1:0
9' ГолДин Макс
2:0
13' ГолФадига Ноа
39' Желтая карточкаСурдез Франк
45' Желтая карточкаШрейверс Сьебе
66' Желтая карточкаEzechiel Banzuzi
3:0
78' ГолГудьонсен Андри
90'+3
Ход матча
9'
1:0
13'
2:0
39'
45'
66'
78'
3:0
33
Руф
Дави
12
Гамбор
Хуго
22
Фадига
Ноа
15
Ито
Ацуки
19
Сурдез
Франк
21
Дин
Макс
77
Влитинк
Тибо
10
Мазиз
Юссеф
11
Н'Дри
Конан
- Основной состав
-
33 Руф ДавиВратарь
-
12 Гамбор ХугоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Фадига НоаЗащитник
- Защитник
-
15 Ито АцукиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Сурдез ФранкНападающий
-
21 Дин МаксНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Сонко МомодуПолузащитник
-
20 Араужу ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Варела ХелиоНападающий
-
Главный тренер: Вранкен Вутер
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Влитинк ТибоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Мазиз ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Н'Дри КонанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
61 Йохманс ОуэнВратарь
- Защитник
-
27 Хиль ОскарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Manuel Osifo
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
История личных встреч
Гент
АХ Лёвен
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
84.6%
30.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
84.6%
23.1%
11 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы
20 матчей
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
24
17
Голов в среднем за матч
2.4
1.7
Среднее время на гол
37
52
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
0.7
0.7
Среднее время на гол
128
128
Всего голов
31
24
Голов в среднем за матч
1.55
1.2
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
Среднее время на гол
58
75
Бомбардиры внутри турнира
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гандельман Омри
|3
|0.33
|Фадига Ноа
|3
|0.33
|Гудьонсен Андри
|2
|0.22
|Дин Макс
|2
|0.22
|Сурдез Франк
|1
|0.11
|Геркенс Питер
|1
|0.11
|Делорж Матиас
|1
|0.11
|Кумс Свен
|1
|0.11
|Йокота Дайсуке
|1
|0.11
|Фернандес-Пардо Матиас
|1
|0.11
|Браун Арчи
|0
|0
|Торунарига Джордан
|0
|0
|Варела Хелио
|0
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мазиз Юссеф
|2
|0.22
|Н'Дри Конан
|2
|0.22
|Ezechiel Banzuzi
|1
|0.11
|Мертенс Матье
|1
|0.11
|Влитинк Тибо
|1
|0.11
|Оминами Такума
|1
|0.11
|Торстейнссон Йон
|1
|0.11
|Баликвиша Вильям
|1
|0.11
|Верстрате Биргер
|0
|0
|Шрейверс Сьебе
|0
|0
|Плетинкс Эвауд
|0
|0
|Manuel Osifo
|0
|0
Карточки
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Митрович Стефан
|2
|0
|Торунарига Джордан
|2
|0
|Ватанабэ Цуёси
|2
|0
|Ито Ацуки
|2
|0
|Вутер Вранкен
|1
|0
|Кумс Свен
|1
|0
|Фадига Ноа
|1
|0
|Самуаз Матисс
|1
|0
|Дин Макс
|1
|0
|Араужу Тьягу
|1
|0
|Йокота Дайсуке
|1
|0
|Делорж Матиас
|1
|0
|Браун Арчи
|1
|0
|Сурдез Франк
|1
|0
|Фернандес-Пардо Матиас
|1
|0
|Варела Хелио
|1
|0
|Гандельман Омри
|1
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верстрате Биргер
|3
|0
|Акимото Такахиро
|3
|0
|Хиль Оскар II
|1
|1
|Шрейверс Сьебе
|2
|0
|Рикка Федерико
|2
|0
|Мазиз Юссеф
|2
|0
|Ezechiel Banzuzi
|2
|0
|Мертенс Матье
|1
|0
|Оминами Такума
|1
|0
|Мендиль Хамза
|1
|0
|Баликвиша Вильям
|1
|0
|Н'Дри Конан
|1
|0
Результаты матчей
Гент
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
АХ Лёвен
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
3
Гент
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
АХ Лёвен
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
4
7
Гент
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
АХ Лёвен
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
6
10
Голы по времени матча
Забито
11
3
8 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
3
27%
0
0%
1-15
3
27%
1
33%
16-30
2
18%
1
33%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
4
7
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
3
43%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
29%
76-90
Забито
5
7
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
3
43%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
1
20%
1
14%
76-90
Пропущено
6
3
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Забито
16
10
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
3
19%
0
0%
1-15
3
19%
2
20%
16-30
3
19%
4
40%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
1
6%
3
30%
61-75
3
19%
1
10%
76-90
Пропущено
10
10
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
0
0%
3
30%
1-15
2
20%
1
10%
16-30
2
20%
2
20%
31-45
1
10%
1
10%
46-60
1
10%
1
10%
61-75
4
40%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Гент
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Серкль Брюгге - Гент 2:1 Брюгге - Гент 2:4 Гент - Мехелен 2:0 Гент - Антверпен 1:1
Гент - Партизан 1:0 Партизан - Гент 0:1 Гент - Вестерло 4:1 Гент - Силькеборг 3:2 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:0 Силькеборг - Гент 2:2 Гент - Дендер 1:2 Викингур - Гент 0:3 Кортрейк - Гент 0:1 Гент - Викингур 4:1 Гент - Зульте-Варегем 0:2 Гент - Лилль 0:1 Вестерло - Гент 1:0 АЕК - Гент 0:1 АЕК - Гент 2:1 Hoger Op Kalken - Гент 0:9
АХ Лёвен
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
АХ Лёвен - Кортрейк 1:1 Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Стандард 2:0 Вестерло - АХ Лёвен 1:1
АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:1 Андерлехт - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Генк 3:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Ланс 0:1 Валвейк - АХ Лёвен 2:4 Хейст - АХ Лёвен 0:8 АХ Лёвен - Бертем-Лифдаал 8:0 АХ Лёвен - VC Bertem-Leefdaal 8:0 АХ Лёвен - Вестерло 1:2 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Гент - АХ Лёвен 0:1 АХ Лёвен - Стандард 3:1 Мехелен - АХ Лёвен 3:0 Вестерло - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Сент-Трейден 1:0
Результаты матчей
Гент
АХ Лёвен
Точный счет
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:1
4 раза 44%
0:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Гент
АХ Лёвен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
22
23
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
32
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
72
45
27
36
18
27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|1
|1
|20 - 11
|22
|2.
|9
|5
|1
|3
|17 - 9
|16
|3.
|9
|4
|2
|3
|15 - 11
|14
|4.
|9
|4
|2
|3
|12 - 9
|14
|5.
|9
|4
|2
|3
|18 - 16
|14
|6.
|9
|3
|5
|1
|10 - 8
|14
|7.
|8
|4
|1
|3
|17 - 7
|13
|8.
|9
|3
|4
|2
|10 - 7
|13
|9.
|9
|3
|3
|3
|5 - 5
|12
|10.
|9
|3
|3
|3
|13 - 15
|12
|11.
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|12.
|9
|2
|5
|2
|10 - 10
|11
|13.
|1:0
|9
|3
|1
|5
|11 - 16
|10
|14.
|0:1
|9
|2
|3
|4
|11 - 17
|9
|15.
|9
|2
|2
|5
|6 - 15
|8
|16.
|8
|0
|1
|7
|6 - 24
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|2.
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|3.
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|5.
|1:0
|5
|3
|0
|2
|10 - 7
|9
|6.
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|7.
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|8.
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|9.
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|10.
|4
|2
|0
|2
|13 - 4
|6
|11.
|4
|2
|0
|2
|10 - 9
|6
|12.
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|13.
|0:1
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|14.
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|15.
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|16.
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|10 - 8
|9
|2.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|3.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|7 - 9
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|9 - 10
|7
|7.
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|8.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|9.
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|11.
|0:1
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|12.
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|13.
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|14.
|5
|0
|3
|2
|3 - 7
|3
|15.
|1:0
|4
|0
|1
|3
|1 - 9
|1
|16.
|4
|0
|0
|4
|2 - 15
|0
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|6
|Спортинг Шарлеруа
|Хейманс Дан
|6
|Антверпен
|Чери Тьяронн
|5 (2)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|5 (1)
|Антверпен
|Ондрейка Якоб
|4 (3)
|Антверпен
|Одои Денис
|1 5
|Мехелен
|Мохаммед Азиз
|5
|Кортрейк
|Abdelkahar Kadri
|5
|Вестерло
|Хасполат Догукан
|4
|Кортрейк
|Эль-Идрисси Мунем
|4