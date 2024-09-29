  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 9. Стадион: .
Гент
3:0
Конец матча
АХ Лёвен
0'
1:0
9' Гол
Дин Макс
2:0
13' Гол
Фадига Ноа
39' Желтая карточка
Сурдез Франк
45' Желтая карточка
Шрейверс Сьебе
66' Желтая карточка
Ezechiel Banzuzi
3:0
78' Гол
Гудьонсен Андри
90'+3
33
Руф
Дави
12
Гамбор
Хуго
4
Ватанабэ
Цуёси
13
Митрович
Стефан
22
Фадига
Ноа
3
Браун
Арчи
15
Ито
Ацуки
16
Делорж
Матиас
7
Ванча
Залан
19
Сурдез
Франк
21
Дин
Макс
1
Лейсен
Тобе
77
Влитинк
Тибо
5
Оминами
Такума
14
Рикка
Федерико
30
Акимото
Такахиро
8
Шрейверс
Сьебе
10
Мазиз
Юссеф
6
Ezechiel
Banzuzi
11
Н'Дри
Конан
33
Мертенс
Матье
23
Митрович
Стефан
Гент
3-4-1-2
АХ Лёвен
4-3-3

История личных встреч

Гент
АХ Лёвен

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

84.6%
30.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

84.6%
23.1%
11 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

20 матчей

55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

ПДА
0:1
ПДА
2:1
ПДА
4:0
ПДА
1:1
ПДА
2:0
ПДА
1:1
ПДА
5:0
ПДА
0:1
ПДА
0:3
ПДА
2:3
ТМК
0:2
ЛП
1:1
ЛП
0:2
ЛЖ
2:0
КБ
3:0
ЛЖ
1:1
ЛЖ
4:1
ЛЖ
1:4
ЛЖ
1:1
ЛЖ
1:1

Голы

Всего голов

24
17

Голов в среднем за матч

2.4
1.7

Среднее время на гол

37
52

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

0.7
0.7

Среднее время на гол

128
128

Всего голов

31
24

Голов в среднем за матч

1.55
1.2

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
4
Больше 20%
Меньше 80%
16

Среднее время на гол

58
75

Бомбардиры внутри турнира

Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гандельман Омри 3 0.33
Фадига Ноа 3 0.33
Гудьонсен Андри 2 0.22
Дин Макс 2 0.22
Сурдез Франк 1 0.11
Геркенс Питер 1 0.11
Делорж Матиас 1 0.11
Кумс Свен 1 0.11
Йокота Дайсуке 1 0.11
Фернандес-Пардо Матиас 1 0.11
Браун Арчи 0 0
Торунарига Джордан 0 0
Варела Хелио 0 0
АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мазиз Юссеф 2 0.22
Н'Дри Конан 2 0.22
Ezechiel Banzuzi 1 0.11
Мертенс Матье 1 0.11
Влитинк Тибо 1 0.11
Оминами Такума 1 0.11
Торстейнссон Йон 1 0.11
Баликвиша Вильям 1 0.11
Верстрате Биргер 0 0
Шрейверс Сьебе 0 0
Плетинкс Эвауд 0 0
Manuel Osifo 0 0

Карточки

Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Митрович Стефан 2 0
Торунарига Джордан 2 0
Ватанабэ Цуёси 2 0
Ито Ацуки 2 0
Вутер Вранкен 1 0
Кумс Свен 1 0
Фадига Ноа 1 0
Самуаз Матисс 1 0
Дин Макс 1 0
Араужу Тьягу 1 0
Йокота Дайсуке 1 0
Делорж Матиас 1 0
Браун Арчи 1 0
Сурдез Франк 1 0
Фернандес-Пардо Матиас 1 0
Варела Хелио 1 0
Гандельман Омри 1 0
АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верстрате Биргер 3 0
Акимото Такахиро 3 0
Хиль Оскар II 1 1
Шрейверс Сьебе 2 0
Рикка Федерико 2 0
Мазиз Юссеф 2 0
Ezechiel Banzuzi 2 0
Мертенс Матье 1 0
Оминами Такума 1 0
Мендиль Хамза 1 0
Баликвиша Вильям 1 0
Н'Дри Конан 1 0

Результаты матчей

Гент
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
АХ Лёвен
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
3
Гент
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
АХ Лёвен
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
7
Гент
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
АХ Лёвен
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

6
10

Голы по времени матча

Забито

11
3
8 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
3
27%
0
0%
1-15
3
27%
1
33%
16-30
2
18%
1
33%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
3
43%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
29%
76-90

Забито

5
7
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
3
43%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
1
20%
1
14%
76-90

Пропущено

6
3
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Забито

16
10
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
3
19%
0
0%
1-15
3
19%
2
20%
16-30
3
19%
4
40%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
1
6%
3
30%
61-75
3
19%
1
10%
76-90

Пропущено

10
10
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
0
0%
3
30%
1-15
2
20%
1
10%
16-30
2
20%
2
20%
31-45
1
10%
1
10%
46-60
1
10%
1
10%
61-75
4
40%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Гент
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Серкль Брюгге - Гент 2:1 Брюгге - Гент 2:4 Гент - Мехелен 2:0 Гент - Антверпен 1:1
Гент - Партизан 1:0 Партизан - Гент 0:1 Гент - Вестерло 4:1 Гент - Силькеборг 3:2 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:0 Силькеборг - Гент 2:2 Гент - Дендер 1:2 Викингур - Гент 0:3 Кортрейк - Гент 0:1 Гент - Викингур 4:1 Гент - Зульте-Варегем 0:2 Гент - Лилль 0:1 Вестерло - Гент 1:0 АЕК - Гент 0:1 АЕК - Гент 2:1 Hoger Op Kalken - Гент 0:9
АХ Лёвен
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
АХ Лёвен - Кортрейк 1:1 Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Стандард 2:0 Вестерло - АХ Лёвен 1:1
АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:1 Андерлехт - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Генк 3:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Ланс 0:1 Валвейк - АХ Лёвен 2:4 Хейст - АХ Лёвен 0:8 АХ Лёвен - Бертем-Лифдаал 8:0 АХ Лёвен - VC Bertem-Leefdaal 8:0 АХ Лёвен - Вестерло 1:2 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Гент - АХ Лёвен 0:1 АХ Лёвен - Стандард 3:1 Мехелен - АХ Лёвен 3:0 Вестерло - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Сент-Трейден 1:0

Результаты матчей

Гент
АХ Лёвен

Точный счет

1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:1
4 раза 44%
0:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Гент
АХ Лёвен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
2
2
3
2.5
1
3
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1
3
1.5
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
2
4
5
1.5
2
7
3
6
2.5
1
8
2
7
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 9 7 1 1 20 - 11 22
2.
Гент
 9 5 1 3 17 - 9 16
3.
Брюгге
 9 4 2 3 15 - 11 14
4.
Спортинг Шарлеруа
 9 4 2 3 12 - 9 14
5.
Вестерло
 9 4 2 3 18 - 16 14
6.
Андерлехт
 9 3 5 1 10 - 8 14
7.
Антверпен
 8 4 1 3 17 - 7 13
8.
Юнион Сент-Жиллуаз
 9 3 4 2 10 - 7 13
9.
Стандард
 9 3 3 3 5 - 5 12
10.
Дендер
 9 3 3 3 13 - 15 12
11.
Мехелен
 9 3 2 4 13 - 14 11
12.
АХ Лёвен
 9 2 5 2 10 - 10 11
13.
Серкль Брюгге
 1:0 9 3 1 5 11 - 16 10
14.
Сент-Трейден
 0:1 9 2 3 4 11 - 17 9
15.
Кортрейк
 9 2 2 5 6 - 15 8
16.
Беерсхот-Вильрейк
 8 0 1 7 6 - 24 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 5 4 1 0 10 - 3 13
2.
Юнион Сент-Жиллуаз
 4 3 1 0 7 - 1 10
3.
Гент
 5 3 1 1 11 - 4 10
4.
Спортинг Шарлеруа
 5 3 1 1 6 - 2 10
5.
Серкль Брюгге
 1:0 5 3 0 2 10 - 7 9
6.
АХ Лёвен
 4 2 2 0 7 - 3 8
7.
Стандард
 5 2 2 1 3 - 2 8
8.
Вестерло
 4 2 1 1 9 - 6 7
9.
Брюгге
 4 2 1 1 7 - 5 7
10.
Антверпен
 4 2 0 2 13 - 4 6
11.
Мехелен
 4 2 0 2 10 - 9 6
12.
Андерлехт
 5 1 3 1 4 - 5 6
13.
Сент-Трейден
 0:1 4 1 2 1 6 - 8 5
14.
Дендер
 5 1 2 2 6 - 6 5
15.
Кортрейк
 4 1 1 2 2 - 5 4
16.
Беерсхот-Вильрейк
 4 0 1 3 4 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 4 3 0 1 10 - 8 9
2.
Андерлехт
 4 2 2 0 6 - 3 8
3.
Антверпен
 4 2 1 1 4 - 3 7
4.
Дендер
 4 2 1 1 7 - 9 7
5.
Брюгге
 5 2 1 2 8 - 6 7
6.
Вестерло
 5 2 1 2 9 - 10 7
7.
Гент
 4 2 0 2 6 - 5 6
8.
Мехелен
 5 1 2 2 3 - 5 5
9.
Стандард
 4 1 1 2 2 - 3 4
10.
Спортинг Шарлеруа
 4 1 1 2 6 - 7 4
11.
Сент-Трейден
 0:1 5 1 1 3 5 - 9 4
12.
Кортрейк
 5 1 1 3 4 - 10 4
13.
Юнион Сент-Жиллуаз
 5 0 3 2 3 - 6 3
14.
АХ Лёвен
 5 0 3 2 3 - 7 3
15.
Серкль Брюгге
 1:0 4 0 1 3 1 - 9 1
16.
Беерсхот-Вильрейк
 4 0 0 4 2 - 15 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Генк Арокодаре Толуваласе 6
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 6
Антверпен Чери Тьяронн 5 (2)
Серкль Брюгге Денкей Кевин 5 (1)
Антверпен Ондрейка Якоб 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 5
Мехелен Мохаммед Азиз 5
Кортрейк Abdelkahar Kadri 5
Вестерло Хасполат Догукан 4
Кортрейк Эль-Идрисси Мунем 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Шрейверс Сьебе получил желтую карточку от судьи
    • 39'
      Сурдез Франк получил желтую карточку от судьи
    • 13'
      Сурдез Франк сделал результативную передачу.
    • 13'
      Г О О О О Л - Фадига Ноа бьет в цель!
    • 9'
      Браун Арчи сделал результативную передачу.
    • 9'
      Г О О О О Л - Дин Макс бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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