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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 9. Стадион: .
Серкль Брюгге
1:1
Конец матча
Сент-Трейден
0'
1:0
34' Гол
Денкей Кевин
54' Желтая карточка
Jo Coppens
68' Желтая карточка
Бертаччини Адриано
87' Желтая карточка
Мьянге Сенна
1:1
89' Гол
Феррари Андрес
90'+7
1
Варлесон
18
Мьянге
Сенна
66
Christiaan
Ravych
90
Emmanuel
Kakou
8
Эрик
Дос
Сантос
20
Назиньо
Флавио
6
Агьекум
Лоуренс
17
Фрэнсис
Абу
34
Сомерс
Тибо
19
Олайгбе
Казим
9
Денкей
Кевин
16
Кокубо
Лео
20
Rein
Van
Helden
5
Танигути
Сёго
31
Годо
Бруно
19
Патрис
Луи
6
Ямамото
Рихито
8
Фуджита
Джоэл
Чима
2
Огава
Рёя
7
Браими
Билаль
15
Kahveh
Zahiroleslam
91
Бертаччини
Адриано
Серкль Брюгге
3-4-2-1
Сент-Трейден
3-4-3

История личных встреч

Серкль Брюгге
Сент-Трейден

15 матчей

93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

53.3%
13.3%
33.4%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
40%
10 побед 6 ничьих 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 2 победы

23 матча

60.9%
21.7%
17.4%
14 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

34.8%
43.5%
21.7%
8 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

43.5%
47.8%
8.7%
10 побед 11 ничьих 2 победы

История матчей

ПДА
4:1
ПДА
0:2
ПДА
3:1
ПДА
0:1
ПДА
1:2
ПДА
0:1
ПДА
3:0
ПДА
3:0
ПДА
0:1
ПДА
2:1
ПДА
1:2
ПДА
0:0
ТМК
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ТМС
0:1
PU
1:0
PU
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
4:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

26
12

Голов в среднем за матч

2.17
1.09

Среднее время на гол

41
82

Всего голов

6
13

Голов в среднем за матч

0.55
1.08

Среднее время на гол

165
83

Всего голов

32
25

Голов в среднем за матч

1.39
1.09

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

64
82

Бомбардиры внутри турнира

Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Денкей Кевин 5 0.56
Abdoul Ouattara 2 0.22
Сомерс Тибо 1 0.11
Брунинью Филипе 1 0.11
Олайгбе Казим 1 0.11
Christiaan Ravych 1 0.11
Назиньо Флавио 0 0
Ван дер Брюгген Ханнес 0 0
Фрэнсис Абу 0 0
Минда Алан 0 0
Сент-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kahveh Zahiroleslam 3 0.33
Бертаччини Адриано 3 0.33
Ито Рётаро 1 0.11
Огава Рёя 1 0.11
Браими Билаль 1 0.11
Танигути Сёго 1 0.11
Феррари Андрес 1 0.11
Ямамото Рихито 0 0
Rein Van Helden 0 0

Карточки

Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мьянге Сенна 3 0
Назиньо Флавио 2 0
Эрик Дос Сантос 2 0
Ван дер Брюгген Ханнес 1 0
Варлесон 1 0
Олайгбе Казим 1 0
Попович Борис 1 0
Christiaan Ravych 1 0
Abdoul Ouattara 1 0
Сент-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rein Van Helden 3 0
Бертаччини Адриано 2 0
Robert-Jan Vanwesemael 2 0
Дельпупо Исаяс 0 1
Jo Coppens 1 0
Танигути Сёго 1 0
Патрис Луи 1 0
Kahveh Zahiroleslam 1 0
Фелис Маццу 1 0

Результаты матчей

Серкль Брюгге
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сент-Трейден
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

4
3
Серкль Брюгге
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сент-Трейден
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

1
5
Серкль Брюгге
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Сент-Трейден
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

5
8

Голы по времени матча

Забито

10
5
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
2
20%
2
40%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
2
40%
76-90

Пропущено

8
10
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
25%
1
10%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
13%
2
20%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
2
25%
3
30%
76-90

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

9
8
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
1
11%
2
25%
16-30
4
44%
2
25%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
1
11%
1
13%
76-90

Забито

11
11
8 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
2
18%
2
18%
1-15
3
27%
2
18%
16-30
3
27%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
3
27%
3
27%
76-90

Пропущено

17
18
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
12%
2
11%
1-15
3
18%
2
11%
16-30
4
24%
4
22%
31-45
3
18%
3
17%
46-60
2
12%
3
17%
61-75
3
18%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Серкль Брюгге
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Серкль Брюгге - Гент 2:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Генк 2:3 Брюгге - Серкль Брюгге 3:0
Серкль Брюгге - Висла Краков 1:4 Висла Краков - Серкль Брюгге 1:6 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Мольде 1:0 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Мольде - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 1:2 Серкль Брюгге - Килмарнок 1:0 Вестерло - Серкль Брюгге 3:0 Килмарнок - Серкль Брюгге 1:1 Фейеноорд - Серкль Брюгге 1:0 Монако - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - АЕК Ларнака 3:2 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Антверпен - Серкль Брюгге 1:2
Сент-Трейден
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Беерсхот-Вильрейк - Сент-Трейден 0:3 Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:1 Кортрейк - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0
Сент-Трейден - Дендер 3:3 Антверпен - Сент-Трейден 6:1 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:4 Андерлехт - Сент-Трейден 1:0 Кёльн - Сент-Трейден 3:0 Аякс - Сент-Трейден 4:0 Твенте - Сент-Трейден 2:2 Патро Эйсден - Сент-Трейден 3:4 Тинен - Сент-Трейден 0:6 KVV Цепперен-Брустем - Сент-Трейден 0:2 Цепперен Брустем - Сент-Трейден 0:2 Гент - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Сент-Трейден - Мехелен 2:1 Вестерло - Сент-Трейден 2:2 Стандард - Сент-Трейден 1:1

Результаты матчей

Серкль Брюгге
Сент-Трейден

Точный счет

1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

3:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Серкль Брюгге
Сент-Трейден

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
2
1
4
2.5
1
3
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
2
3
6
1.5
3
6
1
8
2.5
2
7
1
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 9 7 1 1 20 - 11 22
2.
Гент
 9 5 1 3 17 - 9 16
3.
Брюгге
 9 4 2 3 15 - 11 14
4.
Спортинг Шарлеруа
 9 4 2 3 12 - 9 14
5.
Вестерло
 9 4 2 3 18 - 16 14
6.
Андерлехт
 9 3 5 1 10 - 8 14
7.
Антверпен
 8 4 1 3 17 - 7 13
8.
Юнион Сент-Жиллуаз
 9 3 4 2 10 - 7 13
9.
Стандард
 9 3 3 3 5 - 5 12
10.
Дендер
 9 3 3 3 13 - 15 12
11.
Мехелен
 9 3 2 4 13 - 14 11
12.
АХ Лёвен
 9 2 5 2 10 - 10 11
13.
Сент-Трейден
 9 2 4 3 12 - 17 10
14.
Серкль Брюгге
 9 2 2 5 11 - 17 8
15.
Кортрейк
 9 2 2 5 6 - 15 8
16.
Беерсхот-Вильрейк
 8 0 1 7 6 - 24 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 5 4 1 0 10 - 3 13
2.
Юнион Сент-Жиллуаз
 4 3 1 0 7 - 1 10
3.
Гент
 5 3 1 1 11 - 4 10
4.
Спортинг Шарлеруа
 5 3 1 1 6 - 2 10
5.
АХ Лёвен
 4 2 2 0 7 - 3 8
6.
Стандард
 5 2 2 1 3 - 2 8
7.
Вестерло
 4 2 1 1 9 - 6 7
8.
Брюгге
 4 2 1 1 7 - 5 7
9.
Серкль Брюгге
 5 2 1 2 10 - 8 7
10.
Антверпен
 4 2 0 2 13 - 4 6
11.
Мехелен
 4 2 0 2 10 - 9 6
12.
Андерлехт
 5 1 3 1 4 - 5 6
13.
Сент-Трейден
 4 1 2 1 6 - 8 5
14.
Дендер
 5 1 2 2 6 - 6 5
15.
Кортрейк
 4 1 1 2 2 - 5 4
16.
Беерсхот-Вильрейк
 4 0 1 3 4 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 4 3 0 1 10 - 8 9
2.
Андерлехт
 4 2 2 0 6 - 3 8
3.
Антверпен
 4 2 1 1 4 - 3 7
4.
Дендер
 4 2 1 1 7 - 9 7
5.
Брюгге
 5 2 1 2 8 - 6 7
6.
Вестерло
 5 2 1 2 9 - 10 7
7.
Гент
 4 2 0 2 6 - 5 6
8.
Мехелен
 5 1 2 2 3 - 5 5
9.
Сент-Трейден
 5 1 2 2 6 - 9 5
10.
Стандард
 4 1 1 2 2 - 3 4
11.
Спортинг Шарлеруа
 4 1 1 2 6 - 7 4
12.
Кортрейк
 5 1 1 3 4 - 10 4
13.
Юнион Сент-Жиллуаз
 5 0 3 2 3 - 6 3
14.
АХ Лёвен
 5 0 3 2 3 - 7 3
15.
Серкль Брюгге
 4 0 1 3 1 - 9 1
16.
Беерсхот-Вильрейк
 4 0 0 4 2 - 15 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Генк Арокодаре Толуваласе 6
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 6
Антверпен Чери Тьяронн 5 (2)
Серкль Брюгге Денкей Кевин 5 (1)
Антверпен Ондрейка Якоб 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 5
Мехелен Мохаммед Азиз 5
Кортрейк Abdelkahar Kadri 5
Вестерло Хасполат Догукан 4
Кортрейк Эль-Идрисси Мунем 4
Весь список
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    Где смотреть матч Серкль Брюгге 1:1 Сент-Трейден онлайн

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