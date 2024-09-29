Тур: 9. Стадион: Ян Брейдель.
1:1
Конец матча
0'
1:0
34' ГолДенкей Кевин
54' Желтая карточкаJo Coppens
68' Желтая карточкаБертаччини Адриано
87' Желтая карточкаМьянге Сенна
1:1
89' ГолФеррари Андрес
90'+7
Ход матча
34'
1:0
54'
87'
89'
1:1
1
Варлесон
18
Мьянге
Сенна
17
Фрэнсис
Абу
34
Сомерс
Тибо
16
Кокубо
Лео
31
Годо
Бруно
19
Патрис
Луи
- Основной состав
-
1 ВарлесонВратарь
-
18 Мьянге СеннаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Фрэнсис АбуПолузащитник
-
34 Сомерс ТибоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Минда АланПолузащитник
- Нападающий
-
-
15 Gary Magnee
-
Главный тренер: Miron Muslic
- Основной состав
-
16 Кокубо ЛеоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Годо БруноЗащитник
-
19 Патрис ЛуиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Jo CoppensВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Дюмон ОливьеПолузащитник
-
13 Ито РётароПолузащитник
- Нападающий
-
53 Adam Nhaili
-
-
-
Главный тренер: Маццу Феличе
История личных встреч
Серкль Брюгге
Сент-Трейден
15 матчей
93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
53.3%
13.3%
33.4%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
40%
10 побед 6 ничьих 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 2 победы
23 матча
60.9%
21.7%
17.4%
14 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
34.8%
43.5%
21.7%
8 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
43.5%
47.8%
8.7%
10 побед 11 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
26
12
Голов в среднем за матч
2.17
1.09
Среднее время на гол
41
82
Всего голов
6
13
Голов в среднем за матч
0.55
1.08
Среднее время на гол
165
83
Всего голов
32
25
Голов в среднем за матч
1.39
1.09
Тотал матчей
2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
64
82
Бомбардиры внутри турнира
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Денкей Кевин
|5
|0.56
|Abdoul Ouattara
|2
|0.22
|Сомерс Тибо
|1
|0.11
|Брунинью Филипе
|1
|0.11
|Олайгбе Казим
|1
|0.11
|Christiaan Ravych
|1
|0.11
|Назиньо Флавио
|0
|0
|Ван дер Брюгген Ханнес
|0
|0
|Фрэнсис Абу
|0
|0
|Минда Алан
|0
|0
Сент-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kahveh Zahiroleslam
|3
|0.33
|Бертаччини Адриано
|3
|0.33
|Ито Рётаро
|1
|0.11
|Огава Рёя
|1
|0.11
|Браими Билаль
|1
|0.11
|Танигути Сёго
|1
|0.11
|Феррари Андрес
|1
|0.11
|Ямамото Рихито
|0
|0
|Rein Van Helden
|0
|0
Карточки
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мьянге Сенна
|3
|0
|Назиньо Флавио
|2
|0
|Эрик Дос Сантос
|2
|0
|Ван дер Брюгген Ханнес
|1
|0
|Варлесон
|1
|0
|Олайгбе Казим
|1
|0
|Попович Борис
|1
|0
|Christiaan Ravych
|1
|0
|Abdoul Ouattara
|1
|0
Сент-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rein Van Helden
|3
|0
|Бертаччини Адриано
|2
|0
|Robert-Jan Vanwesemael
|2
|0
|Дельпупо Исаяс
|0
|1
|Jo Coppens
|1
|0
|Танигути Сёго
|1
|0
|Патрис Луи
|1
|0
|Kahveh Zahiroleslam
|1
|0
|Фелис Маццу
|1
|0
Результаты матчей
Серкль Брюгге
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сент-Трейден
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
4
3
Серкль Брюгге
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сент-Трейден
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
1
5
Серкль Брюгге
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Сент-Трейден
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
5
8
Голы по времени матча
Забито
10
5
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
2
20%
2
40%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
2
40%
76-90
Пропущено
8
10
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
25%
1
10%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
13%
2
20%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
2
25%
3
30%
76-90
Забито
1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
9
8
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
1
11%
2
25%
16-30
4
44%
2
25%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
1
11%
1
13%
76-90
Забито
11
11
8 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
2
18%
2
18%
1-15
3
27%
2
18%
16-30
3
27%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
3
27%
3
27%
76-90
Пропущено
17
18
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
12%
2
11%
1-15
3
18%
2
11%
16-30
4
24%
4
22%
31-45
3
18%
3
17%
46-60
2
12%
3
17%
61-75
3
18%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Серкль Брюгге
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Серкль Брюгге - Гент 2:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Генк 2:3 Брюгге - Серкль Брюгге 3:0
Серкль Брюгге - Висла Краков 1:4 Висла Краков - Серкль Брюгге 1:6 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Мольде 1:0 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Мольде - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 1:2 Серкль Брюгге - Килмарнок 1:0 Вестерло - Серкль Брюгге 3:0 Килмарнок - Серкль Брюгге 1:1 Фейеноорд - Серкль Брюгге 1:0 Монако - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - АЕК Ларнака 3:2 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Антверпен - Серкль Брюгге 1:2
Сент-Трейден
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Беерсхот-Вильрейк - Сент-Трейден 0:3 Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:1 Кортрейк - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0
Сент-Трейден - Дендер 3:3 Антверпен - Сент-Трейден 6:1 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:4 Андерлехт - Сент-Трейден 1:0 Кёльн - Сент-Трейден 3:0 Аякс - Сент-Трейден 4:0 Твенте - Сент-Трейден 2:2 Патро Эйсден - Сент-Трейден 3:4 Тинен - Сент-Трейден 0:6 KVV Цепперен-Брустем - Сент-Трейден 0:2 Цепперен Брустем - Сент-Трейден 0:2 Гент - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Сент-Трейден - Мехелен 2:1 Вестерло - Сент-Трейден 2:2 Стандард - Сент-Трейден 1:1
Результаты матчей
Серкль Брюгге
Сент-Трейден
Точный счет
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
3:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Серкль Брюгге
Сент-Трейден
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
22
14
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
72
36
36
18
27
18
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|6
|Спортинг Шарлеруа
|Хейманс Дан
|6
|Антверпен
|Чери Тьяронн
|5 (2)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|5 (1)
|Антверпен
|Ондрейка Якоб
|4 (3)
|Антверпен
|Одои Денис
|1 5
|Мехелен
|Мохаммед Азиз
|5
|Кортрейк
|Abdelkahar Kadri
|5
|Вестерло
|Хасполат Догукан
|4
|Кортрейк
|Эль-Идрисси Мунем
|4