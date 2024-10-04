  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
Вестерло
0:1
Второй тайм: 60'
Беерсхот-Вильрейк
0'
0:1
24' Гол
Рейнерс Том
41' Желтая карточка
Марта Арьяни

Ход матча

24'
0:1
Рейнерс Том
(Марта Арьяни)
41'
 
Марта Арьяни
Лучшие коэффициенты
Вестерло
Ничья
Беерсхот-Вильрейк
1.38
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Все Коэффициенты
1
Болат
Синан
40
Байрам
Эмин
44
Luka
Vuskovic
25
Tuur
Rommens
22
Рейнолдс
Брайан
5
Бос
Джордан
34
Хасполат
Догукан
10
Девайн
Алфи
77
Алькосер
Хосимар
9
Фриган
Матия
7
Сайяд
Аллахьяр
33
Шинтон
Ник
66
Константопулос
Апостолос
5
Мбе
Со
Лоик
3
Маттис
Эрве
2
Дагба
Колин
18
Сануси
Райан
16
Аль-Гамди
Файсал
4
Плат
Брайан
7
Рейнерс
Том
17
Аль-Сахафи
Марван
42
Марта
Арьяни
Вестерло
3-4-1-2
Беерсхот-Вильрейк
3-4-3

История личных встреч

Вестерло
Беерсхот-Вильрейк

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
140%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

15 матчей

13.3%
46.7%
40%
2 победы 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

20%
73.3%
6.7%
3 победы 11 ничьих 1 победа

Второй тайм

13.3%
46.7%
40%
2 победы 7 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
2:3
ПДБВЭ
1:0
ПДБВЭ
0:1
ПДБПЭ
1:2
ПДБПЭ
2:0
ПДАТЗПВЛЕПО
3:2
ПДАТЗПВЛЕПО
1:1
ПДБВЭ
1:1
ПДБВЭ
1:2
ПДБПЭ
1:2
ПДБПЭ
1:1
ПДБ
0:0
ПДБ
1:1
ПДБ
0:0
ПДБ
2:2

Голы

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1
1.14

Среднее время на гол

90
78

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1.29
1.25

Среднее время на гол

70
72

Всего голов

17
18

Голов в среднем за матч

1.13
1.2

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

79
75

Бомбардиры внутри турнира

Вестерло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фриган Матия 4 0.4
Сайяд Аллахьяр 3 0.3
Стассин Лукас 2 0.2
Luka Vuskovic 2 0.2
Авокойа Мебуде Адерире 2 0.2
Хасполат Догукан 1 0.1
Рейнолдс Брайан 1 0.1
Мадсен Николас 1 (1) 0.1
Байрам Эмин 1 0.1
Алькосер Хосимар 1 0.1
Сидорчук Сергей 0 0
Бос Джордан 0 0
Беерсхот-Вильрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мишес Симион 2 0.22
Маттис Эрве 1 (1) 0.11
Шиманга Катуку 1 0.11
Хендерсон Эван 1 0.11
Рейнерс Том 1 0.11
Кейта Чарли 1 0.11
Верлинден Тибо 0 0
Марта Арьяни 0 0

Карточки

Вестерло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хасполат Догукан 4 0
Tuur Rommens 4 0
Сайяд Аллахьяр 3 0
Фриган Матия 3 0
Сидорчук Сергей 2 0
Нойштедтер Роман 2 0
Болат Синан 2 0
Рейнолдс Брайан 2 0
Алькосер Хосимар 2 0
Luka Vuskovic 2 0
Зигерс Рубин 1 0
Девайн Алфи 1 0
Бос Джордан 1 0
Arthur Piedfort 1 0
Авокойа Мебуде Адерире 1 0
Беерсхот-Вильрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кагро Велат 3 0
Рейнерс Том 2 0
Вейманс Марко 2 0
Константопулос Апостолос 2 0
Мишес Симион 2 0
Плат Брайан 0 1
Кёйт Дирк 1 0
Маттис Эрве 1 0
Шиманга Катуку 1 0
Матияш Давор 1 0
Колассен Антуан 1 0
Марта Арьяни 1 0
Ayouba Kosiah 1 0
Кейта Чарли 1 0

Результаты матчей

Вестерло
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Беерсхот-Вильрейк
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
2
Вестерло
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Беерсхот-Вильрейк
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
8

Упущенные победы

8
0
Вестерло
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Беерсхот-Вильрейк
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
8

Упущенные победы

10
2

Голы по времени матча

Забито

9
2
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
1
50%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
1
50%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
11
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
17%
2
18%
1-15
1
17%
2
18%
16-30
1
17%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
2
33%
2
18%
76-90

Забито

9
5
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
11%
1
20%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
2
40%
61-75
2
22%
2
40%
76-90

Пропущено

10
8
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
10%
4
50%
1-15
2
20%
1
13%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
4
40%
1
13%
76-90

Забито

18
7
11 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
3
17%
1
14%
1-15
3
17%
1
14%
16-30
5
28%
0
0%
31-45
3
17%
1
14%
46-60
2
11%
2
29%
61-75
2
11%
2
29%
76-90

Пропущено

16
19
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
2
13%
6
32%
1-15
3
19%
3
16%
16-30
2
13%
3
16%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
3
19%
2
11%
61-75
6
38%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерло
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Стандард - Вестерло 1:2 Вестерло - Антверпен 1:2 Андерлехт - Вестерло 2:2 Генк - Вестерло 1:0
Вестерло - АХ Лёвен 1:1 Гент - Вестерло 4:1 Вестерло - Юнион Сент-Жиллуаз 4:3 Мехелен - Вестерло 2:4 Вестерло - Серкль Брюгге 3:0 Вестерло - Хельмонд 0:0 Вестерло - Гент 1:0 Серветт - Вестерло 3:2 Вестерло - Янг Бойз 1:0 АХ Лёвен - Вестерло 1:2 Вестерло - Мехелен 0:2 Вестерло - Сент-Трейден 2:2 Гент - Вестерло 3:2 Вестерло - АХ Лёвен 1:1 Вестерло - Стандард 3:3 Мехелен - Вестерло 3:2
Беерсхот-Вильрейк
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Беерсхот-Вильрейк - Сент-Трейден 0:3 Спортинг Шарлеруа - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Беерсхот-Вильрейк - Дендер 1:2 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 1:0
Беерсхот-Вильрейк - Генк 3:4 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 0:0 Беерсхот-Вильрейк - ОФИ 3:1 АЕК - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Патро Эйсден 0:1 Васланд-Беверен - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Остенде - Беерсхот-Вильрейк 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Генк (до 23 лет) 1:0 Зульте-Варегем - Беерсхот-Вильрейк 0:1 Беерсхот-Вильрейк - Льерс Кемпензонен 2:1 Дендер - Беерсхот-Вильрейк 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Серен Юнайтед 0:0 Дейнзе - Беерсхот-Вильрейк 4:2

Результаты матчей

Вестерло
Беерсхот-Вильрейк

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

1:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Вестерло
Беерсхот-Вильрейк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
2
2
2.5
1
3
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
2
3
2
1.5
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
4
4
5
4
1.5
1
7
3
6
2.5
1
7
2
7
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 9 7 1 1 20 - 11 22
2.
Гент
 9 5 1 3 17 - 9 16
3.
Брюгге
 9 4 2 3 15 - 11 14
4.
Спортинг Шарлеруа
 9 4 2 3 12 - 9 14
5.
Андерлехт
 9 3 5 1 10 - 8 14
6.
Вестерло
 0:1 10 4 2 4 18 - 17 14
7.
Антверпен
 8 4 1 3 17 - 7 13
8.
Юнион Сент-Жиллуаз
 9 3 4 2 10 - 7 13
9.
Стандард
 9 3 3 3 5 - 5 12
10.
Дендер
 9 3 3 3 13 - 15 12
11.
Мехелен
 9 3 2 4 13 - 14 11
12.
АХ Лёвен
 9 2 5 2 10 - 10 11
13.
Сент-Трейден
 9 2 4 3 12 - 17 10
14.
Серкль Брюгге
 9 2 2 5 11 - 17 8
15.
Кортрейк
 9 2 2 5 6 - 15 8
16.
Беерсхот-Вильрейк
 1:0 9 1 1 7 7 - 24 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 5 4 1 0 10 - 3 13
2.
Юнион Сент-Жиллуаз
 4 3 1 0 7 - 1 10
3.
Гент
 5 3 1 1 11 - 4 10
4.
Спортинг Шарлеруа
 5 3 1 1 6 - 2 10
5.
АХ Лёвен
 4 2 2 0 7 - 3 8
6.
Стандард
 5 2 2 1 3 - 2 8
7.
Брюгге
 4 2 1 1 7 - 5 7
8.
Серкль Брюгге
 5 2 1 2 10 - 8 7
9.
Вестерло
 0:1 5 2 1 2 9 - 7 7
10.
Антверпен
 4 2 0 2 13 - 4 6
11.
Мехелен
 4 2 0 2 10 - 9 6
12.
Андерлехт
 5 1 3 1 4 - 5 6
13.
Сент-Трейден
 4 1 2 1 6 - 8 5
14.
Дендер
 5 1 2 2 6 - 6 5
15.
Кортрейк
 4 1 1 2 2 - 5 4
16.
Беерсхот-Вильрейк
 1:0 4 0 1 3 4 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 4 3 0 1 10 - 8 9
2.
Андерлехт
 4 2 2 0 6 - 3 8
3.
Антверпен
 4 2 1 1 4 - 3 7
4.
Дендер
 4 2 1 1 7 - 9 7
5.
Брюгге
 5 2 1 2 8 - 6 7
6.
Вестерло
 0:1 5 2 1 2 9 - 10 7
7.
Гент
 4 2 0 2 6 - 5 6
8.
Мехелен
 5 1 2 2 3 - 5 5
9.
Сент-Трейден
 5 1 2 2 6 - 9 5
10.
Стандард
 4 1 1 2 2 - 3 4
11.
Спортинг Шарлеруа
 4 1 1 2 6 - 7 4
12.
Кортрейк
 5 1 1 3 4 - 10 4
13.
Беерсхот-Вильрейк
 1:0 5 1 0 4 3 - 15 3
14.
Юнион Сент-Жиллуаз
 5 0 3 2 3 - 6 3
15.
АХ Лёвен
 5 0 3 2 3 - 7 3
16.
Серкль Брюгге
 4 0 1 3 1 - 9 1
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Генк Арокодаре Толуваласе 6
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 6
Антверпен Чери Тьяронн 5 (2)
Серкль Брюгге Денкей Кевин 5 (1)
Антверпен Ондрейка Якоб 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 5
Мехелен Мохаммед Азиз 5
Кортрейк Abdelkahar Kadri 5
Вестерло Хасполат Догукан 4
Кортрейк Эль-Идрисси Мунем 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Марта Арьяни получил желтую карточку от судьи
  • 24'
    Марта Арьяни сделал результативную передачу.
  • 24'
    Г О О О О Л - Рейнерс Том бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Вестерло
Ничья
Беерсхот-Вильрейк
1.38
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5.30
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8.00
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Вестерло
Беерсхот-Вильрейк
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