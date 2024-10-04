Тур: 10. Стадион: Хет Куипие.
0:1
Второй тайм: 60'
Ход матча
24'
0:1
41'
40
Байрам
Эмин
25
Tuur
Rommens
10
Девайн
Алфи
33
Шинтон
Ник
18
Сануси
Райан
42
Марта
Арьяни
- Основной состав
- Вратарь
-
40 Байрам ЭминЗащитник
- Защитник
-
25 Tuur RommensЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Девайн АлфиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Зигерс РубинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Timmy Simons
- Основной состав
-
33 Шинтон НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Сануси РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
42 Марта АрьяниНападающий
- Запасные игроки
-
71 Матияш ДаворВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Хюйбертс ДинПолузащитник
- Нападающий
-
27 Кейта ЧарлиНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Dirk Kuyt
История личных встреч
Вестерло
Беерсхот-Вильрейк
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
140%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
15 матчей
13.3%
46.7%
40%
2 победы 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
20%
73.3%
6.7%
3 победы 11 ничьих 1 победа
Второй тайм
13.3%
46.7%
40%
2 победы 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1
1.14
Среднее время на гол
90
78
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
1.29
1.25
Среднее время на гол
70
72
Всего голов
17
18
Голов в среднем за матч
1.13
1.2
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
79
75
Бомбардиры внутри турнира
Вестерло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фриган Матия
|4
|0.4
|Сайяд Аллахьяр
|3
|0.3
|Стассин Лукас
|2
|0.2
|Luka Vuskovic
|2
|0.2
|Авокойа Мебуде Адерире
|2
|0.2
|Хасполат Догукан
|1
|0.1
|Рейнолдс Брайан
|1
|0.1
|Мадсен Николас
|1 (1)
|0.1
|Байрам Эмин
|1
|0.1
|Алькосер Хосимар
|1
|0.1
|Сидорчук Сергей
|0
|0
|Бос Джордан
|0
|0
Беерсхот-Вильрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мишес Симион
|2
|0.22
|Маттис Эрве
|1 (1)
|0.11
|Шиманга Катуку
|1
|0.11
|Хендерсон Эван
|1
|0.11
|Рейнерс Том
|1
|0.11
|Кейта Чарли
|1
|0.11
|Верлинден Тибо
|0
|0
|Марта Арьяни
|0
|0
Карточки
Вестерло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хасполат Догукан
|4
|0
|Tuur Rommens
|4
|0
|Сайяд Аллахьяр
|3
|0
|Фриган Матия
|3
|0
|Сидорчук Сергей
|2
|0
|Нойштедтер Роман
|2
|0
|Болат Синан
|2
|0
|Рейнолдс Брайан
|2
|0
|Алькосер Хосимар
|2
|0
|Luka Vuskovic
|2
|0
|Зигерс Рубин
|1
|0
|Девайн Алфи
|1
|0
|Бос Джордан
|1
|0
|Arthur Piedfort
|1
|0
|Авокойа Мебуде Адерире
|1
|0
Беерсхот-Вильрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кагро Велат
|3
|0
|Рейнерс Том
|2
|0
|Вейманс Марко
|2
|0
|Константопулос Апостолос
|2
|0
|Мишес Симион
|2
|0
|Плат Брайан
|0
|1
|Кёйт Дирк
|1
|0
|Маттис Эрве
|1
|0
|Шиманга Катуку
|1
|0
|Матияш Давор
|1
|0
|Колассен Антуан
|1
|0
|Марта Арьяни
|1
|0
|Ayouba Kosiah
|1
|0
|Кейта Чарли
|1
|0
Результаты матчей
Вестерло
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Беерсхот-Вильрейк
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
2
Вестерло
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Беерсхот-Вильрейк
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
8
Упущенные победы
8
0
Вестерло
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Беерсхот-Вильрейк
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
8
Упущенные победы
10
2
Голы по времени матча
Забито
9
2
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
1
50%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
1
50%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
11
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
17%
2
18%
1-15
1
17%
2
18%
16-30
1
17%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
2
33%
2
18%
76-90
Забито
9
5
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
11%
1
20%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
2
40%
61-75
2
22%
2
40%
76-90
Пропущено
10
8
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
10%
4
50%
1-15
2
20%
1
13%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
4
40%
1
13%
76-90
Забито
18
7
11 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
3
17%
1
14%
1-15
3
17%
1
14%
16-30
5
28%
0
0%
31-45
3
17%
1
14%
46-60
2
11%
2
29%
61-75
2
11%
2
29%
76-90
Пропущено
16
19
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
2
13%
6
32%
1-15
3
19%
3
16%
16-30
2
13%
3
16%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
3
19%
2
11%
61-75
6
38%
3
16%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерло
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Стандард - Вестерло 1:2 Вестерло - Антверпен 1:2 Андерлехт - Вестерло 2:2 Генк - Вестерло 1:0
Вестерло - АХ Лёвен 1:1 Гент - Вестерло 4:1 Вестерло - Юнион Сент-Жиллуаз 4:3 Мехелен - Вестерло 2:4 Вестерло - Серкль Брюгге 3:0 Вестерло - Хельмонд 0:0 Вестерло - Гент 1:0 Серветт - Вестерло 3:2 Вестерло - Янг Бойз 1:0 АХ Лёвен - Вестерло 1:2 Вестерло - Мехелен 0:2 Вестерло - Сент-Трейден 2:2 Гент - Вестерло 3:2 Вестерло - АХ Лёвен 1:1 Вестерло - Стандард 3:3 Мехелен - Вестерло 3:2
Беерсхот-Вильрейк
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Беерсхот-Вильрейк - Сент-Трейден 0:3 Спортинг Шарлеруа - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Беерсхот-Вильрейк - Дендер 1:2 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 1:0
Беерсхот-Вильрейк - Генк 3:4 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 0:0 Беерсхот-Вильрейк - ОФИ 3:1 АЕК - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Патро Эйсден 0:1 Васланд-Беверен - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Остенде - Беерсхот-Вильрейк 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Генк (до 23 лет) 1:0 Зульте-Варегем - Беерсхот-Вильрейк 0:1 Беерсхот-Вильрейк - Льерс Кемпензонен 2:1 Дендер - Беерсхот-Вильрейк 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Серен Юнайтед 0:0 Дейнзе - Беерсхот-Вильрейк 4:2
Результаты матчей
Вестерло
Беерсхот-Вильрейк
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
1:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Вестерло
Беерсхот-Вильрейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
22
32
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
44
54
17
36
17
27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|1
|1
|20 - 11
|22
|2.
|9
|5
|1
|3
|17 - 9
|16
|3.
|9
|4
|2
|3
|15 - 11
|14
|4.
|9
|4
|2
|3
|12 - 9
|14
|5.
|9
|3
|5
|1
|10 - 8
|14
|6.
|0:1
|10
|4
|2
|4
|18 - 17
|14
|7.
|8
|4
|1
|3
|17 - 7
|13
|8.
|9
|3
|4
|2
|10 - 7
|13
|9.
|9
|3
|3
|3
|5 - 5
|12
|10.
|9
|3
|3
|3
|13 - 15
|12
|11.
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|12.
|9
|2
|5
|2
|10 - 10
|11
|13.
|9
|2
|4
|3
|12 - 17
|10
|14.
|9
|2
|2
|5
|11 - 17
|8
|15.
|9
|2
|2
|5
|6 - 15
|8
|16.
|1:0
|9
|1
|1
|7
|7 - 24
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|2.
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|3.
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|5.
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|6.
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|7.
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|8.
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|9.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|10.
|4
|2
|0
|2
|13 - 4
|6
|11.
|4
|2
|0
|2
|10 - 9
|6
|12.
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|13.
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|14.
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|15.
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|16.
|1:0
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|10 - 8
|9
|2.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|3.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|7 - 9
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|6.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|9 - 10
|7
|7.
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|8.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|9.
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|10.
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|12.
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|13.
|1:0
|5
|1
|0
|4
|3 - 15
|3
|14.
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|15.
|5
|0
|3
|2
|3 - 7
|3
|16.
|4
|0
|1
|3
|1 - 9
|1
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|6
|Спортинг Шарлеруа
|Хейманс Дан
|6
|Антверпен
|Чери Тьяронн
|5 (2)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|5 (1)
|Антверпен
|Ондрейка Якоб
|4 (3)
|Антверпен
|Одои Денис
|1 5
|Мехелен
|Мохаммед Азиз
|5
|Кортрейк
|Abdelkahar Kadri
|5
|Вестерло
|Хасполат Догукан
|4
|Кортрейк
|Эль-Идрисси Мунем
|4