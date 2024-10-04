Тур: 10. Стадион: Хет Куипие.
2:2
Конец матча
0'
0:1
24' ГолРейнерс Том
41' Желтая карточкаМарта Арьяни
1:1
61' ГолLuka Vuskovic
65' Желтая карточкаВейманс Марко
80' Желтая карточкаФриган Матия
1:2
81' ГолСануси Райан
2:2
84' ГолLuka Vuskovic
90'+10
Ход матча
24'
0:1
41'
61'
65'
80'
81'
1:2
84'
2:2
40
Байрам
Эмин
25
Tuur
Rommens
10
Девайн
Алфи
33
Шинтон
Ник
18
Сануси
Райан
42
Марта
Арьяни
- Основной состав
- Вратарь
-
40 Байрам ЭминЗащитник
- Защитник
-
25 Tuur RommensЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Девайн АлфиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Зигерс РубинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Timmy Simons
- Основной состав
-
33 Шинтон НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Сануси РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
42 Марта АрьяниНападающий
- Запасные игроки
-
71 Матияш ДаворВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Хюйбертс ДинПолузащитник
- Нападающий
-
27 Кейта ЧарлиНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Dirk Kuyt
История личных встреч
Вестерло
Беерсхот-Вильрейк
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
140%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
15 матчей
13.3%
46.7%
40%
2 победы 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
20%
73.3%
6.7%
3 победы 11 ничьих 1 победа
Второй тайм
13.3%
46.7%
40%
2 победы 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1
1.14
Среднее время на гол
90
78
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
1.29
1.25
Среднее время на гол
70
72
Всего голов
17
18
Голов в среднем за матч
1.13
1.2
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
79
75
Бомбардиры внутри турнира
Вестерло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фриган Матия
|4
|0.4
|Luka Vuskovic
|4
|0.4
|Сайяд Аллахьяр
|3
|0.3
|Стассин Лукас
|2
|0.2
|Авокойа Мебуде Адерире
|2
|0.2
|Хасполат Догукан
|1
|0.1
|Рейнолдс Брайан
|1
|0.1
|Мадсен Николас
|1 (1)
|0.1
|Байрам Эмин
|1
|0.1
|Алькосер Хосимар
|1
|0.1
|Сидорчук Сергей
|0
|0
|Бос Джордан
|0
|0
Беерсхот-Вильрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мишес Симион
|2
|0.22
|Маттис Эрве
|1 (1)
|0.11
|Сануси Райан
|1
|0.11
|Шиманга Катуку
|1
|0.11
|Хендерсон Эван
|1
|0.11
|Рейнерс Том
|1
|0.11
|Кейта Чарли
|1
|0.11
|Верлинден Тибо
|0
|0
|Вейманс Марко
|0
|0
|Марта Арьяни
|0
|0
Карточки
Вестерло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хасполат Догукан
|4
|0
|Фриган Матия
|4
|0
|Tuur Rommens
|4
|0
|Сайяд Аллахьяр
|3
|0
|Сидорчук Сергей
|2
|0
|Нойштедтер Роман
|2
|0
|Болат Синан
|2
|0
|Рейнолдс Брайан
|2
|0
|Алькосер Хосимар
|2
|0
|Luka Vuskovic
|2
|0
|Зигерс Рубин
|1
|0
|Девайн Алфи
|1
|0
|Бос Джордан
|1
|0
|Arthur Piedfort
|1
|0
|Авокойа Мебуде Адерире
|1
|0
Беерсхот-Вильрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вейманс Марко
|3
|0
|Кагро Велат
|3
|0
|Рейнерс Том
|2
|0
|Константопулос Апостолос
|2
|0
|Мишес Симион
|2
|0
|Плат Брайан
|0
|1
|Кёйт Дирк
|1
|0
|Маттис Эрве
|1
|0
|Шиманга Катуку
|1
|0
|Матияш Давор
|1
|0
|Колассен Антуан
|1
|0
|Марта Арьяни
|1
|0
|Ayouba Kosiah
|1
|0
|Кейта Чарли
|1
|0
Результаты матчей
Вестерло
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Беерсхот-Вильрейк
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
4
4
Вестерло
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Беерсхот-Вильрейк
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
8
Упущенные победы
8
0
Вестерло
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Беерсхот-Вильрейк
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
8
Упущенные победы
12
4
Голы по времени матча
Забито
11
4
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
2
50%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
1
25%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
1
25%
76-90
Пропущено
8
13
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
13%
2
15%
1-15
2
25%
2
15%
16-30
1
13%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
13%
2
15%
61-75
3
38%
3
23%
76-90
Забито
9
5
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
11%
1
20%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
2
40%
61-75
2
22%
2
40%
76-90
Пропущено
10
8
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
10%
4
50%
1-15
2
20%
1
13%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
4
40%
1
13%
76-90
Забито
20
9
11 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
3
15%
1
11%
1-15
3
15%
2
22%
16-30
5
25%
0
0%
31-45
3
15%
1
11%
46-60
3
15%
2
22%
61-75
3
15%
3
33%
76-90
Пропущено
18
21
8 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
2
11%
6
29%
1-15
4
22%
3
14%
16-30
2
11%
3
14%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
3
17%
3
14%
61-75
7
39%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерло
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Стандард - Вестерло 1:2 Вестерло - Антверпен 1:2 Андерлехт - Вестерло 2:2 Генк - Вестерло 1:0
Вестерло - АХ Лёвен 1:1 Гент - Вестерло 4:1 Вестерло - Юнион Сент-Жиллуаз 4:3 Мехелен - Вестерло 2:4 Вестерло - Серкль Брюгге 3:0 Вестерло - Хельмонд 0:0 Вестерло - Гент 1:0 Серветт - Вестерло 3:2 Вестерло - Янг Бойз 1:0 АХ Лёвен - Вестерло 1:2 Вестерло - Мехелен 0:2 Вестерло - Сент-Трейден 2:2 Гент - Вестерло 3:2 Вестерло - АХ Лёвен 1:1 Вестерло - Стандард 3:3 Мехелен - Вестерло 3:2
Беерсхот-Вильрейк
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Беерсхот-Вильрейк - Сент-Трейден 0:3 Спортинг Шарлеруа - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Беерсхот-Вильрейк - Дендер 1:2 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 1:0
Беерсхот-Вильрейк - Генк 3:4 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 0:0 Беерсхот-Вильрейк - ОФИ 3:1 АЕК - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Патро Эйсден 0:1 Васланд-Беверен - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Остенде - Беерсхот-Вильрейк 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Генк (до 23 лет) 1:0 Зульте-Варегем - Беерсхот-Вильрейк 0:1 Беерсхот-Вильрейк - Льерс Кемпензонен 2:1 Дендер - Беерсхот-Вильрейк 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Серен Юнайтед 0:0 Дейнзе - Беерсхот-Вильрейк 4:2
Результаты матчей
Вестерло
Беерсхот-Вильрейк
Точный счет
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:2
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Вестерло
Беерсхот-Вильрейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
13
23
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
32
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
54
64
27
37
18
28
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|6
|Спортинг Шарлеруа
|Хейманс Дан
|6
|Антверпен
|Чери Тьяронн
|5 (2)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|5 (1)
|Антверпен
|Ондрейка Якоб
|4 (3)
|Антверпен
|Одои Денис
|1 5
|Мехелен
|Мохаммед Азиз
|5
|Кортрейк
|Abdelkahar Kadri
|5
|Вестерло
|Хасполат Догукан
|4
|Кортрейк
|Эль-Идрисси Мунем
|4