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  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 3.
Омония 29-го Мая
0:1
Конец матча
Эносис
0'
18' Желтая карточка
Ilija Milicevic
33' Желтая карточка
Самбу Бассала
42' Желтая карточка
Niv Gotliv
56' Желтая карточка
Isaac Nortey
69' Желтая карточка
Sean Ioannou
0:1
82' Гол
Самбу Бассала
86' Желтая карточка
Вилер Христос
90'+7
Омония 29-го Мая
Эносис

История личных встреч

Омония 29-го Мая
Эносис

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

ТМК
0:1
ВД
1:1
ВД
2:1
ВД
1:0
ТМК
0:1
ВД
1:1
ВД
2:0

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

0.75
0.67

Среднее время на гол

120
135

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
0.75

Среднее время на гол

67
120

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1
0.71

Тотал матчей

2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

90
126

Бомбардиры внутри турнира

Омония 29-го Мая
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Iasonas Pikis 1 0.33
Труич Никола 1 (1) 0.33
Эносис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Самбу Бассала 1 0.5

Карточки

Омония 29-го Мая
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вилер Христос 2 0
Труич Никола 1 0
Десланд Сильвен 1 0
Факундо Гарсия 1 0
Фернандес Рашаан 1 0
Andreas Artemiou 1 0
Фернандес Альберто 1 0
Sotiris Fiakas 1 0
Эносис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Isaac Nortey 2 0
Самбу Бассала 1 0
Sean Ioannou 1 0
Менди Проспер 1 0
Demetris Mavroudis 1 0
Niv Gotliv 1 0
Ilija Milicevic 1 0
Andreas Christofi 1 0

Результаты матчей

Омония 29-го Мая
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Эносис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Омония 29-го Мая
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Эносис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
0
Омония 29-го Мая
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Эносис
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Омония 29-го Мая
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Арис Лимасол - Омония 29-го Мая 1:0 Омония 29-го Мая - АЕЛ Лимасол 2:4 Этникос Ахна - Омония 29-го Мая 2:1 Эносис - Омония 29-го Мая 0:1
Айя-Напа - Омония 29-го Мая 1:5 Омония 29-го Мая - Омония Арадиппу 1:2 Олимпиакос Никосия - Омония 29-го Мая 0:0 Омония 29-го Мая - Эносис 1:1 АСИЛ Лыси - Омония 29-го Мая 0:4 Омония 29-го Мая - Пейе 2014 2:0 Ипсонас Лимасол - Омония 29-го Мая 2:3 Омония 29-го Мая - Айя-Напа 3:0 Омония Арадиппу - Омония 29-го Мая 1:2 Омония 29-го Мая - Олимпиакос Никосия 1:0 Эносис - Омония 29-го Мая 2:1 Омония 29-го Мая - АСИЛ Лыси 0:0 Пейе 2014 - Омония 29-го Мая 1:3 Омония 29-го Мая - Ипсонас Лимасол 2:0 Омония 29-го Мая - Анортосис 0:2 Омония 29-го Мая - Олимпиакос Никосия 1:2
Эносис
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Эносис - Кармиотисса 0:1 Эносис - Ахиронас Онисилос 1:2 Эносис - Неа Саламина 0:0 Анагенниси Дерини - Эносис 1:2
Эносис - Омония 29-го Мая 0:1 Эносис - АСИЛ Лыси 3:4 Пейе 2014 - Эносис 1:4 Эносис - Ипсонас Лимасол 1:2 Омония 29-го Мая - Эносис 1:1 Эносис - Омония Арадиппу 0:2 Олимпиакос Никосия - Эносис 1:2 Айя-Напа - Эносис 1:3 АСИЛ Лыси - Эносис 1:2 Эносис - Пейе 2014 0:0 Ипсонас Лимасол - Эносис 2:2 Эносис - Омония 29-го Мая 2:1 Омония Арадиппу - Эносис 2:0 Эносис - Олимпиакос Никосия 2:1 Эносис - Айя-Напа 0:3 Дигенис Акритас - Эносис 0:2

Результаты матчей

Омония 29-го Мая
Эносис

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
0:1
2 раза 100%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Омония 29-го Мая
Эносис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимасол
 1:0 3 3 0 0 5 - 1 9
2.
Пафос
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Омония Никосия
 2 2 0 0 6 - 2 6
4.
АЕЛ Лимасол
 2 2 0 0 5 - 2 6
5.
АПОЭЛ
 2 1 0 1 4 - 3 3
6.
Неа Саламина
 2 1 0 1 5 - 5 3
7.
Аполлон
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Эносис
 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
АЕК Ларнака
 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Этникос Ахна
 3 1 0 2 5 - 7 3
11.
Кармиотисса
 3 1 0 2 2 - 6 3
12.
Омония Арадиппу
 0:1 3 0 1 2 0 - 2 1
13.
Анортосис
 3 0 1 2 2 - 5 1
14.
Омония 29-го Мая
 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Омония Никосия
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Пафос
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
АЕЛ Лимасол
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Арис Лимасол
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Омония Арадиппу
 0:1 2 0 1 1 0 - 1 1
6.
Анортосис
 1 0 0 1 1 - 2 0
7.
Этникос Ахна
 1 0 0 1 2 - 3 0
8.
Эносис
 1 0 0 1 0 - 1 0
9.
Аполлон
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Неа Саламина
 1 0 0 1 2 - 3 0
11.
АПОЭЛ
 1 0 0 1 1 - 3 0
12.
АЕК Ларнака
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Омония 29-го Мая
 2 0 0 2 2 - 5 0
14.
Кармиотисса
 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимасол
 1:0 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
АПОЭЛ
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
АЕЛ Лимасол
 1 1 0 0 4 - 2 3
4.
Пафос
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Кармиотисса
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
АЕК Ларнака
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Эносис
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Аполлон
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Неа Саламина
 1 1 0 0 3 - 2 3
10.
Омония Никосия
 1 1 0 0 3 - 2 3
11.
Этникос Ахна
 2 1 0 1 3 - 4 3
12.
Анортосис
 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Омония 29-го Мая
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Омония Арадиппу
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
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Топ бомбардиров
Этникос Ахна Nicolas Andereggen 3
АПОЭЛ Эль-Араби Юссеф 2
Анортосис Лопеш Рафаэл 2
Омония Никосия Стемпиньски Мариуш 2
АЕЛ Лимасол Макрис Андреас 2
Весь список

Топ нарушителей
Этникос Ахна Панайоту Панайотис 1 1
Аполлон Diego Dorregaray 1 1
Анортосис Danil Paroutis 1 1
Омония Арадиппу Гомес Сана 2
Этникос Ахна Офори Ричард 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Рамос Да Пенья уходит с поля. Iasonas Pikis выходит вместо него
  • 42'
    Niv Gotliv получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
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    • 33'
      Самбу Бассала получил желтую карточку от судьи
    • 18'
      Ilija Milicevic получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Омония 29-го Мая 0:1 Эносис онлайн

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