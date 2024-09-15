  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 3.
Омония Арадиппу
0:3
Конец матча
Арис Лимасол
0'
0:1
2' Гол
Моннор Джейден
5' Желтая карточка
Сане Мамаду
25' Желтая карточка
Кажу
29' Красная карточка
Урошевич Слободан
31' Желтая карточка
Niko Havelka
63' Желтая карточка
Гомес Сана
0:2
63' Пенальти
Квилитая Георгий
0:3
83' Гол
Zakaria Sawo
90'+4
Омония Арадиппу
Арис Лимасол

История личных встреч

Омония Арадиппу
Арис Лимасол

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
200%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
2 победы 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

История матчей

ВД
0:2
ВД
0:2
ВД
1:0
ВД
1:3
ВД
0:1
ВД
2:1
ВД
2:1

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.75
1

Среднее время на гол

120
90

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

1
1.75

Среднее время на гол

90
51

Всего голов

6
10

Голов в среднем за матч

0.86
1.43

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

105
63

Бомбардиры внутри турнира

Омония Арадиппу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арис Лимасол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Zakaria Sawo 2 0.67
Квилитая Георгий 2 (1) 0.67
Кокорин Александр 1 0.33
Струски Кароль 1 0.33
Моннор Джейден 1 0.33

Карточки

Омония Арадиппу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Сана 3 0
Гиоата Жером 1 0
Жуниор Таварес 1 0
Giorgos Pontikos 1 0
Деметриу Андреас 1 0
Вронтис Стилианос 1 0
Alexandros Theocharous 1 0
Niko Havelka 1 0
Арис Лимасол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Урошевич Слободан 1 1
Сане Мамаду 2 0
Яго Стив 1 0
Квилитая Георгий 1 0
Кажу 1 0
Гомис Янник 1 0
Бенгтссон Лео 1 0
Струски Кароль 1 0

Результаты матчей

Омония Арадиппу
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Арис Лимасол
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Омония Арадиппу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Арис Лимасол
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Омония Арадиппу
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Арис Лимасол
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Омония Арадиппу
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
АЕЛ Лимасол - Омония Арадиппу 1:0 Омония Арадиппу - Анортосис 0:0 АЕК Ларнака - Омония Арадиппу 1:1 Анортосис - Омония Арадиппу 1:2
Омония Арадиппу - Хапоэль Хайфа 2:1 Омония Арадиппу - АЕЛ Лимасол 2:2 Омония Арадиппу - Ипсонас Лимасол 3:1 Омония 29-го Мая - Омония Арадиппу 1:2 Айя-Напа - Омония Арадиппу 1:4 Омония Арадиппу - Олимпиакос Никосия 1:0 Эносис - Омония Арадиппу 0:2 Омония Арадиппу - АСИЛ Лыси 3:1 Пейе 2014 - Омония Арадиппу 0:2 Ипсонас Лимасол - Омония Арадиппу 1:0 Омония Арадиппу - Омония 29-го Мая 1:2 Омония Арадиппу - Айя-Напа 2:0 Олимпиакос Никосия - Омония Арадиппу 2:2 Омония Арадиппу - Эносис 2:0 АСИЛ Лыси - Омония Арадиппу 0:0 Омония Арадиппу - Пейе 2014 2:0
Арис Лимасол
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Арис Лимасол - Омония 29-го Мая 1:0 Кармиотисса - Арис Лимасол 1:3 Хайденхайм - Арис Лимасол 2:1 Удинезе - Арис Лимасол 1:0
Анортосис - Арис Лимасол 0:4 Арис Лимасол - Пафос 1:1 АПОЭЛ - Арис Лимасол 2:0 Омония Никосия - Арис Лимасол 0:0 Арис Лимасол - АЕК Ларнака 0:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 0:3 Омония Никосия - Арис Лимасол 3:0 Арис Лимасол - Анортосис 1:1 Пафос - Арис Лимасол 1:0 Арис Лимасол - АПОЭЛ 2:1 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 1:1 Анортосис - Арис Лимасол 2:3 Арис Лимасол - Омония Никосия 1:2 Арис Лимасол - АЕЛ Лимасол 4:0 АПОЭЛ - Арис Лимасол 1:0 Арис Лимасол - Кармиотисса 3:0

Результаты матчей

Омония Арадиппу
Арис Лимасол

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:3
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
3
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Омония Арадиппу
Арис Лимасол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимасол
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Пафос
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Омония Никосия
 2 2 0 0 6 - 2 6
4.
АЕЛ Лимасол
 2 2 0 0 5 - 2 6
5.
АПОЭЛ
 2 1 0 1 4 - 3 3
6.
Неа Саламина
 2 1 0 1 5 - 5 3
7.
Аполлон
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Эносис
 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
АЕК Ларнака
 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Этникос Ахна
 3 1 0 2 5 - 7 3
11.
Кармиотисса
 3 1 0 2 2 - 6 3
12.
Анортосис
 3 0 1 2 2 - 5 1
13.
Омония Арадиппу
 3 0 1 2 0 - 4 1
14.
Омония 29-го Мая
 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Омония Никосия
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Пафос
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
АЕЛ Лимасол
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Арис Лимасол
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Омония Арадиппу
 2 0 1 1 0 - 3 1
6.
Анортосис
 1 0 0 1 1 - 2 0
7.
Этникос Ахна
 1 0 0 1 2 - 3 0
8.
Эносис
 1 0 0 1 0 - 1 0
9.
Аполлон
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Неа Саламина
 1 0 0 1 2 - 3 0
11.
АПОЭЛ
 1 0 0 1 1 - 3 0
12.
АЕК Ларнака
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Омония 29-го Мая
 2 0 0 2 2 - 5 0
14.
Кармиотисса
 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимасол
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
АПОЭЛ
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
АЕЛ Лимасол
 1 1 0 0 4 - 2 3
4.
Пафос
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Кармиотисса
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
АЕК Ларнака
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Эносис
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Аполлон
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Неа Саламина
 1 1 0 0 3 - 2 3
10.
Омония Никосия
 1 1 0 0 3 - 2 3
11.
Этникос Ахна
 2 1 0 1 3 - 4 3
12.
Анортосис
 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Омония 29-го Мая
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Омония Арадиппу
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Этникос Ахна Nicolas Andereggen 3
АПОЭЛ Эль-Араби Юссеф 2
Анортосис Лопеш Рафаэл 2
Омония Никосия Стемпиньски Мариуш 2
АЕЛ Лимасол Макрис Андреас 2
Весь список

Топ нарушителей
Омония Арадиппу Гомес Сана 3
Этникос Ахна Панайоту Панайотис 1 1
Арис Лимасол Урошевич Слободан 1 1
Аполлон Diego Dorregaray 1 1
Анортосис Danil Paroutis 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • 36'
    Сане Мамаду уходит с поля. Яго Стив выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Омония Арадиппу 0:3 Арис Лимасол онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (29) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный