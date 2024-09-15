Тур: 3.
0:3
Конец матча
0'
0:1
2' ГолМоннор Джейден
5' Желтая карточкаСане Мамаду
25' Желтая карточкаКажу
29' Красная карточкаУрошевич Слободан
31' Желтая карточкаNiko Havelka
63' Желтая карточкаГомес Сана
0:2
63' ПенальтиКвилитая Георгий
0:3
83' ГолZakaria Sawo
90'+4
Ход матча
2'
0:1
5'
25'
31'
36'
63'
63'
0:2
83'
0:3
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Гиоата ЖеромЗащитник
-
92 Гомес СанаЗащитник
- Защитник
-
25 Баджи СтефанПолузащитник
-
-
-
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
43 Joao Sidonio
-
71 Lucas Andrey
-
-
-
-
-
Главный тренер: Hugo Martins
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Сане МамадуЗащитник
- Защитник
-
3 КажуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гомис ЯнникПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Яго СтивЗащитник
- Полузащитник
-
70 Семеду ЭдиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
91 Mislav Zadro
-
-
27 Zakaria Sawo
-
Главный тренер: Шпилевский Алексей
История личных встреч
Омония Арадиппу
Арис Лимасол
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
200%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
2 победы 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
1 победа 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
0.75
1
Среднее время на гол
120
90
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
1
1.75
Среднее время на гол
90
51
Всего голов
6
10
Голов в среднем за матч
0.86
1.43
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
105
63
Бомбардиры внутри турнира
Омония Арадиппу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Арис Лимасол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Zakaria Sawo
|2
|0.67
|Квилитая Георгий
|2 (1)
|0.67
|Кокорин Александр
|1
|0.33
|Струски Кароль
|1
|0.33
|Моннор Джейден
|1
|0.33
Карточки
Омония Арадиппу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Сана
|3
|0
|Гиоата Жером
|1
|0
|Жуниор Таварес
|1
|0
|Giorgos Pontikos
|1
|0
|Деметриу Андреас
|1
|0
|Вронтис Стилианос
|1
|0
|Alexandros Theocharous
|1
|0
|Niko Havelka
|1
|0
Арис Лимасол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Урошевич Слободан
|1
|1
|Сане Мамаду
|2
|0
|Яго Стив
|1
|0
|Квилитая Георгий
|1
|0
|Кажу
|1
|0
|Гомис Янник
|1
|0
|Бенгтссон Лео
|1
|0
|Струски Кароль
|1
|0
Результаты матчей
Омония Арадиппу
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Арис Лимасол
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Омония Арадиппу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Арис Лимасол
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Омония Арадиппу
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Арис Лимасол
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
7
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Пропущено
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Омония Арадиппу
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
АЕЛ Лимасол - Омония Арадиппу 1:0 Омония Арадиппу - Анортосис 0:0 АЕК Ларнака - Омония Арадиппу 1:1 Анортосис - Омония Арадиппу 1:2
Омония Арадиппу - Хапоэль Хайфа 2:1 Омония Арадиппу - АЕЛ Лимасол 2:2 Омония Арадиппу - Ипсонас Лимасол 3:1 Омония 29-го Мая - Омония Арадиппу 1:2 Айя-Напа - Омония Арадиппу 1:4 Омония Арадиппу - Олимпиакос Никосия 1:0 Эносис - Омония Арадиппу 0:2 Омония Арадиппу - АСИЛ Лыси 3:1 Пейе 2014 - Омония Арадиппу 0:2 Ипсонас Лимасол - Омония Арадиппу 1:0 Омония Арадиппу - Омония 29-го Мая 1:2 Омония Арадиппу - Айя-Напа 2:0 Олимпиакос Никосия - Омония Арадиппу 2:2 Омония Арадиппу - Эносис 2:0 АСИЛ Лыси - Омония Арадиппу 0:0 Омония Арадиппу - Пейе 2014 2:0
Арис Лимасол
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Арис Лимасол - Омония 29-го Мая 1:0 Кармиотисса - Арис Лимасол 1:3 Хайденхайм - Арис Лимасол 2:1 Удинезе - Арис Лимасол 1:0
Анортосис - Арис Лимасол 0:4 Арис Лимасол - Пафос 1:1 АПОЭЛ - Арис Лимасол 2:0 Омония Никосия - Арис Лимасол 0:0 Арис Лимасол - АЕК Ларнака 0:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 0:3 Омония Никосия - Арис Лимасол 3:0 Арис Лимасол - Анортосис 1:1 Пафос - Арис Лимасол 1:0 Арис Лимасол - АПОЭЛ 2:1 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 1:1 Анортосис - Арис Лимасол 2:3 Арис Лимасол - Омония Никосия 1:2 Арис Лимасол - АЕЛ Лимасол 4:0 АПОЭЛ - Арис Лимасол 1:0 Арис Лимасол - Кармиотисса 3:0
Результаты матчей
Омония Арадиппу
Арис Лимасол
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
0:3
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
3
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 100%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Омония Арадиппу
Арис Лимасол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Этникос Ахна
|Nicolas Andereggen
|3
|АПОЭЛ
|Эль-Араби Юссеф
|2
|Анортосис
|Лопеш Рафаэл
|2
|Омония Никосия
|Стемпиньски Мариуш
|2
|АЕЛ Лимасол
|Макрис Андреас
|2
|Омония Арадиппу
|Гомес Сана
|3
|Этникос Ахна
|Панайоту Панайотис
|1 1
|Арис Лимасол
|Урошевич Слободан
|1 1
|Аполлон
|Diego Dorregaray
|1 1
|Анортосис
|Danil Paroutis
|1 1