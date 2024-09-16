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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 3.
Омония Никосия
1:0
Второй тайм: 69'
АЕК Ларнака
0'
1:0
23' Гол
Эвандро Коста
43' Желтая карточка
Канталапьерда Аитор
45' Желтая карточка
Атанасиадис Гиоргос
69' Желтая карточка
Кусулос Янис
71' Желтая карточка

Ход матча

23'
Эвандро Коста
1:0
43'
 
Канталапьерда Аитор
45'
 
Атанасиадис Гиоргос
59'
Кусулос Янис
Эвандро Коста
 
69'
Кусулос Янис
 
70'
 
Фран Соль
Enzo Cabrera2
71'
 
Лучшие коэффициенты
Омония Никосия
Ничья
АЕК Ларнака
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4.50
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9.53
Все Коэффициенты
Омония Никосия
АЕК Ларнака

История личных встреч

Омония Никосия
АЕК Ларнака

27 матчей

85.2%
14.8%
23 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
15 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

59.3%
40.7%
16 побед 11 ничьих 0 побед

28 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 4 ничьи 24 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 16 ничьих 12 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 10 ничьих 18 побед

55 матчей

41.8%
14.5%
43.7%
23 победы 8 ничьих 24 победы

Первый тайм

27.3%
50.9%
21.8%
15 побед 28 ничьих 12 побед

Второй тайм

29.1%
38.2%
32.7%
16 побед 21 ничья 18 побед

История матчей

ПД
2:0
ПД
0:1
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
0:2
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
3:2
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
0:3
ПД
2:1
ПД
3:2
ПД
2:2
ПД
2:1
ПД
0:2
ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
1:3
ПД
5:0
ПД
5:2
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
4:2
ПД
2:1
ПД
1:3
К
0:0
К
0:0
ПД
0:1
ПД
3:1
ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
1:3
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
3:1
ПД
0:2
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
2:1
ПД
2:0
ПД
1:2
ПД
3:0
ПД
2:0
ПД
1:2
ПД
4:1
ПД
2:5
ПД
5:3
ПД
0:0
ПД
1:0

Голы

Всего голов

39
37

Голов в среднем за матч

1.44
1.32

Среднее время на гол

62
68

Всего голов

47
26

Голов в среднем за матч

1.68
0.96

Среднее время на гол

53
93

Всего голов

86
63

Голов в среднем за матч

1.56
1.15

Тотал матчей

2.5
50
Больше 91%
Меньше 9%
5
40
Больше 73%
Меньше 27%
15
29
Больше 53%
Меньше 47%
26
14
Больше 25%
Меньше 75%
41
8
Больше 15%
Меньше 85%
47
4
Больше 7%
Меньше 93%
51
3
Больше 5%
Меньше 95%
52
1
Больше 2%
Меньше 98%
54

Среднее время на гол

57
78

Бомбардиры внутри турнира

Омония Никосия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стемпиньски Мариуш 2 0.67
Саиду Алиу 2 0.67
Эвандро Коста 1 0.33
Семедо Вилли 1 0.33
Харалампус Харалампос 1 0.33
АЕК Ларнака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бруну Гама 1 0.33
Экполо Годсвилл 1 0.33

Карточки

Омония Никосия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ацили Омер 1 0
Масурас Яннис 1 0
Дионку Альфа 1 0
АЕК Ларнака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атанасиадис Гиоргос 1 0
Ангельски Кароль 1 0
Канталапьерда Аитор 1 0
Фараж Имад 1 0
Миличевич Хрвое 1 0
Enzo Cabrera2 1 0

Результаты матчей

Омония Никосия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
АЕК Ларнака
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Омония Никосия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
АЕК Ларнака
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
0
Омония Никосия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
АЕК Ларнака
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
67%
1
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
2
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
4
67%
1
50%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
67%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Омония Никосия
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Неа Саламина - Омония Никосия 2:3 Зиря - Омония Никосия 1:0 Омония Никосия - Этникос Ахна 3:0 Омония Никосия - Зиря 6:0
Фехервар - Омония Никосия 0:2 Омония Никосия - Фехервар 1:0 Торпедо Кутаиси - Омония Никосия 1:2 Омония Никосия - Торпедо Кутаиси 3:1 Омония Никосия - АЕК 1:1 Ракув - Омония Никосия 2:0 Маккаби Тель-Авив - Омония Никосия 2:0 Краковия - Омония Никосия 3:0 Омония Никосия - Пафос 0:3 Пафос - Омония Никосия 1:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 1:0 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Арис Лимасол 0:0 Анортосис - Омония Никосия 0:2 Арис Лимасол - Омония Никосия 0:3 Омония Никосия - Арис Лимасол 3:0
АЕК Ларнака
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
АЕК Ларнака - Пафос 0:2 Аполлон - АЕК Ларнака 1:2 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 1:1 АЕК Ларнака - Омония Арадиппу 1:1
АЕК Ларнака - Пакш 0:2 Пакш - АЕК Ларнака 3:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:0 Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1 Серкль Брюгге - АЕК Ларнака 3:2 ПАОК - АЕК Ларнака 2:1 Ден Бош - АЕК Ларнака 2:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:1 АЕК Ларнака - Анортосис 1:1 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:0 Арис Лимасол - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Пафос 3:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 1:2 Анортосис - АЕК Ларнака 0:1 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 1:1

Результаты матчей

Омония Никосия
АЕК Ларнака

Точный счет

3:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:3
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Омония Никосия
АЕК Ларнака

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимасол
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Омония Никосия
 1:0 3 3 0 0 7 - 2 9
3.
Пафос
 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
АЕЛ Лимасол
 2 2 0 0 5 - 2 6
5.
АПОЭЛ
 2 1 0 1 4 - 3 3
6.
Неа Саламина
 2 1 0 1 5 - 5 3
7.
Аполлон
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Эносис
 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Этникос Ахна
 3 1 0 2 5 - 7 3
10.
АЕК Ларнака
 0:1 3 1 0 2 2 - 4 3
11.
Кармиотисса
 3 1 0 2 2 - 6 3
12.
Анортосис
 3 0 1 2 2 - 5 1
13.
Омония Арадиппу
 3 0 1 2 0 - 4 1
14.
Омония 29-го Мая
 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Омония Никосия
 1:0 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Пафос
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
АЕЛ Лимасол
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Арис Лимасол
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Омония Арадиппу
 2 0 1 1 0 - 3 1
6.
Анортосис
 1 0 0 1 1 - 2 0
7.
Этникос Ахна
 1 0 0 1 2 - 3 0
8.
Эносис
 1 0 0 1 0 - 1 0
9.
Аполлон
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Неа Саламина
 1 0 0 1 2 - 3 0
11.
АЕК Ларнака
 0:1 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
АПОЭЛ
 1 0 0 1 1 - 3 0
13.
Омония 29-го Мая
 2 0 0 2 2 - 5 0
14.
Кармиотисса
 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимасол
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
АПОЭЛ
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
АЕЛ Лимасол
 1 1 0 0 4 - 2 3
4.
Пафос
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Кармиотисса
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Эносис
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Аполлон
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Неа Саламина
 1 1 0 0 3 - 2 3
9.
Омония Никосия
 1:0 1 1 0 0 3 - 2 3
10.
АЕК Ларнака
 0:1 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Этникос Ахна
 2 1 0 1 3 - 4 3
12.
Анортосис
 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Омония 29-го Мая
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Омония Арадиппу
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Этникос Ахна Nicolas Andereggen 3
АПОЭЛ Эль-Араби Юссеф 2
Анортосис Лопеш Рафаэл 2
Омония Никосия Стемпиньски Мариуш 2
АЕЛ Лимасол Макрис Андреас 2
Весь список

Топ нарушителей
Омония Арадиппу Гомес Сана 3
Этникос Ахна Панайоту Панайотис 1 1
Арис Лимасол Урошевич Слободан 1 1
Аполлон Diego Dorregaray 1 1
Анортосис Danil Paroutis 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 71'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 70'
    Энцо Кабрера уходит с поля. Фран Соль выходит вместо него
  • 69'
    Кусулос Янис получил желтую карточку от судьи
  • 59'
    Эвандро Коста уходит с поля. Кусулос Янис выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Атанасиадис Гиоргос получил желтую карточку от судьи
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Омония Никосия
Ничья
АЕК Ларнака
2.17
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