Тур: 3.
1:0
Второй тайм: 69'
0'
1:0
23' ГолЭвандро Коста
43' Желтая карточкаКанталапьерда Аитор
45' Желтая карточкаАтанасиадис Гиоргос
69' Желтая карточкаКусулос Янис
Ход матча
23'
1:0
69'
71'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Хаммас АминЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Марич МатеоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Симич ВелькоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
22 Ланг АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Кусулос ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Саиду АлиуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дамбраускас Валдас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Понс ПереПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фараж ИмадПолузащитник
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
-
18 Ерсон ЧаконНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
История личных встреч
Омония Никосия
АЕК Ларнака
27 матчей
85.2%
14.8%
23 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
15 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
59.3%
40.7%
16 побед 11 ничьих 0 побед
28 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 4 ничьи 24 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 16 ничьих 12 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 10 ничьих 18 побед
55 матчей
41.8%
14.5%
43.7%
23 победы 8 ничьих 24 победы
Первый тайм
27.3%
50.9%
21.8%
15 побед 28 ничьих 12 побед
Второй тайм
29.1%
38.2%
32.7%
16 побед 21 ничья 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
39
37
Голов в среднем за матч
1.44
1.32
Среднее время на гол
62
68
Всего голов
47
26
Голов в среднем за матч
1.68
0.96
Среднее время на гол
53
93
Всего голов
86
63
Голов в среднем за матч
1.56
1.15
Тотал матчей
2.5
50
Больше 91%
Меньше 9%
5
40
Больше 73%
Меньше 27%
15
29
Больше 53%
Меньше 47%
26
14
Больше 25%
Меньше 75%
41
8
Больше 15%
Меньше 85%
47
4
Больше 7%
Меньше 93%
51
3
Больше 5%
Меньше 95%
52
1
Больше 2%
Меньше 98%
54
Среднее время на гол
57
78
Бомбардиры внутри турнира
Омония Никосия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стемпиньски Мариуш
|2
|0.67
|Саиду Алиу
|2
|0.67
|Эвандро Коста
|1
|0.33
|Семедо Вилли
|1
|0.33
|Харалампус Харалампос
|1
|0.33
АЕК Ларнака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бруну Гама
|1
|0.33
|Экполо Годсвилл
|1
|0.33
Карточки
Омония Никосия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ацили Омер
|1
|0
|Масурас Яннис
|1
|0
|Дионку Альфа
|1
|0
АЕК Ларнака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Атанасиадис Гиоргос
|1
|0
|Ангельски Кароль
|1
|0
|Канталапьерда Аитор
|1
|0
|Фараж Имад
|1
|0
|Миличевич Хрвое
|1
|0
|Enzo Cabrera2
|1
|0
Результаты матчей
Омония Никосия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
АЕК Ларнака
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Омония Никосия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
АЕК Ларнака
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
0
Омония Никосия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
АЕК Ларнака
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
3
0
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
67%
1
50%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
2
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
4
67%
1
50%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
67%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Омония Никосия
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Неа Саламина - Омония Никосия 2:3 Зиря - Омония Никосия 1:0 Омония Никосия - Этникос Ахна 3:0 Омония Никосия - Зиря 6:0
Фехервар - Омония Никосия 0:2 Омония Никосия - Фехервар 1:0 Торпедо Кутаиси - Омония Никосия 1:2 Омония Никосия - Торпедо Кутаиси 3:1 Омония Никосия - АЕК 1:1 Ракув - Омония Никосия 2:0 Маккаби Тель-Авив - Омония Никосия 2:0 Краковия - Омония Никосия 3:0 Омония Никосия - Пафос 0:3 Пафос - Омония Никосия 1:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 1:0 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Арис Лимасол 0:0 Анортосис - Омония Никосия 0:2 Арис Лимасол - Омония Никосия 0:3 Омония Никосия - Арис Лимасол 3:0
АЕК Ларнака
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
АЕК Ларнака - Пафос 0:2 Аполлон - АЕК Ларнака 1:2 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 1:1 АЕК Ларнака - Омония Арадиппу 1:1
АЕК Ларнака - Пакш 0:2 Пакш - АЕК Ларнака 3:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:0 Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1 Серкль Брюгге - АЕК Ларнака 3:2 ПАОК - АЕК Ларнака 2:1 Ден Бош - АЕК Ларнака 2:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:1 АЕК Ларнака - Анортосис 1:1 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:0 Арис Лимасол - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Пафос 3:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 1:2 Анортосис - АЕК Ларнака 0:1 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 1:1
Результаты матчей
Омония Никосия
АЕК Ларнака
Точный счет
3:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
2:3
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
3
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Омония Никосия
АЕК Ларнака
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|1:0
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|3.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|10.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|12.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|13.
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|14.
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|6.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|7.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|8.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|9.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|11.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|13.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|9.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|10.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|12.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Этникос Ахна
|Nicolas Andereggen
|3
|АПОЭЛ
|Эль-Араби Юссеф
|2
|Анортосис
|Лопеш Рафаэл
|2
|Омония Никосия
|Стемпиньски Мариуш
|2
|АЕЛ Лимасол
|Макрис Андреас
|2
|Омония Арадиппу
|Гомес Сана
|3
|Этникос Ахна
|Панайоту Панайотис
|1 1
|Арис Лимасол
|Урошевич Слободан
|1 1
|Аполлон
|Diego Dorregaray
|1 1
|Анортосис
|Danil Paroutis
|1 1