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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 3.
Омония Никосия
1:0
Конец матча
АЕК Ларнака
0'
1:0
23' Гол
Эвандро Коста
43' Желтая карточка
Канталапьерда Аитор
45' Желтая карточка
Атанасиадис Гиоргос
69' Желтая карточка
Кусулос Янис
71' Желтая карточка
Дионку Альфа
79' Желтая карточка
Эракович Новица
88' Желтая карточка
Какулис Андроникос
90'+4
Омония Никосия
АЕК Ларнака

История личных встреч

Омония Никосия
АЕК Ларнака

27 матчей

85.2%
14.8%
23 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
15 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

59.3%
40.7%
16 побед 11 ничьих 0 побед

28 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 4 ничьи 24 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 16 ничьих 12 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 10 ничьих 18 побед

55 матчей

41.8%
14.5%
43.7%
23 победы 8 ничьих 24 победы

Первый тайм

27.3%
50.9%
21.8%
15 побед 28 ничьих 12 побед

Второй тайм

29.1%
38.2%
32.7%
16 побед 21 ничья 18 побед

История матчей

ПД
2:0
ПД
0:1
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
0:2
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
3:2
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
0:3
ПД
2:1
ПД
3:2
ПД
2:2
ПД
2:1
ПД
0:2
ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
1:3
ПД
5:0
ПД
5:2
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
4:2
ПД
2:1
ПД
1:3
К
0:0
К
0:0
ПД
0:1
ПД
3:1
ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
1:3
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
3:1
ПД
0:2
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
2:1
ПД
2:0
ПД
1:2
ПД
3:0
ПД
2:0
ПД
1:2
ПД
4:1
ПД
2:5
ПД
5:3
ПД
0:0
ПД
1:0

Голы

Всего голов

39
37

Голов в среднем за матч

1.44
1.32

Среднее время на гол

62
68

Всего голов

47
26

Голов в среднем за матч

1.68
0.96

Среднее время на гол

53
93

Всего голов

86
63

Голов в среднем за матч

1.56
1.15

Тотал матчей

2.5
50
Больше 91%
Меньше 9%
5
40
Больше 73%
Меньше 27%
15
29
Больше 53%
Меньше 47%
26
14
Больше 25%
Меньше 75%
41
8
Больше 15%
Меньше 85%
47
4
Больше 7%
Меньше 93%
51
3
Больше 5%
Меньше 95%
52
1
Больше 2%
Меньше 98%
54

Среднее время на гол

57
78

Бомбардиры внутри турнира

Омония Никосия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стемпиньски Мариуш 2 0.67
Саиду Алиу 2 0.67
Эвандро Коста 1 0.33
Семедо Вилли 1 0.33
Харалампус Харалампос 1 0.33
АЕК Ларнака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бруну Гама 1 0.33
Экполо Годсвилл 1 0.33

Карточки

Омония Никосия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дионку Альфа 2 0
Кусулос Янис 1 0
Ацили Омер 1 0
Масурас Яннис 1 0
Какулис Андроникос 1 0
Эракович Новица 1 0
АЕК Ларнака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атанасиадис Гиоргос 1 0
Ангельски Кароль 1 0
Канталапьерда Аитор 1 0
Фараж Имад 1 0
Миличевич Хрвое 1 0
Enzo Cabrera2 1 0

Результаты матчей

Омония Никосия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
АЕК Ларнака
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Омония Никосия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
АЕК Ларнака
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
0
Омония Никосия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
АЕК Ларнака
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
50%
1
50%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
2
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
4
57%
1
50%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
3
75%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Омония Никосия
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Неа Саламина - Омония Никосия 2:3 Зиря - Омония Никосия 1:0 Омония Никосия - Этникос Ахна 3:0 Омония Никосия - Зиря 6:0
Фехервар - Омония Никосия 0:2 Омония Никосия - Фехервар 1:0 Торпедо Кутаиси - Омония Никосия 1:2 Омония Никосия - Торпедо Кутаиси 3:1 Омония Никосия - АЕК 1:1 Ракув - Омония Никосия 2:0 Маккаби Тель-Авив - Омония Никосия 2:0 Краковия - Омония Никосия 3:0 Омония Никосия - Пафос 0:3 Пафос - Омония Никосия 1:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 1:0 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Арис Лимасол 0:0 Анортосис - Омония Никосия 0:2 Арис Лимасол - Омония Никосия 0:3 Омония Никосия - Арис Лимасол 3:0
АЕК Ларнака
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
АЕК Ларнака - Пафос 0:2 Аполлон - АЕК Ларнака 1:2 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 1:1 АЕК Ларнака - Омония Арадиппу 1:1
АЕК Ларнака - Пакш 0:2 Пакш - АЕК Ларнака 3:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:0 Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1 Серкль Брюгге - АЕК Ларнака 3:2 ПАОК - АЕК Ларнака 2:1 Ден Бош - АЕК Ларнака 2:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:1 АЕК Ларнака - Анортосис 1:1 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:0 Арис Лимасол - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Пафос 3:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 1:2 Анортосис - АЕК Ларнака 0:1 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 1:1

Результаты матчей

Омония Никосия
АЕК Ларнака

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:3
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Омония Никосия
АЕК Ларнака

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2
1
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимасол
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Омония Никосия
 3 3 0 0 7 - 2 9
3.
Пафос
 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
АЕЛ Лимасол
 2 2 0 0 5 - 2 6
5.
АПОЭЛ
 2 1 0 1 4 - 3 3
6.
Неа Саламина
 2 1 0 1 5 - 5 3
7.
Аполлон
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Эносис
 2 1 0 1 1 - 1 3
9.
Этникос Ахна
 3 1 0 2 5 - 7 3
10.
АЕК Ларнака
 3 1 0 2 2 - 4 3
11.
Кармиотисса
 3 1 0 2 2 - 6 3
12.
Анортосис
 3 0 1 2 2 - 5 1
13.
Омония Арадиппу
 3 0 1 2 0 - 4 1
14.
Омония 29-го Мая
 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Омония Никосия
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Пафос
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
АЕЛ Лимасол
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Арис Лимасол
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Омония Арадиппу
 2 0 1 1 0 - 3 1
6.
Анортосис
 1 0 0 1 1 - 2 0
7.
Этникос Ахна
 1 0 0 1 2 - 3 0
8.
Эносис
 1 0 0 1 0 - 1 0
9.
Аполлон
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
Неа Саламина
 1 0 0 1 2 - 3 0
11.
АЕК Ларнака
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
АПОЭЛ
 1 0 0 1 1 - 3 0
13.
Омония 29-го Мая
 2 0 0 2 2 - 5 0
14.
Кармиотисса
 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимасол
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
АПОЭЛ
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
АЕЛ Лимасол
 1 1 0 0 4 - 2 3
4.
Пафос
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Кармиотисса
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Эносис
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Аполлон
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Неа Саламина
 1 1 0 0 3 - 2 3
9.
Омония Никосия
 1 1 0 0 3 - 2 3
10.
АЕК Ларнака
 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Этникос Ахна
 2 1 0 1 3 - 4 3
12.
Анортосис
 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Омония 29-го Мая
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Омония Арадиппу
 1 0 0 1 0 - 1 0
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Топ бомбардиров
Этникос Ахна Nicolas Andereggen 3
АПОЭЛ Эль-Араби Юссеф 2
Анортосис Лопеш Рафаэл 2
Омония Никосия Стемпиньски Мариуш 2
АЕЛ Лимасол Макрис Андреас 2
Весь список

Топ нарушителей
Омония Арадиппу Гомес Сана 3
Этникос Ахна Панайоту Панайотис 1 1
Арис Лимасол Урошевич Слободан 1 1
Аполлон Diego Dorregaray 1 1
Анортосис Danil Paroutis 1 1
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