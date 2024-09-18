Тур: 1.
0'
20' Желтая карточкаMichalis Charalampous
0:1
28' ГолКинтилья Хави
36' Желтая карточкаКостадинов Георги
0:2
45' ГолШебаке Иссам
49' Желтая карточкаNiv Gotliv
0:3
56' ГолШебаке Иссам
64' Желтая карточкаШебаке Иссам
78' Желтая карточкаEdson Silva
81' Вторая желтая карточкаMichalis Charalampous
0:4
90' ГолДонис Анастасиос
90' Желтая карточкаСамбу Бассала
90'+5
Ход матча
28'
0:1
45'
0:2
49'
56'
0:3
64'
78'
90'
0:4
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Loizos Kosma
-
10 Niv Gotliv
-
-
18 Isaac Nortey
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
-
-
27 Niv Fliter
-
-
-
-
80 Edson Silva
-
-
Главный тренер: Ori Guttman
- Основной состав
-
27 Белек ВидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Шебаке ИссамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
4 ЧиприаноЗащитник
- Защитник
-
17 Абанья ДэвидПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Корбу МариусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Jose Dominguez
История личных встреч
Эносис
АПОЭЛ
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
16 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 16 побед
Первый тайм
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 13 побед
19 матчей
10.5%
5.3%
84.2%
2 победы 1 ничья 16 побед
Первый тайм
15.8%
15.8%
68.4%
3 победы 3 ничьи 13 побед
Второй тайм
5.3%
26.3%
68.4%
1 победа 5 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
0.56
0.3
Среднее время на гол
162
300
Всего голов
18
25
Голов в среднем за матч
1.8
2.78
Среднее время на гол
50
32
Всего голов
23
28
Голов в среднем за матч
1.21
1.47
Тотал матчей
2.5
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
Среднее время на гол
74
61
Бомбардиры внутри турнира
Эносис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Самбу Бассала
|1
|0.33
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Араби Юссеф
|2
|0.67
|Шебаке Иссам
|2
|0.67
|Донис Анастасиос
|1
|0.33
|Сарфо Кингсли
|1
|0.33
|Кинтилья Хави
|1
|0.33
|Корбу Мариус
|1
|0.33
Карточки
Эносис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Michalis Charalampous
|1
|1
|Самбу Бассала
|2
|0
|Isaac Nortey
|2
|0
|Niv Gotliv
|2
|0
|Edson Silva
|1
|0
|Sean Ioannou
|1
|0
|Менди Проспер
|1
|0
|Demetris Mavroudis
|1
|0
|Ilija Milicevic
|1
|0
|Andreas Christofi
|1
|0
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Техера Серхио
|1
|0
|Костадинов Георги
|1
|0
|Шебаке Иссам
|1
|0
|Маркиньос XXIII
|1
|0
|Сациас Яннис
|1
|0
|Абанья Дэвид
|1
|0
Результаты матчей
Эносис
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
АПОЭЛ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Эносис
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
АПОЭЛ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
1
0
Эносис
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
АПОЭЛ
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
0
7
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
8
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
100%
2
25%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Эносис
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Омония 29-го Мая - Эносис 0:1 Эносис - Кармиотисса 0:1 Эносис - Ахиронас Онисилос 1:2 Эносис - Неа Саламина 0:0
Анагенниси Дерини - Эносис 1:2 Эносис - Омония 29-го Мая 0:1 Эносис - АСИЛ Лыси 3:4 Пейе 2014 - Эносис 1:4 Эносис - Ипсонас Лимасол 1:2 Омония 29-го Мая - Эносис 1:1 Эносис - Омония Арадиппу 0:2 Олимпиакос Никосия - Эносис 1:2 Айя-Напа - Эносис 1:3 АСИЛ Лыси - Эносис 1:2 Эносис - Пейе 2014 0:0 Ипсонас Лимасол - Эносис 2:2 Эносис - Омония 29-го Мая 2:1 Омония Арадиппу - Эносис 2:0 Эносис - Олимпиакос Никосия 2:1 Эносис - Айя-Напа 0:3
АПОЭЛ
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Кармиотисса - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - Этникос Ахна 1:3 АПОЭЛ - РФШ Рига 2:1 РФШ Рига - АПОЭЛ 2:1
АПОЭЛ - Слован Братислава 0:0 Слован Братислава - АПОЭЛ 2:0 Петрокуб - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Петрокуб 1:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:0 Раднички 1923 - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Нови Пазар 2:2 Спартак Субботица - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 1:0 АПОЭЛ - Арис Лимасол 2:0 Пафос - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Анортосис 0:2 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:1 Арис Лимасол - АПОЭЛ 2:1
Результаты матчей
Эносис
АПОЭЛ
Точный счет
0:1
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
1:3
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:3
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:1
2 раза 67%
0:4
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Эносис
АПОЭЛ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Жайро
|3
|Этникос Ахна
|Nicolas Andereggen
|3
|Пафос
|Силва Андерсон
|3
|АПОЭЛ
|Эль-Араби Юссеф
|2
|Анортосис
|Лопеш Рафаэл
|2
|Омония Арадиппу
|Гомес Сана
|3
|Этникос Ахна
|Панайоту Панайотис
|1 1
|Арис Лимасол
|Урошевич Слободан
|1 1
|Аполлон
|Diego Dorregaray
|1 1
|Эносис
|Michalis Charalampous
|1 1