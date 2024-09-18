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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 1.
Эносис
0:4
Конец матча
АПОЭЛ
0'
20' Желтая карточка
Michalis Charalampous
0:1
28' Гол
Кинтилья Хави
36' Желтая карточка
Костадинов Георги
0:2
45' Гол
Шебаке Иссам
49' Желтая карточка
Niv Gotliv
0:3
56' Гол
Шебаке Иссам
64' Желтая карточка
Шебаке Иссам
78' Желтая карточка
Edson Silva
81' Вторая желтая карточка
Michalis Charalampous
0:4
90' Гол
Донис Анастасиос
90' Желтая карточка
Самбу Бассала
90'+5
Эносис
АПОЭЛ

История личных встреч

Эносис
АПОЭЛ

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

16 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 16 побед

Первый тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 13 побед

19 матчей

10.5%
5.3%
84.2%
2 победы 1 ничья 16 побед

Первый тайм

15.8%
15.8%
68.4%
3 победы 3 ничьи 13 побед

Второй тайм

5.3%
26.3%
68.4%
1 победа 5 ничьих 13 побед

История матчей

ПД
1:2
ПД
2:0
ТМК
0:1
ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
0:2
ПД
0:2
ПД
4:0
ПД
2:3
К
2:2
К
1:0
ПД
0:2
ПД
3:0
ПД
3:0
ПД
0:5
ПД
0:3
ПД
3:0
ПД
1:0
ПД
0:5

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

0.56
0.3

Среднее время на гол

162
300

Всего голов

18
25

Голов в среднем за матч

1.8
2.78

Среднее время на гол

50
32

Всего голов

23
28

Голов в среднем за матч

1.21
1.47

Тотал матчей

2.5
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
3
Больше 16%
Меньше 84%
16

Среднее время на гол

74
61

Бомбардиры внутри турнира

Эносис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Самбу Бассала 1 0.33
АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Араби Юссеф 2 0.67
Шебаке Иссам 2 0.67
Донис Анастасиос 1 0.33
Сарфо Кингсли 1 0.33
Кинтилья Хави 1 0.33
Корбу Мариус 1 0.33

Карточки

Эносис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Michalis Charalampous 1 1
Самбу Бассала 2 0
Isaac Nortey 2 0
Niv Gotliv 2 0
Edson Silva 1 0
Sean Ioannou 1 0
Менди Проспер 1 0
Demetris Mavroudis 1 0
Ilija Milicevic 1 0
Andreas Christofi 1 0
АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Техера Серхио 1 0
Костадинов Георги 1 0
Шебаке Иссам 1 0
Маркиньос XXIII 1 0
Сациас Яннис 1 0
Абанья Дэвид 1 0

Результаты матчей

Эносис
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
АПОЭЛ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Эносис
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
АПОЭЛ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

1
0
Эносис
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
АПОЭЛ
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
8
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
100%
2
25%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Эносис
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Омония 29-го Мая - Эносис 0:1 Эносис - Кармиотисса 0:1 Эносис - Ахиронас Онисилос 1:2 Эносис - Неа Саламина 0:0
Анагенниси Дерини - Эносис 1:2 Эносис - Омония 29-го Мая 0:1 Эносис - АСИЛ Лыси 3:4 Пейе 2014 - Эносис 1:4 Эносис - Ипсонас Лимасол 1:2 Омония 29-го Мая - Эносис 1:1 Эносис - Омония Арадиппу 0:2 Олимпиакос Никосия - Эносис 1:2 Айя-Напа - Эносис 1:3 АСИЛ Лыси - Эносис 1:2 Эносис - Пейе 2014 0:0 Ипсонас Лимасол - Эносис 2:2 Эносис - Омония 29-го Мая 2:1 Омония Арадиппу - Эносис 2:0 Эносис - Олимпиакос Никосия 2:1 Эносис - Айя-Напа 0:3
АПОЭЛ
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Кармиотисса - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - Этникос Ахна 1:3 АПОЭЛ - РФШ Рига 2:1 РФШ Рига - АПОЭЛ 2:1
АПОЭЛ - Слован Братислава 0:0 Слован Братислава - АПОЭЛ 2:0 Петрокуб - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Петрокуб 1:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:0 Раднички 1923 - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Нови Пазар 2:2 Спартак Субботица - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 1:0 АПОЭЛ - Арис Лимасол 2:0 Пафос - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Анортосис 0:2 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:1 Арис Лимасол - АПОЭЛ 2:1

Результаты матчей

Эносис
АПОЭЛ

Точный счет

0:1
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:3
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:1
2 раза 67%
0:4
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Эносис
АПОЭЛ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 3 3 0 0 9 - 1 9
2.
Арис Лимасол
 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Омония Никосия
 3 3 0 0 7 - 2 9
4.
АЕЛ Лимасол
 2 2 0 0 5 - 2 6
5.
АПОЭЛ
 3 2 0 1 8 - 3 6
6.
Аполлон
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Этникос Ахна
 3 1 0 2 5 - 7 3
8.
АЕК Ларнака
 3 1 0 2 2 - 4 3
9.
Неа Саламина
 3 1 0 2 5 - 9 3
10.
Эносис
 3 1 0 2 1 - 5 3
11.
Кармиотисса
 3 1 0 2 2 - 6 3
12.
Анортосис
 3 0 1 2 2 - 5 1
13.
Омония Арадиппу
 3 0 1 2 0 - 4 1
14.
Омония 29-го Мая
 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Омония Никосия
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
АЕЛ Лимасол
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Арис Лимасол
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Омония Арадиппу
 2 0 1 1 0 - 3 1
6.
Анортосис
 1 0 0 1 1 - 2 0
7.
Неа Саламина
 1 0 0 1 2 - 3 0
8.
Этникос Ахна
 1 0 0 1 2 - 3 0
9.
Аполлон
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
АЕК Ларнака
 1 0 0 1 0 - 2 0
11.
АПОЭЛ
 1 0 0 1 1 - 3 0
12.
Омония 29-го Мая
 2 0 0 2 2 - 5 0
13.
Эносис
 2 0 0 2 0 - 5 0
14.
Кармиотисса
 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Арис Лимасол
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
АЕЛ Лимасол
 1 1 0 0 4 - 2 3
4.
Пафос
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Кармиотисса
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Эносис
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Аполлон
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Омония Никосия
 1 1 0 0 3 - 2 3
9.
АЕК Ларнака
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Этникос Ахна
 2 1 0 1 3 - 4 3
11.
Неа Саламина
 2 1 0 1 3 - 6 3
12.
Анортосис
 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Омония 29-го Мая
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Омония Арадиппу
 1 0 0 1 0 - 1 0
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Топ бомбардиров
Пафос Жайро 3
Этникос Ахна Nicolas Andereggen 3
Пафос Силва Андерсон 3
АПОЭЛ Эль-Араби Юссеф 2
Анортосис Лопеш Рафаэл 2
Весь список

Топ нарушителей
Омония Арадиппу Гомес Сана 3
Этникос Ахна Панайоту Панайотис 1 1
Арис Лимасол Урошевич Слободан 1 1
Аполлон Diego Dorregaray 1 1
Эносис Michalis Charalampous 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Самбу Бассала получил желтую карточку от судьи
  • 92'
    Г О О О О Л - Донис Анастасиос бьет в цель!
  • 81'
    Michalis Charalampous получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 80'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 78'
    Edson Silva получил желтую карточку от судьи
  • 76'
    Sean Ioannou уходит с поля. Барри Тьерно выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
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    • 56'
      Г О О О О Л - Шебаке Иссам бьет в цель!
    • 53'
      Loizos Kosmas уходит с поля. Fotis Kotsonis выходит вместо него
    • 49'
      Niv Gotliv получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Айзек Норти уходит с поля. Edson Silva выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Эносис 0:4 АПОЭЛ онлайн

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