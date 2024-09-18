  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 1.
Пафос
4:0
Конец матча
Неа Саламина
0'
5' Желтая карточка
Andreas Fragkou
1:0
8' Гол
Драгомир Влад
2:0
36' Гол
Жайро
3:0
41' Гол
Родригеш Педру
53' Желтая карточка
Наме Мустафа
4:0
63' Гол
Силва Андерсон
90'+2
Пафос
Неа Саламина

История личных встреч

Пафос
Неа Саламина

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
33.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

23 матча

43.5%
17.4%
39.1%
10 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

21.7%
47.8%
30.5%
5 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

39.1%
39.1%
21.8%
9 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

К
0:5
ПД
0:0
ПД
0:2
ПД
1:2
ПД
0:2
ПД
1:2
ПД
3:0
ПД
2:0
ПД
1:0
К
2:1
К
0:1
ПД
1:0
ПД
1:2
ПД
1:3
ПД
3:0
ПД
1:2
ПД
1:3
ПД
3:0
ПД
4:0
ПД
2:2
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
0:0

Голы

Всего голов

14
18

Голов в среднем за матч

1.27
1.5

Среднее время на гол

70
60

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.17
1

Среднее время на гол

77
90

Всего голов

28
29

Голов в среднем за матч

1.22
1.26

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

73
71

Бомбардиры внутри турнира

Пафос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жайро 3 1
Силва Андерсон 3 1
Родригеш Педру 1 0.33
Шуньич Иван 1 0.33
Драгомир Влад 1 0.33
Неа Саламина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Папагеоргиу Гиоргос 2 0.67
Веллиос Апостолос 2 (1) 0.67
Дурмишай Фиорин 1 0.33

Карточки

Пафос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жажа Коэльо 1 0
Гольдар Давид 1 0
Люккассен Деррик 1 0
Бруно V 1 0
Шуньич Иван 1 0
Нател Лео 1 0
Драгомир Влад 1 0
Наме Мустафа 1 0
Неа Саламина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бехарано Данни 1 0
Карлитуш Тавареш 1 0
Andreas Fragkou 1 0
Дурмишай Фиорин 1 0
Abdelaye Diakite 1 0
Папагеоргиу Гиоргос 1 0
Сержио Констрантинос 1 0

Результаты матчей

Пафос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Неа Саламина
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

0
0
Пафос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Неа Саламина
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

2
0
Пафос
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Неа Саламина
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
100%
1
17%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

9
5
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
3
33%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

1
9
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
100%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Пафос
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Пафос - Анортосис 3:1 АЕК Ларнака - Пафос 0:2 Пафос - ЧФР Клуж 3:0 ЧФР Клуж - Пафос 1:0
Пафос - ЦСКА-1948 4:0 ЦСКА-1948 - Пафос 2:1 Пафос - Жальгирис 3:0 Жальгирис - Пафос 2:1 Пафос - Эльфсборг 2:5 Эльфсборг - Пафос 3:0 Пафос - Панатинаикос 0:0 Пафос - Легия 1:0 Пафос - Илирия 5:0 Пафос - Университатя Крайова 2:1 Омония Никосия - Пафос 0:3 Пафос - Омония Никосия 1:1 Арис Лимасол - Пафос 1:1 Пафос - Анортосис 5:1 Аполлон - Пафос 1:1 Пафос - АПОЭЛ 0:2
Неа Саламина
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Этникос Ахна - Неа Саламина 2:3 Неа Саламина - Аполлон 3:1 Неа Саламина - Омония Никосия 2:3 Неа Саламина - Анортосис 2:2
Эносис - Неа Саламина 0:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 1:1 Неа Саламина - Китиу 3:0 Неа Саламина - Закакиу 1:1 Кармиотисса - Неа Саламина 1:3 Неа Саламина - Этникос Ахна 2:1 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 5:4 Докса Катокопия - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Аполлон 0:2 Отеллос - Неа Саламина 2:3 Закакиу - Неа Саламина 0:3 Неа Саламина - Кармиотисса 0:2 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 1:1 Неа Саламина - Докса Катокопия 0:1 Аполлон - Неа Саламина 2:0

Результаты матчей

Пафос
Неа Саламина

Точный счет

3:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
2:3
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
2:3
2 раза 67%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Пафос
Неа Саламина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
2
1
2
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 3 3 0 0 9 - 1 9
2.
Арис Лимасол
 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Омония Никосия
 3 3 0 0 7 - 2 9
4.
АЕЛ Лимасол
 2 2 0 0 5 - 2 6
5.
АПОЭЛ
 3 2 0 1 8 - 3 6
6.
Аполлон
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Этникос Ахна
 3 1 0 2 5 - 7 3
8.
АЕК Ларнака
 3 1 0 2 2 - 4 3
9.
Неа Саламина
 3 1 0 2 5 - 9 3
10.
Эносис
 3 1 0 2 1 - 5 3
11.
Кармиотисса
 3 1 0 2 2 - 6 3
12.
Анортосис
 3 0 1 2 2 - 5 1
13.
Омония Арадиппу
 3 0 1 2 0 - 4 1
14.
Омония 29-го Мая
 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Омония Никосия
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
АЕЛ Лимасол
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Арис Лимасол
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Омония Арадиппу
 2 0 1 1 0 - 3 1
6.
Анортосис
 1 0 0 1 1 - 2 0
7.
Неа Саламина
 1 0 0 1 2 - 3 0
8.
Этникос Ахна
 1 0 0 1 2 - 3 0
9.
Аполлон
 1 0 0 1 1 - 2 0
10.
АЕК Ларнака
 1 0 0 1 0 - 2 0
11.
АПОЭЛ
 1 0 0 1 1 - 3 0
12.
Омония 29-го Мая
 2 0 0 2 2 - 5 0
13.
Эносис
 2 0 0 2 0 - 5 0
14.
Кармиотисса
 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Арис Лимасол
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
АЕЛ Лимасол
 1 1 0 0 4 - 2 3
4.
Пафос
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Кармиотисса
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Эносис
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Аполлон
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Омония Никосия
 1 1 0 0 3 - 2 3
9.
АЕК Ларнака
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Этникос Ахна
 2 1 0 1 3 - 4 3
11.
Неа Саламина
 2 1 0 1 3 - 6 3
12.
Анортосис
 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Омония 29-го Мая
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Омония Арадиппу
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 3
Этникос Ахна Nicolas Andereggen 3
Пафос Силва Андерсон 3
АПОЭЛ Эль-Араби Юссеф 2
Анортосис Лопеш Рафаэл 2
Весь список

Топ нарушителей
Омония Арадиппу Гомес Сана 3
Этникос Ахна Панайоту Панайотис 1 1
Арис Лимасол Урошевич Слободан 1 1
Аполлон Diego Dorregaray 1 1
Эносис Michalis Charalampous 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Пафос 4:0 Неа Саламина онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный