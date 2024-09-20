Тур: 4.
0:0
Перерыв
Ход матча
- Основной состав
-
93 Эпасси ДэвисВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Шимич СтефанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 ДелмироЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Посо ХосеПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Sadok Yeddes
-
-
-
-
-
Главный тренер: Софронис Августис
- Основной состав
-
23 Бролль КевинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Хейлен МайклЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Карп КэтэлинПолузащитник
- Полузащитник
-
92 Труич НиколаНападающий
-
47 Jay Enem
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Georgios Petrakis
История личных встреч
Кармиотисса
Омония 29-го Мая
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
1
Тотал матчей
1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
90
Бомбардиры внутри турнира
Кармиотисса
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цмилянич Борис
|1
|0.25
|Стоянович Лука
|1 (1)
|0.25
Омония 29-го Мая
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Iasonas Pikis
|1
|0.25
|Труич Никола
|1 (1)
|0.25
Карточки
Кармиотисса
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ковачевич Боян
|2
|0
|Квирквия Мате
|1
|0
|Шимич Стефан
|1
|0
|Цмилянич Борис
|1
|0
|Думбия Абубакар
|1
|0
|Хочко Дени
|1
|0
|Делмиро
|1
|0
|Эпасси Дэвис
|1
|0
|Пантели Стилианос
|1
|0
|Неофуту Андреас III
|1
|0
|Кукалаш Ставрош
|1
|0
|Imrane Daouda Bamba
|1
|0
Омония 29-го Мая
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вилер Христос
|2
|0
|Труич Никола
|1
|0
|Десланд Сильвен
|1
|0
|Факундо Гарсия
|1
|0
|Фернандес Рашаан
|1
|0
|Andreas Artemiou
|1
|0
|Фернандес Альберто
|1
|0
|Lefteris Alambritis
|1
|0
|Sotiris Fiakas
|1
|0
Результаты матчей
Кармиотисса
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Омония 29-го Мая
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Кармиотисса
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Омония 29-го Мая
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
1
0
Кармиотисса
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Омония 29-го Мая
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
6
1
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
1
100%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
6
6
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
3
50%
76-90
Результаты последних матчей
Кармиотисса
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Кармиотисса - АПОЭЛ 0:3 Эносис - Кармиотисса 0:1 Кармиотисса - Арис Лимасол 1:3 Аполлон - Кармиотисса 7:1
Слобода - Кармиотисса 1:1 Кармиотисса - Хапоэль Хайфа 1:2 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 4:3 Кармиотисса - Неа Саламина 1:3 Аполлон - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - Отеллос 6:6 Закакиу - Кармиотисса 2:5 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1 Кармиотисса - Этникос Ахна 1:4 Кармиотисса - АЕЛ Лимасол 0:0 Неа Саламина - Кармиотисса 0:2 Кармиотисса - Аполлон 0:0 Отеллос - Кармиотисса 1:2 Кармиотисса - Закакиу 0:0 Докса Катокопия - Кармиотисса 1:4 Этникос Ахна - Кармиотисса 2:1
Омония 29-го Мая
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Омония 29-го Мая - Эносис 0:1 Арис Лимасол - Омония 29-го Мая 1:0 Омония 29-го Мая - АЕЛ Лимасол 2:4 Этникос Ахна - Омония 29-го Мая 2:1
Эносис - Омония 29-го Мая 0:1 Айя-Напа - Омония 29-го Мая 1:5 Омония 29-го Мая - Омония Арадиппу 1:2 Олимпиакос Никосия - Омония 29-го Мая 0:0 Омония 29-го Мая - Эносис 1:1 АСИЛ Лыси - Омония 29-го Мая 0:4 Омония 29-го Мая - Пейе 2014 2:0 Ипсонас Лимасол - Омония 29-го Мая 2:3 Омония 29-го Мая - Айя-Напа 3:0 Омония Арадиппу - Омония 29-го Мая 1:2 Омония 29-го Мая - Олимпиакос Никосия 1:0 Эносис - Омония 29-го Мая 2:1 Омония 29-го Мая - АСИЛ Лыси 0:0 Пейе 2014 - Омония 29-го Мая 1:3 Омония 29-го Мая - Ипсонас Лимасол 2:0 Омония 29-го Мая - Анортосис 0:2
Результаты матчей
Кармиотисса
Омония 29-го Мая
Точный счет
0:3
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Кармиотисса
Омония 29-го Мая
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|3.
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|4.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|6.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|9.
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|5 - 9
|3
|12.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|13.
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|14.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|6.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|7.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|8.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|9.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|10.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|13.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|12.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
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|Пафос
|Жайро
|3
|Этникос Ахна
|Nicolas Andereggen
|3
|Пафос
|Силва Андерсон
|3
|АПОЭЛ
|Эль-Араби Юссеф
|2
|Анортосис
|Лопеш Рафаэл
|2
|Омония Арадиппу
|Гомес Сана
|3
|Этникос Ахна
|Панайоту Панайотис
|1 1
|Арис Лимасол
|Урошевич Слободан
|1 1
|Аполлон
|Diego Dorregaray
|1 1
|Эносис
|Michalis Charalampous
|1 1