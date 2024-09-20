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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 4.
Кармиотисса
1:1
Конец матча
Омония 29-го Мая
0'
7' Желтая карточка
Ковачевич Боян
15' Желтая карточка
Lefteris Alambritis
68' Желтая карточка
Грэдинару Рэзван
0:1
69' Гол
Труич Никола
72' Желтая карточка
Факундо Гарсия
75' Желтая карточка
Думбия Абубакар
1:1
90' Гол
Посо Хосе
90'+9
Кармиотисса
Омония 29-го Мая

История личных встреч

Кармиотисса
Омония 29-го Мая

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ВД
1:1
ВД
0:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
90

Бомбардиры внутри турнира

Кармиотисса
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Посо Хосе 1 0.25
Цмилянич Борис 1 0.25
Стоянович Лука 1 (1) 0.25
Омония 29-го Мая
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Труич Никола 2 (1) 0.5
Iasonas Pikis 1 0.25

Карточки

Кармиотисса
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Думбия Абубакар 2 0
Ковачевич Боян 2 0
Квирквия Мате 1 0
Шимич Стефан 1 0
Цмилянич Борис 1 0
Грэдинару Рэзван 1 0
Хочко Дени 1 0
Делмиро 1 0
Эпасси Дэвис 1 0
Пантели Стилианос 1 0
Неофуту Андреас III 1 0
Кукалаш Ставрош 1 0
Imrane Daouda Bamba 1 0
Омония 29-го Мая
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вилер Христос 2 0
Факундо Гарсия 2 0
Труич Никола 1 0
Десланд Сильвен 1 0
Фернандес Рашаан 1 0
Andreas Artemiou 1 0
Фернандес Альберто 1 0
Lefteris Alambritis 1 0
Sotiris Fiakas 1 0

Результаты матчей

Кармиотисса
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Омония 29-го Мая
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Кармиотисса
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Омония 29-го Мая
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

1
0
Кармиотисса
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Омония 29-го Мая
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

7
2
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
2
29%
2
100%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
100%
0
0%
76-90

Пропущено

7
7
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
2
29%
4
57%
76-90

Результаты последних матчей

Кармиотисса
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Кармиотисса - АПОЭЛ 0:3 Эносис - Кармиотисса 0:1 Кармиотисса - Арис Лимасол 1:3 Аполлон - Кармиотисса 7:1
Слобода - Кармиотисса 1:1 Кармиотисса - Хапоэль Хайфа 1:2 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 4:3 Кармиотисса - Неа Саламина 1:3 Аполлон - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - Отеллос 6:6 Закакиу - Кармиотисса 2:5 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1 Кармиотисса - Этникос Ахна 1:4 Кармиотисса - АЕЛ Лимасол 0:0 Неа Саламина - Кармиотисса 0:2 Кармиотисса - Аполлон 0:0 Отеллос - Кармиотисса 1:2 Кармиотисса - Закакиу 0:0 Докса Катокопия - Кармиотисса 1:4 Этникос Ахна - Кармиотисса 2:1
Омония 29-го Мая
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Омония 29-го Мая - Эносис 0:1 Арис Лимасол - Омония 29-го Мая 1:0 Омония 29-го Мая - АЕЛ Лимасол 2:4 Этникос Ахна - Омония 29-го Мая 2:1
Эносис - Омония 29-го Мая 0:1 Айя-Напа - Омония 29-го Мая 1:5 Омония 29-го Мая - Омония Арадиппу 1:2 Олимпиакос Никосия - Омония 29-го Мая 0:0 Омония 29-го Мая - Эносис 1:1 АСИЛ Лыси - Омония 29-го Мая 0:4 Омония 29-го Мая - Пейе 2014 2:0 Ипсонас Лимасол - Омония 29-го Мая 2:3 Омония 29-го Мая - Айя-Напа 3:0 Омония Арадиппу - Омония 29-го Мая 1:2 Омония 29-го Мая - Олимпиакос Никосия 1:0 Эносис - Омония 29-го Мая 2:1 Омония 29-го Мая - АСИЛ Лыси 0:0 Пейе 2014 - Омония 29-го Мая 1:3 Омония 29-го Мая - Ипсонас Лимасол 2:0 Омония 29-го Мая - Анортосис 0:2

Результаты матчей

Кармиотисса
Омония 29-го Мая

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Кармиотисса
Омония 29-го Мая

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 3 3 0 0 9 - 1 9
2.
Арис Лимасол
 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Омония Никосия
 3 3 0 0 7 - 2 9
4.
АЕЛ Лимасол
 2 2 0 0 5 - 2 6
5.
АПОЭЛ
 3 2 0 1 8 - 3 6
6.
Кармиотисса
 4 1 1 2 3 - 7 4
7.
Аполлон
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
АЕК Ларнака
 3 1 0 2 2 - 4 3
9.
Этникос Ахна
 3 1 0 2 5 - 7 3
10.
Эносис
 3 1 0 2 1 - 5 3
11.
Неа Саламина
 3 1 0 2 5 - 9 3
12.
Анортосис
 3 0 1 2 2 - 5 1
13.
Омония Арадиппу
 3 0 1 2 0 - 4 1
14.
Омония 29-го Мая
 4 0 1 3 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Омония Никосия
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
АЕЛ Лимасол
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Арис Лимасол
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Омония Арадиппу
 2 0 1 1 0 - 3 1
6.
Кармиотисса
 3 0 1 2 2 - 7 1
7.
Анортосис
 1 0 0 1 1 - 2 0
8.
Неа Саламина
 1 0 0 1 2 - 3 0
9.
Этникос Ахна
 1 0 0 1 2 - 3 0
10.
Аполлон
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
АЕК Ларнака
 1 0 0 1 0 - 2 0
12.
АПОЭЛ
 1 0 0 1 1 - 3 0
13.
Омония 29-го Мая
 2 0 0 2 2 - 5 0
14.
Эносис
 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Арис Лимасол
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
АЕЛ Лимасол
 1 1 0 0 4 - 2 3
4.
Пафос
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Эносис
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Аполлон
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Кармиотисса
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Омония Никосия
 1 1 0 0 3 - 2 3
9.
АЕК Ларнака
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Этникос Ахна
 2 1 0 1 3 - 4 3
11.
Неа Саламина
 2 1 0 1 3 - 6 3
12.
Омония 29-го Мая
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Анортосис
 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Омония Арадиппу
 1 0 0 1 0 - 1 0
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Топ бомбардиров
Пафос Жайро 3
Этникос Ахна Nicolas Andereggen 3
Пафос Силва Андерсон 3
АПОЭЛ Эль-Араби Юссеф 2
Анортосис Лопеш Рафаэл 2
Весь список

Топ нарушителей
Омония Арадиппу Гомес Сана 3
Этникос Ахна Панайоту Панайотис 1 1
Арис Лимасол Урошевич Слободан 1 1
Аполлон Diego Dorregaray 1 1
Эносис Michalis Charalampous 1 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 15'
      Lefteris Alambritis получил желтую карточку от судьи
    • 7'
      Ковачевич Боян получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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