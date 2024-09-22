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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: .
Верес
2:2
Конец матча
Ингулец
0'
0:1
39' Гол
Малыш Станислав
0:2
45' Гол
Vilivald Volodymyr
1:2
65' Гол
Клёц Дмитрий
73' Желтая карточка
Vitaliy Dubiley
84' Желтая карточка
Мрвалевич Марко
90' Желтая карточка
Oleg Pushkaryov
90' Желтая карточка
Кобин Василий
90' Желтая карточка
Ситало Артём
90' Желтая карточка
Малыш Станислав
2:2
90' Пенальти
Мрвалевич Марко
90'+8
23
Кожухарь
Андрей
17
Mykhaylo
Protasevych
33
Гончаренко
Роман
3
Вовченко
Семён
2
Смиян
Максим
77
Шарай
Владислав
6
Куция
Георгий
20
Iago
Siqueira
99
Кампос
Луан
7
Степанюк
Руслан
89
Гайдучик
Николай
12
Oleksiy
Palamarchuk
4
Vitaliy
Dubiley
23
Шершень
Михаил
45
Vilivald
Volodymyr
2
Малыш
Станислав
22
Белоцерковец
Владимир
8
Oleksandr
Pyatov
20
Roman
Volokhatyi
10
Козак
Александр
99
Кисленко
Сергей
18
Valeriy
Sad
Верес
Ингулец

История личных встреч

Верес
Ингулец

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПД
1:2
ПД
4:0

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
0.67

Среднее время на гол

36
135

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

0.67
0

Среднее время на гол

135
0

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.4
0.4

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

64
225

Бомбардиры внутри турнира

Верес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шарай Владислав 2 0.29
Степанюк Руслан 1 0.14
Клёц Дмитрий 1 0.14
Гайдучик Николай 1 0.14
Мрвалевич Марко 1 (1) 0.14
Ингулец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vilivald Volodymyr 2 0.29
Oleksandr Pyatov 1 0.14
Малыш Станислав 1 0.14
Белоцерковец Владимир 1 0.14
Козак Александр 0 0

Карточки

Верес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Смиян Максим 1 1
Гончаренко Роман 2 0
Шарай Владислав 2 0
Мрвалевич Марко 2 0
Вовченко Семён 2 0
Iago Siqueira 2 0
Степанюк Руслан 1 0
Кучеров Валерий 1 0
Куция Георгий 1 0
Mykhaylo Protasevych 1 0
Ингулец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мельничук Максим 2 1
Кобин Василий 1 1
Козак Александр 1 0
Ситало Артём 1 0
Малыш Станислав 1 0
Oleg Pushkaryov 1 0
Vitaliy Dubiley 1 0
Radion Lisnyak 1 0

Результаты матчей

Верес
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Ингулец
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
5
Верес
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ингулец
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
0
Верес
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Ингулец
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
5

Голы по времени матча

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

9
12
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
2
22%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
33%
2
17%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
3
33%
3
25%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
2
33%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

11
12
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
2
18%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
27%
2
17%
31-45
2
18%
4
33%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
3
27%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Верес
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Полесье - Верес 2:1 Карпаты - Верес 0:1 Верес - ФК Левый Берег 1:3 Колос Ковалёвка - Верес 0:1
Верес - Кривбасс 0:2 Верес - Динамо Киев 1:2 Верес - Карпаты 0:0 Оболонь - Верес 5:2 Верес - Локомотив Киев 3:1 Колос Ковалёвка - Верес 1:1 Верес - Нива Тернополь 2:4 Верес - Полесье 1:4 Верес - Звягель 3:1 Рух Львов - Верес 4:0 Металлист-1925 - Верес 1:2 Верес - Александрия 2:2 Заря - Верес 1:1 Верес - Минай 3:1 Динамо Киев - Верес 3:0 Рух Львов - Верес 3:1
Ингулец
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Черноморец Од - Ингулец 1:0 Рух Львов - Ингулец 5:0 Кривбасс - Ингулец 1:1 Полесье - Ингулец 1:1
Колос Ковалёвка - Ингулец 0:0 Заря - Ингулец 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Ингулец 0:0 Александрия - Ингулец 2:1 Ингулец - СК Полтава 3:2 Кривбасс КР - Ингулец 3:1 Ингулец - Карпаты 2:1 Эпицентр Дунаевцы - Ингулец 1:3 Ингулец - Агробизнес 3:0 Нива Бузова - Ингулец 0:3 Ингулец - ФК Прикарпатье 1981 4:0 Карпаты - Ингулец 1:2 Ингулец - Эпицентр Дунаевцы 1:0 Агробизнес - Ингулец 1:0 Ингулец - Нива Бузова 0:0 ФК Прикарпатье 1981 - Ингулец 0:1

Результаты матчей

Верес
Ингулец

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Верес
Ингулец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
1
6
1.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 6 5 1 0 11 - 3 16
2.
Александрия
 6 5 1 0 12 - 5 16
3.
Полесье
 5 4 1 0 12 - 3 13
4.
Рух Львов
 6 3 2 1 13 - 3 11
5.
Кривбасс
 5 3 1 1 5 - 5 10
6.
ЛНЗ Черкасcы
 6 3 1 2 7 - 6 10
7.
Шахтёр Донецк
 5 3 0 2 15 - 7 9
8.
Заря
 6 3 0 3 6 - 8 9
9.
Ворскла
 6 2 2 2 7 - 9 8
10.
Карпаты
 7 2 2 3 9 - 11 8
11.
ФК Левый Берег
 7 2 0 5 4 - 9 6
12.
Черноморец Од
 7 2 0 5 3 - 8 6
13.
Верес
 7 1 2 4 6 - 11 5
14.
Ингулец
 7 0 4 3 5 - 12 4
15.
Колос Ковалёвка
 6 0 3 3 4 - 7 3
16.
Оболонь
 6 0 2 4 2 - 14 2
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 3 3 0 0 8 - 4 9
2.
ЛНЗ Черкасcы
 4 3 0 1 6 - 4 9
3.
Полесье
 3 2 1 0 7 - 2 7
4.
Динамо Киев
 3 2 1 0 4 - 1 7
5.
Рух Львов
 2 2 0 0 8 - 0 6
6.
Черноморец Од
 5 2 0 3 3 - 6 6
7.
Кривбасс
 2 1 1 0 2 - 2 4
8.
Карпаты
 3 1 1 1 5 - 4 4
9.
Ворскла
 3 1 1 1 2 - 5 4
10.
Шахтёр Донецк
 2 1 0 1 5 - 3 3
11.
Заря
 3 1 0 2 3 - 5 3
12.
ФК Левый Берег
 4 1 0 3 1 - 5 3
13.
Колос Ковалёвка
 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Оболонь
 4 0 2 2 2 - 8 2
15.
Верес
 5 0 2 3 4 - 9 2
16.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Александрия
 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Полесье
 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Шахтёр Донецк
 3 2 0 1 10 - 4 6
5.
Кривбасс
 3 2 0 1 3 - 3 6
6.
Заря
 3 2 0 1 3 - 3 6
7.
Рух Львов
 4 1 2 1 5 - 3 5
8.
Ворскла
 3 1 1 1 5 - 4 4
9.
Карпаты
 4 1 1 2 4 - 7 4
10.
Ингулец
 7 0 4 3 5 - 12 4
11.
Верес
 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
ФК Левый Берег
 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
ЛНЗ Черкасcы
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Колос Ковалёвка
 3 0 1 2 3 - 5 1
15.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Черноморец Од
 2 0 0 2 0 - 2 0
17.
Оболонь
 2 0 0 2 0 - 6 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Полесье Назаренко Александр 6 (2)
Рух Львов Краснопир Игорь 4
Рух Львов Квасница Илья 3 (2)
Карпаты Чачуа Амбросий 3 (1)
Полесье Гуцуляк Алексей 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ФК Левый Берег Сухоручко Даниил 1 3
Ингулец Мельничук Максим 1 2
Карпаты Мирошниченко Денис 3
ФК Левый Берег Банада Евгений 3
ФК Левый Берег Ruslan Dedukh 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 45'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Козак Александр сделал результативную передачу.
    • 45'
      Г О О О О Л - Владимир Виливальд бьет в цель!
    • 39'
      Г О О О О Л - Stanislav Malysh бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Верес 2:2 Ингулец онлайн

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