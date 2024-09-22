Тур: 7. Стадион: Avanhard Stadium, Rivne.
0'
0:1
39' ГолМалыш Станислав
0:2
45' ГолVilivald Volodymyr
1:2
65' ГолКлёц Дмитрий
73' Желтая карточкаVitaliy Dubiley
84' Желтая карточкаМрвалевич Марко
90' Желтая карточкаOleg Pushkaryov
90' Желтая карточкаКобин Василий
90' Желтая карточкаСитало Артём
90' Желтая карточкаМалыш Станислав
2:2
90' ПенальтиМрвалевич Марко
90'+8
Ход матча
39'
0:1
45'
65'
1:2
73'
84'
90'
90'
90'
90'
90'
2:2
99
Кампос
Луан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Кампос ЛуанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
47 Когут БогданВратарь
- Полузащитник
-
10 Клёц ДмитрийПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
71 Vasyl Gakman
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Олег Шендрук
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Valeriy SadНападающий
- Запасные игроки
-
36 Жилкин АнтонВратарь
- Защитник
-
33 Мысык МарьянНападающий
-
17 Ситало АртёмНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кобин Василий
История личных встреч
Верес
Ингулец
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
2.5
0.67
Среднее время на гол
36
135
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
0.67
0
Среднее время на гол
135
0
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1.4
0.4
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
64
225
Бомбардиры внутри турнира
Верес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шарай Владислав
|2
|0.29
|Степанюк Руслан
|1
|0.14
|Клёц Дмитрий
|1
|0.14
|Гайдучик Николай
|1
|0.14
|Мрвалевич Марко
|1 (1)
|0.14
Ингулец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vilivald Volodymyr
|2
|0.29
|Oleksandr Pyatov
|1
|0.14
|Малыш Станислав
|1
|0.14
|Белоцерковец Владимир
|1
|0.14
|Козак Александр
|0
|0
Карточки
Верес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Смиян Максим
|1
|1
|Гончаренко Роман
|2
|0
|Шарай Владислав
|2
|0
|Мрвалевич Марко
|2
|0
|Вовченко Семён
|2
|0
|Iago Siqueira
|2
|0
|Степанюк Руслан
|1
|0
|Кучеров Валерий
|1
|0
|Куция Георгий
|1
|0
|Mykhaylo Protasevych
|1
|0
Ингулец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мельничук Максим
|2
|1
|Кобин Василий
|1
|1
|Козак Александр
|1
|0
|Ситало Артём
|1
|0
|Малыш Станислав
|1
|0
|Oleg Pushkaryov
|1
|0
|Vitaliy Dubiley
|1
|0
|Radion Lisnyak
|1
|0
Результаты матчей
Верес
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Ингулец
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
5
Верес
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ингулец
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
0
Верес
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Ингулец
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
5
5
Голы по времени матча
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
9
12
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
2
22%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
33%
2
17%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
3
33%
3
25%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
5
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
2
33%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
11
12
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
2
18%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
27%
2
17%
31-45
2
18%
4
33%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
3
27%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Верес
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Полесье - Верес 2:1 Карпаты - Верес 0:1 Верес - ФК Левый Берег 1:3 Колос Ковалёвка - Верес 0:1
Верес - Кривбасс 0:2 Верес - Динамо Киев 1:2 Верес - Карпаты 0:0 Оболонь - Верес 5:2 Верес - Локомотив Киев 3:1 Колос Ковалёвка - Верес 1:1 Верес - Нива Тернополь 2:4 Верес - Полесье 1:4 Верес - Звягель 3:1 Рух Львов - Верес 4:0 Металлист-1925 - Верес 1:2 Верес - Александрия 2:2 Заря - Верес 1:1 Верес - Минай 3:1 Динамо Киев - Верес 3:0 Рух Львов - Верес 3:1
Ингулец
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Черноморец Од - Ингулец 1:0 Рух Львов - Ингулец 5:0 Кривбасс - Ингулец 1:1 Полесье - Ингулец 1:1
Колос Ковалёвка - Ингулец 0:0 Заря - Ингулец 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Ингулец 0:0 Александрия - Ингулец 2:1 Ингулец - СК Полтава 3:2 Кривбасс КР - Ингулец 3:1 Ингулец - Карпаты 2:1 Эпицентр Дунаевцы - Ингулец 1:3 Ингулец - Агробизнес 3:0 Нива Бузова - Ингулец 0:3 Ингулец - ФК Прикарпатье 1981 4:0 Карпаты - Ингулец 1:2 Ингулец - Эпицентр Дунаевцы 1:0 Агробизнес - Ингулец 1:0 Ингулец - Нива Бузова 0:0 ФК Прикарпатье 1981 - Ингулец 0:1
Результаты матчей
Верес
Ингулец
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Верес
Ингулец
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
16
16
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Полесье
|Назаренко Александр
|6 (2)
|Рух Львов
|Краснопир Игорь
|4
|Рух Львов
|Квасница Илья
|3 (2)
|Карпаты
|Чачуа Амбросий
|3 (1)
|Полесье
|Гуцуляк Алексей
|3 (1)
|ФК Левый Берег
|Сухоручко Даниил
|1 3
|Ингулец
|Мельничук Максим
|1 2
|Карпаты
|Мирошниченко Денис
|3
|ФК Левый Берег
|Банада Евгений
|3
|ФК Левый Берег
|Ruslan Dedukh
|3