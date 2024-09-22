Тур: 7. Стадион: Hirnyk Stadium.
0'
0:1
42' ГолSamson Iyede
45' Желтая карточкаМякушко Сергей
1:1
45' ГолСозах Даниэль
47' Желтая карточкаЧелядин Артём
90' Желтая карточкаКулаковский Артем
90'
Ход матча
42'
0:1
45'
45'
1:1
47'
25
Bandeira
21
Кузык
Денис
22
Вакулко
Юрий
25
Luka
Gucek
11
Кане
Ибрахим
77
Samson
Iyede
- Основной состав
- Вратарь
-
25 BandeiraЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Кузык ДенисЗащитник
- Полузащитник
-
22 Вакулко ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
14 Лунёв МаксимПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
23 Hrvoje Ilic
-
-
-
Главный тренер: Вернидуб Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Luka GucekЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кане ИбрахимНападающий
-
77 Samson IyedeНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
80 Denys Ndukve
-
-
-
Главный тренер: Доланский Сергей
История личных встреч
Кривбасс
Ворскла
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1
1.25
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
90
72
Бомбардиры внутри турнира
Кривбасс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Задерака Максим
|1
|0.17
|Кожушко Олег
|1
|0.17
|Созах Даниэль
|1
|0.17
|Yegor Tverdokhlib
|1
|0.17
|Аду Принс
|1
|0.17
|Стецков Тимур
|1 (1)
|0.17
|Кузык Денис
|0
|0
|Лунёв Максим
|0
|0
Ворскла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Samson Iyede
|2
|0.29
|Кане Ибрахим
|1
|0.14
|Челядин Артём
|1
|0.14
|Нестеренко Иван
|1
|0.14
|Скляр Александр
|1
|0.14
|Мякушко Сергей
|1
|0.14
|Ковталюк Николай
|1
|0.14
|Шкрийелж Демир
|0
|0
Карточки
Кривбасс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Романчук Александр II
|1
|1
|Бизимана Джихад
|2
|0
|Кожушко Олег
|1
|0
|Лунёв Максим
|1
|0
|Понедельник Андрей
|1
|0
|Дибанго Иван
|1
|0
|Yegor Tverdokhlib
|1
|0
|Bandeira
|1
|0
|_Matteo Amoroso
|1
|0
Ворскла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скляр Александр
|1
|1
|Ковталюк Николай
|2
|0
|Челядин Артём
|2
|0
|Павлюк Евгений
|2
|0
|Бацула Андрей
|1
|0
|Мякушко Сергей
|1
|0
|Черноморец Александр
|1
|0
|Кане Ибрахим
|1
|0
|Корниенко Виктор
|1
|0
|Luka Gucek
|1
|0
|Исенко Павел
|1
|0
|Кулаковский Артем
|1
|0
Результаты матчей
Кривбасс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Ворскла
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
3
Кривбасс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Ворскла
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
3
2
Кривбасс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Ворскла
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
5
5
Голы по времени матча
Забито
3
6
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
2
5
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Забито
6
8
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
33%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
33%
2
25%
76-90
Пропущено
5
10
4 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
4
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
20%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Кривбасс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ФК Левый Берег - Кривбасс 0:1 Бетис - Кривбасс 3:0 Кривбасс - Ингулец 1:1 Кривбасс - Бетис 0:2
Верес - Кривбасс 0:2 Виктория Пльзень - Кривбасс 1:0 Карпаты - Кривбасс 3:0 Кривбасс - Виктория Пльзень 1:2 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Кривбасс - Ризеспор 3:4 Янг Бойз - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Минай 3:0 Динамо Киев - Кривбасс 3:1 Кривбасс - Полесье 0:1 Днепр-1 - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Металлист-1925 3:0 Черноморец Од - Кривбасс 1:2 Рух Львов - Кривбасс 1:1 Кривбасс - Ворскла 1:1 Верес - Кривбасс 0:2
Ворскла
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Динамо Киев - Ворскла 3:1 Ворскла - Рух Львов 0:0 Карпаты - Ворскла 1:1 Ворскла - Оболонь 2:0
ФК Левый Берег - Ворскла 0:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:5 Ворскла - СК Полтава 1:1 Минай - Ворскла 0:1 Ворскла - Скала 1911 2:1 Ворскла - Ужгород 1:0 Буковина - Ворскла 1:3 ЛНЗ Черкасcы - Ворскла 1:0 Ворскла - Оболонь 3:1 Ворскла - Шахтёр Донецк 1:2 Ворскла - Минай 2:3 Металлист-1925 - Ворскла 3:2 Полесье - Ворскла 1:0 Ворскла - Колос Ковалёвка 0:2 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:1 Кривбасс - Ворскла 1:1
Результаты матчей
Кривбасс
Ворскла
Точный счет
1:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Кривбасс
Ворскла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
52
15
25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|11 - 3
|16
|2.
|6
|5
|1
|0
|12 - 5
|16
|3.
|0:1
|6
|4
|1
|1
|12 - 4
|13
|4.
|1:0
|7
|4
|1
|2
|8 - 6
|13
|5.
|6
|3
|2
|1
|13 - 3
|11
|6.
|6
|3
|2
|1
|6 - 6
|11
|7.
|5
|3
|0
|2
|15 - 7
|9
|8.
|6
|3
|0
|3
|6 - 8
|9
|9.
|7
|2
|3
|2
|8 - 10
|9
|10.
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|11.
|7
|2
|0
|5
|4 - 9
|6
|12.
|7
|2
|0
|5
|3 - 8
|6
|13.
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|14.
|7
|0
|4
|3
|5 - 12
|4
|15.
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
|16.
|6
|0
|2
|4
|2 - 14
|2
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|2.
|1:0
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|4.
|0:1
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|5.
|2
|2
|0
|0
|8 - 0
|6
|6.
|5
|2
|0
|3
|3 - 6
|6
|7.
|3
|1
|2
|0
|3 - 3
|5
|8.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|10.
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|12.
|4
|1
|0
|3
|1 - 5
|3
|13.
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|14.
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|15.
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|0:1
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|10 - 4
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|7.
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|8.
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|9.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|11.
|7
|0
|4
|3
|5 - 12
|4
|12.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|17.
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Полесье
|Назаренко Александр
|6 (2)
|Рух Львов
|Краснопир Игорь
|4
|Рух Львов
|Квасница Илья
|3 (2)
|Карпаты
|Чачуа Амбросий
|3 (1)
|Полесье
|Гуцуляк Алексей
|3 (1)
|ФК Левый Берег
|Сухоручко Даниил
|1 3
|Ингулец
|Мельничук Максим
|1 2
|Карпаты
|Мирошниченко Денис
|3
|ФК Левый Берег
|Банада Евгений
|3
|ЛНЗ Черкасcы
|Пасич Геннадий
|3