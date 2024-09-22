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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: .
Кривбасс
1:1
Конец матча
Ворскла
0'
0:1
42' Гол
Samson Iyede
45' Желтая карточка
Мякушко Сергей
1:1
45' Гол
Созах Даниэль
47' Желтая карточка
Челядин Артём
90' Желтая карточка
Кулаковский Артем
90'
33
Клищук
Андрей
25
Bandeira
3
Романчук
Александр
II
15
Драмбаев
Aлександр
21
Кузык
Денис
8
Бизимана
Джихад
22
Вакулко
Юрий
97
По
Жан-Морель
11
Yegor
Tverdokhlib
20
Микитишин
Артур
9
Созах
Даниэль
7
Исенко
Павел
27
Крупский
Илья
25
Luka
Gucek
5
Черноморец
Александр
4
Пердута
Игорь
44
Хрипчук
Даниил
6
Скляр
Александр
38
Челядин
Артём
11
Кане
Ибрахим
77
Samson
Iyede
33
Мякушко
Сергей
Кривбасс
Ворскла

История личных встреч

Кривбасс
Ворскла

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:4
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
72

Бомбардиры внутри турнира

Кривбасс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Задерака Максим 1 0.17
Кожушко Олег 1 0.17
Созах Даниэль 1 0.17
Yegor Tverdokhlib 1 0.17
Аду Принс 1 0.17
Стецков Тимур 1 (1) 0.17
Кузык Денис 0 0
Лунёв Максим 0 0
Ворскла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Samson Iyede 2 0.29
Кане Ибрахим 1 0.14
Челядин Артём 1 0.14
Нестеренко Иван 1 0.14
Скляр Александр 1 0.14
Мякушко Сергей 1 0.14
Ковталюк Николай 1 0.14
Шкрийелж Демир 0 0

Карточки

Кривбасс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Романчук Александр II 1 1
Бизимана Джихад 2 0
Кожушко Олег 1 0
Лунёв Максим 1 0
Понедельник Андрей 1 0
Дибанго Иван 1 0
Yegor Tverdokhlib 1 0
Bandeira 1 0
_Matteo Amoroso 1 0
Ворскла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скляр Александр 1 1
Ковталюк Николай 2 0
Челядин Артём 2 0
Павлюк Евгений 2 0
Бацула Андрей 1 0
Мякушко Сергей 1 0
Черноморец Александр 1 0
Кане Ибрахим 1 0
Корниенко Виктор 1 0
Luka Gucek 1 0
Исенко Павел 1 0
Кулаковский Артем 1 0

Результаты матчей

Кривбасс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Ворскла
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3
Кривбасс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Ворскла
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

3
2
Кривбасс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Ворскла
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

5
5

Голы по времени матча

Забито

3
6
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

2
5
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Забито

6
8
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
33%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
33%
2
25%
76-90

Пропущено

5
10
4 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
4
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
20%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Кривбасс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ФК Левый Берег - Кривбасс 0:1 Бетис - Кривбасс 3:0 Кривбасс - Ингулец 1:1 Кривбасс - Бетис 0:2
Верес - Кривбасс 0:2 Виктория Пльзень - Кривбасс 1:0 Карпаты - Кривбасс 3:0 Кривбасс - Виктория Пльзень 1:2 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Кривбасс - Ризеспор 3:4 Янг Бойз - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Минай 3:0 Динамо Киев - Кривбасс 3:1 Кривбасс - Полесье 0:1 Днепр-1 - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Металлист-1925 3:0 Черноморец Од - Кривбасс 1:2 Рух Львов - Кривбасс 1:1 Кривбасс - Ворскла 1:1 Верес - Кривбасс 0:2
Ворскла
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Динамо Киев - Ворскла 3:1 Ворскла - Рух Львов 0:0 Карпаты - Ворскла 1:1 Ворскла - Оболонь 2:0
ФК Левый Берег - Ворскла 0:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:5 Ворскла - СК Полтава 1:1 Минай - Ворскла 0:1 Ворскла - Скала 1911 2:1 Ворскла - Ужгород 1:0 Буковина - Ворскла 1:3 ЛНЗ Черкасcы - Ворскла 1:0 Ворскла - Оболонь 3:1 Ворскла - Шахтёр Донецк 1:2 Ворскла - Минай 2:3 Металлист-1925 - Ворскла 3:2 Полесье - Ворскла 1:0 Ворскла - Колос Ковалёвка 0:2 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:1 Кривбасс - Ворскла 1:1

Результаты матчей

Кривбасс
Ворскла

Точный счет

1:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Кривбасс
Ворскла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
2
1
5
1.5
2
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 6 5 1 0 11 - 3 16
2.
Александрия
 6 5 1 0 12 - 5 16
3.
Полесье
 0:1 6 4 1 1 12 - 4 13
4.
ЛНЗ Черкасcы
 1:0 7 4 1 2 8 - 6 13
5.
Рух Львов
 6 3 2 1 13 - 3 11
6.
Кривбасс
 6 3 2 1 6 - 6 11
7.
Шахтёр Донецк
 5 3 0 2 15 - 7 9
8.
Заря
 6 3 0 3 6 - 8 9
9.
Ворскла
 7 2 3 2 8 - 10 9
10.
Карпаты
 7 2 2 3 9 - 11 8
11.
ФК Левый Берег
 7 2 0 5 4 - 9 6
12.
Черноморец Од
 7 2 0 5 3 - 8 6
13.
Верес
 7 1 2 4 6 - 11 5
14.
Ингулец
 7 0 4 3 5 - 12 4
15.
Колос Ковалёвка
 6 0 3 3 4 - 7 3
16.
Оболонь
 6 0 2 4 2 - 14 2
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 3 3 0 0 8 - 4 9
2.
ЛНЗ Черкасcы
 1:0 4 3 0 1 6 - 4 9
3.
Динамо Киев
 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Полесье
 0:1 4 2 1 1 7 - 3 7
5.
Рух Львов
 2 2 0 0 8 - 0 6
6.
Черноморец Од
 5 2 0 3 3 - 6 6
7.
Кривбасс
 3 1 2 0 3 - 3 5
8.
Карпаты
 3 1 1 1 5 - 4 4
9.
Ворскла
 3 1 1 1 2 - 5 4
10.
Шахтёр Донецк
 2 1 0 1 5 - 3 3
11.
Заря
 3 1 0 2 3 - 5 3
12.
ФК Левый Берег
 4 1 0 3 1 - 5 3
13.
Колос Ковалёвка
 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Оболонь
 4 0 2 2 2 - 8 2
15.
Верес
 5 0 2 3 4 - 9 2
16.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Александрия
 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Полесье
 0:1 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Шахтёр Донецк
 3 2 0 1 10 - 4 6
5.
Кривбасс
 3 2 0 1 3 - 3 6
6.
Заря
 3 2 0 1 3 - 3 6
7.
Рух Львов
 4 1 2 1 5 - 3 5
8.
Ворскла
 4 1 2 1 6 - 5 5
9.
ЛНЗ Черкасcы
 1:0 3 1 1 1 2 - 2 4
10.
Карпаты
 4 1 1 2 4 - 7 4
11.
Ингулец
 7 0 4 3 5 - 12 4
12.
Верес
 2 1 0 1 2 - 2 3
13.
ФК Левый Берег
 3 1 0 2 3 - 4 3
14.
Колос Ковалёвка
 3 0 1 2 3 - 5 1
15.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Черноморец Од
 2 0 0 2 0 - 2 0
17.
Оболонь
 2 0 0 2 0 - 6 0
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Полесье Назаренко Александр 6 (2)
Рух Львов Краснопир Игорь 4
Рух Львов Квасница Илья 3 (2)
Карпаты Чачуа Амбросий 3 (1)
Полесье Гуцуляк Алексей 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ФК Левый Берег Сухоручко Даниил 1 3
Ингулец Мельничук Максим 1 2
Карпаты Мирошниченко Денис 3
ФК Левый Берег Банада Евгений 3
ЛНЗ Черкасcы Пасич Геннадий 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Г О О О О Л - Созах Даниэль бьет в цель!
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Мякушко Сергей получил желтую карточку от судьи
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