Тур: 7. Стадион: Центральный городской стадион.
0:1
Второй тайм: 47'
0'
21' Желтая карточкаКрушиньский Борис
26' Желтая карточкаПасич Геннадий
29' Желтая карточкаПутря Илья
0:1
34' ГолТопалов Дмитрий
Ход матча
26'
29'
34'
34
Vialle
90
Caua
Paixao
33
Путря
Илья
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 VialleЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Caua PaixaoНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
70 Jerry Yoka
-
-
-
Главный тренер: Imad Ashur
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Путря ИльяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Бар АрадПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Andres Carrasco
История личных встреч
Полесье
ЛНЗ Черкасcы
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1
1.2
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
Среднее время на гол
90
75
Бомбардиры внутри турнира
Полесье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Назаренко Александр
|6 (2)
|1
|Гуцуляк Алексей
|3
|0.5
|Чоботенко Сергей
|1
|0.17
|Леднeв Богдан
|1
|0.17
|Caua Paixao
|1
|0.17
|Бабенко Руслан
|0
|0
|Майсурадзе Георгий
|0
|0
ЛНЗ Черкасcы
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Яшари Мухаррем
|2 (1)
|0.29
|Пасич Геннадий
|2
|0.29
|Тилль Оливье
|1
|0.14
|Топалов Дмитрий
|1
|0.14
|Francis Momoh
|1
|0.14
|Бойко Виталий
|0
|0
|Путря Илья
|0
|0
|Mollo Bessala
|0
|0
Карточки
Полесье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гуцуляк Алексей
|2
|0
|Бабенко Руслан
|1
|0
|Чоботенко Сергей
|1
|0
|Михайличенко Богдан
|1
|0
|Леднeв Богдан
|1
|0
|Волынец Евгений
|1
|0
|Крушиньский Борис
|1
|0
|Макуана Бени
|1
|0
|Vialle
|1
|0
|Caua Paixao
|1
|0
ЛНЗ Черкасcы
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пасич Геннадий
|3
|0
|Бойко Виталий
|2
|0
|Тилль Оливье
|2
|0
|Топалов Дмитрий
|2
|0
|Mollo Bessala
|2
|0
|Путря Илья
|1
|0
|Кучеренко Евгений
|1
|0
|Салиху Хайдин
|1
|0
Результаты матчей
Полесье
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
ЛНЗ Черкасcы
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
1
Полесье
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
ЛНЗ Черкасcы
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
5
5
Полесье
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
ЛНЗ Черкасcы
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
6
6
Голы по времени матча
Забито
7
1
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
5
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
20%
3
60%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
12
6
8 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
1
8%
3
50%
76-90
Пропущено
3
7
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 6
1
33%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
67%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Полесье
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Полесье - Верес 2:1 Черноморец Од - Полесье 1:4 Полесье - Оболонь 4:0 Полесье - Ингулец 1:1
Шахтёр Донецк - Полесье 0:1 Полесье - Олимпия Любляна 1:2 Олимпия Любляна - Полесье 2:0 Полесье - Эпицентр 2:2 Верес - Полесье 1:4 Полесье - ЛНЗ Черкасcы 1:0 Полесье - Шахтёр Донецк 2:0 Металлист-1925 - Полесье 3:3 Кривбасс - Полесье 0:1 Полесье - Заря 1:1 Полесье - Ворскла 1:0 Динамо Киев - Полесье 3:0 Полесье - Колос Ковалёвка 1:0 Минай - Полесье 2:3 Полесье - Ворскла 0:1 Полесье - Черноморец Од 1:4
ЛНЗ Черкасcы
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Динамо Киев - ЛНЗ Черкасcы 1:0 ЛНЗ Черкасcы - Карпаты 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Рух Львов 3:1
ЛНЗ Черкасcы - Александрия 0:2 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 1:0 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:2 ЛНЗ Черкасcы - Ингулец 0:0 Оболонь - ЛНЗ Черкасcы 2:0 ЛНЗ Черкасcы - Александрия 2:1 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Оболонь 2:0 Полесье - ЛНЗ Черкасcы 1:0 ЛНЗ Черкасcы - Ворскла 1:0 ЛНЗ Черкасcы - Заря 2:1 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:3 Оболонь - ЛНЗ Черкасcы 1:0 ЛНЗ Черкасcы - Шахтёр Донецк 0:3 Александрия - ЛНЗ Черкасcы 1:2 ЛНЗ Черкасcы - Верес 1:0
Результаты матчей
Полесье
ЛНЗ Черкасcы
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
4
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Полесье
ЛНЗ Черкасcы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
12
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
24
23
15
23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|11 - 3
|16
|2.
|6
|5
|1
|0
|12 - 5
|16
|3.
|0:1
|6
|4
|1
|1
|12 - 4
|13
|4.
|1:0
|7
|4
|1
|2
|8 - 6
|13
|5.
|6
|3
|2
|1
|13 - 3
|11
|6.
|6
|3
|2
|1
|6 - 6
|11
|7.
|5
|3
|0
|2
|15 - 7
|9
|8.
|6
|3
|0
|3
|6 - 8
|9
|9.
|7
|2
|3
|2
|8 - 10
|9
|10.
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|11.
|7
|2
|0
|5
|4 - 9
|6
|12.
|7
|2
|0
|5
|3 - 8
|6
|13.
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|14.
|7
|0
|4
|3
|5 - 12
|4
|15.
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
|16.
|6
|0
|2
|4
|2 - 14
|2
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|2.
|1:0
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|4.
|0:1
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|5.
|2
|2
|0
|0
|8 - 0
|6
|6.
|5
|2
|0
|3
|3 - 6
|6
|7.
|3
|1
|2
|0
|3 - 3
|5
|8.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|10.
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|12.
|4
|1
|0
|3
|1 - 5
|3
|13.
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|14.
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|15.
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|0:1
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|10 - 4
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|7.
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|8.
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|9.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|11.
|7
|0
|4
|3
|5 - 12
|4
|12.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|17.
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Полесье
|Назаренко Александр
|6 (2)
|Рух Львов
|Краснопир Игорь
|4
|Рух Львов
|Квасница Илья
|3 (2)
|Карпаты
|Чачуа Амбросий
|3 (1)
|Полесье
|Гуцуляк Алексей
|3 (1)
|ФК Левый Берег
|Сухоручко Даниил
|1 3
|Ингулец
|Мельничук Максим
|1 2
|Карпаты
|Мирошниченко Денис
|3
|ФК Левый Берег
|Банада Евгений
|3
|ЛНЗ Черкасcы
|Пасич Геннадий
|3