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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: .
Полесье
0:1
Второй тайм: 47'
ЛНЗ Черкасcы
0'
21' Желтая карточка
Крушиньский Борис
26' Желтая карточка
Пасич Геннадий
29' Желтая карточка
Путря Илья
0:1
34' Гол
Топалов Дмитрий

Ход матча

21'
Крушиньский Борис
 
26'
 
Пасич Геннадий
29'
 
Путря Илья
34'
0:1
Топалов Дмитрий
(Яшари Мухаррем)
Лучшие коэффициенты
Полесье
Ничья
ЛНЗ Черкасcы
4.25
3.30
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3.90
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Все Коэффициенты
23
Волынец
Евгений
31
Майсурадзе
Георгий
34
Vialle
44
Чоботенко
Сергей
15
Михайличенко
Богдан
8
Бабенко
Руслан
37
Таллиш
Энрике
55
Крушиньский
Борис
11
Гуцуляк
Алексей
90
Caua
Paixao
7
Назаренко
Александр
21
Кучеренко
Евгений
33
Путря
Илья
5
Салиху
Хайдин
34
Муравский
Назарий
11
Пасич
Геннадий
10
Бойко
Виталий
55
Ноникашвили
Шота
23
Топалов
Дмитрий
15
Яшари
Мухаррем
9
Авагимян
Артур
22
Francis
Momoh
Полесье
ЛНЗ Черкасcы

История личных встреч

Полесье
ЛНЗ Черкасcы

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ТМК
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПД
2:1
ПД
1:2

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1
1.2

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2

Среднее время на гол

90
75

Бомбардиры внутри турнира

Полесье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Назаренко Александр 6 (2) 1
Гуцуляк Алексей 3 0.5
Чоботенко Сергей 1 0.17
Леднeв Богдан 1 0.17
Caua Paixao 1 0.17
Бабенко Руслан 0 0
Майсурадзе Георгий 0 0
ЛНЗ Черкасcы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Яшари Мухаррем 2 (1) 0.29
Пасич Геннадий 2 0.29
Тилль Оливье 1 0.14
Топалов Дмитрий 1 0.14
Francis Momoh 1 0.14
Бойко Виталий 0 0
Путря Илья 0 0
Mollo Bessala 0 0

Карточки

Полесье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуцуляк Алексей 2 0
Бабенко Руслан 1 0
Чоботенко Сергей 1 0
Михайличенко Богдан 1 0
Леднeв Богдан 1 0
Волынец Евгений 1 0
Крушиньский Борис 1 0
Макуана Бени 1 0
Vialle 1 0
Caua Paixao 1 0
ЛНЗ Черкасcы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пасич Геннадий 3 0
Бойко Виталий 2 0
Тилль Оливье 2 0
Топалов Дмитрий 2 0
Mollo Bessala 2 0
Путря Илья 1 0
Кучеренко Евгений 1 0
Салиху Хайдин 1 0

Результаты матчей

Полесье
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
ЛНЗ Черкасcы
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1
Полесье
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
ЛНЗ Черкасcы
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

5
5
Полесье
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
ЛНЗ Черкасcы
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

6
6

Голы по времени матча

Забито

7
1
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
5
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
20%
3
60%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

12
6
8 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
1
8%
3
50%
76-90

Пропущено

3
7
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 6
1
33%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
67%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Полесье
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Полесье - Верес 2:1 Черноморец Од - Полесье 1:4 Полесье - Оболонь 4:0 Полесье - Ингулец 1:1
Шахтёр Донецк - Полесье 0:1 Полесье - Олимпия Любляна 1:2 Олимпия Любляна - Полесье 2:0 Полесье - Эпицентр 2:2 Верес - Полесье 1:4 Полесье - ЛНЗ Черкасcы 1:0 Полесье - Шахтёр Донецк 2:0 Металлист-1925 - Полесье 3:3 Кривбасс - Полесье 0:1 Полесье - Заря 1:1 Полесье - Ворскла 1:0 Динамо Киев - Полесье 3:0 Полесье - Колос Ковалёвка 1:0 Минай - Полесье 2:3 Полесье - Ворскла 0:1 Полесье - Черноморец Од 1:4
ЛНЗ Черкасcы
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Динамо Киев - ЛНЗ Черкасcы 1:0 ЛНЗ Черкасcы - Карпаты 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Рух Львов 3:1
ЛНЗ Черкасcы - Александрия 0:2 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 1:0 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:2 ЛНЗ Черкасcы - Ингулец 0:0 Оболонь - ЛНЗ Черкасcы 2:0 ЛНЗ Черкасcы - Александрия 2:1 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Оболонь 2:0 Полесье - ЛНЗ Черкасcы 1:0 ЛНЗ Черкасcы - Ворскла 1:0 ЛНЗ Черкасcы - Заря 2:1 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:3 Оболонь - ЛНЗ Черкасcы 1:0 ЛНЗ Черкасcы - Шахтёр Донецк 0:3 Александрия - ЛНЗ Черкасcы 1:2 ЛНЗ Черкасcы - Верес 1:0

Результаты матчей

Полесье
ЛНЗ Черкасcы

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
4
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Полесье
ЛНЗ Черкасcы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
2
1
2
2.5
1
3
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
4
2
3
2.5
1
5
2
3
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 6 5 1 0 11 - 3 16
2.
Александрия
 6 5 1 0 12 - 5 16
3.
Полесье
 0:1 6 4 1 1 12 - 4 13
4.
ЛНЗ Черкасcы
 1:0 7 4 1 2 8 - 6 13
5.
Рух Львов
 6 3 2 1 13 - 3 11
6.
Кривбасс
 6 3 2 1 6 - 6 11
7.
Шахтёр Донецк
 5 3 0 2 15 - 7 9
8.
Заря
 6 3 0 3 6 - 8 9
9.
Ворскла
 7 2 3 2 8 - 10 9
10.
Карпаты
 7 2 2 3 9 - 11 8
11.
ФК Левый Берег
 7 2 0 5 4 - 9 6
12.
Черноморец Од
 7 2 0 5 3 - 8 6
13.
Верес
 7 1 2 4 6 - 11 5
14.
Ингулец
 7 0 4 3 5 - 12 4
15.
Колос Ковалёвка
 6 0 3 3 4 - 7 3
16.
Оболонь
 6 0 2 4 2 - 14 2
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 3 3 0 0 8 - 4 9
2.
ЛНЗ Черкасcы
 1:0 4 3 0 1 6 - 4 9
3.
Динамо Киев
 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Полесье
 0:1 4 2 1 1 7 - 3 7
5.
Рух Львов
 2 2 0 0 8 - 0 6
6.
Черноморец Од
 5 2 0 3 3 - 6 6
7.
Кривбасс
 3 1 2 0 3 - 3 5
8.
Карпаты
 3 1 1 1 5 - 4 4
9.
Ворскла
 3 1 1 1 2 - 5 4
10.
Шахтёр Донецк
 2 1 0 1 5 - 3 3
11.
Заря
 3 1 0 2 3 - 5 3
12.
ФК Левый Берег
 4 1 0 3 1 - 5 3
13.
Колос Ковалёвка
 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Оболонь
 4 0 2 2 2 - 8 2
15.
Верес
 5 0 2 3 4 - 9 2
16.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Александрия
 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Полесье
 0:1 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Шахтёр Донецк
 3 2 0 1 10 - 4 6
5.
Кривбасс
 3 2 0 1 3 - 3 6
6.
Заря
 3 2 0 1 3 - 3 6
7.
Рух Львов
 4 1 2 1 5 - 3 5
8.
Ворскла
 4 1 2 1 6 - 5 5
9.
ЛНЗ Черкасcы
 1:0 3 1 1 1 2 - 2 4
10.
Карпаты
 4 1 1 2 4 - 7 4
11.
Ингулец
 7 0 4 3 5 - 12 4
12.
Верес
 2 1 0 1 2 - 2 3
13.
ФК Левый Берег
 3 1 0 2 3 - 4 3
14.
Колос Ковалёвка
 3 0 1 2 3 - 5 1
15.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Черноморец Од
 2 0 0 2 0 - 2 0
17.
Оболонь
 2 0 0 2 0 - 6 0
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Топ бомбардиров
Полесье Назаренко Александр 6 (2)
Рух Львов Краснопир Игорь 4
Рух Львов Квасница Илья 3 (2)
Карпаты Чачуа Амбросий 3 (1)
Полесье Гуцуляк Алексей 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ФК Левый Берег Сухоручко Даниил 1 3
Ингулец Мельничук Максим 1 2
Карпаты Мирошниченко Денис 3
ФК Левый Берег Банада Евгений 3
ЛНЗ Черкасcы Пасич Геннадий 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 34'
    Muharrem Jashari сделал результативную передачу.
  • 34'
    Г О О О О Л - Топалов Дмитрий бьет в цель!
  • 29'
    Путря Илья получил желтую карточку от судьи
  • 26'
    Пасич Геннадий получил желтую карточку от судьи
  • 21'
    Крушиньский Борис получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Полесье
Ничья
ЛНЗ Черкасcы
4.25
3.30
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3.90
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Все Коэффициенты
Где смотреть матч Полесье 0:1 ЛНЗ Черкасcы онлайн

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ЛНЗ Черкасcы
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