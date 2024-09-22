Тур: 7. Стадион: Центральный городской стадион.
1:1
Конец матча
0'
21' Желтая карточкаКрушиньский Борис
26' Желтая карточкаПасич Геннадий
29' Желтая карточкаПутря Илья
0:1
34' ГолТопалов Дмитрий
71' Желтая карточкаVialle
77' Желтая карточкаМуравский Назарий
83' Желтая карточкаMollo Bessala
1:1
88' ГолГуцуляк Алексей
90'+5
Ход матча
26'
29'
34'
71'
83'
88'
88'
34
Vialle
90
Caua
Paixao
33
Путря
Илья
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 VialleЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Caua PaixaoНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
70 Jerry Yoka
-
-
-
Главный тренер: Imad Ashur
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Путря ИльяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Бар АрадПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Andres Carrasco
История личных встреч
Полесье
ЛНЗ Черкасcы
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1
1.2
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
Среднее время на гол
90
75
Бомбардиры внутри турнира
Полесье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Назаренко Александр
|6 (2)
|1
|Гуцуляк Алексей
|4
|0.67
|Чоботенко Сергей
|1
|0.17
|Леднeв Богдан
|1
|0.17
|Caua Paixao
|1
|0.17
|Бабенко Руслан
|0
|0
|Майсурадзе Георгий
|0
|0
|Мустафаев Эмиль
|0
|0
ЛНЗ Черкасcы
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Яшари Мухаррем
|2 (1)
|0.29
|Пасич Геннадий
|2
|0.29
|Тилль Оливье
|1
|0.14
|Топалов Дмитрий
|1
|0.14
|Francis Momoh
|1
|0.14
|Бойко Виталий
|0
|0
|Путря Илья
|0
|0
|Mollo Bessala
|0
|0
Карточки
Полесье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гуцуляк Алексей
|2
|0
|Vialle
|2
|0
|Бабенко Руслан
|1
|0
|Чоботенко Сергей
|1
|0
|Михайличенко Богдан
|1
|0
|Леднeв Богдан
|1
|0
|Волынец Евгений
|1
|0
|Крушиньский Борис
|1
|0
|Макуана Бени
|1
|0
|Caua Paixao
|1
|0
ЛНЗ Черкасcы
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пасич Геннадий
|3
|0
|Mollo Bessala
|3
|0
|Бойко Виталий
|2
|0
|Тилль Оливье
|2
|0
|Топалов Дмитрий
|2
|0
|Путря Илья
|1
|0
|Муравский Назарий
|1
|0
|Кучеренко Евгений
|1
|0
|Салиху Хайдин
|1
|0
Результаты матчей
Полесье
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
ЛНЗ Черкасcы
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
2
Полесье
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
ЛНЗ Черкасcы
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
5
5
Полесье
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
ЛНЗ Черкасcы
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
7
7
Голы по времени матча
Забито
8
2
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
1
50%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
5
5
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
20%
3
60%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
13
7
8 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
4
31%
1
14%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
2
15%
3
43%
76-90
Пропущено
4
8
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
1
25%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
75%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Полесье
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Полесье - Верес 2:1 Черноморец Од - Полесье 1:4 Полесье - Оболонь 4:0 Полесье - Ингулец 1:1
Шахтёр Донецк - Полесье 0:1 Полесье - Олимпия Любляна 1:2 Олимпия Любляна - Полесье 2:0 Полесье - Эпицентр 2:2 Верес - Полесье 1:4 Полесье - ЛНЗ Черкасcы 1:0 Полесье - Шахтёр Донецк 2:0 Металлист-1925 - Полесье 3:3 Кривбасс - Полесье 0:1 Полесье - Заря 1:1 Полесье - Ворскла 1:0 Динамо Киев - Полесье 3:0 Полесье - Колос Ковалёвка 1:0 Минай - Полесье 2:3 Полесье - Ворскла 0:1 Полесье - Черноморец Од 1:4
ЛНЗ Черкасcы
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Динамо Киев - ЛНЗ Черкасcы 1:0 ЛНЗ Черкасcы - Карпаты 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Рух Львов 3:1
ЛНЗ Черкасcы - Александрия 0:2 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 1:0 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:2 ЛНЗ Черкасcы - Ингулец 0:0 Оболонь - ЛНЗ Черкасcы 2:0 ЛНЗ Черкасcы - Александрия 2:1 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Оболонь 2:0 Полесье - ЛНЗ Черкасcы 1:0 ЛНЗ Черкасcы - Ворскла 1:0 ЛНЗ Черкасcы - Заря 2:1 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:3 Оболонь - ЛНЗ Черкасcы 1:0 ЛНЗ Черкасcы - Шахтёр Донецк 0:3 Александрия - ЛНЗ Черкасcы 1:2 ЛНЗ Черкасcы - Верес 1:0
Результаты матчей
Полесье
ЛНЗ Черкасcы
Точный счет
1:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
1:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
4
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Полесье
ЛНЗ Черкасcы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
25
24
16
24
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Полесье
|Назаренко Александр
|6 (2)
|Полесье
|Гуцуляк Алексей
|4 (1)
|Рух Львов
|Краснопир Игорь
|4
|Рух Львов
|Квасница Илья
|3 (2)
|Карпаты
|Чачуа Амбросий
|3 (1)
|ФК Левый Берег
|Сухоручко Даниил
|1 3
|Ингулец
|Мельничук Максим
|1 2
|Карпаты
|Мирошниченко Денис
|3
|ФК Левый Берег
|Банада Евгений
|3
|ЛНЗ Черкасcы
|Пасич Геннадий
|3