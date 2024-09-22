Тур: 4.
2:2
Конец матча
0'
3' Желтая карточкаДе Ириондо Мануэль
0:1
22' ГолГонсалес Пабло II
26' Желтая карточкаJulian Bonetto
41' Желтая карточкаEnzo Cabrera2
45' Желтая карточкаЛипски Патрик
1:1
55' ГолБруну Гама
2:1
63' Гол в свои воротаБрено Родригес
2:2
71' ГолЛипски Патрик
87' Желтая карточкаБрено Родригес
90' Желтая карточкаJalil Saadi
90'+9
Ход матча
22'
26'
41'
45'
46'
55'
1:1
63'
2:1
71'
2:2
87'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Фараж ИмадПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Понс ПереПолузащитник
- Нападающий
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
- Нападающий
-
18 Ерсон ЧаконНападающий
-
-
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
- Основной состав
-
40 Флорес ЛукасВратарь
- Защитник
-
37 Офори РичардЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: David Badia
История личных встреч
АЕК Ларнака
Этникос Ахна
27 матчей
85.2%
14.8%
23 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
51.9%
33.3%
14.8%
14 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.5%
14.8%
3.7%
22 победы 4 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы
34 матча
67.6%
14.7%
17.7%
23 победы 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
41.2%
35.3%
23.5%
14 побед 12 ничьих 8 побед
Второй тайм
64.7%
26.5%
8.8%
22 победы 9 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
42
28
Голов в среднем за матч
2.33
1.75
Среднее время на гол
38
51
Всего голов
12
15
Голов в среднем за матч
0.75
0.83
Среднее время на гол
120
108
Всего голов
54
43
Голов в среднем за матч
1.59
1.26
Тотал матчей
2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 74%
Меньше 26%
9
18
Больше 53%
Меньше 47%
16
7
Больше 21%
Меньше 79%
27
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
56
71
Бомбардиры внутри турнира
АЕК Ларнака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бруну Гама
|2
|0.5
|Экполо Годсвилл
|1
|0.25
Этникос Ахна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Andereggen
|3
|0.75
|Гонсалес Пабло II
|1
|0.25
|Офори Ричард
|1
|0.25
|Липски Патрик
|1
|0.25
|Julian Bonetto
|1
|0.25
Карточки
АЕК Ларнака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Enzo Cabrera2
|2
|0
|Атанасиадис Гиоргос
|1
|0
|Ангельски Кароль
|1
|0
|Канталапьерда Аитор
|1
|0
|Фараж Имад
|1
|0
|Миличевич Хрвое
|1
|0
Этникос Ахна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Панайоту Панайотис
|1
|1
|Офори Ричард
|2
|0
|Брено Родригес
|1
|0
|Гонсалес Пабло II
|1
|0
|Де Ириондо Мануэль
|1
|0
|Стилиану Мариос
|1
|0
|Липски Патрик
|1
|0
|Julian Bonetto
|1
|0
|Jalil Saadi
|1
|0
Результаты матчей
АЕК Ларнака
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Этникос Ахна
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
3
АЕК Ларнака
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Этникос Ахна
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
2
0
АЕК Ларнака
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Этникос Ахна
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
3
3
Голы по времени матча
Забито
1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
3
8
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
1
33%
3
38%
61-75
1
33%
1
13%
76-90
Пропущено
7
8
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
4
57%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
АЕК Ларнака
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Омония Никосия - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Пафос 0:2 Аполлон - АЕК Ларнака 1:2 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 1:1
АЕК Ларнака - Омония Арадиппу 1:1 АЕК Ларнака - Пакш 0:2 Пакш - АЕК Ларнака 3:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:0 Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1 Серкль Брюгге - АЕК Ларнака 3:2 ПАОК - АЕК Ларнака 2:1 Ден Бош - АЕК Ларнака 2:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:1 АЕК Ларнака - Анортосис 1:1 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:0 Арис Лимасол - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Пафос 3:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 1:2 Анортосис - АЕК Ларнака 0:1 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:1
Этникос Ахна
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Этникос Ахна - Неа Саламина 2:3 АПОЭЛ - Этникос Ахна 1:3 Омония Никосия - Этникос Ахна 3:0 Этникос Ахна - Омония 29-го Мая 2:1
Эльбасани - Этникос Ахна 0:0 Атромитос - Этникос Ахна 5:0 Докса Катокопия - Этникос Ахна 6:3 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 2:0 Неа Саламина - Этникос Ахна 2:1 Этникос Ахна - Аполлон 3:3 Отеллос - Этникос Ахна 2:1 Этникос Ахна - Закакиу 6:2 Кармиотисса - Этникос Ахна 1:4 Этникос Ахна - Докса Катокопия 1:2 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:0 Аполлон - Этникос Ахна 2:2 Этникос Ахна - Отеллос 2:1 Закакиу - Этникос Ахна 0:1 Этникос Ахна - Кармиотисса 2:1
Результаты матчей
АЕК Ларнака
Этникос Ахна
Точный счет
0:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
АЕК Ларнака
Этникос Ахна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
11
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
22
31
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Силва Андерсон
|4
|АПОЭЛ
|Эль-Араби Юссеф
|3
|Анортосис
|Лопеш Рафаэл
|3
|Пафос
|Жайро
|3
|Этникос Ахна
|Nicolas Andereggen
|3
|Омония Арадиппу
|Гомес Сана
|3
|Этникос Ахна
|Панайоту Панайотис
|1 1
|Арис Лимасол
|Урошевич Слободан
|1 1
|Аполлон
|Diego Dorregaray
|1 1
|Эносис
|Michalis Charalampous
|1 1