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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 4.
АЕК Ларнака
2:2
Конец матча
Этникос Ахна
0'
3' Желтая карточка
Де Ириондо Мануэль
0:1
22' Гол
Гонсалес Пабло II
26' Желтая карточка
Julian Bonetto
41' Желтая карточка
Enzo Cabrera2
45' Желтая карточка
Липски Патрик
1:1
55' Гол
Бруну Гама
2:1
63' Гол в свои ворота
Брено Родригес
2:2
71' Гол
Липски Патрик
87' Желтая карточка
Брено Родригес
90' Желтая карточка
Jalil Saadi
90'+9
АЕК Ларнака
Этникос Ахна

История личных встреч

АЕК Ларнака
Этникос Ахна

27 матчей

85.2%
14.8%
23 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

51.9%
33.3%
14.8%
14 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.5%
14.8%
3.7%
22 победы 4 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

34 матча

67.6%
14.7%
17.7%
23 победы 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

41.2%
35.3%
23.5%
14 побед 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

64.7%
26.5%
8.8%
22 победы 9 ничьих 3 победы

История матчей

ПД
0:3
ПД
5:5
К
3:1
К
1:2
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
3:1
ПД
0:3
ПД
2:5
ПД
5:1
ПД
6:1
ПД
0:3
ПД
1:0
ПД
0:3
ПД
1:0
ПД
0:2
Р
3:0
ПД
5:0
ПД
2:1
ПД
2:0
ПД
0:0
ПД
0:2
ПД
2:1
ПД
2:1
ПД
0:1
ММ(
2:0
ПД
1:0
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
0:2

Голы

Всего голов

42
28

Голов в среднем за матч

2.33
1.75

Среднее время на гол

38
51

Всего голов

12
15

Голов в среднем за матч

0.75
0.83

Среднее время на гол

120
108

Всего голов

54
43

Голов в среднем за матч

1.59
1.26

Тотал матчей

2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 74%
Меньше 26%
9
18
Больше 53%
Меньше 47%
16
7
Больше 21%
Меньше 79%
27
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

56
71

Бомбардиры внутри турнира

АЕК Ларнака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бруну Гама 2 0.5
Экполо Годсвилл 1 0.25
Этникос Ахна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Andereggen 3 0.75
Гонсалес Пабло II 1 0.25
Офори Ричард 1 0.25
Липски Патрик 1 0.25
Julian Bonetto 1 0.25

Карточки

АЕК Ларнака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Enzo Cabrera2 2 0
Атанасиадис Гиоргос 1 0
Ангельски Кароль 1 0
Канталапьерда Аитор 1 0
Фараж Имад 1 0
Миличевич Хрвое 1 0
Этникос Ахна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Панайоту Панайотис 1 1
Офори Ричард 2 0
Брено Родригес 1 0
Гонсалес Пабло II 1 0
Де Ириондо Мануэль 1 0
Стилиану Мариос 1 0
Липски Патрик 1 0
Julian Bonetto 1 0
Jalil Saadi 1 0

Результаты матчей

АЕК Ларнака
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Этникос Ахна
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
3
АЕК Ларнака
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Этникос Ахна
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

2
0
АЕК Ларнака
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Этникос Ахна
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

3
3

Голы по времени матча

Забито

1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
8
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
1
33%
3
38%
61-75
1
33%
1
13%
76-90

Пропущено

7
8
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
4
57%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК Ларнака
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Омония Никосия - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Пафос 0:2 Аполлон - АЕК Ларнака 1:2 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 1:1
АЕК Ларнака - Омония Арадиппу 1:1 АЕК Ларнака - Пакш 0:2 Пакш - АЕК Ларнака 3:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:0 Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1 Серкль Брюгге - АЕК Ларнака 3:2 ПАОК - АЕК Ларнака 2:1 Ден Бош - АЕК Ларнака 2:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:1 АЕК Ларнака - Анортосис 1:1 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:0 Арис Лимасол - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Пафос 3:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 1:2 Анортосис - АЕК Ларнака 0:1 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:1
Этникос Ахна
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Этникос Ахна - Неа Саламина 2:3 АПОЭЛ - Этникос Ахна 1:3 Омония Никосия - Этникос Ахна 3:0 Этникос Ахна - Омония 29-го Мая 2:1
Эльбасани - Этникос Ахна 0:0 Атромитос - Этникос Ахна 5:0 Докса Катокопия - Этникос Ахна 6:3 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 2:0 Неа Саламина - Этникос Ахна 2:1 Этникос Ахна - Аполлон 3:3 Отеллос - Этникос Ахна 2:1 Этникос Ахна - Закакиу 6:2 Кармиотисса - Этникос Ахна 1:4 Этникос Ахна - Докса Катокопия 1:2 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:0 Аполлон - Этникос Ахна 2:2 Этникос Ахна - Отеллос 2:1 Закакиу - Этникос Ахна 0:1 Этникос Ахна - Кармиотисса 2:1

Результаты матчей

АЕК Ларнака
Этникос Ахна

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

АЕК Ларнака
Этникос Ахна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
1
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
3
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 4 4 0 0 12 - 2 12
2.
Арис Лимасол
 4 3 1 0 7 - 1 10
3.
АПОЭЛ
 4 3 0 1 11 - 4 9
4.
Омония Никосия
 4 3 0 1 7 - 3 9
5.
АЕЛ Лимасол
 3 2 0 1 6 - 5 6
6.
Аполлон
 3 1 1 1 3 - 3 4
7.
Анортосис
 4 1 1 2 3 - 5 4
8.
Этникос Ахна
 4 1 1 2 7 - 9 4
9.
АЕК Ларнака
 4 1 1 2 4 - 6 4
10.
Кармиотисса
 4 1 1 2 3 - 7 4
11.
Эносис
 3 1 0 2 1 - 5 3
12.
Неа Саламина
 4 1 0 3 6 - 12 3
13.
Омония Арадиппу
 3 0 1 2 0 - 4 1
14.
Омония 29-го Мая
 4 0 1 3 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Омония Никосия
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Арис Лимасол
 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Анортосис
 2 1 0 1 2 - 2 3
5.
АПОЭЛ
 2 1 0 1 4 - 4 3
6.
АЕЛ Лимасол
 2 1 0 1 2 - 3 3
7.
АЕК Ларнака
 2 0 1 1 2 - 4 1
8.
Омония Арадиппу
 2 0 1 1 0 - 3 1
9.
Кармиотисса
 3 0 1 2 2 - 7 1
10.
Неа Саламина
 1 0 0 1 2 - 3 0
11.
Этникос Ахна
 1 0 0 1 2 - 3 0
12.
Аполлон
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Омония 29-го Мая
 2 0 0 2 2 - 5 0
14.
Эносис
 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Арис Лимасол
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Пафос
 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Аполлон
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Этникос Ахна
 3 1 1 1 5 - 6 4
6.
АЕЛ Лимасол
 1 1 0 0 4 - 2 3
7.
Эносис
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Кармиотисса
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
АЕК Ларнака
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Омония Никосия
 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Неа Саламина
 3 1 0 2 4 - 9 3
12.
Омония 29-го Мая
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Анортосис
 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Омония Арадиппу
 1 0 0 1 0 - 1 0
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Топ бомбардиров
Пафос Силва Андерсон 4
АПОЭЛ Эль-Араби Юссеф 3
Анортосис Лопеш Рафаэл 3
Пафос Жайро 3
Этникос Ахна Nicolas Andereggen 3
Весь список

Топ нарушителей
Омония Арадиппу Гомес Сана 3
Этникос Ахна Панайоту Панайотис 1 1
Арис Лимасол Урошевич Слободан 1 1
Аполлон Diego Dorregaray 1 1
Эносис Michalis Charalampous 1 1
Весь список
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