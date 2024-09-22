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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 4.
АПОЭЛ
3:1
Конец матча
Неа Саламина
0'
1:0
18' Гол
Маркиньос XXIII
2:0
27' Гол
Эль-Араби Юссеф
32' Желтая карточка
Карлитуш Тавареш
60' Желтая карточка
Lucas Acevedo
3:0
64' Гол
Пицци Луиш
72' Желтая карточка
Гбелле Гарланд
3:1
75' Гол
Дурмишай Фиорин
81' Желтая карточка
Пицци Луиш
89' Желтая карточка
Донис Анастасиос
90' Желтая карточка
Костадинов Георги
90'+9
АПОЭЛ
Неа Саламина

История личных встреч

АПОЭЛ
Неа Саламина

38 матчей

92.1%
7.9%
5.3290705182008E-15%
35 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.7%
15.8%
10.5%
28 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.6%
18.4%
29%
20 побед 7 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

166.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

333.3%
0 побед 10 ничьих 4 победы

41 матч

85.4%
9.8%
4.8%
35 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

68.3%
26.8%
4.9%
28 побед 11 ничьих 2 победы

Второй тайм

48.8%
41.5%
9.7%
20 побед 17 ничьих 4 победы

История матчей

ПД
0:4
К
3:0
ПД
1:0
ПД
3:0
ПД
1:3
К
2:0
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
3:1
ПД
0:3
ПД
2:1
ПД
0:3
ПД
4:0
ПД
1:1
ПД
4:0
ПД
2:3
К
2:2
К
0:3
ПД
2:1
ПД
1:4
К
1:2
К
2:1
ПД
1:0
ПД
0:4
ПД
4:1
ПД
0:1
ПД
6:1
К
3:2
К
0:1
ПД
0:9
ПД
0:1
ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
3:1
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
0:3
ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
1:3

Голы

Всего голов

46
52

Голов в среднем за матч

2.3
2.48

Среднее время на гол

39
36

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

0.57
0.55

Среднее время на гол

157
163

Всего голов

58
63

Голов в среднем за матч

1.41
1.54

Тотал матчей

2.5
39
Больше 95%
Меньше 5%
2
29
Больше 71%
Меньше 29%
12
26
Больше 63%
Меньше 37%
15
15
Больше 37%
Меньше 63%
26
6
Больше 15%
Меньше 85%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
40

Среднее время на гол

63
58

Бомбардиры внутри турнира

АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Араби Юссеф 3 0.75
Шебаке Иссам 2 0.5
Пицци Луиш 1 0.25
Донис Анастасиос 1 0.25
Сарфо Кингсли 1 0.25
Кинтилья Хави 1 0.25
Маркиньос XXIII 1 0.25
Корбу Мариус 1 0.25
Неа Саламина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дурмишай Фиорин 2 0.5
Папагеоргиу Гиоргос 2 0.5
Веллиос Апостолос 2 (1) 0.5

Карточки

АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Костадинов Георги 2 0
Техера Серхио 1 0
Пицци Луиш 1 0
Донис Анастасиос 1 0
Шебаке Иссам 1 0
Маркиньос XXIII 1 0
Сациас Яннис 1 0
Абанья Дэвид 1 0
Неа Саламина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карлитуш Тавареш 2 0
Бехарано Данни 1 0
Andreas Fragkou 1 0
Lucas Acevedo 1 0
Дурмишай Фиорин 1 0
Abdelaye Diakite 1 0
Гбелле Гарланд 1 0
Папагеоргиу Гиоргос 1 0
Сержио Констрантинос 1 0

Результаты матчей

АПОЭЛ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Неа Саламина
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
1
АПОЭЛ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Неа Саламина
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

7
0
АПОЭЛ
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Неа Саламина
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

8
1

Голы по времени матча

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

4
9
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
25%
1
11%
1-15
1
25%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
50%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

7
2
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
50%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

11
6
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
1
17%
16-30
1
9%
2
33%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
1
17%
61-75
2
18%
1
17%
76-90

Пропущено

4
12
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
25%
1
8%
1-15
1
25%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
50%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

АПОЭЛ
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Эносис - АПОЭЛ 0:4 Кармиотисса - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - Этникос Ахна 1:3 АПОЭЛ - РФШ Рига 2:1
РФШ Рига - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Слован Братислава 0:0 Слован Братислава - АПОЭЛ 2:0 Петрокуб - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Петрокуб 1:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:0 Раднички 1923 - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Нови Пазар 2:2 Спартак Субботица - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 1:0 АПОЭЛ - Арис Лимасол 2:0 Пафос - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Анортосис 0:2 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:1
Неа Саламина
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Пафос - Неа Саламина 4:0 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:3 Неа Саламина - Аполлон 3:1 Неа Саламина - Омония Никосия 2:3
Неа Саламина - Анортосис 2:2 Эносис - Неа Саламина 0:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 1:1 Неа Саламина - Китиу 3:0 Неа Саламина - Закакиу 1:1 Кармиотисса - Неа Саламина 1:3 Неа Саламина - Этникос Ахна 2:1 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 5:4 Докса Катокопия - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Аполлон 0:2 Отеллос - Неа Саламина 2:3 Закакиу - Неа Саламина 0:3 Неа Саламина - Кармиотисса 0:2 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 1:1 Неа Саламина - Докса Катокопия 0:1

Результаты матчей

АПОЭЛ
Неа Саламина

Точный счет

1:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
2:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
2:3
2 раза 50%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

АПОЭЛ
Неа Саламина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2
3
1
2.5
1
3
1
3
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 4 4 0 0 12 - 2 12
2.
Арис Лимасол
 4 3 1 0 7 - 1 10
3.
АПОЭЛ
 4 3 0 1 11 - 4 9
4.
Омония Никосия
 4 3 0 1 7 - 3 9
5.
АЕЛ Лимасол
 3 2 0 1 6 - 5 6
6.
Аполлон
 3 1 1 1 3 - 3 4
7.
Анортосис
 4 1 1 2 3 - 5 4
8.
Этникос Ахна
 4 1 1 2 7 - 9 4
9.
АЕК Ларнака
 4 1 1 2 4 - 6 4
10.
Кармиотисса
 4 1 1 2 3 - 7 4
11.
Эносис
 3 1 0 2 1 - 5 3
12.
Неа Саламина
 4 1 0 3 6 - 12 3
13.
Омония Арадиппу
 3 0 1 2 0 - 4 1
14.
Омония 29-го Мая
 4 0 1 3 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Омония Никосия
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Арис Лимасол
 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Анортосис
 2 1 0 1 2 - 2 3
5.
АПОЭЛ
 2 1 0 1 4 - 4 3
6.
АЕЛ Лимасол
 2 1 0 1 2 - 3 3
7.
АЕК Ларнака
 2 0 1 1 2 - 4 1
8.
Омония Арадиппу
 2 0 1 1 0 - 3 1
9.
Кармиотисса
 3 0 1 2 2 - 7 1
10.
Неа Саламина
 1 0 0 1 2 - 3 0
11.
Этникос Ахна
 1 0 0 1 2 - 3 0
12.
Аполлон
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Омония 29-го Мая
 2 0 0 2 2 - 5 0
14.
Эносис
 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Арис Лимасол
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Пафос
 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Аполлон
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Этникос Ахна
 3 1 1 1 5 - 6 4
6.
АЕЛ Лимасол
 1 1 0 0 4 - 2 3
7.
Эносис
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Кармиотисса
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
АЕК Ларнака
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Омония Никосия
 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Неа Саламина
 3 1 0 2 4 - 9 3
12.
Омония 29-го Мая
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Анортосис
 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Омония Арадиппу
 1 0 0 1 0 - 1 0
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Топ бомбардиров
Пафос Силва Андерсон 4
АПОЭЛ Эль-Араби Юссеф 3
Анортосис Лопеш Рафаэл 3
Пафос Жайро 3
Этникос Ахна Nicolas Andereggen 3
Весь список

Топ нарушителей
Омония Арадиппу Гомес Сана 3
Этникос Ахна Панайоту Панайотис 1 1
Арис Лимасол Урошевич Слободан 1 1
Аполлон Diego Dorregaray 1 1
Эносис Michalis Charalampous 1 1
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