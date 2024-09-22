Тур: 4.
3:1
Конец матча
0'
1:0
18' ГолМаркиньос XXIII
2:0
27' ГолЭль-Араби Юссеф
32' Желтая карточкаКарлитуш Тавареш
60' Желтая карточкаLucas Acevedo
3:0
64' ГолПицци Луиш
72' Желтая карточкаГбелле Гарланд
3:1
75' ГолДурмишай Фиорин
81' Желтая карточкаПицци Луиш
89' Желтая карточкаДонис Анастасиос
90' Желтая карточкаКостадинов Георги
90'+9
Ход матча
18'
1:0
27'
2:0
32'
60'
64'
3:0
72'
75'
3:1
81'
89'
- Основной состав
-
27 Белек ВидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Шебаке ИссамЗащитник
- Полузащитник
-
17 Абанья ДэвидПолузащитник
-
21 Пицци ЛуишПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
4 ЧиприаноЗащитник
- Полузащитник
-
30 Корбу МариусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Ба АльгассимПолузащитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Jose Dominguez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
- Запасные игроки
-
26 Лекьякс ЯнЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Christodoulos Christodoulou
История личных встреч
АПОЭЛ
Неа Саламина
38 матчей
92.1%
7.9%
5.3290705182008E-15%
35 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
73.7%
15.8%
10.5%
28 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.6%
18.4%
29%
20 побед 7 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
166.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
333.3%
0 побед 10 ничьих 4 победы
41 матч
85.4%
9.8%
4.8%
35 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
68.3%
26.8%
4.9%
28 побед 11 ничьих 2 победы
Второй тайм
48.8%
41.5%
9.7%
20 побед 17 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
46
52
Голов в среднем за матч
2.3
2.48
Среднее время на гол
39
36
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
0.57
0.55
Среднее время на гол
157
163
Всего голов
58
63
Голов в среднем за матч
1.41
1.54
Тотал матчей
2.5
39
Больше 95%
Меньше 5%
2
29
Больше 71%
Меньше 29%
12
26
Больше 63%
Меньше 37%
15
15
Больше 37%
Меньше 63%
26
6
Больше 15%
Меньше 85%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
Среднее время на гол
63
58
Бомбардиры внутри турнира
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Араби Юссеф
|3
|0.75
|Шебаке Иссам
|2
|0.5
|Пицци Луиш
|1
|0.25
|Донис Анастасиос
|1
|0.25
|Сарфо Кингсли
|1
|0.25
|Кинтилья Хави
|1
|0.25
|Маркиньос XXIII
|1
|0.25
|Корбу Мариус
|1
|0.25
Неа Саламина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дурмишай Фиорин
|2
|0.5
|Папагеоргиу Гиоргос
|2
|0.5
|Веллиос Апостолос
|2 (1)
|0.5
Карточки
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Костадинов Георги
|2
|0
|Техера Серхио
|1
|0
|Пицци Луиш
|1
|0
|Донис Анастасиос
|1
|0
|Шебаке Иссам
|1
|0
|Маркиньос XXIII
|1
|0
|Сациас Яннис
|1
|0
|Абанья Дэвид
|1
|0
Неа Саламина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карлитуш Тавареш
|2
|0
|Бехарано Данни
|1
|0
|Andreas Fragkou
|1
|0
|Lucas Acevedo
|1
|0
|Дурмишай Фиорин
|1
|0
|Abdelaye Diakite
|1
|0
|Гбелле Гарланд
|1
|0
|Папагеоргиу Гиоргос
|1
|0
|Сержио Констрантинос
|1
|0
Результаты матчей
АПОЭЛ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Неа Саламина
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
1
1
АПОЭЛ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Неа Саламина
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
7
0
АПОЭЛ
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Неа Саламина
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
8
1
Голы по времени матча
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
4
9
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
25%
1
11%
1-15
1
25%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
50%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Забито
7
2
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
50%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
11
6
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
1
17%
16-30
1
9%
2
33%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
1
17%
61-75
2
18%
1
17%
76-90
Пропущено
4
12
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
25%
1
8%
1-15
1
25%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
50%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
АПОЭЛ
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Эносис - АПОЭЛ 0:4 Кармиотисса - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - Этникос Ахна 1:3 АПОЭЛ - РФШ Рига 2:1
РФШ Рига - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Слован Братислава 0:0 Слован Братислава - АПОЭЛ 2:0 Петрокуб - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Петрокуб 1:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:0 Раднички 1923 - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Нови Пазар 2:2 Спартак Субботица - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 1:0 АПОЭЛ - Арис Лимасол 2:0 Пафос - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Анортосис 0:2 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:1
Неа Саламина
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Пафос - Неа Саламина 4:0 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:3 Неа Саламина - Аполлон 3:1 Неа Саламина - Омония Никосия 2:3
Неа Саламина - Анортосис 2:2 Эносис - Неа Саламина 0:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 1:1 Неа Саламина - Китиу 3:0 Неа Саламина - Закакиу 1:1 Кармиотисса - Неа Саламина 1:3 Неа Саламина - Этникос Ахна 2:1 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 5:4 Докса Катокопия - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Аполлон 0:2 Отеллос - Неа Саламина 2:3 Закакиу - Неа Саламина 0:3 Неа Саламина - Кармиотисса 0:2 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 1:1 Неа Саламина - Докса Катокопия 0:1
Результаты матчей
АПОЭЛ
Неа Саламина
Точный счет
1:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
2:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:3
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
2:3
2 раза 50%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
АПОЭЛ
Неа Саламина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
31
13
13
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Силва Андерсон
|4
|АПОЭЛ
|Эль-Араби Юссеф
|3
|Анортосис
|Лопеш Рафаэл
|3
|Пафос
|Жайро
|3
|Этникос Ахна
|Nicolas Andereggen
|3
|Омония Арадиппу
|Гомес Сана
|3
|Этникос Ахна
|Панайоту Панайотис
|1 1
|Арис Лимасол
|Урошевич Слободан
|1 1
|Аполлон
|Diego Dorregaray
|1 1
|Эносис
|Michalis Charalampous
|1 1