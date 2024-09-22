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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 4.
АЕЛ Лимасол
1:3
Конец матча
Пафос
0'
14' Желтая карточка
Франдзис Христофорос
1:0
16' Гол
Лесовой Даниил
43' Желтая карточка
Сильва Хонатан
53' Желтая карточка
Току Эммануэль
58' Желтая карточка
Авраам Авив
1:1
81' Гол
Жажа Коэльо
1:2
87' Гол
Силва Андерсон
90' Желтая карточка
Коррея Жоау
1:3
90' Гол
Жажа Коэльо
90'+8
АЕЛ Лимасол
Пафос

История личных встреч

АЕЛ Лимасол
Пафос

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

19 матчей

36.8%
15.8%
47.4%
7 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

21.1%
52.6%
26.3%
4 победы 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

31.6%
36.8%
31.6%
6 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

ПД
1:2
ПД
3:1
ПД
1:0
ПД
1:3
ПД
1:0
ПД
4:0
ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
0:2
ПД
0:1
ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
0:0
ПД
0:0
Р
2:1

Голы

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.22
0.6

Среднее время на гол

73
150

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.1
0.67

Среднее время на гол

81
135

Всего голов

22
12

Голов в среднем за матч

1.16
0.63

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
3
Больше 16%
Меньше 84%
16

Среднее время на гол

77
142

Бомбардиры внутри турнира

АЕЛ Лимасол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макрис Андреас 2 0.67
Лесовой Даниил 2 0.67
Уэдраого Дилан 1 0.33
Тричковски Иван 1 (1) 0.33
Пафос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Андерсон 4 1
Жайро 3 0.75
Жажа Коэльо 2 0.5
Родригеш Педру 1 0.25
Шуньич Иван 1 0.25
Драгомир Влад 1 0.25

Карточки

АЕЛ Лимасол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Столник Марко 1 0
Сингх Лютер 1 0
Захариу Панайотис 1 0
Роберта Найджел 1 0
Авраам Авив 1 0
Лесовой Даниил 1 0
Уэдраого Дилан 1 0
Току Эммануэль 1 0
Мамас Рафаил 1 0
Франдзис Христофорос 1 0
Пафос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жажа Коэльо 1 0
Сильва Хонатан 1 0
Гольдар Давид 1 0
Люккассен Деррик 1 0
Бруно V 1 0
Коррея Жоау 1 0
Шуньич Иван 1 0
Нател Лео 1 0
Драгомир Влад 1 0
Наме Мустафа 1 0

Результаты матчей

АЕЛ Лимасол
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Пафос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
АЕЛ Лимасол
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Пафос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
7
АЕЛ Лимасол
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Пафос
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

5
7

Голы по времени матча

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
0
0%
76-90

Забито

4
7
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
25%
1
14%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

6
12
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
17%
1
8%
1-15
2
33%
1
8%
16-30
1
17%
3
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
1
17%
3
25%
76-90

Пропущено

5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

АЕЛ Лимасол
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
АЕЛ Лимасол - Омония Арадиппу 1:0 Омония 29-го Мая - АЕЛ Лимасол 2:4 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 1:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 1:1
Арка Гдыня - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:2 Омония Арадиппу - АЕЛ Лимасол 2:2 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 4:3 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 2:0 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 2:2 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 5:4 Аполлон - АЕЛ Лимасол 4:1 АЕЛ Лимасол - Отеллос 3:2 Закакиу - АЕЛ Лимасол 1:5 Кармиотисса - АЕЛ Лимасол 0:0 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 1:1 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 0:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 1:1 АЕЛ Лимасол - Аполлон 2:1 Отеллос - АЕЛ Лимасол 1:1
Пафос
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Пафос - Неа Саламина 4:0 Пафос - Анортосис 3:1 АЕК Ларнака - Пафос 0:2 Пафос - ЧФР Клуж 3:0
ЧФР Клуж - Пафос 1:0 Пафос - ЦСКА-1948 4:0 ЦСКА-1948 - Пафос 2:1 Пафос - Жальгирис 3:0 Жальгирис - Пафос 2:1 Пафос - Эльфсборг 2:5 Эльфсборг - Пафос 3:0 Пафос - Панатинаикос 0:0 Пафос - Легия 1:0 Пафос - Илирия 5:0 Пафос - Университатя Крайова 2:1 Омония Никосия - Пафос 0:3 Пафос - Омония Никосия 1:1 Арис Лимасол - Пафос 1:1 Пафос - Анортосис 5:1 Аполлон - Пафос 1:1

Результаты матчей

АЕЛ Лимасол
Пафос

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

2:4
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
4
1 раз 33%
3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

АЕЛ Лимасол
Пафос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
3
1
1
2
3.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 4 4 0 0 12 - 2 12
2.
Арис Лимасол
 4 3 1 0 7 - 1 10
3.
АПОЭЛ
 4 3 0 1 11 - 4 9
4.
Омония Никосия
 4 3 0 1 7 - 3 9
5.
АЕЛ Лимасол
 3 2 0 1 6 - 5 6
6.
Аполлон
 3 1 1 1 3 - 3 4
7.
Анортосис
 4 1 1 2 3 - 5 4
8.
Этникос Ахна
 4 1 1 2 7 - 9 4
9.
АЕК Ларнака
 4 1 1 2 4 - 6 4
10.
Кармиотисса
 4 1 1 2 3 - 7 4
11.
Эносис
 3 1 0 2 1 - 5 3
12.
Неа Саламина
 4 1 0 3 6 - 12 3
13.
Омония Арадиппу
 3 0 1 2 0 - 4 1
14.
Омония 29-го Мая
 4 0 1 3 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Омония Никосия
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Арис Лимасол
 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Анортосис
 2 1 0 1 2 - 2 3
5.
АПОЭЛ
 2 1 0 1 4 - 4 3
6.
АЕЛ Лимасол
 2 1 0 1 2 - 3 3
7.
АЕК Ларнака
 2 0 1 1 2 - 4 1
8.
Омония Арадиппу
 2 0 1 1 0 - 3 1
9.
Кармиотисса
 3 0 1 2 2 - 7 1
10.
Неа Саламина
 1 0 0 1 2 - 3 0
11.
Этникос Ахна
 1 0 0 1 2 - 3 0
12.
Аполлон
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Омония 29-го Мая
 2 0 0 2 2 - 5 0
14.
Эносис
 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Арис Лимасол
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Пафос
 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Аполлон
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Этникос Ахна
 3 1 1 1 5 - 6 4
6.
АЕЛ Лимасол
 1 1 0 0 4 - 2 3
7.
Эносис
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Кармиотисса
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
АЕК Ларнака
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Омония Никосия
 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Неа Саламина
 3 1 0 2 4 - 9 3
12.
Омония 29-го Мая
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Анортосис
 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Омония Арадиппу
 1 0 0 1 0 - 1 0
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Топ бомбардиров
Пафос Силва Андерсон 4
АПОЭЛ Эль-Араби Юссеф 3
Анортосис Лопеш Рафаэл 3
Пафос Жайро 3
Этникос Ахна Nicolas Andereggen 3
Весь список

Топ нарушителей
Омония Арадиппу Гомес Сана 3
Этникос Ахна Панайоту Панайотис 1 1
Арис Лимасол Урошевич Слободан 1 1
Аполлон Diego Dorregaray 1 1
Эносис Michalis Charalampous 1 1
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