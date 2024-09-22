Тур: 4.
1:3
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаФрандзис Христофорос
1:0
16' ГолЛесовой Даниил
43' Желтая карточкаСильва Хонатан
53' Желтая карточкаТоку Эммануэль
58' Желтая карточкаАвраам Авив
1:1
81' ГолЖажа Коэльо
1:2
87' ГолСилва Андерсон
90' Желтая карточкаКоррея Жоау
1:3
90' ГолЖажа Коэльо
90'+8
Ход матча
16'
1:0
43'
46'
53'
58'
72'
72'
81'
1:1
87'
1:2
90'
90'
1:3
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
66 Мамас РафаилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Сингх ЛютерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Бамбок ФранкПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Авраам АвивПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Коулмэн Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
7 Бруно VПолузащитник
-
25 Наме МустафаПолузащитник
-
26 Шуньич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 ЖайроНападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
-
77 Коррея ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Жажа КоэльоНападающий
-
70 Элиа МариосНападающий
-
-
Главный тренер: Juan Carlos Carcedo
История личных встреч
АЕЛ Лимасол
Пафос
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
19 матчей
36.8%
15.8%
47.4%
7 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
21.1%
52.6%
26.3%
4 победы 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
31.6%
36.8%
31.6%
6 побед 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.22
0.6
Среднее время на гол
73
150
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.1
0.67
Среднее время на гол
81
135
Всего голов
22
12
Голов в среднем за матч
1.16
0.63
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
Среднее время на гол
77
142
Бомбардиры внутри турнира
АЕЛ Лимасол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макрис Андреас
|2
|0.67
|Лесовой Даниил
|2
|0.67
|Уэдраого Дилан
|1
|0.33
|Тричковски Иван
|1 (1)
|0.33
Пафос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Андерсон
|4
|1
|Жайро
|3
|0.75
|Жажа Коэльо
|2
|0.5
|Родригеш Педру
|1
|0.25
|Шуньич Иван
|1
|0.25
|Драгомир Влад
|1
|0.25
Карточки
АЕЛ Лимасол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Столник Марко
|1
|0
|Сингх Лютер
|1
|0
|Захариу Панайотис
|1
|0
|Роберта Найджел
|1
|0
|Авраам Авив
|1
|0
|Лесовой Даниил
|1
|0
|Уэдраого Дилан
|1
|0
|Току Эммануэль
|1
|0
|Мамас Рафаил
|1
|0
|Франдзис Христофорос
|1
|0
Пафос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жажа Коэльо
|1
|0
|Сильва Хонатан
|1
|0
|Гольдар Давид
|1
|0
|Люккассен Деррик
|1
|0
|Бруно V
|1
|0
|Коррея Жоау
|1
|0
|Шуньич Иван
|1
|0
|Нател Лео
|1
|0
|Драгомир Влад
|1
|0
|Наме Мустафа
|1
|0
Результаты матчей
АЕЛ Лимасол
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Пафос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
АЕЛ Лимасол
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Пафос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
7
АЕЛ Лимасол
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Пафос
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
5
7
Голы по времени матча
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
0
0%
76-90
Забито
4
7
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
25%
1
14%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
6
12
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
17%
1
8%
1-15
2
33%
1
8%
16-30
1
17%
3
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
1
17%
3
25%
76-90
Пропущено
5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
АЕЛ Лимасол
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
АЕЛ Лимасол - Омония Арадиппу 1:0 Омония 29-го Мая - АЕЛ Лимасол 2:4 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 1:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 1:1
Арка Гдыня - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:2 Омония Арадиппу - АЕЛ Лимасол 2:2 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 4:3 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 2:0 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 2:2 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 5:4 Аполлон - АЕЛ Лимасол 4:1 АЕЛ Лимасол - Отеллос 3:2 Закакиу - АЕЛ Лимасол 1:5 Кармиотисса - АЕЛ Лимасол 0:0 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 1:1 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 0:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 1:1 АЕЛ Лимасол - Аполлон 2:1 Отеллос - АЕЛ Лимасол 1:1
Пафос
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Пафос - Неа Саламина 4:0 Пафос - Анортосис 3:1 АЕК Ларнака - Пафос 0:2 Пафос - ЧФР Клуж 3:0
ЧФР Клуж - Пафос 1:0 Пафос - ЦСКА-1948 4:0 ЦСКА-1948 - Пафос 2:1 Пафос - Жальгирис 3:0 Жальгирис - Пафос 2:1 Пафос - Эльфсборг 2:5 Эльфсборг - Пафос 3:0 Пафос - Панатинаикос 0:0 Пафос - Легия 1:0 Пафос - Илирия 5:0 Пафос - Университатя Крайова 2:1 Омония Никосия - Пафос 0:3 Пафос - Омония Никосия 1:1 Арис Лимасол - Пафос 1:1 Пафос - Анортосис 5:1 Аполлон - Пафос 1:1
Результаты матчей
АЕЛ Лимасол
Пафос
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
2:4
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
4
1 раз 33%
3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
АЕЛ Лимасол
Пафос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
31
12
13
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Силва Андерсон
|4
|АПОЭЛ
|Эль-Араби Юссеф
|3
|Анортосис
|Лопеш Рафаэл
|3
|Пафос
|Жайро
|3
|Этникос Ахна
|Nicolas Andereggen
|3
|Омония Арадиппу
|Гомес Сана
|3
|Этникос Ахна
|Панайоту Панайотис
|1 1
|Арис Лимасол
|Урошевич Слободан
|1 1
|Аполлон
|Diego Dorregaray
|1 1
|Эносис
|Michalis Charalampous
|1 1