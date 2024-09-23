Тур: 7. Стадион: Колос.
0:0
Второй тайм: 61'
Ход матча
23'
25'
32
Козик
Эдуард
15
Artem
Husol
32
Тронтель
Жан
21
Jakov
Basic
55
Джордан
47
Вантух
Роман
22
Мичин
Петар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Козик ЭдуардЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Artem HusolПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Мисак РоманВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Oleksandr Pozdeiev
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Тронтель ЖанЗащитник
-
21 Jakov BasicЗащитник
-
55 ДжорданЗащитник
-
47 Вантух РоманЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Мичин ПетарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
10 ЛеовижилдуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Горбач ИгорьНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Миаден Бартулович
История личных встреч
Колос Ковалёвка
Заря
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
200%
2 победы 4 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 2 победы
11 матчей
18.2%
18.2%
63.6%
2 победы 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
9.1%
18.2%
72.7%
1 победа 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.4
0.67
Среднее время на гол
225
135
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.17
1.4
Среднее время на гол
77
64
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
0.82
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
110
90
Бомбардиры внутри турнира
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цуриков Андрей
|2
|0.29
|Третьяков Максим
|1
|0.14
|Artem Husol
|1
|0.14
|Боливар Джованни
|0
|0
|Гагнидзе Ника
|0
|0
Заря
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Яцык Александр
|1
|0.14
|Джордан
|1
|0.14
|Будковский Филипп
|1
|0.14
|Мичин Петар
|1
|0.14
|Герреро Эдуардо
|1
|0.14
|Jakov Basic
|1
|0.14
|Антюх Денис
|0
|0
|Кирюханцев Игорь
|0
|0
Карточки
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цуриков Андрей
|2
|0
|Бурда Никита
|1
|0
|Бондаренко Валерий
|1
|0
|Боливар Джованни
|1
|0
|Гагнидзе Ника
|1
|0
|Алефиренко Даниил
|1
|0
|Велетень Владислав
|1
|0
|Oleg Krivoruchko
|1
|0
Заря
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дришлюк Кирилл
|3
|0
|Будковский Филипп
|2
|0
|Мичин Петар
|2
|0
|Бенито Муйива
|1
|0
|Тронтель Жан
|1
|0
|Яцык Александр
|1
|0
|Кораблин Тимур
|1
|0
|Christopher Nwaeze
|1
|0
Результаты матчей
Колос Ковалёвка
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Заря
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Колос Ковалёвка
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Заря
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
2
2
Колос Ковалёвка
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Заря
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
3
2
Голы по времени матча
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
67%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
33%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
17%
76-90
Пропущено
7
8
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
2
29%
2
25%
46-60
3
43%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Александрия - Колос Ковалёвка 2:1 Колос Ковалёвка - Верес 0:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0
Колос Ковалёвка - Ингулец 0:0 Оболонь - Колос Ковалёвка 2:2 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:2 Колос Ковалёвка - Диназ Вышгород 3:0 Колос Ковалёвка - Верес 1:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:3 Колос Ковалёвка - БК Виктория 1900 0:0 Кудривкa-Нивa - Колос Ковалёвка 1:3 Заря - Колос Ковалёвка 0:1 Минай - Колос Ковалёвка 3:2 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:3 Колос Ковалёвка - Заря 0:1 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 5:0 Колос Ковалёвка - Александрия 0:0 Ворскла - Колос Ковалёвка 0:2 Полесье - Колос Ковалёвка 1:0
Заря
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Заря - Динамо Киев 0:2 Оболонь - Заря 0:2 Рух Львов - Заря 3:0 Заря - Александрия 1:2
Черноморец Од - Заря 0:1 Заря - Ингулец 2:1 Заря - Аль-Таавун Бурайда 2:0 Заря - Аль-Раед Бурайда 3:2 Заря - Локомотива Загреб 1:1 Мура - Заря 0:0 Зриньски - Заря 2:1 Белтинци - Заря 3:2 Заря - МТК Будапешт 1:1 Заря - Колос Ковалёвка 0:1 ЛНЗ Черкасcы - Заря 2:1 Заря - Верес 1:1 Колос Ковалёвка - Заря 0:1 Полесье - Заря 1:1 Заря - Оболонь 0:0 Шахтёр Донецк - Заря 2:1
Результаты матчей
Колос Ковалёвка
Заря
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Тоталы голов в матче
Колос Ковалёвка
Заря
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
42
15
24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|11 - 3
|16
|2.
|6
|5
|1
|0
|12 - 5
|16
|3.
|6
|4
|2
|0
|13 - 4
|14
|4.
|6
|3
|2
|1
|13 - 3
|11
|5.
|6
|3
|2
|1
|6 - 6
|11
|6.
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|7.
|0:0
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|8.
|5
|3
|0
|2
|15 - 7
|9
|9.
|7
|2
|3
|2
|8 - 10
|9
|10.
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|11.
|7
|2
|0
|5
|4 - 9
|6
|12.
|7
|2
|0
|5
|3 - 8
|6
|13.
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|14.
|0:0
|7
|0
|4
|3
|4 - 7
|4
|15.
|7
|0
|4
|3
|5 - 12
|4
|16.
|6
|0
|2
|4
|2 - 14
|2
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|2.
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|3.
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|4.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|5.
|2
|2
|0
|0
|8 - 0
|6
|6.
|5
|2
|0
|3
|3 - 6
|6
|7.
|3
|1
|2
|0
|3 - 3
|5
|8.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|10.
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|11.
|0:0
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|12.
|4
|1
|0
|3
|1 - 5
|3
|13.
|0:0
|4
|0
|3
|1
|1 - 2
|3
|14.
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|15.
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|4.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|10 - 4
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|7.
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|8.
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|9.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|10.
|7
|0
|4
|3
|5 - 12
|4
|11.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|17.
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Полесье
|Назаренко Александр
|6 (2)
|Полесье
|Гуцуляк Алексей
|4 (1)
|Рух Львов
|Краснопир Игорь
|4
|Рух Львов
|Квасница Илья
|3 (2)
|Карпаты
|Чачуа Амбросий
|3 (1)
|ФК Левый Берег
|Сухоручко Даниил
|1 3
|Ингулец
|Мельничук Максим
|1 2
|Карпаты
|Мирошниченко Денис
|3
|ФК Левый Берег
|Банада Евгений
|3
|ЛНЗ Черкасcы
|Пасич Геннадий
|3