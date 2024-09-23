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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: .
Шахтёр Донецк
4:0
Конец матча
Оболонь
0'
1:0
17' Гол
Бондаренко Артём
20' Желтая карточка
Тарануха Ростислав
33' Желтая карточка
Igor Medynsky
2:0
67' Гол
Траоре Лассина
72' Желтая карточка
Суханов Сергей
76' Желтая карточка
Тобиас Винисиус
3:0
79' Гол
Судаков Георгий
87' Желтая карточка
Карась Даниил
4:0
90' Гол
Невертон
90'+4
31
Ризнык
Дмитрий
17
Тобиас
Винисиус
5
Бондарь
Валерий
22
Матвиенко
Николай
16
Азаров
Ираклий
8
Крыськив
Дмитрий
21
Бондаренко
Артём
10
Судаков
Георгий
11
Зубков
Александр
2
Траоре
Лассина
7
Эгиналдо
де
Соуза
Лемос
1
Федоривский
Назарий
9
Igor
Medynsky
2
Карась
Даниил
37
Дубко
Валерий
15
Стасюк
Пётр
4
Taras
Moroz
3
Приймак
Владислав
25
Vitaliy
Grusha
17
Черненко
Руслан
55
Суханов
Сергей
8
Тарануха
Ростислав
Шахтёр Донецк
Оболонь

История личных встреч

Шахтёр Донецк
Оболонь

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

200%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

11 матчей

81.8%
18.2%
9 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
18.2%
9 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ТМС
0:4
ТМС
0:4
К
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
4:0

Голы

Всего голов

9
15

Голов в среднем за матч

2.25
2.14

Среднее время на гол

40
42

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.14
0.25

Среднее время на гол

630
360

Всего голов

10
16

Голов в среднем за матч

0.91
1.45

Тотал матчей

2.5
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
4
Больше 36%
Меньше 64%
7

Среднее время на гол

99
61

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бондаренко Артём 4 0.67
Сикан Даниил 3 0.5
Судаков Георгий 2 (1) 0.33
Зубков Александр 2 0.33
Матвиенко Николай 2 0.33
Педриньо II 1 0.17
Траоре Лассина 1 0.17
Крыськив Дмитрий 1 0.17
Степаненко Тарас 1 0.17
Невертон 1 0.17
Тобиас Винисиус 0 0
Кевин IV 0 0
Гомес Марлон 0 0
Оболонь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черненко Руслан 1 0.14
Слободян Олег 1 0.14
Лукьянчук Павел 0 0
Igor Medynsky 0 0

Карточки

Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кевин IV 3 0
Матвиенко Николай 2 0
Педринью Роша 2 0
Бондарь Валерий 1 0
Крыськив Дмитрий 1 0
Тобиас Винисиус 1 0
Эгиналдо де Соуза Лемос 1 0
Оболонь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Igor Medynsky 3 0
Дубко Валерий 1 1
Vadym Vitenchuk 2 0
Грисьо Максим 0 1
Тарануха Ростислав 1 0
Карась Даниил 1 0
Суханов Сергей 1 0
Vitaliy Grusha 1 0
Viktor Bliznichenko 1 0
Taras Moroz 1 0

Результаты матчей

Шахтёр Донецк
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Оболонь
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Шахтёр Донецк
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Оболонь
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

6
2
Шахтёр Донецк
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Оболонь
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

6
2

Голы по времени матча

Забито

9
0
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

3
10
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
4
40%
16-30
1
33%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
33%
2
20%
76-90

Забито

8
2
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
3
38%
1
50%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

5
8
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

17
2
8 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 0
1 Не забивали 6
1
6%
0
0%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
5
29%
29%
1
50%
61-75
4
24%
0
0%
76-90

Пропущено

8
18
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
6
33%
16-30
3
38%
1
6%
31-45
2
25%
3
17%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
1
13%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Шахтёр Донецк
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Болонья - Шахтёр Донецк 0:0 Шахтёр Донецк - Карпаты 5:2 Александрия - Шахтёр Донецк 4:3 ФК Левый Берег - Шахтёр Донецк 0:1
Шахтёр Донецк - ФСК Мариуполь 3:0 Шахтёр Донецк - Полесье 0:1 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:5 Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 2:2 Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 1:0 Ипсвич - Шахтёр Донецк 1:0 Бешикташ - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - Ризеспор 5:0 Шахтёр Донецк - ТСК 0:1 Шахтёр Донецк - Хайдук 1:1 Шахтёр Донецк - Сараево 4:1 Полесье - Шахтёр Донецк 2:0 Днепр-1 - Шахтёр Донецк 1:1 Ворскла - Шахтёр Донецк 1:2 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 1:0 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 3:0
Оболонь
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Оболонь - Александрия 0:0 Оболонь - Заря 0:2 Полесье - Оболонь 4:0 Ворскла - Оболонь 2:0
Оболонь - Рух Львов 0:4 Оболонь - Колос Ковалёвка 2:2 Оболонь - Верес 5:2 Оболонь - ФК Чернигов 2:1 Оболонь - ЛНЗ Черкасcы 2:0 Оболонь - Чайка (Петропавловская Борщаговка) 3:0 Оболонь - Кудривкa-Нивa 0:1 Оболонь - Эпицентр 2:4 ЛНЗ Черкасcы - Оболонь 2:0 Оболонь - Александрия 0:3 Ворскла - Оболонь 3:1 Оболонь - Рух Львов 0:0 Оболонь - ЛНЗ Черкасcы 1:0 Заря - Оболонь 0:0 Металлист-1925 - Оболонь 1:1 Александрия - Оболонь 2:2

Результаты матчей

Шахтёр Донецк
Оболонь

Точный счет

0:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
4:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
3 раза 100%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
4:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

5
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
6 раз 86%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Шахтёр Донецк
Оболонь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
3
2
1
1.5
1
3
2
1
2.5
2
1
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
1
6
4
2
1.5
1
6
4
2
2.5
3
3
3.5
2
4
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 6 5 1 0 11 - 3 16
2.
Александрия
 6 5 1 0 12 - 5 16
3.
Полесье
 6 4 2 0 13 - 4 14
4.
Шахтёр Донецк
 6 4 0 2 19 - 7 12
5.
Рух Львов
 6 3 2 1 13 - 3 11
6.
Кривбасс
 6 3 2 1 6 - 6 11
7.
ЛНЗ Черкасcы
 7 3 2 2 8 - 7 11
8.
Заря
 7 3 0 4 6 - 9 9
9.
Ворскла
 7 2 3 2 8 - 10 9
10.
Карпаты
 7 2 2 3 9 - 11 8
11.
ФК Левый Берег
 7 2 0 5 4 - 9 6
12.
Черноморец Од
 7 2 0 5 3 - 8 6
13.
Колос Ковалёвка
 7 1 3 3 5 - 7 6
14.
Верес
 7 1 2 4 6 - 11 5
15.
Ингулец
 7 0 4 3 5 - 12 4
16.
Оболонь
 7 0 2 5 2 - 18 2
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 3 3 0 0 8 - 4 9
2.
ЛНЗ Черкасcы
 4 3 0 1 6 - 4 9
3.
Полесье
 4 2 2 0 8 - 3 8
4.
Динамо Киев
 3 2 1 0 4 - 1 7
5.
Рух Львов
 2 2 0 0 8 - 0 6
6.
Шахтёр Донецк
 3 2 0 1 9 - 3 6
7.
Черноморец Од
 5 2 0 3 3 - 6 6
8.
Кривбасс
 3 1 2 0 3 - 3 5
9.
Колос Ковалёвка
 4 1 2 1 2 - 2 5
10.
Карпаты
 3 1 1 1 5 - 4 4
11.
Ворскла
 3 1 1 1 2 - 5 4
12.
Заря
 3 1 0 2 3 - 5 3
13.
ФК Левый Берег
 4 1 0 3 1 - 5 3
14.
Оболонь
 4 0 2 2 2 - 8 2
15.
Верес
 5 0 2 3 4 - 9 2
16.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Александрия
 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Полесье
 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Шахтёр Донецк
 3 2 0 1 10 - 4 6
5.
Кривбасс
 3 2 0 1 3 - 3 6
6.
Заря
 4 2 0 2 3 - 4 6
7.
Рух Львов
 4 1 2 1 5 - 3 5
8.
Ворскла
 4 1 2 1 6 - 5 5
9.
Карпаты
 4 1 1 2 4 - 7 4
10.
Ингулец
 7 0 4 3 5 - 12 4
11.
Верес
 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
ФК Левый Берег
 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
ЛНЗ Черкасcы
 3 0 2 1 2 - 3 2
14.
Колос Ковалёвка
 3 0 1 2 3 - 5 1
15.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Черноморец Од
 2 0 0 2 0 - 2 0
17.
Оболонь
 3 0 0 3 0 - 10 0
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Полесье Назаренко Александр 6 (2)
Полесье Гуцуляк Алексей 4 (1)
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 4 (1)
Рух Львов Краснопир Игорь 4
Рух Львов Квасница Илья 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ФК Левый Берег Сухоручко Даниил 1 3
Ингулец Мельничук Максим 1 2
Карпаты Мирошниченко Денис 3
ФК Левый Берег Банада Евгений 3
ЛНЗ Черкасcы Пасич Геннадий 3
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