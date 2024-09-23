Тур: 7. Стадион: Арена Львов.
4:0
Конец матча
0'
1:0
17' ГолБондаренко Артём
20' Желтая карточкаТарануха Ростислав
33' Желтая карточкаIgor Medynsky
2:0
67' ГолТраоре Лассина
72' Желтая карточкаСуханов Сергей
76' Желтая карточкаТобиас Винисиус
3:0
79' ГолСудаков Георгий
87' Желтая карточкаКарась Даниил
4:0
90' ГолНевертон
90'+4
Ход матча
17'
33'
67'
2:0
72'
76'
79'
87'
90'
4:0
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
72 Фесюн КириллВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Грам АлааПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Гомес МарлонПолузащитник
-
39 НевертонПолузащитник
-
38 ПедриньоНападающий
-
Главный тренер: Пушич Марино
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Стасюк ПётрЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Кичак АртёмВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Sergiy Shyshchenko
История личных встреч
Шахтёр Донецк
Оболонь
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
200%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
11 матчей
81.8%
18.2%
9 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.8%
18.2%
9 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
15
Голов в среднем за матч
2.25
2.14
Среднее время на гол
40
42
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.14
0.25
Среднее время на гол
630
360
Всего голов
10
16
Голов в среднем за матч
0.91
1.45
Тотал матчей
2.5
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
Среднее время на гол
99
61
Бомбардиры внутри турнира
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бондаренко Артём
|4
|0.67
|Сикан Даниил
|3
|0.5
|Судаков Георгий
|2 (1)
|0.33
|Зубков Александр
|2
|0.33
|Матвиенко Николай
|2
|0.33
|Педриньо II
|1
|0.17
|Траоре Лассина
|1
|0.17
|Крыськив Дмитрий
|1
|0.17
|Степаненко Тарас
|1
|0.17
|Невертон
|1
|0.17
|Тобиас Винисиус
|0
|0
|Кевин IV
|0
|0
|Гомес Марлон
|0
|0
Оболонь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черненко Руслан
|1
|0.14
|Слободян Олег
|1
|0.14
|Лукьянчук Павел
|0
|0
|Igor Medynsky
|0
|0
Карточки
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кевин IV
|3
|0
|Матвиенко Николай
|2
|0
|Педринью Роша
|2
|0
|Бондарь Валерий
|1
|0
|Крыськив Дмитрий
|1
|0
|Тобиас Винисиус
|1
|0
|Эгиналдо де Соуза Лемос
|1
|0
Оболонь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Igor Medynsky
|3
|0
|Дубко Валерий
|1
|1
|Vadym Vitenchuk
|2
|0
|Грисьо Максим
|0
|1
|Тарануха Ростислав
|1
|0
|Карась Даниил
|1
|0
|Суханов Сергей
|1
|0
|Vitaliy Grusha
|1
|0
|Viktor Bliznichenko
|1
|0
|Taras Moroz
|1
|0
Результаты матчей
Шахтёр Донецк
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Оболонь
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
0
Шахтёр Донецк
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Оболонь
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
6
2
Шахтёр Донецк
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Оболонь
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
7
6
Упущенные победы
6
2
Голы по времени матча
Забито
9
0
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
3
10
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
4
40%
16-30
1
33%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
33%
2
20%
76-90
Забито
8
2
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
3
38%
1
50%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
5
8
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Забито
17
2
8 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 0
1 Не забивали 6
1
6%
0
0%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
5
29%
29%
1
50%
61-75
4
24%
0
0%
76-90
Пропущено
8
18
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
6
33%
16-30
3
38%
1
6%
31-45
2
25%
3
17%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
1
13%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Болонья - Шахтёр Донецк 0:0 Шахтёр Донецк - Карпаты 5:2 Александрия - Шахтёр Донецк 4:3 ФК Левый Берег - Шахтёр Донецк 0:1
Шахтёр Донецк - ФСК Мариуполь 3:0 Шахтёр Донецк - Полесье 0:1 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:5 Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 2:2 Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 1:0 Ипсвич - Шахтёр Донецк 1:0 Бешикташ - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - Ризеспор 5:0 Шахтёр Донецк - ТСК 0:1 Шахтёр Донецк - Хайдук 1:1 Шахтёр Донецк - Сараево 4:1 Полесье - Шахтёр Донецк 2:0 Днепр-1 - Шахтёр Донецк 1:1 Ворскла - Шахтёр Донецк 1:2 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 1:0 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 3:0
Оболонь
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Оболонь - Александрия 0:0 Оболонь - Заря 0:2 Полесье - Оболонь 4:0 Ворскла - Оболонь 2:0
Оболонь - Рух Львов 0:4 Оболонь - Колос Ковалёвка 2:2 Оболонь - Верес 5:2 Оболонь - ФК Чернигов 2:1 Оболонь - ЛНЗ Черкасcы 2:0 Оболонь - Чайка (Петропавловская Борщаговка) 3:0 Оболонь - Кудривкa-Нивa 0:1 Оболонь - Эпицентр 2:4 ЛНЗ Черкасcы - Оболонь 2:0 Оболонь - Александрия 0:3 Ворскла - Оболонь 3:1 Оболонь - Рух Львов 0:0 Оболонь - ЛНЗ Черкасcы 1:0 Заря - Оболонь 0:0 Металлист-1925 - Оболонь 1:1 Александрия - Оболонь 2:2
Результаты матчей
Шахтёр Донецк
Оболонь
Точный счет
0:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
4:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
3 раза 100%
Точный счет
0:1
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
4:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
5
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
6 раз 86%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Шахтёр Донецк
Оболонь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
13
21
13
21
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
16
42
16
42
33
24
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Полесье
|Назаренко Александр
|6 (2)
|Полесье
|Гуцуляк Алексей
|4 (1)
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|4 (1)
|Рух Львов
|Краснопир Игорь
|4
|Рух Львов
|Квасница Илья
|3 (2)
|ФК Левый Берег
|Сухоручко Даниил
|1 3
|Ингулец
|Мельничук Максим
|1 2
|Карпаты
|Мирошниченко Денис
|3
|ФК Левый Берег
|Банада Евгений
|3
|ЛНЗ Черкасcы
|Пасич Геннадий
|3