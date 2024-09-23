Тур: 4.
0:2
Второй тайм: 61'
0'
13' Желтая карточкаIlija Milicevic
19' Желтая карточкаElisha Sam
0:1
20' ГолMichael Simoes Domingues2
0:2
27' ГолЖуниор Таварес
32' Желтая карточкаВронтис Стилианос
Ход матча
13'
19'
20'
27'
0:2
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Marco KrainzПолузащитник
-
10 Niv Gotliv
-
18 Isaac Nortey
-
19 Elisha Sam
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
80 Edson Silva
-
-
-
-
-
14 Loizos Kosma
-
27 Niv Fliter
-
-
Главный тренер: Ori Guttman
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Гиоата ЖеромЗащитник
-
92 Гомес СанаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Ферье МорганНападающий
-
-
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Баджи СтефанПолузащитник
-
43 Joao Sidonio
-
-
71 Lucas Andrey
-
-
-
-
Главный тренер: Hugo Martins
История личных встреч
Эносис
Омония Арадиппу
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
125%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
11 матчей
54.5%
9.1%
36.4%
6 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
9.1%
81.8%
9.1%
1 победа 9 ничьих 1 победа
Второй тайм
54.5%
45.5%
6 побед 0 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
12
Голов в среднем за матч
1.2
2
Среднее время на гол
75
45
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.17
1.4
Среднее время на гол
77
64
Всего голов
13
19
Голов в среднем за матч
1.18
1.73
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
76
52
Бомбардиры внутри турнира
Эносис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Самбу Бассала
|1
|0.25
Омония Арадиппу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жуниор Таварес
|1
|0.25
|Michael Simoes Domingues2
|1
|0.25
Карточки
Эносис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Michalis Charalampous
|1
|1
|Самбу Бассала
|2
|0
|Isaac Nortey
|2
|0
|Niv Gotliv
|2
|0
|Ilija Milicevic
|2
|0
|Edson Silva
|1
|0
|Sean Ioannou
|1
|0
|Elisha Sam
|1
|0
|Менди Проспер
|1
|0
|Demetris Mavroudis
|1
|0
|Andreas Christofi
|1
|0
Омония Арадиппу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Сана
|3
|0
|Вронтис Стилианос
|2
|0
|Гиоата Жером
|1
|0
|Жуниор Таварес
|1
|0
|Giorgos Pontikos
|1
|0
|Деметриу Андреас
|1
|0
|Alexandros Theocharous
|1
|0
|Niko Havelka
|1
|0
Результаты матчей
Эносис
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Омония Арадиппу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Эносис
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Омония Арадиппу
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
1
0
Эносис
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Омония Арадиппу
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
40%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Эносис
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Эносис - АПОЭЛ 0:4 Омония 29-го Мая - Эносис 0:1 Эносис - Кармиотисса 0:1 Эносис - Ахиронас Онисилос 1:2
Эносис - Неа Саламина 0:0 Анагенниси Дерини - Эносис 1:2 Эносис - Омония 29-го Мая 0:1 Эносис - АСИЛ Лыси 3:4 Пейе 2014 - Эносис 1:4 Эносис - Ипсонас Лимасол 1:2 Омония 29-го Мая - Эносис 1:1 Эносис - Омония Арадиппу 0:2 Олимпиакос Никосия - Эносис 1:2 Айя-Напа - Эносис 1:3 АСИЛ Лыси - Эносис 1:2 Эносис - Пейе 2014 0:0 Ипсонас Лимасол - Эносис 2:2 Эносис - Омония 29-го Мая 2:1 Омония Арадиппу - Эносис 2:0 Эносис - Олимпиакос Никосия 2:1
Омония Арадиппу
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Омония Арадиппу - Арис Лимасол 0:3 АЕЛ Лимасол - Омония Арадиппу 1:0 Омония Арадиппу - Анортосис 0:0 АЕК Ларнака - Омония Арадиппу 1:1
Анортосис - Омония Арадиппу 1:2 Омония Арадиппу - Хапоэль Хайфа 2:1 Омония Арадиппу - АЕЛ Лимасол 2:2 Омония Арадиппу - Ипсонас Лимасол 3:1 Омония 29-го Мая - Омония Арадиппу 1:2 Айя-Напа - Омония Арадиппу 1:4 Омония Арадиппу - Олимпиакос Никосия 1:0 Эносис - Омония Арадиппу 0:2 Омония Арадиппу - АСИЛ Лыси 3:1 Пейе 2014 - Омония Арадиппу 0:2 Ипсонас Лимасол - Омония Арадиппу 1:0 Омония Арадиппу - Омония 29-го Мая 1:2 Омония Арадиппу - Айя-Напа 2:0 Олимпиакос Никосия - Омония Арадиппу 2:2 Омония Арадиппу - Эносис 2:0 АСИЛ Лыси - Омония Арадиппу 0:0
Результаты матчей
Эносис
Омония Арадиппу
Точный счет
0:1
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
2 раза 67%
0:4
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
3 раза 100%
Тоталы голов в матче
Эносис
Омония Арадиппу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|2.
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|3.
|4
|3
|0
|1
|11 - 4
|9
|4.
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|5.
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|6.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|8.
|2:0
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|12.
|0:2
|4
|1
|0
|3
|1 - 7
|3
|13.
|4
|1
|0
|3
|6 - 12
|3
|14.
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|7.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|8.
|2:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|9.
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|10.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|13.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|14.
|0:2
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|6.
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|7.
|0:2
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|2:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|4 - 9
|3
|13.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Силва Андерсон
|4
|АПОЭЛ
|Эль-Араби Юссеф
|3
|Анортосис
|Лопеш Рафаэл
|3
|Пафос
|Жайро
|3
|Этникос Ахна
|Nicolas Andereggen
|3
|Омония Арадиппу
|Гомес Сана
|3
|Этникос Ахна
|Панайоту Панайотис
|1 1
|Арис Лимасол
|Урошевич Слободан
|1 1
|Аполлон
|Diego Dorregaray
|1 1
|Эносис
|Michalis Charalampous
|1 1