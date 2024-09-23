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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 4.
Эносис
0:2
Второй тайм: 61'
Омония Арадиппу
0'
13' Желтая карточка
Ilija Milicevic
19' Желтая карточка
Elisha Sam
0:1
20' Гол
Michael Simoes Domingues2
0:2
27' Гол
Жуниор Таварес
32' Желтая карточка
Вронтис Стилианос

Ход матча

13'
Ilija Milicevic
 
19'
Elisha Sam
 
20'
0:1
Michael Simoes Domingues2
27'
0:2
Жуниор Таварес
32'
 
Вронтис Стилианос
46'
Кориню Жереми
Ilija Milicevic
 
46'
 
Деметриу Андреас
Жуниор Таварес
46'
 
Giorgos Pontikos
_Patrick Valverde
46'
Андреу Эвангелос
Niv Gotliv
 
Лучшие коэффициенты
Эносис
Ничья
Омония Арадиппу
59.00
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9.28
3.15
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Все Коэффициенты
Эносис
Омония Арадиппу

История личных встреч

Эносис
Омония Арадиппу

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

125%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

11 матчей

54.5%
9.1%
36.4%
6 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

9.1%
81.8%
9.1%
1 победа 9 ничьих 1 победа

Второй тайм

54.5%
45.5%
6 побед 0 ничьих 5 побед

История матчей

ВД
0:2
ВД
2:0
ВД
3:1
ТМК
0:1
ВД
2:2
ВД
0:2
ВД
0:2
ВД
1:0
ВД
1:5
ВД
3:2
ВД
1:2

Голы

Всего голов

6
12

Голов в среднем за матч

1.2
2

Среднее время на гол

75
45

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.17
1.4

Среднее время на гол

77
64

Всего голов

13
19

Голов в среднем за матч

1.18
1.73

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

76
52

Бомбардиры внутри турнира

Эносис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Самбу Бассала 1 0.25
Омония Арадиппу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жуниор Таварес 1 0.25
Michael Simoes Domingues2 1 0.25

Карточки

Эносис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Michalis Charalampous 1 1
Самбу Бассала 2 0
Isaac Nortey 2 0
Niv Gotliv 2 0
Ilija Milicevic 2 0
Edson Silva 1 0
Sean Ioannou 1 0
Elisha Sam 1 0
Менди Проспер 1 0
Demetris Mavroudis 1 0
Andreas Christofi 1 0
Омония Арадиппу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Сана 3 0
Вронтис Стилианос 2 0
Гиоата Жером 1 0
Жуниор Таварес 1 0
Giorgos Pontikos 1 0
Деметриу Андреас 1 0
Alexandros Theocharous 1 0
Niko Havelka 1 0

Результаты матчей

Эносис
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Омония Арадиппу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Эносис
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Омония Арадиппу
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

1
0
Эносис
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Омония Арадиппу
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Эносис
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Эносис - АПОЭЛ 0:4 Омония 29-го Мая - Эносис 0:1 Эносис - Кармиотисса 0:1 Эносис - Ахиронас Онисилос 1:2
Эносис - Неа Саламина 0:0 Анагенниси Дерини - Эносис 1:2 Эносис - Омония 29-го Мая 0:1 Эносис - АСИЛ Лыси 3:4 Пейе 2014 - Эносис 1:4 Эносис - Ипсонас Лимасол 1:2 Омония 29-го Мая - Эносис 1:1 Эносис - Омония Арадиппу 0:2 Олимпиакос Никосия - Эносис 1:2 Айя-Напа - Эносис 1:3 АСИЛ Лыси - Эносис 1:2 Эносис - Пейе 2014 0:0 Ипсонас Лимасол - Эносис 2:2 Эносис - Омония 29-го Мая 2:1 Омония Арадиппу - Эносис 2:0 Эносис - Олимпиакос Никосия 2:1
Омония Арадиппу
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Омония Арадиппу - Арис Лимасол 0:3 АЕЛ Лимасол - Омония Арадиппу 1:0 Омония Арадиппу - Анортосис 0:0 АЕК Ларнака - Омония Арадиппу 1:1
Анортосис - Омония Арадиппу 1:2 Омония Арадиппу - Хапоэль Хайфа 2:1 Омония Арадиппу - АЕЛ Лимасол 2:2 Омония Арадиппу - Ипсонас Лимасол 3:1 Омония 29-го Мая - Омония Арадиппу 1:2 Айя-Напа - Омония Арадиппу 1:4 Омония Арадиппу - Олимпиакос Никосия 1:0 Эносис - Омония Арадиппу 0:2 Омония Арадиппу - АСИЛ Лыси 3:1 Пейе 2014 - Омония Арадиппу 0:2 Ипсонас Лимасол - Омония Арадиппу 1:0 Омония Арадиппу - Омония 29-го Мая 1:2 Омония Арадиппу - Айя-Напа 2:0 Олимпиакос Никосия - Омония Арадиппу 2:2 Омония Арадиппу - Эносис 2:0 АСИЛ Лыси - Омония Арадиппу 0:0

Результаты матчей

Эносис
Омония Арадиппу

Точный счет

0:1
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
2 раза 67%
0:4
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
3 раза 100%

Тоталы голов в матче

Эносис
Омония Арадиппу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 4 4 0 0 12 - 2 12
2.
Арис Лимасол
 4 3 1 0 7 - 1 10
3.
АПОЭЛ
 4 3 0 1 11 - 4 9
4.
Омония Никосия
 4 3 0 1 7 - 3 9
5.
АЕЛ Лимасол
 3 2 0 1 6 - 5 6
6.
Аполлон
 3 1 1 1 3 - 3 4
7.
Анортосис
 4 1 1 2 3 - 5 4
8.
Омония Арадиппу
 2:0 4 1 1 2 2 - 4 4
9.
Этникос Ахна
 4 1 1 2 7 - 9 4
10.
АЕК Ларнака
 4 1 1 2 4 - 6 4
11.
Кармиотисса
 4 1 1 2 3 - 7 4
12.
Эносис
 0:2 4 1 0 3 1 - 7 3
13.
Неа Саламина
 4 1 0 3 6 - 12 3
14.
Омония 29-го Мая
 4 0 1 3 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Омония Никосия
 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Арис Лимасол
 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Анортосис
 2 1 0 1 2 - 2 3
5.
АПОЭЛ
 2 1 0 1 4 - 4 3
6.
АЕЛ Лимасол
 2 1 0 1 2 - 3 3
7.
АЕК Ларнака
 2 0 1 1 2 - 4 1
8.
Омония Арадиппу
 2:0 2 0 1 1 0 - 3 1
9.
Кармиотисса
 3 0 1 2 2 - 7 1
10.
Неа Саламина
 1 0 0 1 2 - 3 0
11.
Аполлон
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Этникос Ахна
 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Омония 29-го Мая
 2 0 0 2 2 - 5 0
14.
Эносис
 0:2 3 0 0 3 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Арис Лимасол
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Пафос
 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
Аполлон
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Этникос Ахна
 3 1 1 1 5 - 6 4
6.
АЕЛ Лимасол
 1 1 0 0 4 - 2 3
7.
Эносис
 0:2 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Кармиотисса
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Омония Арадиппу
 2:0 2 1 0 1 2 - 1 3
10.
АЕК Ларнака
 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Омония Никосия
 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
Неа Саламина
 3 1 0 2 4 - 9 3
13.
Омония 29-го Мая
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Анортосис
 2 0 1 1 1 - 3 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Пафос Силва Андерсон 4
АПОЭЛ Эль-Араби Юссеф 3
Анортосис Лопеш Рафаэл 3
Пафос Жайро 3
Этникос Ахна Nicolas Andereggen 3
Весь список

Топ нарушителей
Омония Арадиппу Гомес Сана 3
Этникос Ахна Панайоту Панайотис 1 1
Арис Лимасол Урошевич Слободан 1 1
Аполлон Diego Dorregaray 1 1
Эносис Michalis Charalampous 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 32'
    Вронтис Стилианос получил желтую карточку от судьи
  • 27'
    Г О О О О Л - Жуниор Таварес бьет в цель!
  • 20'
    Г О О О О Л - Mika бьет в цель!
  • 19'
    Elisha Sam получил желтую карточку от судьи
  • 13'
    Ilija Milicevic получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Эносис
Ничья
Омония Арадиппу
59.00
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9.28
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Где смотреть матч Эносис 0:2 Омония Арадиппу онлайн

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Омония Арадиппу
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