Тур: 5.
3:1
Конец матча
0'
0:1
9' ГолСингх Лютер
11' Желтая карточкаЭвандро Коста
25' Желтая карточкаФрандзис Христофорос
1:1
45' ГолКакулис Андроникос
2:1
52' ГолКулибали Сену
64' Желтая карточкаМельядо Мигель
64' Желтая карточкаУэдраого Дилан
3:1
65' ГолКулибали Сену
80' Красная карточкаКечкеш Акош
87' Желтая карточкаКусулос Янис
90'+6
Ход матча
9'
0:1
11'
45'
52'
2:1
64'
64'
65'
3:1
80'
87'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Хаммас АминЗащитник
- Защитник
-
20 Марич МатеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Симич ВелькоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
-
31 Кусулос ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Саиду АлиуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
75 Лойзу ЛойзосНападающий
-
10 Ацили ОмерНападающий
-
Главный тренер: Дамбраускас Валдас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Кечкеш АкошПолузащитник
-
15 Авраам АвивПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Сингх ЛютерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
66 Мамас РафаилПолузащитник
-
12 Бамбок ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Коулмэн Крис
История личных встреч
Омония Никосия
АЕЛ Лимасол
27 матчей
88.9%
11.1%
24 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
70.4%
29.6%
19 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
59.3%
25.9%
14.8%
16 побед 7 ничьих 0 побед
19 матчей
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед
Второй тайм
78.9%
21.1%
0 побед 15 ничьих 8 побед
46 матчей
52.2%
19.6%
28.2%
24 победы 9 ничьих 13 побед
Первый тайм
41.3%
34.8%
23.9%
19 побед 16 ничьих 11 побед
Второй тайм
34.8%
47.8%
17.4%
16 побед 22 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
38
30
Голов в среднем за матч
1.81
1.2
Среднее время на гол
49
75
Всего голов
33
14
Голов в среднем за матч
1.32
0.67
Среднее время на гол
68
135
Всего голов
71
44
Голов в среднем за матч
1.54
0.96
Тотал матчей
2.5
42
Больше 91%
Меньше 9%
4
30
Больше 65%
Меньше 35%
16
20
Больше 43%
Меньше 57%
26
11
Больше 24%
Меньше 76%
35
8
Больше 17%
Меньше 83%
38
2
Больше 4%
Меньше 96%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
45
Среднее время на гол
58
94
Бомбардиры внутри турнира
Омония Никосия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стемпиньски Мариуш
|2
|0.4
|Кулибали Сену
|2
|0.4
|Саиду Алиу
|2
|0.4
|Эвандро Коста
|1
|0.2
|Семедо Вилли
|1
|0.2
|Какулис Андроникос
|1
|0.2
|Харалампус Харалампос
|1
|0.2
АЕЛ Лимасол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макрис Андреас
|2
|0.5
|Лесовой Даниил
|2
|0.5
|Сингх Лютер
|1
|0.25
|Уэдраого Дилан
|1
|0.25
|Тричковски Иван
|1 (1)
|0.25
Карточки
Омония Никосия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кусулос Янис
|2
|0
|Дионку Альфа
|2
|0
|Стемпиньски Мариуш
|0
|1
|Эвандро Коста
|1
|0
|Ацили Омер
|1
|0
|Масурас Яннис
|1
|0
|Какулис Андроникос
|1
|0
|Эракович Новица
|1
|0
|Харалампус Харалампос
|1
|0
АЕЛ Лимасол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уэдраого Дилан
|2
|0
|Франдзис Христофорос
|2
|0
|Кечкеш Акош
|0
|1
|Столник Марко
|1
|0
|Мельядо Мигель
|1
|0
|Сингх Лютер
|1
|0
|Захариу Панайотис
|1
|0
|Роберта Найджел
|1
|0
|Авраам Авив
|1
|0
|Лесовой Даниил
|1
|0
|Току Эммануэль
|1
|0
|Мамас Рафаил
|1
|0
Результаты матчей
Омония Никосия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
АЕЛ Лимасол
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
0
1
Омония Никосия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
АЕЛ Лимасол
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
3
1
Омония Никосия
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
АЕЛ Лимасол
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
3
2
Голы по времени матча
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
2
40%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
20%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90
Забито
10
7
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
0
0%
2
29%
1-15
2
20%
2
29%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
1
14%
76-90
Пропущено
4
8
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Омония Никосия
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Анортосис - Омония Никосия 1:0 Омония Никосия - АЕК Ларнака 1:0 Неа Саламина - Омония Никосия 2:3 Зиря - Омония Никосия 1:0
Омония Никосия - Этникос Ахна 3:0 Омония Никосия - Зиря 6:0 Фехервар - Омония Никосия 0:2 Омония Никосия - Фехервар 1:0 Торпедо Кутаиси - Омония Никосия 1:2 Омония Никосия - Торпедо Кутаиси 3:1 Омония Никосия - АЕК 1:1 Ракув - Омония Никосия 2:0 Маккаби Тель-Авив - Омония Никосия 2:0 Краковия - Омония Никосия 3:0 Омония Никосия - Пафос 0:3 Пафос - Омония Никосия 1:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 1:0 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Арис Лимасол 0:0 Анортосис - Омония Никосия 0:2
АЕЛ Лимасол
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
АЕЛ Лимасол - Пафос 1:3 АЕЛ Лимасол - Омония Арадиппу 1:0 Омония 29-го Мая - АЕЛ Лимасол 2:4 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 1:1
Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 1:1 Арка Гдыня - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:2 Омония Арадиппу - АЕЛ Лимасол 2:2 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 4:3 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 2:0 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 2:2 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 5:4 Аполлон - АЕЛ Лимасол 4:1 АЕЛ Лимасол - Отеллос 3:2 Закакиу - АЕЛ Лимасол 1:5 Кармиотисса - АЕЛ Лимасол 0:0 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 1:1 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 0:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 1:1 АЕЛ Лимасол - Аполлон 2:1
Результаты матчей
Омония Никосия
АЕЛ Лимасол
Точный счет
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
3
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
1
3 раза 75%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Омония Никосия
АЕЛ Лимасол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
13
32
13
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Силва Андерсон
|4
|АПОЭЛ
|Эль-Араби Юссеф
|3
|Анортосис
|Лопеш Рафаэл
|3
|Пафос
|Жайро
|3
|Этникос Ахна
|Nicolas Andereggen
|3
|Омония Арадиппу
|Гомес Сана
|3
|АЕК Ларнака
|Enzo Cabrera2
|3
|Этникос Ахна
|Панайоту Панайотис
|1 1
|Арис Лимасол
|Урошевич Слободан
|1 1
|Аполлон
|Diego Dorregaray
|1 1