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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 5.
Омония Никосия
3:1
Конец матча
АЕЛ Лимасол
0'
0:1
9' Гол
Сингх Лютер
11' Желтая карточка
Эвандро Коста
25' Желтая карточка
Франдзис Христофорос
1:1
45' Гол
Какулис Андроникос
2:1
52' Гол
Кулибали Сену
64' Желтая карточка
Мельядо Мигель
64' Желтая карточка
Уэдраого Дилан
3:1
65' Гол
Кулибали Сену
80' Красная карточка
Кечкеш Акош
87' Желтая карточка
Кусулос Янис
90'+6
Омония Никосия
АЕЛ Лимасол

История личных встреч

Омония Никосия
АЕЛ Лимасол

27 матчей

88.9%
11.1%
24 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

70.4%
29.6%
19 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

59.3%
25.9%
14.8%
16 побед 7 ничьих 0 побед

19 матчей

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

78.9%
21.1%
0 побед 15 ничьих 8 побед

46 матчей

52.2%
19.6%
28.2%
24 победы 9 ничьих 13 побед

Первый тайм

41.3%
34.8%
23.9%
19 побед 16 ничьих 11 побед

Второй тайм

34.8%
47.8%
17.4%
16 побед 22 ничьи 8 побед

История матчей

ПД
3:1
ПД
0:0
К
0:1
ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
3:2
К
0:0
ПД
1:1
К
1:1
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
2:1
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
3:0
ПД
0:3
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
3:2
ПД
3:1
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
1:2
ПД
2:1
ПД
2:3
ПД
1:0
ПД
3:2
ПД
2:1
ПД
4:1
ПД
1:0
ПД
4:2
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
2:3
ПД
2:0
ПД
3:1
ПД
0:0
КК
1:0
КК
0:0
ПД
2:0
ПД
1:1
С
3:5
CC
0:1
ПД
1:0
ПД
2:0

Голы

Всего голов

38
30

Голов в среднем за матч

1.81
1.2

Среднее время на гол

49
75

Всего голов

33
14

Голов в среднем за матч

1.32
0.67

Среднее время на гол

68
135

Всего голов

71
44

Голов в среднем за матч

1.54
0.96

Тотал матчей

2.5
42
Больше 91%
Меньше 9%
4
30
Больше 65%
Меньше 35%
16
20
Больше 43%
Меньше 57%
26
11
Больше 24%
Меньше 76%
35
8
Больше 17%
Меньше 83%
38
2
Больше 4%
Меньше 96%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
45

Среднее время на гол

58
94

Бомбардиры внутри турнира

Омония Никосия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стемпиньски Мариуш 2 0.4
Кулибали Сену 2 0.4
Саиду Алиу 2 0.4
Эвандро Коста 1 0.2
Семедо Вилли 1 0.2
Какулис Андроникос 1 0.2
Харалампус Харалампос 1 0.2
АЕЛ Лимасол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макрис Андреас 2 0.5
Лесовой Даниил 2 0.5
Сингх Лютер 1 0.25
Уэдраого Дилан 1 0.25
Тричковски Иван 1 (1) 0.25

Карточки

Омония Никосия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кусулос Янис 2 0
Дионку Альфа 2 0
Стемпиньски Мариуш 0 1
Эвандро Коста 1 0
Ацили Омер 1 0
Масурас Яннис 1 0
Какулис Андроникос 1 0
Эракович Новица 1 0
Харалампус Харалампос 1 0
АЕЛ Лимасол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уэдраого Дилан 2 0
Франдзис Христофорос 2 0
Кечкеш Акош 0 1
Столник Марко 1 0
Мельядо Мигель 1 0
Сингх Лютер 1 0
Захариу Панайотис 1 0
Роберта Найджел 1 0
Авраам Авив 1 0
Лесовой Даниил 1 0
Току Эммануэль 1 0
Мамас Рафаил 1 0

Результаты матчей

Омония Никосия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
АЕЛ Лимасол
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

0
1
Омония Никосия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
АЕЛ Лимасол
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

3
1
Омония Никосия
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
АЕЛ Лимасол
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
2
40%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90

Забито

10
7
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
0
0%
2
29%
1-15
2
20%
2
29%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
1
14%
76-90

Пропущено

4
8
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Омония Никосия
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Анортосис - Омония Никосия 1:0 Омония Никосия - АЕК Ларнака 1:0 Неа Саламина - Омония Никосия 2:3 Зиря - Омония Никосия 1:0
Омония Никосия - Этникос Ахна 3:0 Омония Никосия - Зиря 6:0 Фехервар - Омония Никосия 0:2 Омония Никосия - Фехервар 1:0 Торпедо Кутаиси - Омония Никосия 1:2 Омония Никосия - Торпедо Кутаиси 3:1 Омония Никосия - АЕК 1:1 Ракув - Омония Никосия 2:0 Маккаби Тель-Авив - Омония Никосия 2:0 Краковия - Омония Никосия 3:0 Омония Никосия - Пафос 0:3 Пафос - Омония Никосия 1:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 1:0 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Арис Лимасол 0:0 Анортосис - Омония Никосия 0:2
АЕЛ Лимасол
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
АЕЛ Лимасол - Пафос 1:3 АЕЛ Лимасол - Омония Арадиппу 1:0 Омония 29-го Мая - АЕЛ Лимасол 2:4 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 1:1
Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 1:1 Арка Гдыня - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:2 Омония Арадиппу - АЕЛ Лимасол 2:2 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 4:3 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 2:0 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 2:2 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 5:4 Аполлон - АЕЛ Лимасол 4:1 АЕЛ Лимасол - Отеллос 3:2 Закакиу - АЕЛ Лимасол 1:5 Кармиотисса - АЕЛ Лимасол 0:0 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 1:1 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 0:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 1:1 АЕЛ Лимасол - Аполлон 2:1

Результаты матчей

Омония Никосия
АЕЛ Лимасол

Точный счет

1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

3
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
1
3 раза 75%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Омония Никосия
АЕЛ Лимасол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
1
1
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
1
3
3
2
2.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 4 4 0 0 12 - 2 12
2.
Омония Никосия
 5 4 0 1 10 - 4 12
3.
Арис Лимасол
 4 3 1 0 7 - 1 10
4.
АПОЭЛ
 4 3 0 1 11 - 4 9
5.
АЕК Ларнака
 5 2 1 2 7 - 7 7
6.
АЕЛ Лимасол
 4 2 0 2 7 - 8 6
7.
Аполлон
 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Анортосис
 4 1 1 2 3 - 5 4
9.
Этникос Ахна
 4 1 1 2 7 - 9 4
10.
Омония Арадиппу
 4 1 1 2 2 - 4 4
11.
Кармиотисса
 4 1 1 2 3 - 7 4
12.
Эносис
 4 1 0 3 1 - 7 3
13.
Неа Саламина
 5 1 0 4 7 - 15 3
14.
Омония 29-го Мая
 4 0 1 3 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Омония Никосия
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Пафос
 2 2 0 0 7 - 1 6
3.
Арис Лимасол
 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Анортосис
 2 1 0 1 2 - 2 3
5.
АПОЭЛ
 2 1 0 1 4 - 4 3
6.
АЕЛ Лимасол
 2 1 0 1 2 - 3 3
7.
АЕК Ларнака
 2 0 1 1 2 - 4 1
8.
Омония Арадиппу
 2 0 1 1 0 - 3 1
9.
Кармиотисса
 3 0 1 2 2 - 7 1
10.
Аполлон
 1 0 0 1 1 - 2 0
11.
Этникос Ахна
 1 0 0 1 2 - 3 0
12.
Омония 29-го Мая
 2 0 0 2 2 - 5 0
13.
Неа Саламина
 2 0 0 2 3 - 6 0
14.
Эносис
 3 0 0 3 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Арис Лимасол
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Пафос
 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
АЕК Ларнака
 3 2 0 1 5 - 3 6
5.
Аполлон
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Этникос Ахна
 3 1 1 1 5 - 6 4
7.
Эносис
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Кармиотисса
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Омония Арадиппу
 2 1 0 1 2 - 1 3
10.
АЕЛ Лимасол
 2 1 0 1 5 - 5 3
11.
Омония Никосия
 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
Неа Саламина
 3 1 0 2 4 - 9 3
13.
Омония 29-го Мая
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Анортосис
 2 0 1 1 1 - 3 1
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Топ бомбардиров
Пафос Силва Андерсон 4
АПОЭЛ Эль-Араби Юссеф 3
Анортосис Лопеш Рафаэл 3
Пафос Жайро 3
Этникос Ахна Nicolas Andereggen 3
Весь список

Топ нарушителей
Омония Арадиппу Гомес Сана 3
АЕК Ларнака Enzo Cabrera2 3
Этникос Ахна Панайоту Панайотис 1 1
Арис Лимасол Урошевич Слободан 1 1
Аполлон Diego Dorregaray 1 1
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