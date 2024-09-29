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  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 5.
Аполлон
0:0
Перерыв
Эносис
0'
6' Желтая карточка
Isaac Nortey
23' Желтая карточка
Elisha Sam
29' Желтая карточка
Андреу Эвангелос

Ход матча

6'
 
Isaac Nortey
23'
 
Elisha Sam
29'
 
Андреу Эвангелос
44'
Шполярич Данило
Боли Шарль
 
Лучшие коэффициенты
Аполлон
Ничья
Эносис
6.00
6.10
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16.00
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Все Коэффициенты
Аполлон
Эносис

История личных встреч

Аполлон
Эносис

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 4 ничьи 2 победы

15 матчей

80%
13.3%
6.7%
12 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
2:1
ПД
1:5
ПД
0:1
ПД
0:3
ПД
0:2
ПД
5:0
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
3:0
ПД
0:1
ПД
0:1
ПД
4:1
ПД
0:0

Голы

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

2.13
1.86

Среднее время на гол

42
48

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.14
0.5

Среднее время на гол

630
180

Всего голов

18
17

Голов в среднем за матч

1.2
1.13

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

75
79

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркеш Педру 2 0.5
Змрхаль Яромир 1 0.25
Эносис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Самбу Бассала 1 0.2

Карточки

Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Diego Dorregaray 1 1
Бруно Араужо 2 0
Буасгар Кентен 2 0
Вайссбек Гаэтан 2 0
Д'Алмейда Сесси 0 1
Вурос Праксителис 1 0
Леувенбург Петер 1 0
Селестин Жюльен 1 0
Эносис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Isaac Nortey 3 0
Michalis Charalampous 1 1
Самбу Бассала 2 0
Elisha Sam 2 0
Niv Gotliv 2 0
Ilija Milicevic 2 0
Edson Silva 1 0
Marco Krainz 1 0
Sean Ioannou 1 0
Менди Проспер 1 0
Demetris Mavroudis 1 0
Андреу Эвангелос 1 0
Andreas Christofi 1 0

Результаты матчей

Аполлон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Эносис
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Аполлон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Эносис
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
7

Упущенные победы

2
0
Аполлон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Эносис
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
7

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
100%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

3
7
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Аполлон
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Отеллос - Аполлон 0:4 Арис Лимасол - Аполлон 0:0 Неа Саламина - Аполлон 3:1 Анортосис - Аполлон 1:2
Аполлон - АЕК Ларнака 1:2 Аполлон - Кармиотисса 7:1 Жилина - Аполлон 1:2 Аполлон - Аль-Гарафа 1:1 Аполлон - Отеллос 4:1 Закакиу - Аполлон 1:5 Аполлон - Кармиотисса 0:0 Этникос Ахна - Аполлон 3:3 Аполлон - АЕЛ Лимасол 4:1 Аполлон - Пафос 1:1 Неа Саламина - Аполлон 0:2 Пафос - Аполлон 2:1 Докса Катокопия - Аполлон 0:2 Отеллос - Аполлон 0:1 Аполлон - Закакиу 1:0 Аполлон - АЕК 0:1
Эносис
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Эносис - Омония Арадиппу 0:2 Эносис - АПОЭЛ 0:4 Омония 29-го Мая - Эносис 0:1 Эносис - Кармиотисса 0:1
Эносис - Ахиронас Онисилос 1:2 Эносис - Неа Саламина 0:0 Анагенниси Дерини - Эносис 1:2 Эносис - Омония 29-го Мая 0:1 Эносис - АСИЛ Лыси 3:4 Пейе 2014 - Эносис 1:4 Эносис - Ипсонас Лимасол 1:2 Омония 29-го Мая - Эносис 1:1 Эносис - Омония Арадиппу 0:2 Олимпиакос Никосия - Эносис 1:2 Айя-Напа - Эносис 1:3 АСИЛ Лыси - Эносис 1:2 Эносис - Пейе 2014 0:0 Ипсонас Лимасол - Эносис 2:2 Эносис - Омония 29-го Мая 2:1 Омония Арадиппу - Эносис 2:0

Результаты матчей

Аполлон
Эносис

Точный счет

1:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
3 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
0:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Аполлон
Эносис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1
2
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 1:1 5 4 1 0 13 - 3 13
2.
Омония Никосия
 5 4 0 1 10 - 4 12
3.
Арис Лимасол
 1:1 5 3 2 0 8 - 2 11
4.
АПОЭЛ
 0:0 5 3 1 1 11 - 4 10
5.
АЕК Ларнака
 5 2 1 2 7 - 7 7
6.
АЕЛ Лимасол
 4 2 0 2 7 - 8 6
7.
Аполлон
 0:0 4 1 2 1 3 - 3 5
8.
Анортосис
 5 1 2 2 5 - 7 5
9.
Этникос Ахна
 5 1 2 2 9 - 11 5
10.
Омония Арадиппу
 5 1 2 2 3 - 5 5
11.
Кармиотисса
 5 1 2 2 4 - 8 5
12.
Эносис
 0:0 5 1 1 3 1 - 7 4
13.
Неа Саламина
 5 1 0 4 7 - 15 3
14.
Омония 29-го Мая
 0:0 5 0 2 3 3 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Омония Никосия
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Пафос
 1:1 3 2 1 0 8 - 2 7
3.
Арис Лимасол
 1:1 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Анортосис
 2 1 0 1 2 - 2 3
5.
АПОЭЛ
 0:0 2 1 0 1 4 - 4 3
6.
АЕЛ Лимасол
 2 1 0 1 2 - 3 3
7.
Омония Арадиппу
 3 0 2 1 1 - 4 2
8.
Этникос Ахна
 2 0 1 1 4 - 5 1
9.
Аполлон
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
АЕК Ларнака
 2 0 1 1 2 - 4 1
11.
Омония 29-го Мая
 0:0 3 0 1 2 2 - 5 1
12.
Кармиотисса
 3 0 1 2 2 - 7 1
13.
Неа Саламина
 2 0 0 2 3 - 6 0
14.
Эносис
 0:0 3 0 0 3 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 0:0 3 2 1 0 7 - 0 7
2.
Арис Лимасол
 1:1 3 2 1 0 7 - 2 7
3.
Пафос
 1:1 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
АЕК Ларнака
 3 2 0 1 5 - 3 6
5.
Эносис
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Кармиотисса
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Аполлон
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Этникос Ахна
 3 1 1 1 5 - 6 4
9.
Омония Арадиппу
 2 1 0 1 2 - 1 3
10.
АЕЛ Лимасол
 2 1 0 1 5 - 5 3
11.
Омония Никосия
 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
Неа Саламина
 3 1 0 2 4 - 9 3
13.
Анортосис
 3 0 2 1 3 - 5 2
14.
Омония 29-го Мая
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Пафос Силва Андерсон 4
Анортосис Лопеш Рафаэл 4
АПОЭЛ Эль-Араби Юссеф 3
Пафос Жайро 3
Этникос Ахна Nicolas Andereggen 3
Весь список

Топ нарушителей
Омония Арадиппу Гомес Сана 3
Этникос Ахна Офори Ричард 3
АЕК Ларнака Enzo Cabrera2 3
Эносис Isaac Nortey 3
Этникос Ахна Панайоту Панайотис 1 1
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Боли Шарль уходит с поля. Шполярич Данило выходит вместо него
  • 29'
    Андреу Эвангелос получил желтую карточку от судьи
  • 23'
    Elisha Sam получил желтую карточку от судьи
  • 6'
    Айзек Норти получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 81% завершится ничьей.
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Аполлон
Ничья
Эносис
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6.10
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