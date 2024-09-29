Тур: 5.
0'
6' Желтая карточкаIsaac Nortey
23' Желтая карточкаElisha Sam
29' Желтая карточкаАндреу Эвангелос
48' Желтая карточкаAndreas Christofi
1:0
58' ГолВайссбек Гаэтан
1:1
76' ГолNiv Gotliv
77' Желтая карточкаNiv Gotliv
78' Желтая карточкаШполярич Данило
90' Желтая карточкаАдебайо Аделие
2:1
90' ПенальтиDiego Dorregaray
90' Желтая карточкаDiego Dorregaray
3:1
90' ГолВайссбек Гаэтан
90' Желтая карточкаМалеккидис Георгос
90' Желтая карточкаВурос Праксителис
90'+14
Ход матча
6'
23'
29'
58'
1:0
76'
1:1
77'
78'
90'
90'
2:1
90'
90'
3:1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Бруно АраужоЗащитник
- Защитник
-
70 Боли ШарльЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
- Полузащитник
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Гуля Адриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Marco KrainzПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Isaac Nortey
-
-
-
19 Elisha Sam
-
27 Niv Fliter
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
14 Loizos Kosma
-
-
-
10 Niv Gotliv
-
-
80 Edson Silva
-
-
Главный тренер: Ori Guttman
История личных встреч
Аполлон
Эносис
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 4 ничьи 2 победы
15 матчей
80%
13.3%
6.7%
12 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
17
13
Голов в среднем за матч
2.13
1.86
Среднее время на гол
42
48
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.14
0.5
Среднее время на гол
630
180
Всего голов
18
17
Голов в среднем за матч
1.2
1.13
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
75
79
Бомбардиры внутри турнира
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркеш Педру
|2
|0.5
|Вайссбек Гаэтан
|2
|0.5
|Змрхаль Яромир
|1
|0.25
|Diego Dorregaray
|1 (1)
|0.25
Эносис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Самбу Бассала
|1
|0.2
|Niv Gotliv
|1
|0.2
Карточки
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Diego Dorregaray
|2
|1
|Вурос Праксителис
|2
|0
|Бруно Араужо
|2
|0
|Буасгар Кентен
|2
|0
|Вайссбек Гаэтан
|2
|0
|Д'Алмейда Сесси
|0
|1
|Леувенбург Петер
|1
|0
|Селестин Жюльен
|1
|0
|Шполярич Данило
|1
|0
|Малеккидис Георгос
|1
|0
Эносис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Isaac Nortey
|3
|0
|Niv Gotliv
|3
|0
|Michalis Charalampous
|1
|1
|Самбу Бассала
|2
|0
|Elisha Sam
|2
|0
|Ilija Milicevic
|2
|0
|Andreas Christofi
|2
|0
|Edson Silva
|1
|0
|Marco Krainz
|1
|0
|Sean Ioannou
|1
|0
|Менди Проспер
|1
|0
|Demetris Mavroudis
|1
|0
|Адебайо Аделие
|1
|0
|Андреу Эвангелос
|1
|0
Результаты матчей
Аполлон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Эносис
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
1
Аполлон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Эносис
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
7
Упущенные победы
2
0
Аполлон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Эносис
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
7
Упущенные победы
3
1
Голы по времени матча
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
100%
76-90
Пропущено
3
3
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
2
67%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
100%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
6
2
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
100%
76-90
Пропущено
4
10
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
25%
2
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
4
40%
76-90
Результаты последних матчей
Аполлон
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Отеллос - Аполлон 0:4 Арис Лимасол - Аполлон 0:0 Неа Саламина - Аполлон 3:1 Анортосис - Аполлон 1:2
Аполлон - АЕК Ларнака 1:2 Аполлон - Кармиотисса 7:1 Жилина - Аполлон 1:2 Аполлон - Аль-Гарафа 1:1 Аполлон - Отеллос 4:1 Закакиу - Аполлон 1:5 Аполлон - Кармиотисса 0:0 Этникос Ахна - Аполлон 3:3 Аполлон - АЕЛ Лимасол 4:1 Аполлон - Пафос 1:1 Неа Саламина - Аполлон 0:2 Пафос - Аполлон 2:1 Докса Катокопия - Аполлон 0:2 Отеллос - Аполлон 0:1 Аполлон - Закакиу 1:0 Аполлон - АЕК 0:1
Эносис
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Эносис - Омония Арадиппу 0:2 Эносис - АПОЭЛ 0:4 Омония 29-го Мая - Эносис 0:1 Эносис - Кармиотисса 0:1
Эносис - Ахиронас Онисилос 1:2 Эносис - Неа Саламина 0:0 Анагенниси Дерини - Эносис 1:2 Эносис - Омония 29-го Мая 0:1 Эносис - АСИЛ Лыси 3:4 Пейе 2014 - Эносис 1:4 Эносис - Ипсонас Лимасол 1:2 Омония 29-го Мая - Эносис 1:1 Эносис - Омония Арадиппу 0:2 Олимпиакос Никосия - Эносис 1:2 Айя-Напа - Эносис 1:3 АСИЛ Лыси - Эносис 1:2 Эносис - Пейе 2014 0:0 Ипсонас Лимасол - Эносис 2:2 Эносис - Омония 29-го Мая 2:1 Омония Арадиппу - Эносис 2:0
Результаты матчей
Аполлон
Эносис
Точный счет
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
3 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Тоталы голов в матче
Аполлон
Эносис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
23
22
13
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Силва Андерсон
|4
|Анортосис
|Лопеш Рафаэл
|4
|АПОЭЛ
|Эль-Араби Юссеф
|3
|Пафос
|Жайро
|3
|Этникос Ахна
|Nicolas Andereggen
|3
|Аполлон
|Diego Dorregaray
|1 2
|Омония Арадиппу
|Гомес Сана
|3
|Этникос Ахна
|Офори Ричард
|3
|АЕК Ларнака
|Enzo Cabrera2
|3
|Эносис
|Isaac Nortey
|3