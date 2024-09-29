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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 5.
Аполлон
3:1
Конец матча
Эносис
0'
6' Желтая карточка
Isaac Nortey
23' Желтая карточка
Elisha Sam
29' Желтая карточка
Андреу Эвангелос
48' Желтая карточка
Andreas Christofi
1:0
58' Гол
Вайссбек Гаэтан
1:1
76' Гол
Niv Gotliv
77' Желтая карточка
Niv Gotliv
78' Желтая карточка
Шполярич Данило
90' Желтая карточка
Адебайо Аделие
2:1
90' Пенальти
Diego Dorregaray
90' Желтая карточка
Diego Dorregaray
3:1
90' Гол
Вайссбек Гаэтан
90' Желтая карточка
Малеккидис Георгос
90' Желтая карточка
Вурос Праксителис
90'+14
Аполлон
Эносис

История личных встреч

Аполлон
Эносис

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 4 ничьи 2 победы

15 матчей

80%
13.3%
6.7%
12 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
2:1
ПД
1:5
ПД
0:1
ПД
0:3
ПД
0:2
ПД
5:0
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
3:0
ПД
0:1
ПД
0:1
ПД
4:1
ПД
0:0

Голы

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

2.13
1.86

Среднее время на гол

42
48

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.14
0.5

Среднее время на гол

630
180

Всего голов

18
17

Голов в среднем за матч

1.2
1.13

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

75
79

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркеш Педру 2 0.5
Вайссбек Гаэтан 2 0.5
Змрхаль Яромир 1 0.25
Diego Dorregaray 1 (1) 0.25
Эносис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Самбу Бассала 1 0.2
Niv Gotliv 1 0.2

Карточки

Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Diego Dorregaray 2 1
Вурос Праксителис 2 0
Бруно Араужо 2 0
Буасгар Кентен 2 0
Вайссбек Гаэтан 2 0
Д'Алмейда Сесси 0 1
Леувенбург Петер 1 0
Селестин Жюльен 1 0
Шполярич Данило 1 0
Малеккидис Георгос 1 0
Эносис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Isaac Nortey 3 0
Niv Gotliv 3 0
Michalis Charalampous 1 1
Самбу Бассала 2 0
Elisha Sam 2 0
Ilija Milicevic 2 0
Andreas Christofi 2 0
Edson Silva 1 0
Marco Krainz 1 0
Sean Ioannou 1 0
Менди Проспер 1 0
Demetris Mavroudis 1 0
Адебайо Аделие 1 0
Андреу Эвангелос 1 0

Результаты матчей

Аполлон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Эносис
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1
Аполлон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Эносис
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
7

Упущенные победы

2
0
Аполлон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Эносис
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
7

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
100%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
2
67%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
100%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

6
2
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
100%
76-90

Пропущено

4
10
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
25%
2
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

Аполлон
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Отеллос - Аполлон 0:4 Арис Лимасол - Аполлон 0:0 Неа Саламина - Аполлон 3:1 Анортосис - Аполлон 1:2
Аполлон - АЕК Ларнака 1:2 Аполлон - Кармиотисса 7:1 Жилина - Аполлон 1:2 Аполлон - Аль-Гарафа 1:1 Аполлон - Отеллос 4:1 Закакиу - Аполлон 1:5 Аполлон - Кармиотисса 0:0 Этникос Ахна - Аполлон 3:3 Аполлон - АЕЛ Лимасол 4:1 Аполлон - Пафос 1:1 Неа Саламина - Аполлон 0:2 Пафос - Аполлон 2:1 Докса Катокопия - Аполлон 0:2 Отеллос - Аполлон 0:1 Аполлон - Закакиу 1:0 Аполлон - АЕК 0:1
Эносис
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Эносис - Омония Арадиппу 0:2 Эносис - АПОЭЛ 0:4 Омония 29-го Мая - Эносис 0:1 Эносис - Кармиотисса 0:1
Эносис - Ахиронас Онисилос 1:2 Эносис - Неа Саламина 0:0 Анагенниси Дерини - Эносис 1:2 Эносис - Омония 29-го Мая 0:1 Эносис - АСИЛ Лыси 3:4 Пейе 2014 - Эносис 1:4 Эносис - Ипсонас Лимасол 1:2 Омония 29-го Мая - Эносис 1:1 Эносис - Омония Арадиппу 0:2 Олимпиакос Никосия - Эносис 1:2 Айя-Напа - Эносис 1:3 АСИЛ Лыси - Эносис 1:2 Эносис - Пейе 2014 0:0 Ипсонас Лимасол - Эносис 2:2 Эносис - Омония 29-го Мая 2:1 Омония Арадиппу - Эносис 2:0

Результаты матчей

Аполлон
Эносис

Точный счет

1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
3 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Аполлон
Эносис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
3
2
2
1.5
1
3
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 5 4 1 0 13 - 3 13
2.
Омония Никосия
 5 4 0 1 10 - 4 12
3.
Арис Лимасол
 5 3 2 0 8 - 2 11
4.
АПОЭЛ
 5 3 1 1 11 - 4 10
5.
Аполлон
 4 2 1 1 6 - 4 7
6.
АЕК Ларнака
 5 2 1 2 7 - 7 7
7.
АЕЛ Лимасол
 4 2 0 2 7 - 8 6
8.
Анортосис
 5 1 2 2 5 - 7 5
9.
Этникос Ахна
 5 1 2 2 9 - 11 5
10.
Омония Арадиппу
 5 1 2 2 3 - 5 5
11.
Кармиотисса
 5 1 2 2 4 - 8 5
12.
Эносис
 5 1 0 4 2 - 10 3
13.
Неа Саламина
 5 1 0 4 7 - 15 3
14.
Омония 29-го Мая
 5 0 2 3 3 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Омония Никосия
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Пафос
 3 2 1 0 8 - 2 7
3.
Арис Лимасол
 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Аполлон
 2 1 0 1 4 - 3 3
5.
Анортосис
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
АПОЭЛ
 2 1 0 1 4 - 4 3
7.
АЕЛ Лимасол
 2 1 0 1 2 - 3 3
8.
Омония Арадиппу
 3 0 2 1 1 - 4 2
9.
Этникос Ахна
 2 0 1 1 4 - 5 1
10.
АЕК Ларнака
 2 0 1 1 2 - 4 1
11.
Омония 29-го Мая
 3 0 1 2 2 - 5 1
12.
Кармиотисса
 3 0 1 2 2 - 7 1
13.
Неа Саламина
 2 0 0 2 3 - 6 0
14.
Эносис
 3 0 0 3 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 3 2 1 0 7 - 0 7
2.
Арис Лимасол
 3 2 1 0 7 - 2 7
3.
Пафос
 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
АЕК Ларнака
 3 2 0 1 5 - 3 6
5.
Кармиотисса
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Аполлон
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Этникос Ахна
 3 1 1 1 5 - 6 4
8.
Омония Арадиппу
 2 1 0 1 2 - 1 3
9.
Омония Никосия
 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
АЕЛ Лимасол
 2 1 0 1 5 - 5 3
11.
Эносис
 2 1 0 1 2 - 3 3
12.
Неа Саламина
 3 1 0 2 4 - 9 3
13.
Анортосис
 3 0 2 1 3 - 5 2
14.
Омония 29-го Мая
 2 0 1 1 1 - 2 1
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Топ бомбардиров
Пафос Силва Андерсон 4
Анортосис Лопеш Рафаэл 4
АПОЭЛ Эль-Араби Юссеф 3
Пафос Жайро 3
Этникос Ахна Nicolas Andereggen 3
Весь список

Топ нарушителей
Аполлон Diego Dorregaray 1 2
Омония Арадиппу Гомес Сана 3
Этникос Ахна Офори Ричард 3
АЕК Ларнака Enzo Cabrera2 3
Эносис Isaac Nortey 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 61'
      Demetris Mavroudis уходит с поля. Niv Gotliv выходит вместо него
    • 58'
      Г О О О О Л - Gaetan Weissbeck бьет в цель!
    • 48'
      Andreas Christofi получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Боли Шарль уходит с поля. Шполярич Данило выходит вместо него
    • 29'
      Андреу Эвангелос получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      Elisha Sam получил желтую карточку от судьи
    • 6'
      Айзек Норти получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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