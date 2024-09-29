Тур: 5.
0:0
Второй тайм: 48'
Ход матча
- Основной состав
-
23 Бролль КевинВратарь
-
13 Хейлен МайклЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Карп КэтэлинПолузащитник
- Полузащитник
-
92 Труич НиколаНападающий
-
-
47 Jay Enem
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
10 Fabinho IV
-
-
Главный тренер: Georgios Petrakis
- Основной состав
-
27 Белек ВидВратарь
-
16 Сушич МатеоЗащитник
-
29 Шебаке ИссамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Корбу МариусПолузащитник
-
21 Пицци ЛуишПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
4 ЧиприаноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Абанья ДэвидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jose Dominguez
Бомбардиры внутри турнира
Омония 29-го Мая
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Труич Никола
|2 (1)
|0.4
|Iasonas Pikis
|1
|0.2
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Араби Юссеф
|3
|0.6
|Шебаке Иссам
|2
|0.4
|Пицци Луиш
|1
|0.2
|Донис Анастасиос
|1
|0.2
|Сарфо Кингсли
|1
|0.2
|Кинтилья Хави
|1
|0.2
|Маркиньос XXIII
|1
|0.2
|Корбу Мариус
|1
|0.2
Карточки
Омония 29-го Мая
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вилер Христос
|2
|0
|Факундо Гарсия
|2
|0
|Труич Никола
|1
|0
|Десланд Сильвен
|1
|0
|Фернандес Рашаан
|1
|0
|Andreas Artemiou
|1
|0
|Фернандес Альберто
|1
|0
|Lefteris Alambritis
|1
|0
|Sotiris Fiakas
|1
|0
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Костадинов Георги
|2
|0
|Техера Серхио
|1
|0
|Пицци Луиш
|1
|0
|Донис Анастасиос
|1
|0
|Ндонгаля Дьемерси
|1
|0
|Шебаке Иссам
|1
|0
|Маркиньос XXIII
|1
|0
|Сациас Яннис
|1
|0
|Абанья Дэвид
|1
|0
Результаты матчей
Омония 29-го Мая
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
АПОЭЛ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Омония 29-го Мая
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
АПОЭЛ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
1
3
Омония 29-го Мая
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
АПОЭЛ
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
3
3
Голы по времени матча
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
50%
1
14%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Забито
3
11
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
33%
1
9%
31-45
1
33%
2
18%
46-60
1
33%
3
27%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Пропущено
7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
14%
1
25%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
4
57%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Омония 29-го Мая
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Кармиотисса - Омония 29-го Мая 1:1 Омония 29-го Мая - Эносис 0:1 Арис Лимасол - Омония 29-го Мая 1:0 Омония 29-го Мая - АЕЛ Лимасол 2:4
Этникос Ахна - Омония 29-го Мая 2:1 Эносис - Омония 29-го Мая 0:1 Айя-Напа - Омония 29-го Мая 1:5 Омония 29-го Мая - Омония Арадиппу 1:2 Олимпиакос Никосия - Омония 29-го Мая 0:0 Омония 29-го Мая - Эносис 1:1 АСИЛ Лыси - Омония 29-го Мая 0:4 Омония 29-го Мая - Пейе 2014 2:0 Ипсонас Лимасол - Омония 29-го Мая 2:3 Омония 29-го Мая - Айя-Напа 3:0 Омония Арадиппу - Омония 29-го Мая 1:2 Омония 29-го Мая - Олимпиакос Никосия 1:0 Эносис - Омония 29-го Мая 2:1 Омония 29-го Мая - АСИЛ Лыси 0:0 Пейе 2014 - Омония 29-го Мая 1:3 Омония 29-го Мая - Ипсонас Лимасол 2:0
АПОЭЛ
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
АПОЭЛ - Пафос 1:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 3:1 Эносис - АПОЭЛ 0:4 Кармиотисса - АПОЭЛ 0:3
АПОЭЛ - Этникос Ахна 1:3 АПОЭЛ - РФШ Рига 2:1 РФШ Рига - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Слован Братислава 0:0 Слован Братислава - АПОЭЛ 2:0 Петрокуб - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Петрокуб 1:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:0 Раднички 1923 - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Нови Пазар 2:2 Спартак Субботица - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 1:0 АПОЭЛ - Арис Лимасол 2:0 Пафос - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Анортосис 0:2
Результаты матчей
Омония 29-го Мая
АПОЭЛ
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Омония 29-го Мая
АПОЭЛ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
31
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|5
|4
|1
|0
|13 - 3
|13
|2.
|5
|4
|0
|1
|10 - 4
|12
|3.
|1:1
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|4.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|5.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|6.
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|7.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|8.
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|9.
|5
|1
|2
|2
|9 - 11
|5
|10.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|11.
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|12.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|1 - 7
|4
|13.
|5
|1
|0
|4
|7 - 15
|3
|14.
|0:0
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|1:1
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|3.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|5.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|7.
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|8.
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|9.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|11.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|12.
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|13.
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|14.
|0:0
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|7 - 0
|7
|2.
|1:1
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|3.
|1:1
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|5.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|4 - 9
|3
|13.
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|14.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Силва Андерсон
|4
|Анортосис
|Лопеш Рафаэл
|4
|АПОЭЛ
|Эль-Араби Юссеф
|3
|Пафос
|Жайро
|3
|Этникос Ахна
|Nicolas Andereggen
|3
|Омония Арадиппу
|Гомес Сана
|3
|Этникос Ахна
|Офори Ричард
|3
|АЕК Ларнака
|Enzo Cabrera2
|3
|Эносис
|Isaac Nortey
|3
|Этникос Ахна
|Панайоту Панайотис
|1 1