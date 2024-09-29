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  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 5.
Омония 29-го Мая
0:0
Второй тайм: 48'
АПОЭЛ
0'
43' Желтая карточка
Ндонгаля Дьемерси

Ход матча

43'
 
Ндонгаля Дьемерси
46'
Sotiris Fiakas
Lefteris Alambritis
 
Лучшие коэффициенты
Омония 29-го Мая
Ничья
АПОЭЛ
9.60
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Все Коэффициенты
Омония 29-го Мая
АПОЭЛ

Бомбардиры внутри турнира

Омония 29-го Мая
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Труич Никола 2 (1) 0.4
Iasonas Pikis 1 0.2
АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Араби Юссеф 3 0.6
Шебаке Иссам 2 0.4
Пицци Луиш 1 0.2
Донис Анастасиос 1 0.2
Сарфо Кингсли 1 0.2
Кинтилья Хави 1 0.2
Маркиньос XXIII 1 0.2
Корбу Мариус 1 0.2

Карточки

Омония 29-го Мая
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вилер Христос 2 0
Факундо Гарсия 2 0
Труич Никола 1 0
Десланд Сильвен 1 0
Фернандес Рашаан 1 0
Andreas Artemiou 1 0
Фернандес Альберто 1 0
Lefteris Alambritis 1 0
Sotiris Fiakas 1 0
АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Костадинов Георги 2 0
Техера Серхио 1 0
Пицци Луиш 1 0
Донис Анастасиос 1 0
Ндонгаля Дьемерси 1 0
Шебаке Иссам 1 0
Маркиньос XXIII 1 0
Сациас Яннис 1 0
Абанья Дэвид 1 0

Результаты матчей

Омония 29-го Мая
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
АПОЭЛ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Омония 29-го Мая
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
АПОЭЛ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

1
3
Омония 29-го Мая
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
АПОЭЛ
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

3
3

Голы по времени матча

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
50%
1
14%
31-45
1
50%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

3
11
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
33%
1
9%
31-45
1
33%
2
18%
46-60
1
33%
3
27%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
14%
1
25%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
4
57%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Омония 29-го Мая
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Кармиотисса - Омония 29-го Мая 1:1 Омония 29-го Мая - Эносис 0:1 Арис Лимасол - Омония 29-го Мая 1:0 Омония 29-го Мая - АЕЛ Лимасол 2:4
Этникос Ахна - Омония 29-го Мая 2:1 Эносис - Омония 29-го Мая 0:1 Айя-Напа - Омония 29-го Мая 1:5 Омония 29-го Мая - Омония Арадиппу 1:2 Олимпиакос Никосия - Омония 29-го Мая 0:0 Омония 29-го Мая - Эносис 1:1 АСИЛ Лыси - Омония 29-го Мая 0:4 Омония 29-го Мая - Пейе 2014 2:0 Ипсонас Лимасол - Омония 29-го Мая 2:3 Омония 29-го Мая - Айя-Напа 3:0 Омония Арадиппу - Омония 29-го Мая 1:2 Омония 29-го Мая - Олимпиакос Никосия 1:0 Эносис - Омония 29-го Мая 2:1 Омония 29-го Мая - АСИЛ Лыси 0:0 Пейе 2014 - Омония 29-го Мая 1:3 Омония 29-го Мая - Ипсонас Лимасол 2:0
АПОЭЛ
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
АПОЭЛ - Пафос 1:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 3:1 Эносис - АПОЭЛ 0:4 Кармиотисса - АПОЭЛ 0:3
АПОЭЛ - Этникос Ахна 1:3 АПОЭЛ - РФШ Рига 2:1 РФШ Рига - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Слован Братислава 0:0 Слован Братислава - АПОЭЛ 2:0 Петрокуб - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Петрокуб 1:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:0 Раднички 1923 - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Нови Пазар 2:2 Спартак Субботица - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 1:0 АПОЭЛ - Арис Лимасол 2:0 Пафос - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Анортосис 0:2

Результаты матчей

Омония 29-го Мая
АПОЭЛ

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Омония 29-го Мая
АПОЭЛ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
3
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 1:1 5 4 1 0 13 - 3 13
2.
Омония Никосия
 5 4 0 1 10 - 4 12
3.
Арис Лимасол
 1:1 5 3 2 0 8 - 2 11
4.
АПОЭЛ
 0:0 5 3 1 1 11 - 4 10
5.
АЕК Ларнака
 5 2 1 2 7 - 7 7
6.
АЕЛ Лимасол
 4 2 0 2 7 - 8 6
7.
Аполлон
 0:0 4 1 2 1 3 - 3 5
8.
Анортосис
 5 1 2 2 5 - 7 5
9.
Этникос Ахна
 5 1 2 2 9 - 11 5
10.
Омония Арадиппу
 5 1 2 2 3 - 5 5
11.
Кармиотисса
 5 1 2 2 4 - 8 5
12.
Эносис
 0:0 5 1 1 3 1 - 7 4
13.
Неа Саламина
 5 1 0 4 7 - 15 3
14.
Омония 29-го Мая
 0:0 5 0 2 3 3 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Омония Никосия
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Пафос
 1:1 3 2 1 0 8 - 2 7
3.
Арис Лимасол
 1:1 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Анортосис
 2 1 0 1 2 - 2 3
5.
АПОЭЛ
 0:0 2 1 0 1 4 - 4 3
6.
АЕЛ Лимасол
 2 1 0 1 2 - 3 3
7.
Омония Арадиппу
 3 0 2 1 1 - 4 2
8.
Этникос Ахна
 2 0 1 1 4 - 5 1
9.
Аполлон
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
АЕК Ларнака
 2 0 1 1 2 - 4 1
11.
Омония 29-го Мая
 0:0 3 0 1 2 2 - 5 1
12.
Кармиотисса
 3 0 1 2 2 - 7 1
13.
Неа Саламина
 2 0 0 2 3 - 6 0
14.
Эносис
 0:0 3 0 0 3 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 0:0 3 2 1 0 7 - 0 7
2.
Арис Лимасол
 1:1 3 2 1 0 7 - 2 7
3.
Пафос
 1:1 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
АЕК Ларнака
 3 2 0 1 5 - 3 6
5.
Эносис
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Кармиотисса
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Аполлон
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Этникос Ахна
 3 1 1 1 5 - 6 4
9.
Омония Арадиппу
 2 1 0 1 2 - 1 3
10.
АЕЛ Лимасол
 2 1 0 1 5 - 5 3
11.
Омония Никосия
 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
Неа Саламина
 3 1 0 2 4 - 9 3
13.
Анортосис
 3 0 2 1 3 - 5 2
14.
Омония 29-го Мая
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Пафос Силва Андерсон 4
Анортосис Лопеш Рафаэл 4
АПОЭЛ Эль-Араби Юссеф 3
Пафос Жайро 3
Этникос Ахна Nicolas Andereggen 3
Весь список

Топ нарушителей
Омония Арадиппу Гомес Сана 3
Этникос Ахна Офори Ричард 3
АЕК Ларнака Enzo Cabrera2 3
Эносис Isaac Nortey 3
Этникос Ахна Панайоту Панайотис 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Lefteris Alambritis уходит с поля. Sotiris Fiakas выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Ндонгаля Дьемерси получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Омония 29-го Мая
Ничья
АПОЭЛ
9.60
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5.60
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1.33
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Омония 29-го Мая
АПОЭЛ
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