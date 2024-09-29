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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 5.
Пафос
1:1
Перерыв
Арис Лимасол
0'
0:1
7' Гол
Гомис Янник
1:1
11' Гол
Гольдар Давид
20' Желтая карточка
Гомис Янник
22' Желтая карточка
Шуньич Иван
45' Желтая карточка
Alex Opoku Sarfo

Ход матча

7'
0:1
Гомис Янник
11'
Гольдар Давид
1:1
20'
 
Гомис Янник
22'
Шуньич Иван
 
29'
Наме Мустафа
Родригеш Педру
 
45'
 
Alex Opoku Sarfo
Прогноз на матч от Liveresult
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Пафос
Ничья
Арис Лимасол
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Пафос
Арис Лимасол

История личных встреч

Пафос
Арис Лимасол

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

90.9%
18.2%
10 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 2 победы

21 матч

28.6%
52.4%
19%
6 побед 11 ничьих 4 победы

Первый тайм

9.5%
66.7%
23.8%
2 победы 14 ничьих 5 побед

Второй тайм

47.6%
42.9%
9.5%
10 побед 9 ничьих 2 победы

История матчей

ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
2:2
ПД
1:1
ПД
2:2
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
0:0
К
4:1
К
2:1
ПД
0:6
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
3:0
ВД
2:2

Голы

Всего голов

15
15

Голов в среднем за матч

1.5
1.36

Среднее время на гол

60
66

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

1.18
0.6

Среднее время на гол

76
150

Всего голов

28
21

Голов в среднем за матч

1.33
1

Тотал матчей

2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

67
90

Бомбардиры внутри турнира

Пафос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Андерсон 4 0.8
Жайро 3 0.6
Жажа Коэльо 2 0.4
Гольдар Давид 1 0.2
Родригеш Педру 1 0.2
Шуньич Иван 1 0.2
Драгомир Влад 1 0.2
Арис Лимасол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Zakaria Sawo 2 0.4
Квилитая Георгий 2 (1) 0.4
Кокорин Александр 1 0.2
Гомис Янник 1 0.2
Струски Кароль 1 0.2
Моннор Джейден 1 0.2

Карточки

Пафос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шуньич Иван 2 0
Жажа Коэльо 1 0
Сильва Хонатан 1 0
Гольдар Давид 1 0
Люккассен Деррик 1 0
Бруно V 1 0
Коррея Жоау 1 0
Нател Лео 1 0
Драгомир Влад 1 0
Наме Мустафа 1 0
Арис Лимасол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Урошевич Слободан 1 1
Гомис Янник 2 0
Сане Мамаду 2 0
Alex Opoku Sarfo 2 0
Яго Стив 1 0
Квилитая Георгий 1 0
Кажу 1 0
Бенгтссон Лео 1 0
Струски Кароль 1 0
Моннор Джейден 1 0

Результаты матчей

Пафос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Арис Лимасол
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
0
Пафос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Арис Лимасол
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
1
Пафос
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Арис Лимасол
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

5
1

Голы по времени матча

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
14%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
43%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Забито

5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
7
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
1
8%
1
14%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
4
33%
1
14%
61-75
3
25%
3
43%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Пафос
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
АПОЭЛ - Пафос 1:0 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:3 Пафос - Неа Саламина 4:0 Пафос - Анортосис 3:1
АЕК Ларнака - Пафос 0:2 Пафос - ЧФР Клуж 3:0 ЧФР Клуж - Пафос 1:0 Пафос - ЦСКА-1948 4:0 ЦСКА-1948 - Пафос 2:1 Пафос - Жальгирис 3:0 Жальгирис - Пафос 2:1 Пафос - Эльфсборг 2:5 Эльфсборг - Пафос 3:0 Пафос - Панатинаикос 0:0 Пафос - Легия 1:0 Пафос - Илирия 5:0 Пафос - Университатя Крайова 2:1 Омония Никосия - Пафос 0:3 Пафос - Омония Никосия 1:1 Арис Лимасол - Пафос 1:1
Арис Лимасол
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Арис Лимасол - Аполлон 0:0 Омония Арадиппу - Арис Лимасол 0:3 Арис Лимасол - Омония 29-го Мая 1:0 Кармиотисса - Арис Лимасол 1:3
Хайденхайм - Арис Лимасол 2:1 Удинезе - Арис Лимасол 1:0 Анортосис - Арис Лимасол 0:4 Арис Лимасол - Пафос 1:1 АПОЭЛ - Арис Лимасол 2:0 Омония Никосия - Арис Лимасол 0:0 Арис Лимасол - АЕК Ларнака 0:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 0:3 Омония Никосия - Арис Лимасол 3:0 Арис Лимасол - Анортосис 1:1 Пафос - Арис Лимасол 1:0 Арис Лимасол - АПОЭЛ 2:1 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 1:1 Анортосис - Арис Лимасол 2:3 Арис Лимасол - Омония Никосия 1:2 Арис Лимасол - АЕЛ Лимасол 4:0

Результаты матчей

Пафос
Арис Лимасол

Точный счет

3:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
2 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Пафос
Арис Лимасол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
2.5
Больше Меньше
2
2
1
3
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 1:1 5 4 1 0 13 - 3 13
2.
Омония Никосия
 5 4 0 1 10 - 4 12
3.
Арис Лимасол
 1:1 5 3 2 0 8 - 2 11
4.
АПОЭЛ
 0:0 5 3 1 1 11 - 4 10
5.
АЕК Ларнака
 5 2 1 2 7 - 7 7
6.
АЕЛ Лимасол
 4 2 0 2 7 - 8 6
7.
Аполлон
 0:0 4 1 2 1 3 - 3 5
8.
Анортосис
 5 1 2 2 5 - 7 5
9.
Этникос Ахна
 5 1 2 2 9 - 11 5
10.
Омония Арадиппу
 5 1 2 2 3 - 5 5
11.
Кармиотисса
 5 1 2 2 4 - 8 5
12.
Эносис
 0:0 5 1 1 3 1 - 7 4
13.
Неа Саламина
 5 1 0 4 7 - 15 3
14.
Омония 29-го Мая
 0:0 5 0 2 3 3 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Омония Никосия
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Пафос
 1:1 3 2 1 0 8 - 2 7
3.
Арис Лимасол
 1:1 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Анортосис
 2 1 0 1 2 - 2 3
5.
АПОЭЛ
 0:0 2 1 0 1 4 - 4 3
6.
АЕЛ Лимасол
 2 1 0 1 2 - 3 3
7.
Омония Арадиппу
 3 0 2 1 1 - 4 2
8.
Этникос Ахна
 2 0 1 1 4 - 5 1
9.
Аполлон
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
АЕК Ларнака
 2 0 1 1 2 - 4 1
11.
Омония 29-го Мая
 0:0 3 0 1 2 2 - 5 1
12.
Кармиотисса
 3 0 1 2 2 - 7 1
13.
Неа Саламина
 2 0 0 2 3 - 6 0
14.
Эносис
 0:0 3 0 0 3 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 0:0 3 2 1 0 7 - 0 7
2.
Арис Лимасол
 1:1 3 2 1 0 7 - 2 7
3.
Пафос
 1:1 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
АЕК Ларнака
 3 2 0 1 5 - 3 6
5.
Эносис
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Кармиотисса
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Аполлон
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Этникос Ахна
 3 1 1 1 5 - 6 4
9.
Омония Арадиппу
 2 1 0 1 2 - 1 3
10.
АЕЛ Лимасол
 2 1 0 1 5 - 5 3
11.
Омония Никосия
 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
Неа Саламина
 3 1 0 2 4 - 9 3
13.
Анортосис
 3 0 2 1 3 - 5 2
14.
Омония 29-го Мая
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Пафос Силва Андерсон 4
Анортосис Лопеш Рафаэл 4
АПОЭЛ Эль-Араби Юссеф 3
Пафос Жайро 3
Этникос Ахна Nicolas Andereggen 3
Весь список

Топ нарушителей
Омония Арадиппу Гомес Сана 3
Этникос Ахна Офори Ричард 3
АЕК Ларнака Enzo Cabrera2 3
Эносис Isaac Nortey 3
Этникос Ахна Панайоту Панайотис 1 1
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