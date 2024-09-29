Тур: 5.
1:1
Перерыв
0'
0:1
7' ГолГомис Янник
1:1
11' ГолГольдар Давид
20' Желтая карточкаГомис Янник
22' Желтая карточкаШуньич Иван
45' Желтая карточкаAlex Opoku Sarfo
Ход матча
7'
0:1
11'
1:1
20'
22'
45'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Коррея ЖоауЗащитник
-
7 Бруно VПолузащитник
-
26 Шуньич ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
10 ЖайроНападающий
-
11 Жажа КоэльоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Наме МустафаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
70 Элиа МариосНападающий
-
-
Главный тренер: Juan Carlos Carcedo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Яго СтивЗащитник
-
3 КажуЗащитник
- Полузащитник
-
14 Гомис ЯнникПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Сане МамадуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
70 Семеду ЭдиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
91 Mislav Zadro
-
27 Zakaria Sawo
-
-
Главный тренер: Шпилевский Алексей
История личных встреч
Пафос
Арис Лимасол
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
90.9%
18.2%
10 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 2 победы
21 матч
28.6%
52.4%
19%
6 побед 11 ничьих 4 победы
Первый тайм
9.5%
66.7%
23.8%
2 победы 14 ничьих 5 побед
Второй тайм
47.6%
42.9%
9.5%
10 побед 9 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
15
Голов в среднем за матч
1.5
1.36
Среднее время на гол
60
66
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
1.18
0.6
Среднее время на гол
76
150
Всего голов
28
21
Голов в среднем за матч
1.33
1
Тотал матчей
2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
67
90
Бомбардиры внутри турнира
Пафос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Андерсон
|4
|0.8
|Жайро
|3
|0.6
|Жажа Коэльо
|2
|0.4
|Гольдар Давид
|1
|0.2
|Родригеш Педру
|1
|0.2
|Шуньич Иван
|1
|0.2
|Драгомир Влад
|1
|0.2
Арис Лимасол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Zakaria Sawo
|2
|0.4
|Квилитая Георгий
|2 (1)
|0.4
|Кокорин Александр
|1
|0.2
|Гомис Янник
|1
|0.2
|Струски Кароль
|1
|0.2
|Моннор Джейден
|1
|0.2
Карточки
Пафос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шуньич Иван
|2
|0
|Жажа Коэльо
|1
|0
|Сильва Хонатан
|1
|0
|Гольдар Давид
|1
|0
|Люккассен Деррик
|1
|0
|Бруно V
|1
|0
|Коррея Жоау
|1
|0
|Нател Лео
|1
|0
|Драгомир Влад
|1
|0
|Наме Мустафа
|1
|0
Арис Лимасол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Урошевич Слободан
|1
|1
|Гомис Янник
|2
|0
|Сане Мамаду
|2
|0
|Alex Opoku Sarfo
|2
|0
|Яго Стив
|1
|0
|Квилитая Георгий
|1
|0
|Кажу
|1
|0
|Бенгтссон Лео
|1
|0
|Струски Кароль
|1
|0
|Моннор Джейден
|1
|0
Результаты матчей
Пафос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Арис Лимасол
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
0
Пафос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Арис Лимасол
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
1
Пафос
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Арис Лимасол
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
5
1
Голы по времени матча
Забито
7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
14%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
43%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90
Забито
5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
1
100%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
12
7
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
1
8%
1
14%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
4
33%
1
14%
61-75
3
25%
3
43%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Пафос
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
АПОЭЛ - Пафос 1:0 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:3 Пафос - Неа Саламина 4:0 Пафос - Анортосис 3:1
АЕК Ларнака - Пафос 0:2 Пафос - ЧФР Клуж 3:0 ЧФР Клуж - Пафос 1:0 Пафос - ЦСКА-1948 4:0 ЦСКА-1948 - Пафос 2:1 Пафос - Жальгирис 3:0 Жальгирис - Пафос 2:1 Пафос - Эльфсборг 2:5 Эльфсборг - Пафос 3:0 Пафос - Панатинаикос 0:0 Пафос - Легия 1:0 Пафос - Илирия 5:0 Пафос - Университатя Крайова 2:1 Омония Никосия - Пафос 0:3 Пафос - Омония Никосия 1:1 Арис Лимасол - Пафос 1:1
Арис Лимасол
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Арис Лимасол - Аполлон 0:0 Омония Арадиппу - Арис Лимасол 0:3 Арис Лимасол - Омония 29-го Мая 1:0 Кармиотисса - Арис Лимасол 1:3
Хайденхайм - Арис Лимасол 2:1 Удинезе - Арис Лимасол 1:0 Анортосис - Арис Лимасол 0:4 Арис Лимасол - Пафос 1:1 АПОЭЛ - Арис Лимасол 2:0 Омония Никосия - Арис Лимасол 0:0 Арис Лимасол - АЕК Ларнака 0:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 0:3 Омония Никосия - Арис Лимасол 3:0 Арис Лимасол - Анортосис 1:1 Пафос - Арис Лимасол 1:0 Арис Лимасол - АПОЭЛ 2:1 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 1:1 Анортосис - Арис Лимасол 2:3 Арис Лимасол - Омония Никосия 1:2 Арис Лимасол - АЕЛ Лимасол 4:0
Результаты матчей
Пафос
Арис Лимасол
Точный счет
3:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
2 раза 100%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Пафос
Арис Лимасол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|5
|4
|1
|0
|13 - 3
|13
|2.
|5
|4
|0
|1
|10 - 4
|12
|3.
|1:1
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|4.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|5.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|6.
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|7.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|8.
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|9.
|5
|1
|2
|2
|9 - 11
|5
|10.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|11.
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|12.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|1 - 7
|4
|13.
|5
|1
|0
|4
|7 - 15
|3
|14.
|0:0
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|1:1
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|3.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|5.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|7.
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|8.
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|9.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|11.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|12.
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|13.
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|14.
|0:0
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|7 - 0
|7
|2.
|1:1
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|3.
|1:1
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|5.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|4 - 9
|3
|13.
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|14.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Силва Андерсон
|4
|Анортосис
|Лопеш Рафаэл
|4
|АПОЭЛ
|Эль-Араби Юссеф
|3
|Пафос
|Жайро
|3
|Этникос Ахна
|Nicolas Andereggen
|3
|Омония Арадиппу
|Гомес Сана
|3
|Этникос Ахна
|Офори Ричард
|3
|АЕК Ларнака
|Enzo Cabrera2
|3
|Эносис
|Isaac Nortey
|3
|Этникос Ахна
|Панайоту Панайотис
|1 1