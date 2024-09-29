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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 5.
Пафос
1:1
Конец матча
Арис Лимасол
0'
0:1
7' Гол
Гомис Янник
1:1
11' Гол
Гольдар Давид
20' Желтая карточка
Гомис Янник
22' Желтая карточка
Шуньич Иван
45' Желтая карточка
Alex Opoku Sarfo
53' Желтая карточка
Бенгтссон Лео
60' Желтая карточка
Наме Мустафа
81' Желтая карточка
Николич Велько
90' Желтая карточка
Ванаилсон Лусиано
90'+5
Пафос
Арис Лимасол

История личных встреч

Пафос
Арис Лимасол

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

90.9%
18.2%
10 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 2 победы

21 матч

28.6%
52.4%
19%
6 побед 11 ничьих 4 победы

Первый тайм

9.5%
66.7%
23.8%
2 победы 14 ничьих 5 побед

Второй тайм

47.6%
42.9%
9.5%
10 побед 9 ничьих 2 победы

История матчей

ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
2:2
ПД
1:1
ПД
2:2
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
0:0
К
4:1
К
2:1
ПД
0:6
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
3:0
ВД
2:2

Голы

Всего голов

15
15

Голов в среднем за матч

1.5
1.36

Среднее время на гол

60
66

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

1.18
0.6

Среднее время на гол

76
150

Всего голов

28
21

Голов в среднем за матч

1.33
1

Тотал матчей

2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

67
90

Бомбардиры внутри турнира

Пафос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Андерсон 4 0.8
Жайро 3 0.6
Жажа Коэльо 2 0.4
Гольдар Давид 1 0.2
Родригеш Педру 1 0.2
Шуньич Иван 1 0.2
Драгомир Влад 1 0.2
Арис Лимасол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Zakaria Sawo 2 0.4
Квилитая Георгий 2 (1) 0.4
Кокорин Александр 1 0.2
Гомис Янник 1 0.2
Струски Кароль 1 0.2
Моннор Джейден 1 0.2

Карточки

Пафос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шуньич Иван 2 0
Наме Мустафа 2 0
Жажа Коэльо 1 0
Сильва Хонатан 1 0
Гольдар Давид 1 0
Люккассен Деррик 1 0
Бруно V 1 0
Коррея Жоау 1 0
Нател Лео 1 0
Драгомир Влад 1 0
Арис Лимасол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Урошевич Слободан 1 1
Гомис Янник 2 0
Бенгтссон Лео 2 0
Сане Мамаду 2 0
Alex Opoku Sarfo 2 0
Яго Стив 1 0
Квилитая Георгий 1 0
Ванаилсон Лусиано 1 0
Кажу 1 0
Струски Кароль 1 0
Николич Велько 1 0
Моннор Джейден 1 0

Результаты матчей

Пафос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Арис Лимасол
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
1
Пафос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Арис Лимасол
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
1
Пафос
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Арис Лимасол
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

6
2

Голы по времени матча

Забито

8
7
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
2
25%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
3
38%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

13
8
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
2
15%
2
25%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
4
31%
1
13%
61-75
3
23%
3
38%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
33%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Пафос
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
АПОЭЛ - Пафос 1:0 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:3 Пафос - Неа Саламина 4:0 Пафос - Анортосис 3:1
АЕК Ларнака - Пафос 0:2 Пафос - ЧФР Клуж 3:0 ЧФР Клуж - Пафос 1:0 Пафос - ЦСКА-1948 4:0 ЦСКА-1948 - Пафос 2:1 Пафос - Жальгирис 3:0 Жальгирис - Пафос 2:1 Пафос - Эльфсборг 2:5 Эльфсборг - Пафос 3:0 Пафос - Панатинаикос 0:0 Пафос - Легия 1:0 Пафос - Илирия 5:0 Пафос - Университатя Крайова 2:1 Омония Никосия - Пафос 0:3 Пафос - Омония Никосия 1:1 Арис Лимасол - Пафос 1:1
Арис Лимасол
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Арис Лимасол - Аполлон 0:0 Омония Арадиппу - Арис Лимасол 0:3 Арис Лимасол - Омония 29-го Мая 1:0 Кармиотисса - Арис Лимасол 1:3
Хайденхайм - Арис Лимасол 2:1 Удинезе - Арис Лимасол 1:0 Анортосис - Арис Лимасол 0:4 Арис Лимасол - Пафос 1:1 АПОЭЛ - Арис Лимасол 2:0 Омония Никосия - Арис Лимасол 0:0 Арис Лимасол - АЕК Ларнака 0:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 0:3 Омония Никосия - Арис Лимасол 3:0 Арис Лимасол - Анортосис 1:1 Пафос - Арис Лимасол 1:0 Арис Лимасол - АПОЭЛ 2:1 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 1:1 Анортосис - Арис Лимасол 2:3 Арис Лимасол - Омония Никосия 1:2 Арис Лимасол - АЕЛ Лимасол 4:0

Результаты матчей

Пафос
Арис Лимасол

Точный счет

1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Пафос
Арис Лимасол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
2
3
3
2
2.5
2
3
1
4
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 5 4 1 0 13 - 3 13
2.
Омония Никосия
 5 4 0 1 10 - 4 12
3.
Арис Лимасол
 5 3 2 0 8 - 2 11
4.
АПОЭЛ
 5 3 1 1 11 - 4 10
5.
Аполлон
 4 2 1 1 6 - 4 7
6.
АЕК Ларнака
 5 2 1 2 7 - 7 7
7.
АЕЛ Лимасол
 4 2 0 2 7 - 8 6
8.
Анортосис
 5 1 2 2 5 - 7 5
9.
Этникос Ахна
 5 1 2 2 9 - 11 5
10.
Омония Арадиппу
 5 1 2 2 3 - 5 5
11.
Кармиотисса
 5 1 2 2 4 - 8 5
12.
Эносис
 5 1 0 4 2 - 10 3
13.
Неа Саламина
 5 1 0 4 7 - 15 3
14.
Омония 29-го Мая
 5 0 2 3 3 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Омония Никосия
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Пафос
 3 2 1 0 8 - 2 7
3.
Арис Лимасол
 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Аполлон
 2 1 0 1 4 - 3 3
5.
Анортосис
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
АПОЭЛ
 2 1 0 1 4 - 4 3
7.
АЕЛ Лимасол
 2 1 0 1 2 - 3 3
8.
Омония Арадиппу
 3 0 2 1 1 - 4 2
9.
Этникос Ахна
 2 0 1 1 4 - 5 1
10.
АЕК Ларнака
 2 0 1 1 2 - 4 1
11.
Омония 29-го Мая
 3 0 1 2 2 - 5 1
12.
Кармиотисса
 3 0 1 2 2 - 7 1
13.
Неа Саламина
 2 0 0 2 3 - 6 0
14.
Эносис
 3 0 0 3 0 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 3 2 1 0 7 - 0 7
2.
Арис Лимасол
 3 2 1 0 7 - 2 7
3.
Пафос
 2 2 0 0 5 - 1 6
4.
АЕК Ларнака
 3 2 0 1 5 - 3 6
5.
Кармиотисса
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Аполлон
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Этникос Ахна
 3 1 1 1 5 - 6 4
8.
Омония Арадиппу
 2 1 0 1 2 - 1 3
9.
Омония Никосия
 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
АЕЛ Лимасол
 2 1 0 1 5 - 5 3
11.
Эносис
 2 1 0 1 2 - 3 3
12.
Неа Саламина
 3 1 0 2 4 - 9 3
13.
Анортосис
 3 0 2 1 3 - 5 2
14.
Омония 29-го Мая
 2 0 1 1 1 - 2 1
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Топ бомбардиров
Пафос Силва Андерсон 4
Анортосис Лопеш Рафаэл 4
АПОЭЛ Эль-Араби Юссеф 3
Пафос Жайро 3
Этникос Ахна Nicolas Andereggen 3
Весь список

Топ нарушителей
Аполлон Diego Dorregaray 1 2
Омония Арадиппу Гомес Сана 3
Этникос Ахна Офори Ричард 3
АЕК Ларнака Enzo Cabrera2 3
Эносис Isaac Nortey 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Алекс Опоку Сарфо получил желтую карточку от судьи
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