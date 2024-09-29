Тур: 5.
1:1
Конец матча
0'
0:1
7' ГолГомис Янник
1:1
11' ГолГольдар Давид
20' Желтая карточкаГомис Янник
22' Желтая карточкаШуньич Иван
45' Желтая карточкаAlex Opoku Sarfo
53' Желтая карточкаБенгтссон Лео
60' Желтая карточкаНаме Мустафа
81' Желтая карточкаНиколич Велько
90' Желтая карточкаВанаилсон Лусиано
90'+5
Ход матча
7'
0:1
11'
1:1
20'
22'
45'
53'
60'
76'
81'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Коррея ЖоауЗащитник
-
7 Бруно VПолузащитник
-
26 Шуньич ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
10 ЖайроНападающий
-
11 Жажа КоэльоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Наме МустафаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
70 Элиа МариосНападающий
-
-
Главный тренер: Juan Carlos Carcedo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Яго СтивЗащитник
-
3 КажуЗащитник
- Полузащитник
-
14 Гомис ЯнникПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Сане МамадуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
70 Семеду ЭдиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
91 Mislav Zadro
-
27 Zakaria Sawo
-
-
Главный тренер: Шпилевский Алексей
История личных встреч
Пафос
Арис Лимасол
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
90.9%
18.2%
10 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 2 победы
21 матч
28.6%
52.4%
19%
6 побед 11 ничьих 4 победы
Первый тайм
9.5%
66.7%
23.8%
2 победы 14 ничьих 5 побед
Второй тайм
47.6%
42.9%
9.5%
10 побед 9 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
15
Голов в среднем за матч
1.5
1.36
Среднее время на гол
60
66
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
1.18
0.6
Среднее время на гол
76
150
Всего голов
28
21
Голов в среднем за матч
1.33
1
Тотал матчей
2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
67
90
Бомбардиры внутри турнира
Пафос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Андерсон
|4
|0.8
|Жайро
|3
|0.6
|Жажа Коэльо
|2
|0.4
|Гольдар Давид
|1
|0.2
|Родригеш Педру
|1
|0.2
|Шуньич Иван
|1
|0.2
|Драгомир Влад
|1
|0.2
Арис Лимасол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Zakaria Sawo
|2
|0.4
|Квилитая Георгий
|2 (1)
|0.4
|Кокорин Александр
|1
|0.2
|Гомис Янник
|1
|0.2
|Струски Кароль
|1
|0.2
|Моннор Джейден
|1
|0.2
Карточки
Пафос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шуньич Иван
|2
|0
|Наме Мустафа
|2
|0
|Жажа Коэльо
|1
|0
|Сильва Хонатан
|1
|0
|Гольдар Давид
|1
|0
|Люккассен Деррик
|1
|0
|Бруно V
|1
|0
|Коррея Жоау
|1
|0
|Нател Лео
|1
|0
|Драгомир Влад
|1
|0
Арис Лимасол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Урошевич Слободан
|1
|1
|Гомис Янник
|2
|0
|Бенгтссон Лео
|2
|0
|Сане Мамаду
|2
|0
|Alex Opoku Sarfo
|2
|0
|Яго Стив
|1
|0
|Квилитая Георгий
|1
|0
|Ванаилсон Лусиано
|1
|0
|Кажу
|1
|0
|Струски Кароль
|1
|0
|Николич Велько
|1
|0
|Моннор Джейден
|1
|0
Результаты матчей
Пафос
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Арис Лимасол
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
1
Пафос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Арис Лимасол
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
1
Пафос
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Арис Лимасол
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
6
2
Голы по времени матча
Забито
8
7
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
2
25%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
3
38%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Забито
5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
1
100%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
13
8
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
2
15%
2
25%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
4
31%
1
13%
61-75
3
23%
3
38%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
33%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Пафос
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
АПОЭЛ - Пафос 1:0 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:3 Пафос - Неа Саламина 4:0 Пафос - Анортосис 3:1
АЕК Ларнака - Пафос 0:2 Пафос - ЧФР Клуж 3:0 ЧФР Клуж - Пафос 1:0 Пафос - ЦСКА-1948 4:0 ЦСКА-1948 - Пафос 2:1 Пафос - Жальгирис 3:0 Жальгирис - Пафос 2:1 Пафос - Эльфсборг 2:5 Эльфсборг - Пафос 3:0 Пафос - Панатинаикос 0:0 Пафос - Легия 1:0 Пафос - Илирия 5:0 Пафос - Университатя Крайова 2:1 Омония Никосия - Пафос 0:3 Пафос - Омония Никосия 1:1 Арис Лимасол - Пафос 1:1
Арис Лимасол
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Арис Лимасол - Аполлон 0:0 Омония Арадиппу - Арис Лимасол 0:3 Арис Лимасол - Омония 29-го Мая 1:0 Кармиотисса - Арис Лимасол 1:3
Хайденхайм - Арис Лимасол 2:1 Удинезе - Арис Лимасол 1:0 Анортосис - Арис Лимасол 0:4 Арис Лимасол - Пафос 1:1 АПОЭЛ - Арис Лимасол 2:0 Омония Никосия - Арис Лимасол 0:0 Арис Лимасол - АЕК Ларнака 0:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 0:3 Омония Никосия - Арис Лимасол 3:0 Арис Лимасол - Анортосис 1:1 Пафос - Арис Лимасол 1:0 Арис Лимасол - АПОЭЛ 2:1 АЕК Ларнака - Арис Лимасол 1:1 Анортосис - Арис Лимасол 2:3 Арис Лимасол - Омония Никосия 1:2 Арис Лимасол - АЕЛ Лимасол 4:0
Результаты матчей
Пафос
Арис Лимасол
Точный счет
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Пафос
Арис Лимасол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
32
23
14
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Силва Андерсон
|4
|Анортосис
|Лопеш Рафаэл
|4
|АПОЭЛ
|Эль-Араби Юссеф
|3
|Пафос
|Жайро
|3
|Этникос Ахна
|Nicolas Andereggen
|3
|Аполлон
|Diego Dorregaray
|1 2
|Омония Арадиппу
|Гомес Сана
|3
|Этникос Ахна
|Офори Ричард
|3
|АЕК Ларнака
|Enzo Cabrera2
|3
|Эносис
|Isaac Nortey
|3