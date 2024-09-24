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  4. Кубок лиги 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Уиком
1:2
Конец матча
Астон Вилла
0'
53' Желтая карточка
Бакинсон Тайрик
0:1
55' Гол
Буэндия Эмилиано
0:2
85' Пенальти
Дуран Джон
1:2
90' Гол
Коне Ричард
90'+6

Ход матча

53'
Бакинсон Тайрик
 
55'
0:1
Буэндия Эмилиано
62'
 
Эйдан Борланд
Онана Амаду
62'
 
Рамси Джакоб
Бэйли Леон
63'
Оньединма Фред
Уилер Дэвид
 
63'
Макклири Гарет
Седлаер Киран
 
63'
Коне Ричард
Лубала Берили
 
64'
Хамфриз Кэмерон
Скоуэн Джош
 
75'
Лихи Люк
Батчер Мэтт
 
85'
0:2
Дуран Джон
86'
 
Бенджамин Броджо
Янг Кадан
90'
 
Паттерсон Трэвис
Матсен Ян
90'
 
Джамалдин Джимо
Буэндия Эмилиано
90'
Коне Ричард
1:2

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 2
  • 4 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 28 Владение мячом, % 72
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Равиццоли
Франко
25
Declan
Skura
17
Лоу
Джозеф
5
Alex
Hartridge
31
Паттенден
Джаспер
16
Бакинсон
Тайрик
4
Скоуэн
Джош
8
Батчер
Мэтт
7
Уилер
Дэвид
23
Седлаер
Киран
30
Лубала
Берили
18
Госи
Джо
20
Неделькович
Коста
26
Богард
Ламар
50
Свинкелс
Сил
22
Матсен
Ян
6
Баркли
Росс
24
Онана
Амаду
31
Бэйли
Леон
10
Буэндия
Эмилиано
72
Янг
Кадан
9
Дуран
Джон
Уиком
3-4-2-1
Астон Вилла
4-2-3-1

История личных встреч

Уиком
Астон Вилла

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

К
2:0
К
1:1
ТМС
2:2

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.67
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
90

Бомбардиры внутри турнира

Уиком
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коне Ричард 2 0.67
Удох Даниэль 1 0.33
Батчер Мэтт 0 0
Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буэндия Эмилиано 1 1
Дуран Джон 1 (1) 1

Карточки

Уиком
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alex Hartridge 2 1
Харви Даниэл 1 0
Бакинсон Тайрик 1 0
Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Уиком
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Астон Вилла
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Уиком
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Астон Вилла
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Уиком
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Астон Вилла
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Уиком
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Уиком - Кембридж Юнайтед 2:1 Уиком - Брайтон Академия 5:3 Нортгемптон - Уиком 1:2 Блэкпул - Уиком 2:2
Суонси - Уиком 0:1 Уиком - Ротерхэм 2:0 Уимблдон - Уиком 1:0 Уиком - Бирмингем 2:3 Нортгемптон - Уиком 0:2 Рексхэм - Уиком 3:2 Суиндон Таун - Уиком 1:0 Уиком - Уотфорд 3:2 Уиком - Колчестер 2:2 Ноттс Каунти - Уиком 1:0 Эйлсбери Юнайтед - Уиком 3:3 Уиком - Чарльтон 1:0 Кембридж Юнайтед - Уиком 1:1 Карлайл - Уиком 1:3 Порт Вейл - Уиком 1:2 Шрусбери Таун - Уиком 0:2
Астон Вилла
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Астон Вилла - Вулверхэмптон 3:1 Янг Бойз - Астон Вилла 0:3 Астон Вилла - Эвертон 3:2 Лестер - Астон Вилла 1:2
Астон Вилла - Арсенал 0:2 Вест Хэм - Астон Вилла 1:2 Боруссия Д - Астон Вилла 2:0 Астон Вилла - Атлетик Б 3:2 Клуб Америка - Астон Вилла 1:0 РБ Лейпциг - Астон Вилла 2:0 Коламбус Крю - Астон Вилла 4:1 Спартак Трнава - Астон Вилла 0:3 Уолсолл - Астон Вилла 0:3 Кристал Пэлас - Астон Вилла 5:0 Астон Вилла - Ливерпуль 3:3 Олимпиакос - Астон Вилла 2:0 Брайтон - Астон Вилла 1:0 Астон Вилла - Олимпиакос 2:4 Астон Вилла - Челси 2:2 Астон Вилла - Борнмут 3:1

Результаты матчей

Уиком
Астон Вилла

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Уиком
Астон Вилла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Топ бомбардиров
Уотфорд Инс Томас 4 (1)
Вулверхэмптон Гуэдеш Гонсалу 3
Челси Нкунку Кристофер 3
Престон Норт Энд Осмаич Милутин 3
Флит Таун Грейдон Райан 3
Весь список

Топ нарушителей
Уиком Alex Hartridge 1 2
Лейтон Ориент Симпсон Джек III 1 1
Кроули Таун Роулс Джек 1 1
Бирмингем Сэндерсон Дион 1 1
Моркам Kayden Harrack 1 1
Весь список
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