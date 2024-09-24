Тур: 3. Стадион: Паундленд Бескот.
0'
61' Желтая карточкаБуонанотте Факундо
83' Желтая карточкаEvan Weir
88' Желтая карточкаОколи Меме
90' Желтая карточкаЕллис Джейми
90' Желтая карточкаГордон Лайам
0 3
0:1
0:1
0:2
0:2
0:3
0:3
Ход матча
83'
88'
90'
90'
121'
0:1
121'
0:1
121'
0:2
121'
0:2
121'
0:3
121'
0:3
Пен
0:3
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 6
-
1 Удары в створ 2
-
6 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 6
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
25 Владение мячом, % 75
Прогноз на матч от Liveresult
26
Окагбе
Дэвид
30
Evan
Weir
16
Ronan
Maher
25
Стирк
Райан
33
Томас
Люк
17
Чодури
Хамза
14
Рид
Бобби
29
Эдуар
Одсонн
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Окагбе ДэвидЗащитник
- Защитник
-
30 Evan WeirЗащитник
- Полузащитник
-
16 Ronan MaherПолузащитник
-
25 Стирк РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Хорнби СэмВратарь
- Защитник
-
21 Аллен ТейлорЗащитник
- Полузащитник
-
20 Халл ДжорджПолузащитник
-
22 Еллис ДжеймиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Rico Browne
-
Главный тренер: Сэдлер Мэт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Томас ЛюкЗащитник
-
17 Чодури ХамзаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Рид БоббиПолузащитник
-
29 Эдуар ОдсоннНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
3 Фас ВаутЗащитник
-
22 Скипп ОливерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Айю ДжорданПолузащитник
- Нападающий
-
37 Алвес УиллНападающий
-
Главный тренер: Купер Стив
История личных встреч
Уолсолл
Лестер
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
8
Голов в среднем за матч
2
2.67
Среднее время на гол
45
33
Всего голов
5
10
Голов в среднем за матч
1.25
2.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
72
36
Бомбардиры внутри турнира
Уолсолл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лоу Натан
|2
|0.67
|Еллис Джейми
|1
|0.33
|Гордон Джош
|0
|0
|Иаринг Джек
|0
|0
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Айю Джордан
|1
|0.5
|Уинкс Гарри
|1
|0.5
|Ндиди Уилфред
|1
|0.5
|Мавидиди Стефи
|1 (1)
|0.5
|Чодури Хамза
|0
|0
Карточки
Уолсолл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Еллис Джейми
|2
|0
|Гордон Лайам III
|1
|0
|Стирк Райан
|1
|0
|Evan Weir
|1
|0
Лестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Околи Меме
|1
|0
|Буонанотте Факундо
|1
|0
Результаты матчей
Уолсолл
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Лестер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
0
Уолсолл
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Лестер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
4
Уолсолл
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Лестер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
4
Голы по времени матча
Забито
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
67%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Пропущено
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Уолсолл
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Солфорд Сити - Уолсолл 0:2 Уолсолл - Фулхэма Академия 1:0 Уолсолл - Брэдфорд Сити 2:1 Милтон-Кейнс Донс - Уолсолл 1:0
Бирмингем - Уолсолл 1:1 Уолсолл - Челтенем 2:1 Уолсолл - Хаддерсфилд Таун 3:2 Транмир - Уолсолл 1:0 Суиндон Таун - Уолсолл 0:4 Уолсолл - Эксетер Сити 1:1 Уолсолл - Моркам 1:0 Солихалл - Уолсолл 0:0 Дроэда Юнайтед - Уолсолл 1:1 Уолсолл - Бирмингем 0:1 Тамуорт - Уолсолл 2:3 Уолсолл - Астон Вилла 0:3 Алвечерч - Уолсолл 0:3 Уимблдон - Уолсолл 5:1 Уолсолл - Брэдфорд Сити 2:3 Уолсолл - Суиндон Таун 2:1
Лестер
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Лестер - Эвертон 1:1 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Лестер - Астон Вилла 1:2 Лестер - Транмир 4:0
Фулхэм - Лестер 2:1 Лестер - Тоттенхэм 1:1 Ланс - Лестер 3:0 Аугсбург - Лестер 1:0 Лестер - Палермо 0:1 Шрусбери Таун - Лестер 1:2 Вильярреал - Лестер 1:2 Лестер - Блэкберн 0:2 Престон Норт Энд - Лестер 0:3 Лестер - Саутгемптон 5:0 Лестер - Вест Бромвич 2:1 Плимут - Лестер 1:0 Миллуолл - Лестер 1:0 Лестер - Бирмингем 2:1 Лестер - Норвич 3:1 Бристоль Сити - Лестер 1:0
Результаты матчей
Уолсолл
Лестер
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Уолсолл
Лестер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
12
11
12
11
|Уотфорд
|Инс Томас
|4 (1)
|Вулверхэмптон
|Гуэдеш Гонсалу
|3
|Челси
|Нкунку Кристофер
|3
|Престон Норт Энд
|Осмаич Милутин
|3
|Флит Таун
|Грейдон Райан
|3
|Уиком
|Alex Hartridge
|1 2
|Лейтон Ориент
|Симпсон Джек III
|1 1
|Кроули Таун
|Роулс Джек
|1 1
|Бирмингем
|Сэндерсон Дион
|1 1
|Моркам
|Kayden Harrack
|1 1