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  4. Кубок лиги 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Уолсолл
0:0
Итог после пенальти
0
3
Лестер
0'
61' Желтая карточка
Буонанотте Факундо
83' Желтая карточка
Evan Weir
88' Желтая карточка
Околи Меме
90' Желтая карточка
Еллис Джейми
90' Желтая карточка
Гордон Лайам
0 3
0:1
Рикарду Перейра
Аллен Тейлор
0:1
0:2
Коуди Конор
Окагбе Дэвид
0:2
0:3
Скипп Оливер
Гордон Лайам
0:3

Ход матча

61'
 
Буонанотте Факундо
66'
Еллис Джейми
Лэйкин Чарли
 
69'
 
Айю Джордан
Эдуар Одсонн
71'
Аллен Тейлор
Ronan Maher
 
75'
Джонсон Дэнни
Адома Альберт
 
75'
Мэтт Джемилл
Лоу Натан
 
79'
 
Эль-Ханнус Билаль
Буонанотте Факундо
80'
 
Скипп Оливер
Чодури Хамза
80'
 
Макатир Кейси
Рид Бобби
83'
Evan Weir
 
88'
 
Околи Меме
90'
Еллис Джейми
 
90'
Гордон Лайам
 
121'
0:1
Рикарду Перейра
121'
Аллен Тейлор
0:1
121'
0:2
Коуди Конор
121'
Окагбе Дэвид
0:2
121'
0:3
Скипп Оливер
121'
Гордон Лайам
0:3
Пен
0:3

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 6
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 25 Владение мячом, % 75
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Tommy
Simkin
26
Окагбе
Дэвид
24
Уильямс
Харри
30
Evan
Weir
2
Connor
Barrett
16
Ronan
Maher
25
Стирк
Райан
8
Лэйкин
Чарли
3
Гордон
Лайам
III
7
Лоу
Натан
37
Адома
Альберт
1
Уорд
Дэнни
II
21
Рикарду
Перейра
II
4
Коуди
Конор
5
Околи
Меме
33
Томас
Люк
17
Чодури
Хамза
24
Сумаре
Бубакари
7
Фатаву
Абдул
40
Буонанотте
Факундо
14
Рид
Бобби
29
Эдуар
Одсонн
Уолсолл
3-5-2
Лестер
4-2-3-1

История личных встреч

Уолсолл
Лестер

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

К
0:1
ТМС
2:3
ПЛ
1:4
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

2
8

Голов в среднем за матч

2
2.67

Среднее время на гол

45
33

Всего голов

5
10

Голов в среднем за матч

1.25
2.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

72
36

Бомбардиры внутри турнира

Уолсолл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лоу Натан 2 0.67
Еллис Джейми 1 0.33
Гордон Джош 0 0
Иаринг Джек 0 0
Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Айю Джордан 1 0.5
Уинкс Гарри 1 0.5
Ндиди Уилфред 1 0.5
Мавидиди Стефи 1 (1) 0.5
Чодури Хамза 0 0

Карточки

Уолсолл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Еллис Джейми 2 0
Гордон Лайам III 1 0
Стирк Райан 1 0
Evan Weir 1 0
Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Околи Меме 1 0
Буонанотте Факундо 1 0

Результаты матчей

Уолсолл
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Лестер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
0
Уолсолл
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Лестер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
4
Уолсолл
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Лестер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
67%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Уолсолл
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Солфорд Сити - Уолсолл 0:2 Уолсолл - Фулхэма Академия 1:0 Уолсолл - Брэдфорд Сити 2:1 Милтон-Кейнс Донс - Уолсолл 1:0
Бирмингем - Уолсолл 1:1 Уолсолл - Челтенем 2:1 Уолсолл - Хаддерсфилд Таун 3:2 Транмир - Уолсолл 1:0 Суиндон Таун - Уолсолл 0:4 Уолсолл - Эксетер Сити 1:1 Уолсолл - Моркам 1:0 Солихалл - Уолсолл 0:0 Дроэда Юнайтед - Уолсолл 1:1 Уолсолл - Бирмингем 0:1 Тамуорт - Уолсолл 2:3 Уолсолл - Астон Вилла 0:3 Алвечерч - Уолсолл 0:3 Уимблдон - Уолсолл 5:1 Уолсолл - Брэдфорд Сити 2:3 Уолсолл - Суиндон Таун 2:1
Лестер
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Лестер - Эвертон 1:1 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Лестер - Астон Вилла 1:2 Лестер - Транмир 4:0
Фулхэм - Лестер 2:1 Лестер - Тоттенхэм 1:1 Ланс - Лестер 3:0 Аугсбург - Лестер 1:0 Лестер - Палермо 0:1 Шрусбери Таун - Лестер 1:2 Вильярреал - Лестер 1:2 Лестер - Блэкберн 0:2 Престон Норт Энд - Лестер 0:3 Лестер - Саутгемптон 5:0 Лестер - Вест Бромвич 2:1 Плимут - Лестер 1:0 Миллуолл - Лестер 1:0 Лестер - Бирмингем 2:1 Лестер - Норвич 3:1 Бристоль Сити - Лестер 1:0

Результаты матчей

Уолсолл
Лестер

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Уолсолл
Лестер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5
1
1
1
2
2.5
1
1

Топ бомбардиров
Уотфорд Инс Томас 4 (1)
Вулверхэмптон Гуэдеш Гонсалу 3
Челси Нкунку Кристофер 3
Престон Норт Энд Осмаич Милутин 3
Флит Таун Грейдон Райан 3
Весь список

Топ нарушителей
Уиком Alex Hartridge 1 2
Лейтон Ориент Симпсон Джек III 1 1
Кроули Таун Роулс Джек 1 1
Бирмингем Сэндерсон Дион 1 1
Моркам Kayden Harrack 1 1
Весь список
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