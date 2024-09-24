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Тур: 3. Стадион: .
Челси
 
Позже
Барроу
Прогнозы 127
Челси 96.1% (122)
X 0% (0)
Барроу 3.9% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Челси
Ничья
Барроу
1.08
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47.00
77.45
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Йоргенсен
Филип
27
Гюсто
Мало
2
Дисаси
Аксель
5
Бадьяшиль
Бенуа
40
Вейга
Ренату
31
Казадеи
Чезаре
22
Дьюсбери-Холл
Кирнан
7
Нету
Педру
14
Фелиш
Жоау
10
Мудрик
Михаил
18
Нкунку
Кристофер
1
Фармен
Пол
24
Фили
Рори
42
Васселл
Тео
14
Стоукс
Крис
30
Джексон
Бен
4
Кэмпбелл
Дин
16
Фоли
Сэм
11
Ньюби
Эллиот
8
Спенс
Киан
20
Аква
Эмиль
10
Гарнер
Джерард
Челси
4-2-3-1
Барроу
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барроу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джексон Бен 1 0.5
Гарнер Джерард 1 0.5
Аква Эмиль 1 0.5
Васселл Тео 0 0
Кэмпбелл Дин 0 0
Готтс Робби 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барроу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джексон Бен 1 0
Кэмпбелл Дин 1 0

Результаты матчей

Челси
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Барроу
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Челси
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Барроу
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Вест Хэм - Челси 0:3 Борнмут - Челси 0:1 Челси - Кристал Пэлас 1:1 Серветт - Челси 2:1
Вулверхэмптон - Челси 2:6 Челси - Серветт 2:0 Челси - Манчестер Сити 0:2 Челси - Интер Милан 1:1 Реал Мадрид - Челси 2:1 Манчестер Сити - Челси 4:2 Челси - Клуб Америка 3:0 Челси - Селтик 1:4 Челси - Рексхэм 2:2 Челси - Борнмут 2:1 Брайтон - Челси 1:2 Ноттингем Форест - Челси 2:3 Челси - Вест Хэм 5:0 Челси - Тоттенхэм 2:0 Астон Вилла - Челси 2:2 Арсенал - Челси 5:0
Барроу
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Барроу - Ньюпорт 2:0 Гримсби - Барроу 1:2 Барроу - Суиндон Таун 1:1 Барроу - Болтон 2:3
Харрогейт - Барроу 0:1 Барроу - Дерби 0:0 Барроу - Порт Вейл 4:0 Карлайл - Барроу 1:0 Барроу - Порт Вейл 3:2 Барроу - Крю Александра 1:0 Барроу - Уиган 1:0 Барроу - Филд 0:1 Барроу - Реал Унион 2:2 Килмарнок - Барроу 5:0 Юнайтед оф Манчестер - Барроу 0:3 Холкер - Барроу 1:5 Барроу - Мансфилд Таун 1:1 Барроу - Брэдфорд Сити 1:2 Донкастер - Барроу 4:2 Кроули Таун - Барроу 1:1

Результаты матчей

Челси
Барроу

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

0:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Челси
Барроу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Уотфорд Инс Томас 3 (1)
Вулверхэмптон Гуэдеш Гонсалу 3
Престон Норт Энд Осмаич Милутин 3
Флит Таун Грейдон Райан 3
Кристал Пэлас Эзе Эберечи 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Уиком Alex Hartridge 1 2
Лейтон Ориент Симпсон Джек III 1 1
Кроули Таун Роулс Джек 1 1
Бирмингем Сэндерсон Дион 1 1
Моркам Kayden Harrack 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Барроу от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 сентября 2024, осталось 20 минут.



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    • Прогнозы 127
    Челси 96.1% (122)
    X 0% (0)
    Барроу 3.9% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Челси
    Ничья
    Барроу
    1.08
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    47.00
    77.45
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Челси - Барроу

    Исход игры
    Челси
    96.1% (123)
    Ничья
    0% (0)
    Барроу
    3.9% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.47% (67)
    Меньше
    38.53% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    11.93% (13)
    Нет
    88.07% (96)
    Популярный счёт
    2:0 Челси
    31.3% (40)
    3:0 Челси
    24.2% (31)
    4:0 Челси
    12.5% (16)
    4:1 Челси
    3.9% (5)
    5:0 Челси
    3.9% (5)
    2:1 Челси
    3.9% (5)
    3:1 Челси
    2.3% (3)
    1:0 Челси
    1.6% (2)
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