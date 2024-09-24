Тур: 3. Стадион: Стэмфорд Бридж.
Прогноз на матч от Liveresult
27
Гюсто
Мало
40
Вейга
Ренату
14
Фелиш
Жоау
24
Фили
Рори
42
Васселл
Тео
14
Стоукс
Крис
30
Джексон
Бен
16
Фоли
Сэм
11
Ньюби
Эллиот
20
Аква
Эмиль
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Гюсто МалоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
40 Вейга РенатуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Фелиш ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Чилуэлл БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Джордж ТирикНападающий
- Нападающий
-
38 Гиу МаркНападающий
-
Главный тренер: Мареска Энцо
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Фили РориЗащитник
-
42 Васселл ТеоЗащитник
-
14 Стоукс КрисЗащитник
-
30 Джексон БенЗащитник
- Полузащитник
-
16 Фоли СэмПолузащитник
-
11 Ньюби ЭллиотПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Аква ЭмильПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Стенвей УиллВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Стивен Клеменс
Бомбардиры внутри турнира
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Барроу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джексон Бен
|1
|0.5
|Гарнер Джерард
|1
|0.5
|Аква Эмиль
|1
|0.5
|Васселл Тео
|0
|0
|Кэмпбелл Дин
|0
|0
|Готтс Робби
|0
|0
Карточки
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Барроу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джексон Бен
|1
|0
|Кэмпбелл Дин
|1
|0
Результаты матчей
Челси
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Барроу
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
3
Челси
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Барроу
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
3
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Челси
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Вест Хэм - Челси 0:3 Борнмут - Челси 0:1 Челси - Кристал Пэлас 1:1 Серветт - Челси 2:1
Вулверхэмптон - Челси 2:6 Челси - Серветт 2:0 Челси - Манчестер Сити 0:2 Челси - Интер Милан 1:1 Реал Мадрид - Челси 2:1 Манчестер Сити - Челси 4:2 Челси - Клуб Америка 3:0 Челси - Селтик 1:4 Челси - Рексхэм 2:2 Челси - Борнмут 2:1 Брайтон - Челси 1:2 Ноттингем Форест - Челси 2:3 Челси - Вест Хэм 5:0 Челси - Тоттенхэм 2:0 Астон Вилла - Челси 2:2 Арсенал - Челси 5:0
Барроу
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Барроу - Ньюпорт 2:0 Гримсби - Барроу 1:2 Барроу - Суиндон Таун 1:1 Барроу - Болтон 2:3
Харрогейт - Барроу 0:1 Барроу - Дерби 0:0 Барроу - Порт Вейл 4:0 Карлайл - Барроу 1:0 Барроу - Порт Вейл 3:2 Барроу - Крю Александра 1:0 Барроу - Уиган 1:0 Барроу - Филд 0:1 Барроу - Реал Унион 2:2 Килмарнок - Барроу 5:0 Юнайтед оф Манчестер - Барроу 0:3 Холкер - Барроу 1:5 Барроу - Мансфилд Таун 1:1 Барроу - Брэдфорд Сити 1:2 Донкастер - Барроу 4:2 Кроули Таун - Барроу 1:1
Результаты матчей
Челси
Барроу
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
0:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Челси
Барроу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Уотфорд
|Инс Томас
|3 (1)
|Вулверхэмптон
|Гуэдеш Гонсалу
|3
|Престон Норт Энд
|Осмаич Милутин
|3
|Флит Таун
|Грейдон Райан
|3
|Кристал Пэлас
|Эзе Эберечи
|2 (2)
|Уиком
|Alex Hartridge
|1 2
|Лейтон Ориент
|Симпсон Джек III
|1 1
|Кроули Таун
|Роулс Джек
|1 1
|Бирмингем
|Сэндерсон Дион
|1 1
|Моркам
|Kayden Harrack
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Челси - Барроу
Исход игры
Челси
96.1% (123)
Ничья
0% (0)
Барроу
3.9% (5)
Тотал 2.5
Больше
61.47% (67)
Меньше
38.53% (42)
Обе команды забьют
Да
11.93% (13)
Нет
88.07% (96)
Популярный счёт
2:0 Челси
31.3% (40)
3:0 Челси
24.2% (31)
4:0 Челси
12.5% (16)
4:1 Челси
3.9% (5)
5:0 Челси
3.9% (5)
2:1 Челси
3.9% (5)
3:1 Челси
2.3% (3)
1:0 Челси
1.6% (2)
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