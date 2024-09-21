  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Кубок лиги 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Челси
 
Позже
Барроу
Прогнозы 41
Челси 100% (41)
X 0% (0)
Барроу 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Челси
Ничья
Барроу
1.06
Реклама, fon.bet
44.00
Реклама, zenit.win
61.00
Реклама, bettery.ru
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барроу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джексон Бен 1 0.5
Гарнер Джерард 1 0.5
Аква Эмиль 1 0.5
Васселл Тео 0 0
Кэмпбелл Дин 0 0
Готтс Робби 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барроу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джексон Бен 1 0
Кэмпбелл Дин 1 0

Результаты матчей

Челси
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Барроу
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Челси
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Барроу
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Вест Хэм - Челси 0:3 Борнмут - Челси 0:1 Челси - Кристал Пэлас 1:1 Серветт - Челси 2:1
Вулверхэмптон - Челси 2:6 Челси - Серветт 2:0 Челси - Манчестер Сити 0:2 Челси - Интер Милан 1:1 Реал Мадрид - Челси 2:1 Манчестер Сити - Челси 4:2 Челси - Клуб Америка 3:0 Челси - Селтик 1:4 Челси - Рексхэм 2:2 Челси - Борнмут 2:1 Брайтон - Челси 1:2 Ноттингем Форест - Челси 2:3 Челси - Вест Хэм 5:0 Челси - Тоттенхэм 2:0 Астон Вилла - Челси 2:2 Арсенал - Челси 5:0
Барроу
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Барроу - Ньюпорт 2:0 Гримсби - Барроу 1:2 Барроу - Суиндон Таун 1:1 Барроу - Болтон 2:3
Харрогейт - Барроу 0:1 Барроу - Дерби 0:0 Барроу - Порт Вейл 4:0 Карлайл - Барроу 1:0 Барроу - Порт Вейл 3:2 Барроу - Крю Александра 1:0 Барроу - Уиган 1:0 Барроу - Филд 0:1 Барроу - Реал Унион 2:2 Килмарнок - Барроу 5:0 Юнайтед оф Манчестер - Барроу 0:3 Холкер - Барроу 1:5 Барроу - Мансфилд Таун 1:1 Барроу - Брэдфорд Сити 1:2 Донкастер - Барроу 4:2 Кроули Таун - Барроу 1:1

Результаты матчей

Челси
Барроу

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

0:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Челси
Барроу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Уотфорд Инс Томас 3 (1)
Вулверхэмптон Гуэдеш Гонсалу 3
Престон Норт Энд Осмаич Милутин 3
Флит Таун Грейдон Райан 3
Кристал Пэлас Эзе Эберечи 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Уиком Alex Hartridge 1 2
Лейтон Ориент Симпсон Джек III 1 1
Кроули Таун Роулс Джек 1 1
Бирмингем Сэндерсон Дион 1 1
Моркам Kayden Harrack 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Барроу от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 сентября 2024, осталось 2 дня 13 часов 15 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 41.5% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 41
    Челси 100% (41)
    X 0% (0)
    Барроу 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Челси
    Ничья
    Барроу
    1.06
    Реклама, fon.bet
    44.00
    Реклама, zenit.win
    61.00
    Реклама, bettery.ru
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Челси - Барроу онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Челси - Барроу

    Исход игры
    Челси
    100% (41)
    Ничья
    0% (0)
    Барроу
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.26% (21)
    Меньше
    44.74% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    5.26% (2)
    Нет
    94.74% (36)
    Популярный счёт
    2:0 Челси
    41.5% (17)
    3:0 Челси
    24.4% (10)
    4:0 Челси
    17.1% (7)
    4:1 Челси
    4.9% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Челси
    Барроу
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (29) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный