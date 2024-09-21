Тур: 3. Стадион: Стэмфорд Бридж.
Бомбардиры внутри турнира
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Барроу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джексон Бен
|1
|0.5
|Гарнер Джерард
|1
|0.5
|Аква Эмиль
|1
|0.5
|Васселл Тео
|0
|0
|Кэмпбелл Дин
|0
|0
|Готтс Робби
|0
|0
Карточки
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Барроу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джексон Бен
|1
|0
|Кэмпбелл Дин
|1
|0
Результаты матчей
Челси
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Барроу
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
3
Челси
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Барроу
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
3
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Челси
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Вест Хэм - Челси 0:3 Борнмут - Челси 0:1 Челси - Кристал Пэлас 1:1 Серветт - Челси 2:1
Вулверхэмптон - Челси 2:6 Челси - Серветт 2:0 Челси - Манчестер Сити 0:2 Челси - Интер Милан 1:1 Реал Мадрид - Челси 2:1 Манчестер Сити - Челси 4:2 Челси - Клуб Америка 3:0 Челси - Селтик 1:4 Челси - Рексхэм 2:2 Челси - Борнмут 2:1 Брайтон - Челси 1:2 Ноттингем Форест - Челси 2:3 Челси - Вест Хэм 5:0 Челси - Тоттенхэм 2:0 Астон Вилла - Челси 2:2 Арсенал - Челси 5:0
Барроу
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Барроу - Ньюпорт 2:0 Гримсби - Барроу 1:2 Барроу - Суиндон Таун 1:1 Барроу - Болтон 2:3
Харрогейт - Барроу 0:1 Барроу - Дерби 0:0 Барроу - Порт Вейл 4:0 Карлайл - Барроу 1:0 Барроу - Порт Вейл 3:2 Барроу - Крю Александра 1:0 Барроу - Уиган 1:0 Барроу - Филд 0:1 Барроу - Реал Унион 2:2 Килмарнок - Барроу 5:0 Юнайтед оф Манчестер - Барроу 0:3 Холкер - Барроу 1:5 Барроу - Мансфилд Таун 1:1 Барроу - Брэдфорд Сити 1:2 Донкастер - Барроу 4:2 Кроули Таун - Барроу 1:1
Результаты матчей
Челси
Барроу
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
0:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Челси
Барроу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Уотфорд
|Инс Томас
|3 (1)
|Вулверхэмптон
|Гуэдеш Гонсалу
|3
|Престон Норт Энд
|Осмаич Милутин
|3
|Флит Таун
|Грейдон Райан
|3
|Кристал Пэлас
|Эзе Эберечи
|2 (2)
|Уиком
|Alex Hartridge
|1 2
|Лейтон Ориент
|Симпсон Джек III
|1 1
|Кроули Таун
|Роулс Джек
|1 1
|Бирмингем
|Сэндерсон Дион
|1 1
|Моркам
|Kayden Harrack
|1 1
Прогнозы на матч Челси - Барроу
Исход игры
Челси
100% (41)
Ничья
0% (0)
Барроу
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
55.26% (21)
Меньше
44.74% (17)
Обе команды забьют
Да
5.26% (2)
Нет
94.74% (36)
Популярный счёт
2:0 Челси
41.5% (17)
3:0 Челси
24.4% (10)
4:0 Челси
17.1% (7)
4:1 Челси
4.9% (2)
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