Большую часть вопросов "Арсенал" в этой встрече снимает, хотя отрезок перед вторым голом явно остался за "Болтоном".

Вертикальная атака гостей завершается передачей на ход Коллинзу, который не смог добраться до мяча.

Снова через левый фланг атакует "Арсенал", однако в этот раз даже углового заработать не удалось.

Стерлинг отметился неплохим обводящим ударом с 20 метров в дальний угол, однако Саутвуд отбил мяч на угловой.

После навеса с углового остроты не случилось, а вот вторым темпом получилось - если бы не защитник, то мог отличиться Кивёр. Дальше случилось еще два удара издали, которые оказались заблокированы.

Жезус перехватил мяч на левом фланге, добрался до штрафной площади, однако поле перед бразильцем резко закончилось.

Жезус в скоростном забеге опередил Сантоса и пробил с линии штрафной, однако мяч прошел чуть левее створа.

Устанавливает "Арсенал" тотальный контроль над мячом, всё-таки соперника из третьего по силе дивизиона "канониры" должны обыгрывать спокойно.

Устанавливает "Арсенал" тотальный контроль над мячом, всё-таки соперника из третьего по силе дивизиона "канониры" должны обыгрывать спокойно.

Когли прорвался по правому флангу, обыгрался с партнером и прострелил в штрафную "Арсенала", но оборона лондонцев справилась.

После навеса с углового Портер не смог далеко выбить мяч кулаком, дальше снаряд оказался в центре штрафной, откуда Макти пробил над перекладиной!

Первая желтая карточка в матче - Калафьори получает предупреждение за фол на фланге.

Вслед за штрафным на правом фланге гости получили право на угловой, однако в этот раз верховая борьба осталась за игроками "Арсенала".

Макти после заброса из глубины оказался в положении "вне игры", гол форварда "Болтона" случился уже после свистка.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:0! ИТАН НВАНЕРИ! Льюис-Скелли покатил по левому флангу на ход Стерлингу, тот прострелил вдоль линии вратарской, а Нванери в падении переправил мяч в сетку!

26' Жезус после прострела Сака с правого края штрафной пробивал в касание в дальний угол, но мяч прошел мимо створа.

25' Последний раз команды встречались в сезоне-2011/12, тогда "Арсенал" дома победил 3:0, а на поле "Болтона" обошлось без голов. Также команды сыграли и в Кубке Лиги на "Эмирейтс" - 2:1 с голом Андрея Аршавина.

23' Нватери ворвался в штрафную гостей с правого края и прострелил от лицевой линии, однако мяч оборона "Болтона" выбивает.

22' В Кубке Лиги "Болтон" стартовал с победы над "Мансфилдом" в серии пенальти, а в прошлом раунде на выезде был обыгран "Шрусбери Таун".

21' Напомним, что "Болтон" не очень удачно начал сезон в Первой лиге, победа в минувшем туре над "Редингом" стала лишь второй в шести турах.

20' Уильямс далеко бросил мяч из-за боковой линии, партнер поборолся на втором этаже, но снаряд в итоге отскочил к Портеру.

19' Второй угловой с левого фланга исполнил "Болтон", однако ничего опасного "стандарт" не принес.

18' Да, неплохо эпизодами гости смотрелись впереди, но у своих ворот допустили совсем необязательную ошибку.

16' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! ДЕКЛАН РАЙС!

Николс с правого фланга исполнил передачу в центр, Арфилд не смог выбить мяч, а Райс, подработав под правую, с 16 метров уложил снаряд в правый от себя угол!