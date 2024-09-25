Тур: 3. Стадион: Эмирейтс.
Ход матча
16'
1:0
37'
2:0
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 0
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
71 Владение мячом, % 29
Прогноз на матч от Liveresult
92
Портер
Джек
51
Николс
Джош
15
Кивёр
Якуб
53
Нванери
Итан
20
Жоржиньо
II
41
Райс
Деклан
20
Саутвуд
Люк
18
Тоал
Эойн
12
Когли
Джош
22
Демпси
Кайл
37
Арфилд
Скотт
45
Макти
Джон
- Основной состав
-
92 Портер ДжекВратарь
-
51 Николс ДжошЗащитник
-
15 Кивёр ЯкубЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
53 Нванери ИтанПолузащитник
-
20 ЖоржиньоПолузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
76 Хевен ЭйденЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Хаверц КайНападающий
-
46 Исмил КабияНападающий
-
Главный тренер: Артета Микель
- Основной состав
-
20 Саутвуд ЛюкВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Тоал ЭойнЗащитник
-
12 Когли ДжошПолузащитник
-
22 Демпси КайлПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Арфилд СкоттПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Макти ДжонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
41 Матесон ЛюкЗащитник
-
52 Инвуд СэмЗащитник
-
23 Шен СаболчПолузащитник
-
28 Матете ДжейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Чарльз ДионНападающий
-
Главный тренер: Эватт Ин
История личных встреч
Арсенал
Болтон
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
81.8%
9.1%
9.1%
9 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
9
Голов в среднем за матч
2.67
1.8
Среднее время на гол
33
50
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
21
13
Голов в среднем за матч
1.91
1.18
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
47
76
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Райс Деклан
|1
|1
|Нванери Итан
|1
|1
|Стерлинг Рахим
|0
|0
Болтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чарльз Дион
|1
|0.33
|Осей-Туту Джорди
|1
|0.33
|Томасон Джордж
|1
|0.33
|Макти Джон
|0
|0
Карточки
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калафьори Риккардо
|1
|0
Болтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макти Джон
|1
|0
|Джонстон Джордж
|1
|0
Результаты матчей
Арсенал
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Болтон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Арсенал
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Болтон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Арсенал
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Болтон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Манчестер Сити - Арсенал 2:2 Аталанта - Арсенал 0:0 Тоттенхэм - Арсенал 0:1 Арсенал - Брайтон 1:1
Астон Вилла - Арсенал 0:2 Арсенал - Вулверхэмптон 2:0 Арсенал - Лион 2:0 Арсенал - Байер Л 4:1 Ливерпуль - Арсенал 2:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 2:1 Арсенал - Борнмут 1:1 Арсенал - Эвертон 2:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 0:1 Арсенал - Борнмут 3:0 Тоттенхэм - Арсенал 2:3 Арсенал - Челси 5:0 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Бавария - Арсенал 1:0 Арсенал - Астон Вилла 0:2 Арсенал - Бавария 2:2
Болтон
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Болтон - Рединг 5:2 Болтон - Хаддерсфилд Таун 0:4 Барроу - Болтон 2:3 Болтон - Эксетер Сити 0:2
Шрусбери Таун - Болтон 0:2 Чарльтон - Болтон 2:0 Болтон - Рексхэм 0:0 Болтон - Мансфилд Таун 1:1 Лейтон Ориент - Болтон 1:2 Порт Вейл - Болтон 0:3 Болтон - Сток Сити 0:1 Болтон - Фиорентина 1:1 Чорли - Болтон 0:4 Мидлсбро - Болтон 3:0 Вест Бромвич - Болтон 1:2 Болтон - Оксфорд Юнайтед 0:2 Болтон - Барнсли 2:3 Барнсли - Болтон 1:3 Питерборо Юнайтед - Болтон 3:3 Болтон - Порт Вейл 2:0
Результаты матчей
Арсенал
Болтон
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Арсенал
Болтон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Уотфорд
|Инс Томас
|4 (1)
|Вулверхэмптон
|Гуэдеш Гонсалу
|3
|Челси
|Нкунку Кристофер
|3
|Престон Норт Энд
|Осмаич Милутин
|3
|Флит Таун
|Грейдон Райан
|3
|Уиком
|Alex Hartridge
|1 2
|Лейтон Ориент
|Симпсон Джек III
|1 1
|Кроули Таун
|Роулс Джек
|1 1
|Бирмингем
|Сэндерсон Дион
|1 1
|Моркам
|Kayden Harrack
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Арсенал 2:0 Болтон
Исход игры
Арсенал
97.7% (126)
Ничья
1.6% (2)
Болтон
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
51.79% (58)
Меньше
48.21% (54)
Обе команды забьют
Да
23.21% (26)
Нет
76.79% (86)
Популярный счёт
2:0 Арсенал
38% (49)
3:0 Арсенал
22.5% (29)
2:1 Арсенал
9.3% (12)
3:1 Арсенал
9.3% (12)
1:0 Арсенал
3.9% (5)
4:0 Арсенал
2.3% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!