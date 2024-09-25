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  4. Кубок лиги 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Арсенал
2:0
Первый тайм: 45'
Болтон
0'
1:0
16' Гол
Райс Деклан
34' Желтая карточка
Калафьори Риккардо
2:0
37' Гол
Нванери Итан

Ход матча

16'
Райс Деклан
1:0
34'
Калафьори Риккардо
 
37'
Нванери Итан
(Стерлинг Рахим)
2:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 71 Владение мячом, % 29
Прогнозы 129
Арсенал 97.7% (126)
X 1.6% (2)
Болтон 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Арсенал
Ничья
Болтон
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
92
Портер
Джек
51
Николс
Джош
15
Кивёр
Якуб
33
Калафьори
Риккардо
49
Льюис-Скелли
Майлс
53
Нванери
Итан
20
Жоржиньо
II
41
Райс
Деклан
7
Сака
Букайо
9
Жезус
Габриэль
30
Стерлинг
Рахим
20
Саутвуд
Люк
21
Форино-Джозеф
Крис
5
Сантос
Рикардо
18
Тоал
Эойн
12
Когли
Джош
22
Демпси
Кайл
8
Шихан
Джош
II
37
Арфилд
Скотт
27
Уильямс
Рэнделл
45
Макти
Джон
19
Коллинз
Аарон
Арсенал
4-3-3
Болтон
3-5-2

История личных встреч

Арсенал
Болтон

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

81.8%
9.1%
9.1%
9 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
0:0
КC
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
4:1
ПЛ
4:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:3
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

2.67
1.8

Среднее время на гол

33
50

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

21
13

Голов в среднем за матч

1.91
1.18

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

47
76

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Райс Деклан 1 1
Нванери Итан 1 1
Стерлинг Рахим 0 0
Болтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чарльз Дион 1 0.33
Осей-Туту Джорди 1 0.33
Томасон Джордж 1 0.33
Макти Джон 0 0

Карточки

Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калафьори Риккардо 1 0
Болтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макти Джон 1 0
Джонстон Джордж 1 0

Результаты матчей

Арсенал
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Болтон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Арсенал
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Болтон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Арсенал
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Болтон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Манчестер Сити - Арсенал 2:2 Аталанта - Арсенал 0:0 Тоттенхэм - Арсенал 0:1 Арсенал - Брайтон 1:1
Астон Вилла - Арсенал 0:2 Арсенал - Вулверхэмптон 2:0 Арсенал - Лион 2:0 Арсенал - Байер Л 4:1 Ливерпуль - Арсенал 2:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 2:1 Арсенал - Борнмут 1:1 Арсенал - Эвертон 2:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 0:1 Арсенал - Борнмут 3:0 Тоттенхэм - Арсенал 2:3 Арсенал - Челси 5:0 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Бавария - Арсенал 1:0 Арсенал - Астон Вилла 0:2 Арсенал - Бавария 2:2
Болтон
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Болтон - Рединг 5:2 Болтон - Хаддерсфилд Таун 0:4 Барроу - Болтон 2:3 Болтон - Эксетер Сити 0:2
Шрусбери Таун - Болтон 0:2 Чарльтон - Болтон 2:0 Болтон - Рексхэм 0:0 Болтон - Мансфилд Таун 1:1 Лейтон Ориент - Болтон 1:2 Порт Вейл - Болтон 0:3 Болтон - Сток Сити 0:1 Болтон - Фиорентина 1:1 Чорли - Болтон 0:4 Мидлсбро - Болтон 3:0 Вест Бромвич - Болтон 1:2 Болтон - Оксфорд Юнайтед 0:2 Болтон - Барнсли 2:3 Барнсли - Болтон 1:3 Питерборо Юнайтед - Болтон 3:3 Болтон - Порт Вейл 2:0

Результаты матчей

Арсенал
Болтон

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Арсенал
Болтон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Уотфорд Инс Томас 4 (1)
Вулверхэмптон Гуэдеш Гонсалу 3
Челси Нкунку Кристофер 3
Престон Норт Энд Осмаич Милутин 3
Флит Таун Грейдон Райан 3
Весь список

Топ нарушителей
Уиком Alex Hartridge 1 2
Лейтон Ориент Симпсон Джек III 1 1
Кроули Таун Роулс Джек 1 1
Бирмингем Сэндерсон Дион 1 1
Моркам Kayden Harrack 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Жезус в скоростном забеге опередил Сантоса и пробил с линии штрафной, однако мяч прошел чуть левее створа.
  • 44'
    Жезус перехватил мяч на левом фланге, добрался до штрафной площади, однако поле перед бразильцем резко закончилось.
  • Угловой
    43'
    После навеса с углового остроты не случилось, а вот вторым темпом получилось - если бы не защитник, то мог отличиться Кивёр. Дальше случилось еще два удара издали, которые оказались заблокированы.
  • 42'
    Стерлинг отметился неплохим обводящим ударом с 20 метров в дальний угол, однако Саутвуд отбил мяч на угловой.
  • 40'
    Снова через левый фланг атакует "Арсенал", однако в этот раз даже углового заработать не удалось.
  • 39'
    Вертикальная атака гостей завершается передачей на ход Коллинзу, который не смог добраться до мяча.
  • 38'
    Большую часть вопросов "Арсенал" в этой встрече снимает, хотя отрезок перед вторым голом явно остался за "Болтоном".
  • Описание гола
    37'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:0! ИТАН НВАНЕРИ!
    Льюис-Скелли покатил по левому флангу на ход Стерлингу, тот прострелил вдоль линии вратарской, а Нванери в падении переправил мяч в сетку!
  • Офсайд
    36'
    Макти после заброса из глубины оказался в положении "вне игры", гол форварда "Болтона" случился уже после свистка.
  • Угловой
    35'
    Вслед за штрафным на правом фланге гости получили право на угловой, однако в этот раз верховая борьба осталась за игроками "Арсенала".
  • Желтая карточка
    34'
    Первая желтая карточка в матче - Калафьори получает предупреждение за фол на фланге.
  • Опасный момент
    32'
    После навеса с углового Портер не смог далеко выбить мяч кулаком, дальше снаряд оказался в центре штрафной, откуда Макти пробил над перекладиной!
  • 30'
    Когли прорвался по правому флангу, обыгрался с партнером и прострелил в штрафную "Арсенала", но оборона лондонцев справилась.
  • 28'
    Устанавливает "Арсенал" тотальный контроль над мячом, всё-таки соперника из третьего по силе дивизиона "канониры" должны обыгрывать спокойно.
  • 28'
    Устанавливает "Арсенал" тотальный контроль над мячом, всё-таки соперника из третьего по силе дивизиона "канониры" должны обыгрывать спокойно.
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    • 26'
      Жезус после прострела Сака с правого края штрафной пробивал в касание в дальний угол, но мяч прошел мимо створа.
    • 25'
      Последний раз команды встречались в сезоне-2011/12, тогда "Арсенал" дома победил 3:0, а на поле "Болтона" обошлось без голов. Также команды сыграли и в Кубке Лиги на "Эмирейтс" - 2:1 с голом Андрея Аршавина.
    • 23'
      Нватери ворвался в штрафную гостей с правого края и прострелил от лицевой линии, однако мяч оборона "Болтона" выбивает.
    • 22'
      В Кубке Лиги "Болтон" стартовал с победы над "Мансфилдом" в серии пенальти, а в прошлом раунде на выезде был обыгран "Шрусбери Таун".
    • 21'
      Напомним, что "Болтон" не очень удачно начал сезон в Первой лиге, победа в минувшем туре над "Редингом" стала лишь второй в шести турах.
    • 20'
      Уильямс далеко бросил мяч из-за боковой линии, партнер поборолся на втором этаже, но снаряд в итоге отскочил к Портеру.
    • Угловой
      19'
      Второй угловой с левого фланга исполнил "Болтон", однако ничего опасного "стандарт" не принес.
    • 18'
      Да, неплохо эпизодами гости смотрелись впереди, но у своих ворот допустили совсем необязательную ошибку.
    • Описание гола
      16'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! ДЕКЛАН РАЙС!
      Николс с правого фланга исполнил передачу в центр, Арфилд не смог выбить мяч, а Райс, подработав под правую, с 16 метров уложил снаряд в правый от себя угол!
    • Судья
      15'
      Шихан оказывается на газоне в чужой штрафной в борьбе с Жезусом, но свисток арбитра молчит.
    • Угловой
      14'
      Угловой усилиями Коллинза заработали футболисты "Болтона", однако с подачей от флажка оборона "Арсенала" справилась.
    • 12'
      Льюис-Скелли забрасывает мяч на левый край штрафной в расчёте на Стерлинга, однако Саутвуд удачно играет на выходе.
    • 10'
      Теперь Сака исполняет навес с правого фланга с игры, однако и здесь оборона "Болтона" на месте.
    • Угловой
      9'
      Сака с углового с правого фланга исполнил подачу на ближнюю штангу, однако оборона "Болтона" выбивает мяч подальше.
    • 8'
      Стерлинг навесил с левого фланга, Сака исполнил скидку на Жезуса, удар которого удалось заблокировать защитникам.
    • 7'
      На прошлой неделе "Арсенал" сыграл два тяжелых матча против "Аталанты" в Лиге чемпионов (0:0) и "Манчестер Сити" в АПЛ - 2:2 с целым таймом в меньшинстве.
    • 6'
      В составе "Арсенала" мы сегодня видим большое количество юных футболистов, всю эту бригаду возглавляет 16-летний вратарь Джек Портер.
    • Опасный момент
      4'
      Макти вошел в штрафную хозяев с правого края и пяткой откатил на Арфилда, который с угла вратарской пробил выше ворот!
    • 3'
      Стерлинг прорвался по левому флангу и, казалось, заработал угловой в борьбе с Форино-Джозефом, но арбитр назначает удар от ворот.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Emirates Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Арсенал 2:0 Болтон

    Исход игры
    Арсенал
    97.7% (126)
    Ничья
    1.6% (2)
    Болтон
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.79% (58)
    Меньше
    48.21% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    23.21% (26)
    Нет
    76.79% (86)
    Популярный счёт
    2:0 Арсенал
    38% (49)
    3:0 Арсенал
    22.5% (29)
    2:1 Арсенал
    9.3% (12)
    3:1 Арсенал
    9.3% (12)
    1:0 Арсенал
    3.9% (5)
    4:0 Арсенал
    2.3% (3)
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